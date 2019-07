"Не знаю, что лучше: зло ли приносящее пользу, или добро, причиняющее вред", - эти слова принадлежат Микеланджело Буонарроти, одному из величайших скульпторов в истории человечества, одно время руководившему воздвижением Собора Святого Петра в Риме.

В минувшем году российский режиссер Андрей Кончаловский снял эпический фильм о жизни художника под громким названием "Грех". Диск с этим фильмом вчера, в День Независимости США, Владимир Путин лично подарил Папе Римскому Франциску во время посещения Ватикана.

Одной из главных тем беседы российского президента с главой Католической церкви стала координация усилий по защите традиционных христианских ценностей, находящихся под давлением адептов либеральной глобализации с ее культом воинствующего атеизма и индивидуализма.

Встреча с Папой предваряла переговоры с итальянским премьером Джузеппе Конти и была очевидно более важной. Невзирая на роль Рима в качестве главного друга Российской Федерации в ЕС. Сегодня для Путина разговор о христианских ценностях существенно важнее дискуссий о санкциях. Второе связано лишь с тактическими задачами, в то время как первое – это стратегия.

Суть ее в том, чтобы стать одним из основных идеологических столпов разворачивающейся на наших глазах грандиозной битвы консерваторов и либералов-глобалистов.

Гробовщик либерализма

Кто среди греческих политиков способен вызвать больше симпатий у редакторов ведущих западных СМИ: демагог и популист крайне левого толка, обвиняющий МВФ и Евросоюз во всех смертных грехах или потомственный политик, чей отец был премьер-министром, а сам он учился в лучших вузах Америки и твердо отстаивает рыночные взгляды?

Не спешите с выводами.

На днях европейская версия известнейшего американского издания Politico разместила на первой странице своего сайта статью "Греческий троянский Трамп". Нет, она не о считавшемся некогда едва ли не коммунистом-троцкистом вожде крайне левой и пока правящей Сиризы Алексисе Тсипрасе.

Материал о его главном оппоненте – лидере правоцентристской "Новой демократии" Кириакосе Митсотакосе, который не критикует кредитное соглашение с МВФ и ЕС, и поддерживает строгие меры экономии, нацеленные на выведение Эллады из долгового кризиса.

В следующее воскресенье в Греции состоятся парламентские выборы, победу на которых прочат "Новой демократии", а премьерское кресло Митсотакосу.

Что же тогда не устраивает Politico? Все очень просто. Правоцентристы выступают против предоставления гражданства детям прибывших в страну азиатских беженцев, критикуют расширение прав ЛГБТ-сообщества и, главное, открыто поддерживают Греческую православную церковь и ее особую роль в образовании и общественной жизни.

А при леваке и атеисте Тсипрасе Греция стала открытым коридором для направлявшихся в Европу сотен тысяч сирийских беженцев, а однополые браки вопреки протестам духовенства были узаконены в 2015 году. И теперь стоящие за Politico круги финансового интернационала опасаются, что все эти "прогрессивные завоевания" будут свернуты.

Митсотакис закончил Гарвард и Стенфорд. Кто-то здесь, возможно, вспомнит Святослава Вакарчука.

Принципиальная разница в том, что греческий политик получил там полноценное образование в конце 80-х – начале 90-х, а украинский рок-музыкант побывал там на годичном тренинге, который в принципе не является классическим высшим образованием, но инструментом индоктринации левыми глобалистскими идеями, которыми сейчас буквально заражены многие западные университеты.

Не удивительно, что лидер "Голоса" публично поддержал легализацию однополых браков и в Украине.

Вся это история о Греции нужна для того, чтобы еще проиллюстрировать главную линию раскола сегодня на Западе. Линию даже более глубокую и долгосрочную, чем привычное для наших политических реалиях разделение на "партию войны" и "партию мира".

Не удивительно, что из всего большого интервью с Путиным вышедшего аккурат в день начала саммита G20 в Осаке, редакторы Financial Times вынесли на первую полосу именно цитату российского лидера о том, что "либеральная идея утратила актуальность" (другой перевод фразы The liberal idea is obsolete – либеральная идея почила в Бозе). И второй вариант мне нравится больше.

