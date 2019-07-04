ПАСЕ требует наблюдателей

Скандал дня – письмо главы Парламентской ассамблеи Совета Европы Паскье на имя спикера Верховной Рады Парубия. Глава ПАСЕ обратился к Парубию вежливо – мол, мы очень сожалеем, что украинский парламент принял решение не приглашать наблюдателей от его организации на выборы. Но при этом твердо заявил: Украина обязана принять наблюдателей от ПАСЕ.

Собственно, "Страна" еще вчера писала о том, что наблюдатели от Ассамблеи – не право, а обязанность Украины, которая в качестве члена Совета Европы обязалась находится под мониторингом ПАСЕ. И Паскье просто напомнил Парубию то, что он и его коллеги вдруг забыли.

Однако теперь возникает вопрос насчет того, что делать Верховной Раде после этого. Парубий только что устроил демарш (за который, кстати, весь парламент не голосовал – было только обращение комитета по иностранным делам), а теперь одно из двух: или он становится в гордую позу, продолжая демонстрировать свою враждебность ПАСЕ, или становится в другую позу и подчиняется требованиям Ассамблеи.

Второй вариант для Парубия крайне неприятен, но первый вариант – это путь к санкциям против Украины. Делегацию, конечно, не исключат (тем более, она сама пока не участвует в работе ПАСЕ), но последствия для имиджа будут крайне неприятными.

Зато для следующей делегации Украины в ПАСЕ логика действий уже понятна: если Парубий подставит страну под санкции, на следующую сессию Ассамблеи нужно привезти его скальп – и Украине все простят. В конце концов, не должна вся страна страдать из-за одного представителя "25%-й элиты".

Нужно ли нам отправлять молодежь в Канаду?

Визит Зеленского в Канаду явно не получит титул "исторического", однако одну конкретную договоренность президент из-за океана все-таки привезет: Оттава согласилась упростить условия въезда в свою страну молодых украинцев – для учебы и работы.

Безусловно, для какой-то части молодых граждан нашей страны это действительно будет выходом – тем более что Европа официально пока не облегчает въезд для работы. Однако с точки зрения государства подобные договоренности – это катастрофа.

Любая нормальная страна, воспитывая подрастающее поколение, рассчитывает, что оно будет создавать ее ВВП и содержать предыдущие поколения. Но Украина уже пять лет такой страной не является.

Еще политикой режима Порошенко было разрушение собственной промышленности и уничтожение рабочих мест – и компенсация для граждан в виде упрощения трудоустройства в Евросоюзе. Трудовая миграция уже сейчас, по официальным данным, составляет от 5 до 9 миллионов человек, в зависимости от сезона. И любая нормальная власть в первую очередь думала бы над тем, как вернуть этих людей назад.

Но вместо этого Зеленский подписывает соглашение, стимулирующее наших граждан уезжать еще и в Канаду. Причем не всех граждан, а только молодых. А что такое отъезд молодого человека за океан на работу или учебу? Это гарантия того, что он не вернется.

73%, голосовавшие за Зеленского, надеялись на то, что его победа станет концом политики Порошенко. Пока же мы имеем ее продолжение.

Дематюкизация

Анекдот дня – внесенный нардепом Богомолец в Верховную Раду законопроект о "дематюкизации" украинского языка. Вчера в соцсетях он затмил собой все значимые темы, несмотря на собственную абсурдность и очевидность его непринятия.

Хотя, следует отметить, тему Богомолец подняла правильную. С 2014 года – если точнее, то с введения в широкий оборот речевки "Путин х…ло" – мат стал обычным лексиконом политических ток-шоу и даже заседаний Верховной Рады. Однако данная конкретная "дематюкизация" изначально была обставлена таким образом, чтобы превратиться в анекдот.

Анекдотом стал и сам термин, и обоснование, придуманное Богомолец: как оказалось, мат – это наследие многовековой российской колонизационной политики. При этом нардеп забыла о другом историческом анекдоте – письме, которое писали запорожцы турецком султану. В нем, написанном на украинском языке за 100 лет до Екатерины Второй и за 200 лет до всевозможных валуевских циркуляров и эмских указов, уже присутствовали все основные слова из тех, которые предлагается запретить.

Наконец, анекдотом стало предвкушение принятия этого документа – поскольку он предусматривает принятие Кабмином специального постановления с перечнем запрещаемых слов. Можно не сомневаться, что это оказалось бы самое популярное постановление за всю историю украинского правительства.

Если же подвести череду этой серии анекдотов, следует признать, что нынешний созыв Верховной Рады довел парламентаризм в Украине до полного абсурда, и потому совсем не жаль, что его распустили. Вопрос только в том, что мы получим вместо него.

Почему доллар ниже 26?

Неожиданно хорошая новость для большинства украинцев – продолжающееся уже второй месяц укрепление гривны. Вчера на межбанке за нее, впервые в нынешнем году, давали меньше 26 гривен, и доллар вчера можно было сдать в лучшем случае по 26, а то и по 25,90.

Что происходит? В принципе, для укрепления нацвалюты есть традиционные причины. Во-первых, летом она все последние годы, как минимум, стабилизировалась. Во-вторых, идущая предвыборная кампания вынуждает ее участников доставать заначку в виде "инвестиций с Кипра" и менять на гривну для оплаты всевозможных предвыборных услуг.

Но главная причина - рекордное размещение облигаций госзайма. Из-за высоких процентов их охотно скупают иностранцы, заводя для этого в страну валюту и меняя ее на гривны. Но это займы. Причем, по большей части, краткосрочные. Создается новая пирамида, когда старые долги мы отдаем, взяв новые.

А любая пирамида, как известно нам из недавней истории, рано или поздно рушится.

Обновление ЕС: чего ждать Украине

Евросоюз выбирает новое руководство. То, что после майских выборов Европа изменится, никто не сомневался – вопрос был только в том, насколько сильными будут эти изменения, в том числе в отношении Украины. Последние дни показывают, что будут сильными.

Вчера Европарламент выбрал своего председателя. Им стал итальянец Сассоли – представитель страны, наиболее сильно выступающей за снятие санкций с России. Но это еще не все: Сассоли представляет фракцию социалистов и демократов – ту самую, которая традиционно была партнером Партии регионов и сегодня остается партнером ее преемников из Юго-Восточной оппозиции.

Аналогичные изменения ожидаются и в исполнительной власти Евросоюза. Главным кандидатом на должность президента ЕС называют бельгийского премьера Мишеля. И здесь, с одной стороны, представитель страны с принципиальным двуязычием, с другой – сторонник снятия санкций с России.

К этому можно добавить также тот факт, что пост покинет поляк Туск – опять же представитель страны, традиционно поддерживающей украинскую власть.

И лишь председателем Еврокомиссии должна стать министр обороны Германии фон дер Ляйен – то есть креатура Меркель. Но если вспомнить, как Меркель защищала "Северный поток-2", а парламентская делегация Германии проталкивала возвращение России в ПАСЕ, то и этот выбор вряд ли будет удачным для Украины.

Впрочем, смотря для какой Украины. Для страны, ведомой Порошенко, – однозначно. Но если Украина сменит курс, отказавшись от конфронтационной политики, то и обновленный Евросоюз может оказаться для нас не катастрофой, а благоприятным вариантом. Поэтому не столь важно, каким станет ЕС, – важно то, сумеет ли новая украинская власть приспособиться к нему.