Находясь в шаге от полной потери власти окружение бывшего президента Петра Порошенко пытается поднять свои рейтинги и вернуть прежний политический вес благодаря "антиреваншистской" риторике и уличным акциям.

Тот самый "шатун", который усиленно подавлялся бывшей властью несколько лет подряд, сейчас окружение Порошенко пытается использовать в своих политических целях.

Сейчас Порошенко использует буквально любую возможность, чтоб попугать общество угрозой реванша и вывести под эту фишку людей на улицы.

Типичный пример - акция против регистрации депутатами Клюева и Шария, на которой избили журналиста "Страны". Также президент публично обзывает своих врагов "выбл@ками" и угрожает их избивать.

Очередной приступ "реваншафобии" случился после объявления о телемосте Киев-Москва. Подконтрольные Порошенко националисты из С14 участвовали в акции против телеканала NewsOne.

Пока все эти мероприятия не очень мнгочисленны. От силы в них принимает участие несколько сотен человек.

Однако в политических кругах ходят упорные слухи, что у бывшего президента всерьез хотят инициировать очередной Майдан уже после выборов и в целом дестабилизировать ситуацию в стране, чтоб в конечном итоге добиться новых досрочных выборов в Раду или же добровольной отставки Зеленского.

Детали анализирует "Страна".

От протестов к перевороту

Схему с масштабными протестами у Порошенко несколько раз уже пытались опробовать на разных акциях, вроде недопуска юриста, бывшего замглавы Администрации президента Андрея Портнова к чтению лекций в Киевском Национальном университете Тараса Шевченко, или протестов на Майдане против регистрации кандидатами в депутаты Шария и Клюева, или пикетирования Конституционного суда с тем, чтобы он не отменял закон о люстрации, который еще 5 лет назад раскритиковала Венецианская комиссия.

Уже по традиции эти протесты освещает телеканал Прямой, бенефициаром которого является бывший президент. Зачинщиками и участниками этих митингов выступали как штатные сотрудники партии бывшего президента или депутаты Верховной Рады, которые идут вместе с Порошенко на досрочные выборы, так и сам бывший глава государства.

Например, среди "студентов", которые митинговали в Красном корпусе университета Тараса Шевченко против того, чтобы лекции читал Андрей Портнов, на передовой стояли глава молодежной ячейки партии Порошенко и 36 номер в списке "Европейской Солидарности" Динара Хабибулаева, а также сотрудница партийного офиса ЕС Ирина Шатохина.

На протесты против регистрации Клюева и Шария в качестве кандидатов на выборах в парламент на Майдан Незалежности прямо позвал Порошенко. А на митинге под КС присутствовали 16 номер в списке "ЕС" Виктория Сюмар и 27 номер Татьяна Чорновил, обе - нынешние депутаты от "Народного фронта", которые после назначения досрочных выборов переметнулись в партию Порошенко.

Собственно, именно Викторию Сюмар, которая ныне отвечает за наполнение кампании "Европейской Солидарности" называют в числе идеологов раскрутки нового Майдана в Украине.

"Прямых указаний по подвозу на митинги протестующих мне из штаба не давали, но то, что рекомендовано использовать тему борьбы с реваншем во всех публичных выступлениях и на эфирах - это факт", - говорит "Стране" один из нардепов от БПП, который в списке ЕС на досрочные выборы оказался на непроходных позициях.

Сама Виктория Сюмар дает понять, что Майдан в будущем вполне вероятен. Под одним из постов в Facebook разгорелась целая дискуссия, сможет ли Порошенко устроить третий Майдан, чтобы вернуть себе власть.

Журналист Марина Шашкова написала на своей странице: "Пока мы тут думаем, что за пипец вокруг творится, у Петра Порошенко серьёзно настроены в скором будущем провести очередной Майдан. Пятый все не может успокоиться, что он не шестой".

В комментариях к ней пришли сразу несколько соратников Порошенко.

"В стране много протестных настроений. Ними никто не может управлять. И это угроза", - написала Сюмар, правда, при этом отрицая, что сам штаб Порошенко будет устраивать акции протеста.

Ей вторит еще один участник списка "Европейской солидарности" нардеп-фронтовик Сергей Высоцкий.