Интервью вызвало огромный резонанс. Путину поспешили оппонировать глава Европейского совета Дональд Туск, кандидат в премьеры Британии Борис Джонсон, певец и ЛГБТ-активист Элтон Джон, множество западных политиков и интеллектуалов.

Все дело в том, что хозяин Кремля скороговоркой назвал все основные претензии традиционалистов и многих простых граждан западных стран к либеральному истеблишменту: от попустительства порождаемой мигрантами из мусульманских стран преступности до безумия игр с гендером, когда детям в дошкольных учреждениях в качестве игры позволяют примерить на себя пять-шесть разных гендерных ролей.

Кстати, только вчера прочел, что в новой серии фильма о Человеке-пауке главного героя могут сделать геем.

"Мир разнообразнее, чем белый парень-гетеросексуал", - заявил СМИ сыгравший мутанта в прошлых сериях Том Холланд. Не удивительно, что белые христиане-мужчины традиционной сексуальной ориентации старше 21 года считаются сегодня на Западе самой дискриминируемой социальной группой.

Просто за то, что якобы прежде именно такие люди всем в мире заправляли.

И сейчас при всех прочих возможных претензиях к Владимиру Путину они видят в нем как минимум политика мирового уровня, решившегося озвучить на весь мир их обеспокоенности и сомнения. Не превратилась ли борьба за права и свободы различных меньшинств в несвободу для традиционного большинства?

Близкий Восток

В свете вышесказанного понятно, что традиционно теплая и дружеская атмосфера, царившая на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина в Осаке (год назад в Хельсинки была такая же) свидетельствует не о тайных связях американского лидера с Кремлем, а с тем, что во многом они единомышленники.

Так же прогнозируемо понравились друг другу Владимир Зеленский и фаворит миллениалов канадский премьер Джастин Трюдо.

Но не будем все сводить к идеологии. У Вашингтона действительно есть прагматичные причины стремиться к разморозке диалога с Москвой. Только Россия может сегодня убедить Ирана спокойнее реагировать на агрессивную риторику и некоторые действия Трампа и не доводить дело до опасной военной эскалации.

В Белом доме на самом деле сейчас президент, который менее, чем его предшественники за последние десятилетия настроен воевать. Он хочет показать своим избирателям, что Америку вновь побаиваются и уважают в мире. Но еще важнее доказать, что им это особо ничего не стоит. И в этом деле менее чем за полтора года до выборов Трампу менее всего помог бы кровопролитный конфликт с Тегераном.

А Россия как раз может быть полезным посредником. Тем более, что у РФ и Ирана в вопросах нефти позиции очень сильно расходятся. И это стало очевидно сразу после G20.

В Осаке Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман договорились о сохранении их странами ограничений на добычу нефти для повышения цен на сырье. И сразу поспешили об этом объявить, хотя Саудовская Аравия как член ОПЕК, должна была б прежде всего согласовать этот шаг с коллегами по картелю.

"ОПЕК фактически мертва", - сразу заявили иранские представители, которых злит, что альянс Москвы и Эр-Рияда почти заменил некогда могущественную организацию.

После рискованного, но в итоге успешного вмешательства в гражданскую войну в Сирии Россия превратилась в ключевого игрока на Ближнем Востоке. И единственную великую державу, у которой стабильный диалог и нормальные отношения со всеми региональными силами: от Израиля до Ирана и палестинских вооруженных группировок.

Даже у СССР никогда не было таких сильных дипломатических позиций в этой части света.

Кстати, на встрече с Папой Франциском Путин отдельно обсуждал совместные действия по защите сирийских христиан и восстановлению их святынь. Западные политики стыдливо об этой проблеме умалчивают, не желая признавать, что победа "диктатора Асада" в гражданской войне стала спасительной для христианской общины, которую активно уничтожали оппозиционеры из числа суннитов-исламистов. Отстаивать права христиан на Западе сегодня так же не модно, как и говорить о преследовании белых фермеров в ЮАР.

