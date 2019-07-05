ПорохоМайданы: пиар или репетиция?

Киев два дня подряд сотрясали митинги. Безусловно, слово сотрясали правильнее писать в кавычках, поскольку пара сотен, собравшаяся на Майдане в знак протеста против регистрации Клюева и Шария в среду вечером, и три сотни защитников люстрации вчера под Конституционным судом впечатлить никого не могли. Однако медиашума от них было много.

Больше того, мини-Майдан против ЦИК, собравшийся даже не под Центризбиркомом, закончился тем, что регистрацию Клюева и Шария таки отменили. Что касается КС, то он просто не закончил рассматривать вопрос по закону о люстрации, так что митинг не закончился ничем.

Набор митингующих в обоих случаях был приблизительно одинаков: националисты и примкнувшая к ним "Евросолидарность". Были и другие (вроде Вакарчука под КС), но остались практически незамеченными.

А вот партия Порошенко использует эти митинги для пиара по полной. Скажется ли это на ее рейтинге, пока сказать нельзя, но точно ситуацию не ухудшит. Тем более что ситуация с Центризбиркомом вообще выглядит договорняком: сначала пропорошенковский ЦИК вроде бы соглашается с Верховным судом, а потом тут же (несмотря на решение Верховного суда!) пасует перед мини-Майданом, на котором пиарится тот же Порошенко.

Однако не исключено, что все это делается не только для пиара. В 2010-м году тоже создавались казавшиеся смешными тогда организации вроде "Стоп цензуре!", проводились вроде бы опереточные Майданы типа налогового, но потом произошел 2014 год.

Договорняками вроде центризбиркомовского общество снова пытаются приучить к мысли, что уличное меньшинство может решать за всех. И Зеленскому с Аваковым не стоит смотреть на все это сквозь пальцы (и тем более – заигрывать с протестами), поскольку следующий Майдан будет направлен против них. Подготовка к нему, возможно, уже началась.

Зачем Луценко зам от Богдана?

У Луценко в Генпрокуратуре появился новый зам. С малоизвестной фамилией Кизь. Однако относительная его неизвестность в широких массах компенсируется тем, что нового замгенпрокурора знают в узких кругах. В частности, его очень хорошо знает глава Офиса президента Богдан, который проводит с ним выходные.

Уже эта связь, а также тот факт, что Кизь ведал надзором за делами, заводимыми Госбюро расследований, привела многих к мысли, что в ГПУ появился смотрящий за конкретным направлением – делами, которые ГБР заводит против бывшего президента.

И это похоже на правду, если не брать во внимание один момент: генпрокурором остается Луценко Юрий Витальевич, а на проходном месте в списке "Евросолидарности" находится Луценко Ирина Степановна, и они тоже вместе проводят выходные. А потому нет оснований говорить ни о разладе в семье третьего тысячелетия, ни о том, что генпрокурор переметнулся на сторону новой власти.

Тогда что же происходит на самом деле? Вполне вероятно, Кизь действительно поставлен для надзора по делам против Порошенко – но не для того, чтобы довести их до конца или, наоборот, слить. Сами дела будут расследоваться, но их целью является не приговор, а откат. Вполне вероятно, что давление на бывшего гаранта преследует одну цель – чтобы он поделился нажитым за последние пять лет. И в этой схеме передела могут быть задействованы как глава Офиса президента, так и семья третьего тысячелетия – в виде посредников между двумя основными фигурами – Коломойским и Порошенко.

"Слуг народа" все меньше

Вчерашний день принес очередную порцию результатов соцопросов. Ничего революционного они не показали, зато наглядно подтвердили тенденции, появившиеся на прошлой неделе.

Тенденция первая – падение рейтинга "Слуги народа". Даже по консервативному опросу "Рейтинга" у партии Зеленского уже 42%, а есть и данные, по которым показатель опустился ниже 40%. К последним, пожалуй, пока нужно относить осторожно, однако очевидно, что все к тому идет.

