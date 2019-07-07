За украинскую таможню взялись сразу с двух сторон. Как уже писала "Страна", 5 июля на внеплановом Кабмине премьер-министр Владимир Гройсман представил нового руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Тогда же вкратце обсудили план реформирования таможни, в частности, Гройсман заявил, что будет добиваться невмешательства в ее работу силовых структур и усиления борьбы с контрабандой. Буквально на следующий день, в субботу 6 июля президент Владимир Зеленский в рамках рабочего визита на Западную Украину провел разгромное совещание на Закарпатской таможне.

Как и предсказывали эксперты, не обошлось без скандальных разоблачений и отставок. Президент призвал написать заявления об уходе руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен. Он также прямо спросил и.о главы ГФС Александра Власова, сможет ли тот уволить глав этих таможен (формально президент не имеет полномочий для таких кадровых перестановок), и лучше - "прямо с понедельника".

Официальная причина грядущей "зачистки" на таможне - все то же засилье контрабанды, с которой президент, по его словам, намерен жестко бороться. Зеленский анонсировал, что в понедельник подпишет указ на эту тему.

Меньше месяца назад он уволил руководителей СБУ Львовской, Одесской, Винницкой, Черновицкой и Закарпатской областей из-за "возможной причастности к контрабанде".

Еще накануне визита президента в этот регион, журналист 1+1 Евгений Плинский написал на своей странице в Facebook: "Президент Зеленский таки собирается навести большой шухер на Западной Украине проведя там глобальную чистку в рядах тех приграничных чинуш и служак, кто должен эту самую границу бдеть, а не "иметь". Событие уверен будет яркое, с публичными снятиями и неожиданными отстранениями", что, собственно, и произошло.

Впрочем, пока непонятно, чем закончиться эта очередная "Контрабанда- стоп" - реальной борьбой с контрабандными схемами на границе или же с банальным переделом этих миллиардных потоков.

"Страна" разбиралась, что происходит на таможне.

Наверх больше заносить не надо?

Совещание Зеленского на Закарпатской таможне оказалось не менее скандальным, чем предрекали журналисты и эксперты. Прежде всего, Зеленский отметил, что его намерения окончательно побороть контрабанду — более чем серьезные.

"Волноваться, я думаю, сейчас будут люди, которые занимаются контрабандой и "крышуют" эту контрабанду. Это главный привет вам из Киева, и почему мы приехали в таком составе", - сказал он, представляя нового главу Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко.

А заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук отметил, что "наверх больше ничего заносить не надо". "Мы приехали сюда сегодня, и один из сигналов, что все вместе хотим вам донести — что наверх больше заносить не нужно, закончилось", - сказал он. Владимир Зеленский уточнил: "Ты так сказал неоднозначно, что могут подумать, привозить надо, но не нужно нам заносить. Нет, привозить не нужно".

К слову, фраза "наверх больше заносить не надо" тут же стала мемом в соцсетях. "Они искренне считают граждан дебилами. Таможня в АП никогда ничего и не заносила. А теми людьми, которым заносили, в АП напрямую не командуют, и эти люди пока остались на своих местах", - написал одесский журналист Юрий Ткачев.

По словам Гончарука, на недавнем совещании с бизнесом в Киеве поступил сигнал, что контрабанда только растет.

"Заходишь в Киеве в какой-то магазин, а там бредовые вещи и все контрабанда. А берешь официальные документы у таможенников, пограничников, и все хорошо, и с каждым днем все "эффективнее" работают наши государственные органы", - отметил он.

По его словам, из-за контрабанды, Украина стала "мировым хабом" поставки нелегальных сигарет в Европу. "С Китая, ОАЭ - через Одессу, Беларусь, Молдову, с неподконтрольных территорий через Украину, как такую "дикую землю", в Европу идут нелегальные сигареты. будут ли нас после этого уважать наши европейские коллеги? Вопрос риторический. вы прекрасно знаете, через какие области идут эти контрабандные потоки. Закарпатская область — не последняя в этом списке", - напомнил он на совещании с главами таможен. Гончарук также утончил, что каждая область "специализируется на своем" - кто на запчастях, кто на сигаретах, кто на лесе.

