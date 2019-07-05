В пятницу, 5 июля, Кабмин собрался внепланово — в традиционно правительственный день — среду — заседания не было из-за визита нашей делегации в Торонто.

К концу недели насобиралось немало вопросов вне подготовленного заранее порядка. В частности, всплыл скандал с отказом платить дивиденды рядом госкомпаний, в частности, "Нафтогазом". Как уже писала "Страна", последний оспорил в суде недавнее решение Кабмина о перечислении в бюджет госкомпаниями 90% своей прибыли.

В итоге в бюджет не попало порядка 15 млрд гривен, что сделало его еще более дефицитным. И это не на шутку разозлило премьер-министра Владимира Гройсмана. Он предложил подготовить протокольное решение, которое обязывает всех руководителей госкомпаний отозвать судебные иски против государства уже к следующей среде. если этого не будет сделано, на ближайшем заседании Кабмина будет поднят вопрос об их отстранении от должностей, — заявил премьер.

Понятно, что говоря о "всех руководителях", он имел в виду, прежде всего, главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, с которым у них давнее противостояние.

На "Нафтогаз" сейчас плотно садиться также Счетная палата, которой поручили проверить все формулы по ценообразованию газа.

Энергетическую тему продолжил представитель президента в Кабмине Андрей Герус. Он выложил перед премьером платежки, которые уже получили некоторые компании по тарифам нового рынка электроэнергии. "По "Львовуглю" на июль — плюс 34%, по шахте имени Сургая — плюс 28%, по Херсонводоканалу — плюс более 30%. Многие производители электроэнергии не выходят на рынок на сутки вперед, и продают электроэнергию на балансирующем рынке, где тариф на 15% выше", — утверждает Герус.

Впрочем, Гройсман сначала хочет убедиться, что это не "частные случаи". Ведь, как известно, Герус является противником быстрого запуска рынка электроэнергии, тогда как Гройсман, наоборот, приложил все усилия, чтобы реформа заработала уже с 1 июля. И он до сих пор утверждает, что ни для населения, ни для коммерческих пользователей тариф не вырастет.

"Страна" разбиралась, что еще принял Кабмин 5 июля.

Таможня от Нефедова

Первого заместителя министра экономики и создателя системы госзакупок Прозорро Максима Нефедова наконец-то представили в новом статусе руководителя Государственной таможенной службы.

О том, что Нефедов победил в конкурсе на кресло нового главы таможни стало известно еще весной. Но результаты отбора были заблокированы судом почти на 70 дней. И только недавно Аппеляционный суд их разблокировал. Это позволило Кабмину 5 июля официально представить Нефедова в новом статусе. Впрочем, к представлению решили подойти неформально: "Поздравляю, счастливчик! Ты купил билет на войну с контрабандой", — пошутил премьер-министр Владимир Гройсман.

Сам Нефедов коротко озвучил свои планы по реформированию таможни. Он планирует масштабные кадровые перестановки, пересмотр зарплат таможенникам, инвестиции в таможенную инфраструктуру, движение в сторону гармонизации отечественной таможенной системы с европейской. Анонсировано изменение структуры таможни. "26 региональных подразделений, которые срослись с местными властями и стали "отдельными княжествами" нам не нужно", — считает Нефедов.

Но главным станет борьба с коррупцией. Причем, как заявил Владимир Гройсман, он будет ставить вопрос о недопущении вмешательства силовых структур, которые, по его словам, "крышуют контрабанду". Это значит, что стоит ожидать очередного передела сфер влияния на таможне.

Прежний эксперимент с привлечением на таможню Нацполиции, который, как отчитался по итогу Кабмин, позволил привлечь в бюджет дополнительно более 50 млрд гривен, судя по всему уже не действует. Ведь по таможне в бюджет сейчас идет недобор средств - только за июнь недопоступления составили порядка 5 млрд гривен. "Не исключено, что правительство заложило и лучшие показатели по борьбе с коррупцией на таможне, чем оказалось в реальности", - допускает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Честные платежки-2

Кабмин снова вернулся к теме тарифов на тепло и горячую воду. Напомним: на своем прошлом заседании правительство приняло постановление о так называемых "граничных тарифах", выше которых тепло и горячая вода стоить не могут. В документе было четко указано, что это нововведение распространяется на областные центры, хотя призвали "прислушаться" все местные власти.

