На текущей неделе из информационного небытия неожиданно всплыл фигурант одного из самых скандальных расследований СМИ вокруг вероятных хищений в оборонной сфере времен президентства Петра Порошенко - бывший 1-й заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.

Весной, в разгар гонки за кресло главы государства, его персона и возможная причастность к схеме разворовывания средств были на слуху у всего общества. Порошенко подписал указ о его увольнении с должности, силовики рапортовали о проведении обысков у семьи экс-чиновника, но это не снизило градус напряжения. Регулярно националисты с файерами пикетировали правительственные учреждения и дом Гладковского, требуя его привлечения к ответственности за заработки на крови украинских солдат.

С тех пор прошло четыре месяца. И 4 июля стало известно - Гладковский возвращается в бизнес. Один из ближайших соратников Порошенко вновь возглавил близкую к пятому президенту Украины корпорацию "Богдан", которой Олег Владимирович рулил до перехода на госслужбу.

В тот же день появилось еще одно упоминание о Гладковском: на совещании о создании Координационного центра для реформирования ГК "Укроборонпром" по правую руку от секретаря СНБО Александра Данилюка был замечен бывший заместитель директора концерна Владимир Коробов.

Последний известен тем, что является кумом бывшего замминистра обороны Игоря Павловского. А ранее выступал внештатным советником все того же скандального экс-первого заместителя секретаря СНБО.

"Коробов минимум три года как считается близким к Гладковскому. Да-да, тому самому бизнес-партнеру Порошенко, который являлся первым заместителем секретаря СНБО, чей сын промышлял схемами и коррупционными "наварами" на закупке контрабандных деталей к бронетехнике. Гладковский-джуниор, шалом!, - написал на этот счет в Facebook сооснователь общественной организации StateWatch Александр Леменов.

Он добавил: именно Коробову прочат уже при президенте Владимире Зеленском пост "куратора" "Укроборонпрома" и должность, которую в результате медийного скандала в марте лишился его бывший шеф Гладковский. Насколько близки к истине слухи о подобной рокировке, покажет время.

А пока "Страна" решила выяснить, как развивается расследование дел о хищениях в оборонке с участием бывшего замсекретаря СНБО после утраты власти его патроном Порошенко.

На скандал вышли через осколок эпизода "дела Курченко"

Для начала напомним - поводом для "Свинарчук-гейта" (Свинарчук - это прежняя фамилия Гладковского) стала серия расследований журналистов Bihus.info.

Их сюжеты выходили на протяжении февраля-марта, и касались того, как группа лиц через фирмы-"прокладки" поставила на поток схему по перепродаже по многократно завышенным ценам заводам из структуры "Укроборонпрома" контрабандных запчастей из России, а также деталей, ранее украденных на украинских военных складах.

Источник видео: youtube.com/BIHUS info

Центральным звеном осуществленных операций выступала фирма "Оптимумспецдеталь", которой "рулили" предприниматели Андрей Рогоза и Виталий Жуков. Получать подряды их компании помогал гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин.

Помимо Букина в схеме прослеживалось явное участие ряда директоров военных заводов, а также ключевая роль Игоря Гладковского - сына на тот момент первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Последний, как раскопали СМИ, также не был посторонним человеком на этом "празднике жизни". И как минимум один раз получал "откат" в размере $30 тысяч в качестве доли от работы преступной схемы.

Источник видео: youtube.com/BIHUS info

Выйти на этот след силовики смогли, расследуя историю о мошенничестве в отношении экс-замминистра экономики Александра Сухомлина. В 2016 году он был задержан Главной военной прокуратурой по так называемому "делу Курченко" в части махинаций со сжижженным газом и помещен под арест с залогом в размере 100 млн грн.

Далее, как указывали материалы судебного реестра (на сегодняшний день они удалены из открытой части ЕРСР), события развивались так. Гражданская жена арестанта Наталья Канюк якобы решила "вызволить" мужа из-за решетки, и обратилась за помощью к... Андрею Рогозе. Последний пообещал содействие, но де-факто вместо этого, подключив двух сотрудников СБУ - Дмитрия Москаленко и Валерия Тирана, банально "качал деньги" у супруги Сухомлина.