Тенденция вторая – рост рейтинга "Оппозиционной платформы – За жизнь". Вчера тот же "Рейтинг" выдал цифру 13,4% – при том, что еще в начале недели ОПЗЖ давали 12%, а в начале июня вообще было 10. Нельзя сказать, что весь уходящий от Зеленского электорат переходит к Бойко, но несомненно, что именно "Платформа" является первым бенефициаром этой "распродажи".

Тенденция третья – стабилизация рейтингов "Евросолидарности" и "Голоса". Еще пару недель назад казалось, что Вакарчук вышел на крутую положительную динамику и сможет перетянуть на себя всю "элиту". Не 25%-ю, конечно, но что-то в рамках 16% первого тура Порошенко. Однако теперь ситуация складывается так, что Порошенко и Вакарчук делят эти 16% пополам.

Главная причина – в кричащем непрофессионализме Вакарчука, которого опускают все конкуренты по очереди. И если лидер "Голоса" не замолчит на оставшиеся две недели, то тенденция может даже повернуться обратно в пользу Порошенко.

Кто запретил ТАСС?

Проблема Зеленского и его партии в том, что президент боится делать хоть какие-то шаги. Понятно желание его команды проскочить на той же тактике, которая дала результат во время президентской гонки, но одно дело, когда молчит и ничего не делает лидер "95 квартала", другое – когда так себя ведет действующий президент.

И опять же, можно понять Зеленского, когда речь идет о решениях, которые невозможно протянуть через парламент. Однако существует достаточно направлений, по которым можно произвести кардинальные изменения, не задействуя Верховную Раду.

Самый простой пример – увольнение Вятровича с должности директора Института нацпамяти. Очевидно, что он сам уйдет после 21 июля, если получит мандат по списку партии Порошенко, но зачем держать его до этого времени? Ведь настолько же очевидно, что это один из самых ненавидимых персонажей для 73%, голосовавших за Зеленского. Однако указа от избранного ими президента все еще нет.

Через СНБО можно было бы решить и вопросы со всеми информационными и культурными запретами: не нужен парламент для того, чтобы вернуть доступ к "Одноклассникам", "ВКонтакте" и "Яндексу" или объявить невиновными советские фильмы вроде "Иронии судьбы", "Гостьи из будущего" или российские вроде "Мастера и Маргариты". Кстати, когда у новой власти был шкурный интерес – в ситуации со "Сватами", – решение нашлось. А вот для остальных не находится.

Наоборот, приветом из прошлого прозвучала вчера информация о том, что список запрещенных сайтов пополнило агентство "ТАСС". Вполне вероятно, что новая власть не имеет к этому отношения, однако моральную ответственность за новый запрет (как и за все последние высказывания Вятровича) несет она. Так что не стоит удивляться, что у "Оппозиционной платформы" растет рейтинг…

Есть ли жизнь без транзита?

Тем временем замглавы "Нафтогаза" сделал заявление, которое не произвело фурора, но которое сулит Украине больше несчастий, чем любые результаты парламентских выборов. Он разъяснил, что, с одной стороны, уже пора готовиться к тому, что с 1 января 2020 следует приготовиться к прекращению транзита российского газа через украинскую ГТС, а с другой – что в Украине на 10% снизилась добыча собственного газа.

В общем, куда ни кинь – всюду клин. Хорошо было говорить об энергетической независимости, пока действовал контракт (пусть даже тот ужасный – 2009 года). И другое дело, когда его не будет.

3 миллиарда долларов в год – такую сумму убытков для Украины называют в случае прекращения всего транзита российского газа. Но это еще не все, поскольку у "Нафтогаза" возникнет потребность за собственные средства поддерживать работоспособность газотранспортной системы – ведь для собственных нужд газ по ней качать все равно придется, просто себестоимость прокачки без транзита будет бешенной.

В этой ситуации не помешал бы хоть какой-то консорциум по ГТС – хоть с русскими, хоть без русских. Но теперь уже никто никакого не предлагает. И что будет в реальности 2020 года, пока даже предположить трудно. Но даже того, что сегодня, ждать не приходится.