"Скажите пожалуйста, на Волыни, Львове, Закарпатье и в Черновцах есть контрабанда? Вы знаете таких людей: Шелегацкий Евгений (замначальника Волынской таможни, - Прим.Ред.), Прокопчук Левко (начальник Львовской таможни, - Прим.Ред.), Балуев Стас (начальник Закарпатской таможни, - Прим.Ред.), Салагор Николай (начальник Черновецкой таможни, - Прим.Ред.)? Они присутствуют? Можно вас увидеть? Добрый день. Скажите пожалуйста, есть контрабанда у вас? Есть. А как вы с этим боритесь? Каким образом? В соответствии с законодательством?", - спросил Зеленский.

На совещании начались конкретные разборки по контрабандным тканям (на их поставки давно сетую представители крупных швейных фабрик). У Николая Салагора, который как раз отчитывался о борьбе с контрабандой, спросили, бывает ли он на рынке в Черновцах, и видел ли, что там продаются контрабандные ткани. А когда тот ответил, что ткань оформляется через разные таможни, а как раз в Черновцах одни из самых высоких показателей по уплате налогов с тканей - 1,6 млн гривен с каждой фуры с турецким товаров, Зеленский сказал: «У нас информация, что именно через вас (растамаживается - Прим.Ред.), что поделены эти контрабандные двери. Именно через Черновцы там контролируются все ткани", - заявил Зеленский.

А когда и.о главы ГФС Александр Власов заявил, что для борьбы с контрабандой нужно привести таможенную ставку в соответствии с кодами товаров (как раз на этой схеме идет занижение базы налогообложения), Зеленский заявил: "Мы все очень долго много лет слушаем, что нам надо делать и мы не делаем. Мне кажется, мужики, мы же по-мужски разговариваем. Да? Скажите пожалуйста, если вы не можете остановить контрабанду, почему вы не уволитесь? Просто у меня такой вопрос. Я ж не говорю, что вы взятки берете. Вы порядочные честные люди, наверно, я так думаю. Ай хоуп, как говорят. Если вы не можете это остановить, почему вы там работаете? Очень маленькие зарплаты, я вот услышал пана Власова, зачем вы это делаете? Я не понимаю", — сказал он.

Он также прокомментировал выступление главы Львовской таможни Левка Прокопчук, который как раз зачитывал статистику о борьбе с контрабандой: "У нас нет времени ничего пересматривать. У нас всего пять лет, это мычание уже вот тут стоит. У меня к вам просьба, написать заявление об отставке. Несколько шагов. Если вы этого не можете сделать… Скажите, пожалуйста господин Власов, вы можете уволить людей?", - обратился президент к Власову.

"Откуда у вас iPhone, если зарплата маленькая?"

Интересно, что на совещании были не все главы западных таможен. Оказалось, что руководитель Волынской таможни на больничном, а закарпатской - в отпуске. Вместо них пришли заместители. И это стало темой отдельных разбирательств.

Зеленский, в частности, спросил у и.о главы Закарпатской таможни в какой стране находится его шеф. "Как вы с ним связываетесь? А он вам звонит?", - спросил Зеленский. "На прошлой неделе с ним говорил", - ответил таможенник. "У Вас какой телефон? Айфон? А откуда у вас Айфон? Маленькая зарплата, мне говорит Власов уже 30 минут", - заметил Зеленский.

"Интересно что руководитель Закарпатской таможни Балуев на встречу с президентом не пришел. Он якобы в командировке. Вместо него на встречу с президентом пришел его зам и главный смотрящий за этой таможней Андрей Каращенко "Ушастый". Балуева президент распорядился уволить, а вот Каращенко пока на месте, а значит и схемы. Но думаю что это не надолго", - написал Евгений Плинский в Facebook.

Ранее он обнародовал информацию об апартаментах заместителя Закарпатской таможни в Испании (в Валенсии), которую тот оформил на свою маму и назвал Каращенко "неофициальным сборщиком кэша на таможне".

В декларации Каращенко - две стометровые квартиры в Ужгороде и Виннице, автомобили Lexus и BMW (последний - в пользовании). По данным Плинского, "с каждого заробитчанского буса через таможенный пункт "Тиса" собирается по 300-400 евро, всего в месяц - около полумиллиона евро. И все эти деньги проходят через Каращенко".

СМИ писали также о жизни не по средствам других руководителей таможен. В частности, в свое время активно обсуждалась уникальная коллекция старинных почтовых открыток главы черновицкой таможни Николая Салагора, каждый из экземпляров которой может стоить от 500 до 2,8 тысяч гривен, а всего их в коллекции порядка 500 (то есть, на 250 тысяч - 1,4 млн гривен), что, согласно декларации чиновника, превышает его годовой доход.