Суммарно женщина вручила этой троице около 20 млн грн, но выйти на свободу ее мужу "решалы" так и не помогли. Раскусив обман, Сухомлин пошел на сделку со следствием, а параллельно - подал заявление о том, как его "развели" Рогоза и Ко.

Итогом этого стало задержание СБУшников и коммерсанта (вплоть до настоящего времени их дело слушается по сути в Печерском райсуде Киева). А главное - изъятие телефона Рогозы, на котором была обнаружена его переписка с "компаньонами" по оружейному бизнесу, где речь шла как раз о схемах заработков на заказах "Укроборонпрома".

Разматывая уже эту цепочку сотрудники "военки" и МВД вышли на Виталия Жукова, два его телефона оказались в их распоряжении. Вскрыв содержимое аппаратов, они сложили паззл того, как работала схема под патронатом семьи Гладковских.

Впоследствии силовики признали, именно на этих материалах переписок Рогозы с Жуковым и другими фигурантами как раз и строилась серия расследований журналистов Bihus.info. Источник "слива" этих данных в СМИ официально так и не был объявлен.

"У семи нянек - дитя без глаза"

В то же время известно: еще 1 марта 2016 года главный военный прокурор Анатолий Матиос передал часть этих материалов (а конкретно - 87 страниц дела из 350) в НАБУ. Однако за три последующих года в ведомстве Артема Сытника не предприняли шагов, чтобы надавать "армейским мародерам" по рукам.

Вместо этого здесь поручили проверку информации об деяниях Гладковского и Ко детективу Дмитрию Литвиненко, который ранее помогал решать проблемы "Оптимумспецдетали" с фискалами и обсуждал эти детали в переписке с Рогозой.

Итого к концу февраля 2019 года сложилась такая диспозиция, что в курсе отдельных (и даже всех) деталей работы схемы во главе с Гладковскими 36 месяцев находились военные и гражданские прокуроры, сотрудники МВД и Службы безопасности, Антикоррупционного Бюро и Государственной фискальной службы.

Источник видео: youtube.com/BIHUS info

Но вплоть до выхода материалов журналистских расследований ни одно из ведомств не выносило "сор из избы" публично. Единственный приговор был вынесен в отношении директора одной из фиктивных компаний из орбиты "Оптимумспецдетали" - Елены Сирык. Суд обязал женщину уплатить штраф в размере 12 тыс грн, хотя суммарно силовики насчитали как минимум 300 млн грн убытков, нанесенных конгломератом Гладковских и Ко бюджету страны.

Обнародование информации "Свинарчук-гейта" в СМИ запустило эффект снежного кома. Люди в погонах наперебой принялись сваливать вину на смежные силовые ведомства, и обещать скорейшее разбирательство всей подноготной скандала в части своей компетенции.

Первой отчиталась ГПУ: еще в марте здесь вручили "пидозры" двум фигурантам оборонного скандала, чьи действия были квалифицированы как уклонение от уплаты налогов (ч.3 ст.212 УК Украины) на сумму в 26,6 млн грн.

"По состоянию на сегодня у нас есть подозрение не только господину Рогозе, но и подозрение господину Жукову. И я не думаю, что это последнее подозрение в данном деле", - заявлял 13 марта генпрокурор Юрий Луценко.

При этом, прокуроры даже не выходили в суд с ходатайствами об избрании "рулевым" "Оптимумспецдетали" меры пресечения. А вскоре молодые коммерсанты внесли в бюджет налоговую недоимку, и претензии к ним оказались исчерпаны.

Параллельно уже в НАБУ осуществили внутреннюю проверку действий подчиненных Сытника, которые фактически два года "мариновали" дело.

Ее итогом стало "замечание" первому замдиректора ведомства Гизо Углаве, а также выговоры для заместителя руководителя 3-го отдела подразделения детективов Олега Борисенко и детектива Дмитрия Литвиненко.

Поствыборный виток скандала

После этого о "Свинарчук-гейте" не было ничего слышно целый месяц, пока в начале июня глава ГПУ Юрий Луценко, 1-й замдиректора ГБР Ольга Варченко и руководитель САП Назар Холодницкий вышли на брифинг.

Они раскритиковали НАБУ за саботаж расследования коррупции в "Укроборонпроме", пообещав дать правовую оценку действий Артема Сытника, а параллельно - сообщили о трех новых подозреваемых в деле.

