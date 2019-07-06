Мы продолжаем обзор кандидатов на мажоритарные округа в регионах Украины.

Сегодня мы проанализируем Киевскую область.

Здесь избирательная кампания протекает горячее даже, чем в самой столице. Высокий градус обусловлен большим числом кандидатов, важностью депутатского мандата для некоторых из них и вытекающей отсюда изощренностью методов борьбы с соперниками. Плюс к тому не нужно забывать, что Киевская область это, прежде всего, самая дорогая в Украине земля. И за нее война идет практически без правил.

Разберем все округа, которых насчитывается девять.

Округ № 90 с центром в Белой Церкви

Количество зарегистрированных кандидатов здесь 24.

Избранный здесь в 2014 году член партии “Свобода” Александр Марченко решил не переизбираться.

А его политическая сила делегировала на округ некоего Вадима Кошеля.

Впрочем, действующей депутат среди кандидатов есть - Хвича Мепаришвили. В парламенте этого созыва он состоит во фракции “Народного фронта”, по списку которой прошел, однако сейчас баллотируется от переименованной партии Петра Порошенко “Европейская солидарность”.

Партия президента Владимира Зеленского “Слуга народа” (СН) выдвинула против него Юрия Нестерчука. Он известный бизнесмен, хотя и с неоднозначной репутацией.

Занимается пассажирскими перевозками не только в Белой Церкви, но и в Киеве и, по отзывам в соцсетях, связан с окружением бывшего мэра Киева Александра Омельченко, который сам идет в Раду по столичному округу № 223.

По слухам, в избирательную кампанию Зеленского он вложил не менее $200 тысяч.

Против Нестерчука использована технология политических клонов. Два кандидата обыграли в биографиях бренд СН. Так, один самовыдвиженец Александр Литвинов назвал себя главой подразделения в общественной организации “ПП “Слуга народа”, а другой - Ярослав Яременко руководит ООО “Слуга народа Белая Церковь”. Как это поможет им (или тем, кто за ними стоит), остается только гадать.

Подробнее о всех кандидатах на округе можно прочитать здесь.

Округ №91 с центром в пгт Макаров

Всего здесь баллотируются 24 кандидата, в том числе член парламентской фракции “Блок Петра Порошенко” Руслан Сольвар, который отказался на этих выборах от партийного бренда и идет как самовыдвиженец. Две предыдущие избирательные кампании здесь были для него удачные.

Найдется ли среди остальных кандидатов достойный соперник? Во всяком случае, от “Слуги народа” идет застройщик Олег Дунда. В Раде восьмого созыва он был помощником на добровольных началах депутата-миллионера от “Народного фронта” Дениса Дзензерского.

По неофициальной информации место для Дунды купили влиятельные люди (называют фамилию Хомутынника, в частности).

Подробнее о всех кандидатах на округе можно прочитать здесь.

Округ № 92 с центром в городе Узин

За депутатский мандат здесь соревнуются 21 кандидат.

Кто кому главный соперник, можно судить по “двойникам”.

Вместе с агробароном, народным депутатом от БПП Виталием Гудзенко в бюллетене будут еще три его однофамильца, причем двое - с тем же именем. А вот двух “клонов” бизнесмена, бывшего прокурора Володарского и Фастовского районов Александра Ференца там уже нет. Оба снялись с выборов.

Гудзенко и Ференец слывут в округе большими благотворителями, и голосование, кроме победителя, покажет еще, кто был щедрее к избирателям. Или, проще говоря - кто лучше округ “засевал”.

“Слуга народа” выдвинула здесь помощника депутата Александра Онищенко (внефракционный) профессора кафедры политических наук Киевского университета имени Шевченко Валерия Колюха, который в предыдущих созывах ранее работал при депутатах Владимире Сивковиче и Владимире Олейнике.

Подробнее о всех кандидатах на округе можно прочитать здесь.

Округ № 93 с центром в городе Мироновка

20 кандидатов в депутаты здесь пробуют свои силы.

Этот округ остался не у дел после вынужденного отъезда “своего” депутата Александра Онищенко за границу (Онищенко прославился своими разоблачениями коррупции президента). Как писала “Страна”, его попытки зарегистрироваться на досрочные выборы не увенчались успехом.

Верховный суд отказал ему в праве баллотироваться. Однако, видимо, определенные планы поучаствовать в выборах у Онищенко все-таки имеются. Так как по области уже развешены вот такие плакаты:

Дополнительным предохранителем от его участия было выдвижение его бывшей спутницы жизни гимнастки Анны Ризатдиновой (ее хотели выдвинуть от "Слуги народа", но потом передумали).

Среди других кандидатов можно выделить бывшего председатель Киевской областной госадминистрации Александра Горгана, которого связывают с влиятельным главой депутатской группы “Воля народа” Ярославом Москаленко. Однако выдвинула Горгана партия Порошенко “Европейская солидарность”.

Есть и действующие народные депутаты - Геннадий Кривошея (“Народный фронт”) и известный по крымским событиям 2014 года летчик Юлий Мамчур (БПП), которые, тем не менее, предпочли самовыдвижение.