Интересно, что, как заявил Зеленский, у остальных таможенников «есть шанс исправиться» в течение ближайшего месяца. А тем, кто не хочет работать, как "нормальные люди", он тоже предложил уволиться.

Спасение рейтингов или очередная "Контрабанда- стоп"

Сразу стоит отметить, что Зеленский может лишь порекомендовать главам таможни уволиться или попросить уволить их непосредственное руководство - и.о ГФС Александра Власова и нового главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

"Но и по просьбе уволить не могут. Нужны основания. И разговоры о сокращении таможен это как бы намек", - пояснил "Стране" глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Он имеет в виду заявление Максима Нефедова о грядущей реформе тамошний службы, в частности, территориальной. Представляя свою концепцию на Кабмине в пятницу, 5 июля, тот отметил, что "26 региональных подразделений, которые срослись с местными властями и стали «отдельными княжествами" нам не нужно". И признал, что даже отдельных людей с региональных подразделений он уволить не может - для этого нужно согласие их непосредственных руководителей.

Поэтому у бизнеса весьма острожные ожидания на этот счет. "Пока на таможне ничего не происходит. Все начнется с 15 июля, когда Нефедов заступает (вступает в должность - Прим.Ред.)", - сказал "Стране" глава Таможенного комитета Европейской бизнес-ассоциации Александр Лазарев. А на вопрос "Страны" верит ли он в реальную борьбу с контрабандой на таможне, ответил: "Посмотрим. Все пока на уровне идей".

"Да, контрабанда - это действительно проблема, о которой, правда, только говорят, но систему никто не меняет", — прокомментировал "Стране" владелец группы компаний "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский.

Глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич считает, что очередная "Контрабанда - стоп" - не более, чем пиар- акция президентской команды, "которая хочет спасти падающие рейтинги".

"Начнет с того, что через западную границу идет в основном поток контрабандных сигарет, что волнует западных партнеров. (К этому списку стоит добавить также спирт и лес - Прим.Ред). Но основное там не контрабанда, а серый импорт, из-за которого страна недополучает налоги. (Там работает масса схем, в том числе, и та, о которой упоминал и.о ГФС Власов — несоответствие таможенных ставок и товарных кодов, когда одни товары оформляются под видом других или по заниженной стоимости - Прим.Ред). Разбираться по контрабанде на западе, тогда как ее потоки идут через прозрачную границу с Приднестровьем и через неподконтрольные территории, как минимум, странно. А по схемам с серым импортом грузы растамаживаются и в Киеве, и в Одессе", - пояснил он.

Впрочем, проблема с контрабандой в Украине все же более чем серьезная. Ее потоки эксперты оценивают, минимум, в 150 миллиардов в год. В прошлом году на таможне начали масштабную кампанию по борьбе с контрабандой "Украина без контрабанды". К таможенным базам была допущена Нацполиция. Планировалось перекрыть 10 основных схем — серый импорт топлива, машины - "порожняки", занижение таможенной стоимости и пр.

И, как отчитался по итогу 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман, удалось увеличить поступления в бюджет более чем на 50 млрд гривен. Правда, представители бизнеса рассказывали "Стране", что схемы на таможне никуда не делись, просто провоз товара с экономией на налогах сильно подорожал, ведь "приходится договариваться сразу с несколькими "контролерами", - говорили предприниматели. А в этом году "контрабанда- стоп", походе и вовсе "сдулась", о чем косвенно свидетельствует снижение поступлений в бюджет от таможни - за июнь минус 5 млрд гривен от плана.

Источник "Страны" из бывших сотрудников то же Черновицкой таможни рассказал о коррупционной схеме, которая включает в себя контрабанду сигарет, леса и турецких товаров.

"Обороты контрабаса - на миллиарды долларов. За последние года три потоки выросли в несколько раз. Руководство заставляет начальников отделов таможенного оформления пропускать через границу Украины с Румынией контрабандные товары из Турции, Китая, каждая смена обязана платить мзду. У них есть план - 2-2,5 тысяч долларов с автобуса с турецким и китайским товаром за смену. А это десятки бусов за пару часов. Обычно контрабанду везут ночью, на время оформления на таможне "пропадает свет". Посредником между Салагором и начальниками отделов выступает один из начальников отдела таможенного оформления, его кум Дмитрий Попадюк", - отмети источник.