Министр юстиции Павел Петренко, который и разработал проект постановление, на достигнутом решил не останавливаться.

Он отчитался, что, во-первых, уже готов онлайн- калькулятор, с помощью которого каждый украинец сможет рассчитать свою платежку на тепло и горячую воду.

Во-вторых, на сайте Минюста открыли реестр все теплокомунаэнерго с указанием владельцев и руководителей. Петренко назвал его "реестром коммунальных баронов", и призвал журналистов начать масштабные расследования на тему "Кто греет Украину".

По его словам, обнаружилось, что многие теплокоммунэнерго принадлежат офшорных компаниям, а также частным и юридическим лицам, зарегистрированным на неподконтрольных территориях и в РФ.

"К примеру, владельцы "Краматорсктеплоэнерго" — кипрская компания и местный горсовет. Местные жители переплачивают за тепло и горячую воду 12%. В Кропивницком теплокоммунэнерго контролирует частный бизнес, которому жители переплачивают сверху 34%", — утверждает Петренко.

Он также анонсировал масштабные проверки всех тарифов и внесение в парламент "безотлагательного" законопроекта о "деофшоризации" коммунальных служб и поставщиков услуг и запрет на включение в состав собственников резидентов страны-агрессора.

Дороги "из чего придется" на 10 миллиардов в год

Премьер-министр Владимир Гройсман вдруг обнаружил, что, оказывается, в Украине дорог между селами и райцентрами практически нет. И это не смотря на рекордное бюджетное финансирование (только в этом году — более 55 млрд гривен). Но государственные деньги идут на ремонт и строительство дорог общеукраинского значения, а не так называемых Т-дорог (территориальных), — пояснил глава "Укравтодора" Славомир Новак.

Между тем, Т-дороги — это 46% всех украинских дорог, а их общая протяжность составляет порядка 22 тысяч километров. Поэтому для них решили придумать новую стратегию с огромным финансированием — 10 млрд гривен в год. За такие деньги "Укравтодор" обещает навести порядок за пять лет, то есть, всего нужно 50 млрд.

Впрочем, учитывая объем работ (по оценкам "Укравтодора", только 15% можно поверхностно отремонтировать, остальным дорогам нужен капремонт или строительство), это сравнительно недорого.

Уложиться в 10 млрд в год можно лишь за счет "особенных" технологий. В частности, предлагается строить дороги по технологии укатанного бетона (вместо асфальтового покрытия). Это дешевле, чем асфальтные дороги и к тому же позволит поддержать местных производителей цемент.

Другие предлагаемые технологии — вторичное использование переработанного асфальта и отходы промышленных производств.

"Детские" деньги

С подачи Минсоцполитики, Кабмин внес изменения в порядок получения государственной помощи на детей.

В частности, право на выплаты дали малообеспеченным усыновителям, но только если они усыновили ребенка при согласии настоящих родителей. То есть, речь может идти о родственниках, которые по той или иной причине взяли на себя заботу о ребенке.

Кроме того, помощь смогут получать семьи, в составе которых есть неработающие граждане, если они ухаживают за больными детьми.

В порядок подачи документов на оформление выплат включили справку об участии претендентов на бюджетные средства в военных действиях на Донбассе. Правда, при этом в документе ничего не говорится о предназначении такой справки, скажем, нет подтверждения, что ее предъявителям будут больше платить.

Интересно, что увеличения финансирования Минсоцполитики не потребовал, указав, что все дополнительные расходы будут включены в уже запланированные на "детские" выплаты бюджетные средства.

Договоры по коммуналке

У правительства наконец-то дошли руки до типовых договоров на оказание коммунальных услуг. В законе о ЖКХ, очередная порция ном которого вступила в силу с мая этого года, предусмотрено наличие коллективного и индивидуального договоров с поставщиками услуг. В них, в частности, будут прописаны различные нюансы, в том числе, право потребителей не платить за некачественные услуги, которое ввел новый закон. То есть, пока нет формы договора, закон о ЖКХ работает лишь наполовину. Типовой договор, как указано в законе, должен утвердить Кабмин, что последний и сделал спустя почти два месяца.