А вот от СН идет малоизвестная Анна Скороход. Как уже писала "Страна", ее называют техническим кандидатом олигарха Юрия Косюка (близок к экс-президенту Петру Порошенко). А сам округ якобы расчищают таким образом под победу Александра Жукотанского – директора "Мироновского хлебопродукта", который принадлежит Юрию Косюку.

Подробнее о всех кандидатах на округе можно прочитать здесь.

Округ №94 с центром в Обухове

К этому округу приковано особое внимание из-за того, что здесь ведут борьбу близкий соратник Порошенко первый заместитель главы фракции БПП Игорь Кононенко и журналист телеканала “1+1” Александр Дубинский, выдвинутый “Слугой народа”.

Масла в огонь добавляет участие действующего депутата от округа Виктора Романюка (“Народный фронт”, самовыдвижение) и скандально известного депутата от Радикальной партии, самовыдвиженца Игоря Мосийчука.

В гонке участвуют также 2 “клона” Кононенко (плюс некий Кононко) и 3 - Дубинского, причем два из них в биографии указали работу на частное предприятие “Слуга народа”.

Еще посмотрим, чем закончатся выборы в округе, но его уже сейчас называют самым скандальным. Всего кандидатов здесь 42!

Подробнее о них можно прочитать здесь.

Округ №95 с центром в Ирпене

Количество зарегистрированных здесь кандидатов - 35.

Но всеобщее внимание получил скандально известный бывший мэр Ирпеня Владимир Карплюк, который возглавляет собственную партию “Новые лица”, но баллотируется путем самовыдвижения.

Конкуренцию ему попробуют составить народный депутат от “Народного фронта” Михаил Гаврилюк, (стал известен как "козак Гаврилюк" после событий на Майдане в 2014 году), который был избран здесь в 2014 году, и член парламентской фракции БПП Андрей Немировский.

При этом от “Европейской солидарности” Порошенко здесь идет заместитель главы Киевского ОГА и бывший командир добровольческого батальона “Киевская Русь” Андрей Янченко.

Карплюку может попортить нервы местная активистка Михайлина Скорик-Шкаровская, которую двигает партия “Голос” (Михайлина долгое время жестко критикует Карплюка).

Но “клон” появился лишь у представителя “Слуги народа” Александра Горобца. Некий Дмитрий Горобец маркируется как вице-президент благотворительного фонда “Слуга народа”.

Сам Александр Горобец личность известная. И уж точно его сложно отнести к "новым лицам". В свое время он работал директором "Укрспирта" (одно из самых коррумпированных госпредприятий), сейчас занимается строительным бизнесом.

От "Оппозиционной платформы За жизнь" по округу идет Татьяна Подавшевская. Она известна тем, что в 2004 году (когда возглавляла департамент общественных связей МВД) стала первой женщиной-генералом в Украине.

Подробнее о всех кандидатах на округе можно прочитать здесь.

Округ № 96 с центром в Вышгороде

Избирателям предстоит выбор из 22 кандидатов.

Интересно, будет ли это снова нынешний депутат Ярослав Москаленко, который уже не раз избирался здесь. В парламенте его группа "Воля народа", составленная из мажоритарщиков, известна сотрудничеством с прошлой властью.

До этой кампании у Москаленко не было проблем с переизбранием.

Но теперь против него идет журналистка телеканала “1+1” Ольга Василевская-Смаглюк, выдвинутая “Слугой народа”. Громких скандалов в отличие от округа Кононенко-Дубинского здесь не слышно.

Но остальные кандидаты все равно малозаметны.

Подробнее о всех кандидатах на округе можно прочитать здесь.

Округ № 97 с центром в Броварах

На округе баллотируется “всего” 20 кандидатов, в том числе действующий депутат Павел Ризаненко (“Блок Петра Порошенко”), избравший, впрочем, субъектом выдвижения партию “Голос”. Как говорят в парламентских кулуарах, он опасался конкуренции с выдвиженцем “Слуги народа”, которому партийный бренд дарил солидную фору.

СН предложила по округу бывшее доверенное лицо кандидата в президенты Зеленского, выходца из охранного бизнеса Николая Галушко. Сыграет ли эта ставка против закрепившегося на округе Ризаненко - основная интрига выборов здесь.

Других известных имен все равно нет (хотя не исключены темные лошадки).

Подробнее о всех кандидатах на округе можно прочитать здесь.

Округ №98 с центром в Яготине

Фаворитом среди кандидатов хотя бы по факту нынешнего депутатства можно считать внефракционного парламентария Сергея Мищенко, который проходил по округу и на выборах 2012 года.

Имена остальных кандидатов мало что говорят. Но партийная палитра вообще разнообразная. СН поставила на директора ООО “Грант”, бывшего депутата Киевоблсовета от “Самопомощи” Сергея Бунина. На него зарегистрировано 10 земельных участков в Киевской области и 5 домов. В силовых структурах его связывали с бывшим начальником областной полиции Дмитрием Ценовым.

Почему выбор политсилы остановился на Бунине, сказать сложно, как впрочем, и в отношении ряда других кандидатов. А в самой партии не потрудились объяснить. Голосование покажет, кто где был прав или ошибся.

Подробнее о всех кандидатах на округе можно прочитать здесь.