Источник видео: youtube.com/Генеральна прокуратура України

Первым из них стал уволившийся еще в 2017 году из НАБУ детектив Евгений Завгородний. Ему инкриминируется отзыв постановления на проведение экспертизы поставки прицелов на Харьковский бронетанковый завод силами фирм из орбиты Гладковских.

Действия Завгороднего квалифицированы в части сокрытия преступления (ч.1 ст.396 УК Украины).

Помимо него "пропидозрили", но по уже более тяжкой статье о растрате имущества (ч.5 ст.191 УК Украины), бывших гендиректора Харьковского бронетанкового завода Александра Глушко и его заместителя Игоря Яковенко.

Этой парочке инкриминируется нанесение государству ущерба в размере около 10 млн грн как раз по эпизоду закупки на ХБТЗ 49 танковых прицелов.

По словам Варченко, десять из них оказались ворованными из армейского склада Минобороны, расположенного прямо на территории Харковского бронетанкового завода. За которые предприятие в дальнейшем перечислило деньги на счета фирм Рогозы и Жукова.

При этом, ни Яковенко, ни Глушко, ни Завгороднему так и не была избрана мера пресечения. Объясняя, почему возник такой казус в НАБУ и САП синхронно кивают друг на друга...

Еще больший сюр наблюдается в "центральной оси" производства об "армейских мародерах" из "Укроборонпрома". Речь идет о эпизоде, где изучается роль в схеме Букина, а также отца и сына Гладковских. Еще в марте детективы НАБУ провели у них обыски, но с тех пор так и не вышли даже на проект подозрения.

У Сытника проволочку объясняют тем, что до сих пор не получили в свое распоряжение мобильные терминалы Жукова и Рогозы (а также еще четыре устройства прочих лиц), с которых и закрутился "Свинарчук-гейт". И сетуют - Главная военная прокуратура саботирует их передачу в НАБУ.

Известно, что Антикоррупционное Бюро ранее пыталось истребовать телефоны, подав соответствующий запрос. Но в ответ получило только текстовые распечатки бесед (суммарно около 300 страниц), без самих "мобил". Якобы они в тот момент были направлены на экспертизу.

"Бюро не смирилось с этим беспределом, обратилось в суд и там столкнулось с открытым сопротивлением прокуроров военной прокуратуры", - указывалось в заявлении НАБУ на этот счет.

3 июня Соломенский райсуд вынес "ухвалу", по которой обязал "военку" передать подчиненным Сытника телефоны Рогозы и Жукова, но данное решение так и не было исполнено.

Прокуратура отказала НАБУ якобы из-за нарушения процедуры доступа по судебному постановлению. Мол, по ст.165 УПК Украины детективы должны были предъявить прокурорам оригинал судебного решения и потом еще вручить копию. А в НАБУ всего лишь отправили (да и то, почтой), только копию.

Зато главный военный прокурор Анатолий Матиос выпустил видео, где уже в свою очередь "прошелся" по ведомству Сытника. Он уверяет: в НАБУ передали выводы экспертов, согласно которым установлена аутентичность переписок фигурантов "оборонного скандала". Ввиду чего потребности истребовать сами телефоны отпала.

Источник видео: youtube.com/Генеральна прокуратура України

3 июля срок действия "телефонной ухвалы" Соломенского райсуда вышел и она так и не была исполнена.

Буквально на следующий день было объявлено о новом назначении Гладковского, а его бывший помощник появился на заседании СНБО с вероятными перспективами стать новым куратором "Укроборонпрома".

Расследование действий ближайшего окружения Петра Порошенко (бывшего замсекретаря СНБО и его сына), на необходимости скорейшего завершения которого во многом построил свою предвыборную кампанию Владимир Зеленский, за последние месяцы ни на йоту не приблизилось к цели в части "идеологов" "Свинарчук-гейта". С рекламных щитов новый президент обещал посадки фигурантов коррупционных скандалов еще весной. В разгар лета приходится констатировать: выполнить это обещание, по крайней мере пока, оказалось не по зубам команде Зе.

Также смотрите блог Ясно.Понятно Олеси Медведевой о скандале со Свинарчуком.