"Это в воздухе витает. Такие вещи люди либо чувствуют, либо нет. Инстинктом. Вот мы с Викой точно чувствуем. Энергию, которая накапливается и которой невозможно управлять. Это вулкан. Невозможно провести извержение по заказу. Оно просто рано или поздно происходит", - написал нардеп.

Другие лица из окружения Порошенко даже не скрывают, что нынешние митинги - это "цветочки". Там ждут активной фазы протестов против "реваншистов".

"Мы оставляем за собой право от мирного протеста перейти к немирному", - пригрозил известный блогер, поддерживающий Порошенко, Роман Синицын.

"У меня припасено 6 шин", - написал на своей странице в Facebook депутат от блока Петра Порошенко Александр Бригинец.

И даже сам Порошенко, выступая 4 июля на митинге в Каменец-Подольском, заявил с трибуны, что готов стать во главе парламентского "спецназа", который не допустит реванш пророссийских сил.

"Когда гражданское общество и ответственные политики объединяются, реваншистов можно остановить. Когда мы объединимся и станем стеной, - они снова убегут из Украины", - заявил Порошенко.

Также обращает на себя внимание пост известного известного идеолога "партии войны" Павла Казарина.

В нем он предупреждает Зеленского об угрозе хаоса, который может наступить, если не будет реагировать на "инициативы пророссийских политиков". И дает президенту выбор - либо окончательно стать на рельсы Порошенко ("пресекать любые попытки реванша"), растеряв поддержку своих избирателей, но при этом сохранив власть и относительное спокойствие в стране. Либо "игнорировать российские провокации" и тогда получить хаос и насильственный протест.

"Любые провокации могут повлечь за собой два варианта развития событий.

Первый – когда украинские власти сами будут пресекать попытки реванша. Когда любая провокация станет натыкаться на жесткую отповедь из кабинетов и не менее однозначную реакцию силовых структур. Это может успокоить "протестоспособную" часть украинского общества. И оно ограничится лишь ситуативными митингами.

Второй вариант – когда власть будет игнорировать российские провокации. Когда она будет "не замечать" скандальные заявления и инициативы пророссийских политиков. В этом случае, "Украина Майдана" обречена будет на это реагировать – и уличный протест вновь станет неизменным спутником нашего быта. А если учесть количество оружия, которое накоплено в стране, то, рано или поздно, такой протест может перестать быть мирным. И Украина погрузится в хаос.

И вся эта ситуация загоняет нового президента в пространство довольно простого выбора. Можно не замечать российских попыток проверять Украину на прочность. Получить обвинения в предательстве национальных интересов. И обнаружить баррикады в центре столицы. Со всеми вытекающими последствиями для страны.

Или можно реагировать на вызовы. Давать политические оценки провокационным идеям. Развеять подозрения в бесхребетности и беззубости. И защитить тот политический консенсус, что успел сформироваться в стране после начала войны. В результате, президент лишится поддержки той части избирателей, что голосовала за него в надежде на скорый мир – но сохранит относительную легитимность в глазах тех, кто прошел через фронт. А вместе с ней – и монополию на насилие".

Впрочем, остается открытым вопрос - насколько реальны все эти угрозы, с учетом того, что "протестоспособная часть украинского общества", которая выходит сейчас на улицы, пока представлена от силы несколькими сотнями порохоботов и националистов, включая лидера ультраправой группировки С14 Евгения Карася и убившего в Одессе человека Стерненко. И к ним, и лично к Порошенко сейчас украинцы настроены в целом намного более негативно, чем к идее, например, прямого диалога с Россией.

"Порошенко может сам профинансировать новый Майдан"

Опрошенные "Страной" эксперты полагают, что, несмотря на низкую поддержку в обществе, Порошенко все-таки попытается организовать уличные акции с целью дестабилизировать ситуацию в стране.

И последние протесты для штаба бывшего президента - это своеобразная тренировка. Главная же цель - снова заполучить власть в Украине.