Киевский предприниматель, который завозит крупные партии импортных овощей и фруктов, рассказал, с прошлого года на западных таможнях поставили на стоп схему с беспошлинным ввозом этого товара. "Раньше дробили крупные партии на "бусики". К примеру, за две паллеты перца по 550 кг я платил 17 тысяч гривен. Но теперь все растамаживается только фурами и по-белому. Активно ищут в товаре всяких карантинных мошек и просто блокируют грузы, даже за деньги нельзя решить. Но это связано с лобби крупных продавцов отечественной продукции, которым дешевый импорт мешает (как известно, во Львове находится крупный оптовый плодоовощной рынок "Шувар" - Прим.Ред). Остальное - мясо, продукты питания из Италии, запчасти - все можно порешать и договориться", - рассказал бизнесмен.

Кого поставят на потоки

Впрочем, многие опрошенные "Страной" эксперты считают, что речь сейчас идет не столько о борьбе с контрабандой, сколько о переделе миллиардных денежных потоков на таможне.

"СБУ как крышевало, так и крышует потоки, с этим одна из основных проблем. Их нужно срочно убирать от доступа к грузам", - говорит Доротич. В июне Зеленский уволил глав СБУ Львовской, Одесской, Винницкой, Черновицкой и Закарпатской областей из-за "возможной причастности к контрабанде".

Но первые новые назначения вызывают массу вопросов. "Зеленский назначил главой СБУ в Закарпатской области Ивана Рудницкого. Ржака. Знающие пацаны тихо улыбаются, потому что Рудницкий уже в Закарпатском СБУ работал, причём на должности замначальника и курировал вопрос как раз контрабаса. А точнее борьбы с ним. Хотя на самом деле как раз-таки контрабаса. Правда, его в 2015 году убрали из-за зашквара по контрабанде сигарет, перевели заниматься "борьбой с терроризмом" в Киев. При Порошенко, заметим, уволили по подозрению в коррупции. Всё равно что выгнать из борделя за блядство, ага", - пишет Юрий Ткачев.

Интересно, что среди мажоритарщиков от "Слуги народа" буквально по всем буковинским округам расставлены люди предпринимателя Ильи Павлюка, которого называют «королем контрабанды" и "смотрящим западной таможни", через которого решаются "вопросы с грузами".

Как уже писала "Страна", Павлюк снискал славу одного из самых одиозных "крышевателей контрабанды" еще со времен Виктора Януковича. Сесть на контрабандные потоки ему, якобы, помогла дружба с тогдашним главным таможенником страны Игорем Калетником (он был его помощником и доверенным лицом). Павлюку также приписывают очень тесные отношения лично с Владимиром Зеленским. Как утверждается в расследовании "Наших грошей" с Денисом Бигусом, Павлюк "консультировал" предвыборный штаб Зеленского. В прессе Павлюка также называю "кумом Зеленского". Хотя у Зеленского тогда причастность Павлюка к их команде опровергли.

А в списке "Слуги народа" под 102 номером идет заместитель военного прокурора Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины, 27-летний Максим Павлюк - то ли его однофамилец, то ли родственник, с которым они родились в одном селе Горишни Шеривцы Черновицкой области.

Кстати, источники "Страны" на львовской и черновицкой таможнях рассказали, что вместо уволенных к ним, якобы, должны прислать людей бывшего главного таможенника Игоря Калетника. "Новых руководителей сватает Павлюк, он "смотрящий" по таможням, близок к Зеленскому и Калетнику. Старые схемы останутся - а это схемы Бурбака, друга Яценюка, и Николая Салагора, нынешнего начальника Черновицкой таможни, их человека, старого проверенного кадра. Он "динозавр", уже 30 лет на службе. До этого работал на таможнях в Харькове, Одессе, Львове, Хмельницком", - говорит источник.

"Не верю в благие намерения, Заменят на своих и людей Калетника-Матиоса", - написал в Facebook адвокат Олег Леонтьев.

Один из киевских предпринимателей, занимающийся овощами и фруктами, тем временем, срочно засобирался на Западную Украину. "Говорят, готовится заход новых людей, и можно будет все решать. Но нужно поехать, обсудить детали", - рассказал он "Стране", пообещав подробности после "командировки".

Впрочем, Сергей Доротич не исключил, что сейчас на ситуации попытаются заработать разного рода аферисты, которые станут собирать деньги "на решение вопросов с новыми смотрящими".