Единственные кабинеты в Европарламенте, в которых я видел материалы на эту тему, принадлежат депутатам от французского "Национального движения" и итальянской "Лиги". И те, и другие одновременно выступают за тесное партнерство ЕС с Россией.

Примечательно то, что сознательный акцент на брендирование себя как поборника традиционных ценностей не мешает Путину в его диалоге с тем же бин Салманом и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В Саудовской Аравии нетрадиционная сексуальная ориентация до сих пор карается по законам шариата, а в Турции на днях полиция жестко разогнала гей-парад. Традиционализм не противопоставляет христианство, ислам и иудаизм в привычных регионах распространения этих религий.

Проблемой здесь является только политический ислам, используемый радикальными группировки. Но такая его революционная форма на самом деле не менее опасна для авторитарных властей в Эр-Рияде или Анкаре, чем для Запада и России.

Иммунная система капитализма

Возвращение российской делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, координация ценовой политики Москвы и Эр-Рияды на рынке нефти, визит Путина в Италию и, конечно, его наполненное позитивными по результатами встречами участие в G20 четко показали, что попытки изолировать Россию и ее лидера на мировой арене провалились.

Это признали и все ведущие западные СМИ, анализировавшие события последних десяти дней. Это вовсе не означает, что введенные в 2014 году против РФ санкции скоро отменят без всяких встречных шагов Москвы. Но попытки Владимира Зеленского говорить о них как о действенных инструментах восстановления территориальной целостности России звучат как явный анахронизм.

США и ЕС будут пока поддерживать санкционный режим, просто чтобы сохранить лицо и не выглядеть проигравшими Москве.

Одновременно (и мы это уже видели во время визитов Зеленского в Париж и Берлин) от Украины будут все настойчивее требовать решительных шагов к урегулированию конфликта на Донбассе через компромисс.

Такому подходу теоретически могли бы помешать США. Но для команды Трампа Джордж Сорос и связанные с ним либеральные круги являются явно гораздо большей проблемой в свете приближающихся выборов 2020 года, чем Путин.

Кроме вопроса поставок газа в Европу, где "Газпром" и американские энергетические гиганты являются конкурентами, у Белого дома и Кремля сегодня нет противоречий, которые бы невозможно было разрешить.

Преследование геев в Чечне явно не в числе тем, которые волнуют Трампа или его идеологического советника Стивена Бэннона.

Думают они о другом. Показательно, что близкий друг Трампа, лидер Brexit Party Найджел Фарадж, дважды за эти полгода удостаивавшийся личной аудиенции американского президента, недавно принял участие в заседании консервативной организации Turning Point UK, британском филиале одноименного американского общества.

Уже упоминавшееся Politico поспешило написать, что Фарадж посетил "сборище крайне правых конспирологов". О какой теории заговора идет речь можно понять, если вспомнить, что вскоре после этого события британский политик выпустил ролик "Socialism Sucks" ("Социализм отстой"), в котором привел логичные аргументы против насаждения западной молодежи опасных леваческих идеалов.

Конечно, тема связи финансового интернационала и социалистической доктрины требует большого отдельного разговора с упоминанием роли нью-йоркских банкиров в революции 1917 года.

Стоит только сказать, что разработчик теории культурного марксизма Патрик Бьюкенен писал, что "до тех пор, пока в душе западного человека будут гнездиться христианство и традиционная западная бюргерская культура (в совокупности дающие капитализму его иммунную систему), до тех пор марксизм не приживется на Западе и революцию неизменно будут предавать те самые рабочие, на благо которых она и совершалась".

Но для данной статьи важно помнить, что поддержка Кремлем именно правых партий тоже сближает его с Белым домом. Бэннон за последний год приложил немало усилий к тому, чтобы в Европарламенте появилась сильная фракция национал-консерваторов.

В этой связи наполнение списков "Слуги народа" и "Голоса" выходцами из финансируемых Соросом и им подобными грантовых структур не прибавляет этим силам очков в глазах правящей в США команды.