"Это начало постепенной раскачки ситуации вплоть к новому Майдану. Лиха беда начало. Логика Порошенко остается неизменной в этом процессе. К осени или чуть позже ускорить процесс утилизации Зеленского как политика. Нужно понимать, что команда Порошенко объявила Зеленскому войну на уничтожение. И неважно, что у Порошенко сейчас поддержка менее 10%. У него нацелены на то, чтобы взять власть заново. Это похоже на абстинентный синдром - оставшись без власти, дорываться к ней снова любыми методами. Публично прикрываясь тем, что "нет реваншу", "защитим украинское государство" и прочими националистическими и патриотическими лозунгами", - говорит "Стране" политолог Андрей Золотарев.

"Запугиванием пророссийского реванша Петр Порошенко пытается временно решить проблему своего падающего рейтинга. Те протесты, которые происходят сейчас, - это ситуативные акции с краткосрочными целями - показать, что именно бывший президент - главный борец с реваншем и только он сможет отстоять проевропейский курс страны, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - Но ближе к зиме или в конце осени эти протестные настроения могут стать хроническими и тогда для возврата власти Порошенко может попытаться их преобразовать в третий Майдан. Если раньше такие протесты финансировались Западом, поощрялись посольствами и прочими грантодателями, то сейчас Порошенко самодостаточен, чтобы самостоятельно финансировать такие протесты, также в его окружении хватает дополнительных спонсоров этих движений - там достаточно людей, которые хорошо заработали за последние 5 лет и могут вложиться в новую революцию".

О том, что возможен новый Майдан, говорят "Стране" и парламентские "тяжеловесы". Впрочем, они полагают, что Порошенко больше не сможет собрать дивиденды от таких протестов.

"Майдан возможен, но не сегодня, а месяцев через 4-5. Ситуация такая, что протестные настроения никуда не девались, частично они вылились в форму победы Зеленского на выборах. Но тот пообещал посадки, весна прошла, никого не посадили, пол лета прошло, никто не сел, и эти ожидания начинают перерастать в обиду. Порошенко сел на эту волну. По сути, он всю жизнь примазывался, то к "Оранжевой революции" и к Ющенко, то к революции достоинства, и здесь примазывается. Но он на этой волне смешон. И если Майдан и будет, то и против него тоже", - говорит "Стране" внефракционный народный депутат Виктор Чумак.

"Нас ожидают протесты осенью, но решения будут обусловлены позицией геополитических игроков, - говорит "Стране" нардеп Игорь Попов, много лет возглавлявший Комитет избирателей Украины. - Но вот насколько эти протесты будут масштабными? Я бы оценил как минимальные шансы на то, что уличные протесты приведут к смене власти. То есть, они могут быть достаточно большими и даже с применением насилия, это подорвет авторитет власти, обвалит ее рейтинг, но вряд ли приведет непосредственно к смене режима".

"Крупнейшие мировые игроки не дадут сегодня развернуть Майдан и создать еще одну горячую точку на карте мира. Геополитика сегодня не на стороне желающих устроить государственный переворот. Когда это было выгодно геополитическим игрокам, такие Майданы поддерживались. Если сейчас им не выгодно, никто не даст отмашку, - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев. - Порошенко пора понять: проиграл, так проиграл. Но в его окружении все еще лелеют надежды, что антиреваншисткий Майдан катапультирует их в большую политику".

Отметим, что пресечь любые попытки дестабилизации обстановки со стороны Порошенко команде Зеленского будет, при желании, просто - достаточно посадить несколько десятков потенциальных зачинщиков беспорядков вроде Карася и Стерненко. И жестко реагировать на любые незаконные действия митингующих. И после выборов, когда Слуга народа сможет сформировать свою вертикаль власти, включая силовые структуры, это будет сделать вполне реально.

С учетом сильного запроса общества на наведение порядка, а также с учетом сильнейшей антипатии у народа к Порошенко в частности и к партии войны в целом, эти меры, если они будут приняты вовремя, вряд ли приведут к какому-то Майдану. А наоборот - укрепят доверие людей к Зеленскому.

Если же власть будет и дальше попустительствовать уличному беспределу (как это произошло на примере избиения журналиста "Страны"), то со временем государство действительно погрузится в хаос, а у Порошенко и его соратников появится шанс на реванш.