Правда, пока утверждены типовые проекты только по центральному водоснабжению и водоотводу — индивидуальные и коллективные, с обслуживанием внутридомовых сетей, так и без него.

Кабмин принял также правила предоставления услуг по водоснабжению и водоотводу.

В них четко прописано, что качество услуг (воды) должно соответствовать санитарным нормам, а сама услуга должна подаваться "непрерывно", за исключение специально оговоренных периодов (скажем, технических работ на сетях). Также указано, что поставщик должен обеспечить "нужно давление" в системе, то есть, оправдание коммунальщиков, что воды нет, потому что она "не доходит до верхних этажей" — уже не аргумент.

Если всего этого не будет, граждане имеют право требовать компенсаций и пересчета платежей.

Указано, что учет ведется по счетчику, а при его отсутствии — по нормам потребления. Если потребитель не передаст показания вовремя или не допустит к счетчику коммунальщиков, ему три месяца будут начислять "по среднему потреблению за 12 месяцев", что нужно учитывать тем, кто, скажем, собирается в отпуск и не сможет вовремя отправить реальные показания.

К счетчикам коммунальщики будут пристально присматриваться, и, если, скажем, заподозрят попытку "вмешательства", то будут насчитывать как потребителю без прибора учета, то есть, по нормам потребления. А так как они считаются завышенными, то придется платить больше.

Отдельно указана возможность пени в размере 0,01% от суммы долга в день, но не более 100% от задолженности.

Но, кроме планы, непосредственно, за воду и водоотвод, в договоре прописаны различные дополнительные платежи. Скажем, за обслуживание и ремонт внутридомовых сетей, "взнос" на счетчики и пр. Их размер будут отдельно определять поставщики услуг.

Коммунальщики также смогут отключать воду в случае "неоплаты или оплаты в неполном объеме" или же в случае "ненадлежащего качества". То есть, фактически поставщики смогут шантажировать отключениями потребителей, жалующихся на плохую воду, мол, или такая или никакой.

Морской дизайн от Омеляна

Глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян озаботился внешним видом украинских моряков. Его ведомства разработало и подало в Кабмин проект постановления об изменении фирменной одежды работников морского и речного транспорта. Поменять ее предлагается "с учетом мировых стандартов и технологий в сфере текстильной промышленности".

Владимир Омелян — не чужой в модной индустрии. Его жена Светлана Бенза — известный в Украине и России дизайнер. Впрочем, о ее роли в идее обновить гардероб моряков пока нечего неизвестно.

Между тем в документе подробно расписано в чем теперь должны ходить наши моряки.

Это китель темно-синего цвета полуприлегающего силуэта с золотистыми или серебряными пуговицами с выгравированными на них якорями, темно-синее, слегка зауженные книзу брюки, голубые или белые рубашки с воротником-стойкой или отложным, синие свитера с нашивками на локтях и плечах. На холодное время года — трикотажные флисовые шапки с отворотом, на котором будет эмблема — овал с каната, а по центру — якорь с тризубом, флисовые брюки, куртки "современного кроя", спортивные костюмы. Летом гардероб моряков разбавят кепи, трикотажными поло и пр. Отдельно прописан женский гардероб с юбками и брюками.

Бюджетные миллионы на инновации

Государственное инновационное финансово- кредитное учреждение получит бюджетные деньги. Ранее уставной капитал этой компании, а это 400 млн гривен, формировался за счет возврата средств предприятиями, получившими в свое время кредиты на инновационные разработки. Но удалось собрать чуть более 300 млн, а остальная задолженность признана безнадежной. Возникли и другие "дыры", в итоге нехватка средств составила почти 177,5 млн гривен. Их попросили в госбюджете еще в 2017 году. 100 млн дали в прошлом году, а в бюджете на этот год предусмотрено еще 77,5 млн. Но, чтобы освоить эти деньги, учреждению теперь нужно внести соответствующие изменения в устав, указав, что одним из источников его формирования могут быть средства госбюджета. Государственное инновационное финансово- кредитное учреждение, как следует из его официального сайта, "ищет иностранных инвесторов", а также поддерживает различные инновационные проекты. Очевидно, по факту далеко не все из них оказываются удачными, раз получатели финансирования в итоге не могут погасить кредиты.