Конституционный суд Украины вновь пытается поставить точку в вопросе конституционности закона о люстрации.

Несмотря на то, что дело сочли безотлагательным и вердикт должен был появиться в течение месяца, это дело рассматривается судьями уже более 4 лет.

С момента смены власти в Украины апологеты люстрации уже не раз объявляли, что в недрах Конституционного суда давно готов вердикт по закону об очищении власти.

В очередной раз решение по люстрации ожидалось в четверг. Против него Петр Порошенко и националисты даже собрали митинг. Однако, по итогу, окончательное решение перенесли.

Экс-президент поставил это себе в заслугу и сказал, что митингующие сорвали еще один "план реваншистов".

Но почему на самом деле судьи перенесли рассмотрение вопроса и каким может быть вердикт суда, анализирует "Страна".

Долгий путь

Первые представления относительно соответствия Основному закону этого документа еще в 2015 году подал в КС Верховный суд.

Позднее еще одно представление подготовили 47 народных депутатов. Все три обращения были объединены в одно конституционное производство.

В представлении народных депутатов речь идет о конституционности положений закона о запрете занимать должности для лиц, которые в течение не менее одного года в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года занимали должности:

президента,

премьер-министра Украины,

членов правительства,

главы Национального банка Украины,

руководителей силовых структур,

главы администрации президента,

работников правоохранительных органов, следователей, оперативных работников, работников органов прокуратуры, которые принимали участие в задержании активистов Евромайдана.

Норма об одном годе появилась для того, чтоб под люстрацию не попал сам петр Порошенко, который около 9 месяцев работал министром экономики в правительстве Азарова в 2012 году.

Если судьи признают закон антиконституционным, все люстрированные чиновники получат право снова войти во власть.

Избежать этого всеми силами пытаются представители прежней власти, инициировавшие этот закон в 2014 году. Возможную отмену люстрации подают под соусом реванша своих предшественников.

"Признание КС люстрации незаконной будет означать, что ближайшее окружение беглого экс-президента Виктора Януковича сможет вновь занимать должности в правительстве и администрации президента, в свои кресла вернутся сотни прокуроров, руководителей налоговой милиции, которые были вынуждены ранее уйти с этих должностей в результате закона "Об очищении власти". Очевидно, что ни действующий президент, ни представители бывшей власти уже не боятся украинского общества. Если сейчас они закроют для общества законный способ очищения власти, то у нас останется только право на восстание. И они в этом случае будут толкать Украину к новому кровопролитию", - пугал общественность народный депутат, инициатор закона о люстрации Егор Соболев.

С начала мая нынешнего года представители прежней власти, словно персонажи сказки о мальчике, который кричал "Волки-волки", как минимум трижды убеждали своих сторонников организовывать протесты под Конституционным судом против принятия решения о неконституционности люстрации.

О том, что такое решение, якобы, готово в Конституционном суде, говорили и сам Соболев и ближайшие соратники бывшего президента Петра Порошенко.

Очередной из таких митингов под Конституционным судом состоялся и в четверг, 4 июля, когда КС проводил закрытое заседание по этому делу. На митинге собралось около 800 протестующих.

В том числе и со свастиками.

Две позиции

Вскоре стало известно, что Конституционный суд рассмотрение вопроса о люстрации в очередной раз перенес.

Порошенко записал это себе в победу.

Сегодня "Европейская солидарность" присоединилась к акции возле Конституционной суда, которая не дала отменить закон о люстрации. Каждый день мы одерживаем победы над реваншистами!", - написал Порошенко у себя на ФБ.

По информации "Страны", о том, что вопрос рассматриваться не будет, так как не пришли двое судей, без которых голосов за проект люстрации не хватало. Один заболел, а второй вдруг взял отпуск сразу на два дня (четверг-пятница).

"Но реальная причина в том, что пока нет четкого понимания за какой из вариантов отмены люстрации голосовать", - сказал источник в КСУ.

В Конституционном суде дискутируется две позиции по этому делу. Первая и основная - признать закон об очищении власти не соответствующим Конституции. На этой версии настаивает содокладчик по делу Александр Литвинов.

Есть и другое предложение - принять промежуточное решение и ограничить люстрированных чиновников, например, 5 годами запрета занимать должности. В силу того, что закон был принят осенью 2014 года, для тех, кто подпал под люстрацию, этот срок истечет в 2019-м.

"Пока судьи не пришли к согласию за какой из этих вариантов голосовать. По отдельности голосов за один и второй нет. Нужно, чтоб кто-то пошел на компромисс. Но в целом вопрос настроены решить до отпуска. А он начнется 22 июля. То есть вердикт будет еще до выборов в Раду. Причем я предполагаю, что вопрос будет несколько раз еще ставиться и переноситься, чтоб выматать сторонников люстрации. Грубо говоря, чтоб они просто задолбались в конце концов приходить митинговать. Возьмут измором", - говорит источник в КСУ.

"Все ждут отмены люстрации"

Судья Конституционного суда в отставке Василий Нимченко в разговоре со "Страной" отмечает, что закон о люстрации нарушает Конституцию и по его мнению, половинчатых решений в этом деле быть не должно.

"Это закон целиком неконституционный, никчемный, он идет вразрез с презумпцией невиновности. Единственное, что может помешать принятию такого решения - все эти протесты, угрозы, дискредитация, угрозы привлечения к уголовной ответственности судей, возбуждение дел против судей (сегодня прошла информация, что одному из бывших судей КСУ уже вручено Генпрокуратурой подозрение по делу об узурпации власти Януковичем и теоретически за ним могут пойти и ряд действующих судей включая главу суда Шапталу - Прим.Ред.). Конституционный суд уже все это проходил в эпоху Ющенко. Это дно, в которое не надо стучаться и проверять. В правовом государстве судьи Конституционного суда должны рассматривать такие дела тихо и спокойно. Я не могу представить, чтобы в ЕСПЧ врывались в кабинет председателя, что-то требовали, вымогали, угрожали, это запредельные вещи. Это реальная угроза для всей судебной системы", - говорит "Стране" Нимченко.

Отмена люстрации в том или ином виде станет ударом для всей прежней власти и непосредственно для Петра Порошенко, с эпохой которой она и ассоциируется.

"Если это решение будет принято, это, безусловно, будет тяжелым поражением Петра Порошенко, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - Но в то же время такое решение позволит ему и дальше активно раскачивать тему реванша. Это один из лучших способов убедить общество, что вот идет реванш, друзья Януковича возвращаются на свои должности и так далее. Эту карту активно пытаются разыграть технологи Порошенко. И она им нужна именно сейчас, до выборов, чтоб нарастить свой рейтинг и выиграть конкуренцию на националистическом поле. В то время, как для Зеленского этот вопрос отмены люстрации уже не актуален. Для нового президента такое решение было нужно или раньше - до назначения Андрея Богдана на пост главы Администрации президента, или уже после выборов, чтобы оно не имело электорального веса".

А известный юрист, бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов уже предложил парламенту свой законопроект об изменении закона о люстрации, в котором запрещается занимать любые государственные должности лицам, назначенным в период правления предыдущего политичного режима с 22 февраля 2014 года по 20 мая 2019-го.

"Законопроект полностью соответствует Конституции, европейским стандартам и социологическим ожиданиям. Предлагаем новому парламентскому большинству сразу после выборов поставить в этом вопросе точку", - написал на своей странице в ФБ Андрей Портнов.

"Даже без такого закона уже существует негласный бан на чиновников эпохи Порошенко, - комментирует идею Руслан Бортник. - Его соратники в силу токсичности имени бывшего президента будут тщательно вычищаться из государственного управления".