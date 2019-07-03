В руководстве партии “Сила и честь” Игоря Смешко произошел конфликт между лидером партии и его старыми соратниками.

Как это отразится на предвыборных перспективах политической силы, разбиралась “Страна”.

Письмо Обихода к партии

По данным "страны", "Сила и честь" (СЧ) столкнулась с внутренними противоречиями, переросшими в непубличный (пока еще) конфликт.

Его суть отражена в закрытом заявлении главы контрольно-ревизионной комиссии партии Николая Обихода (заместитель генерального прокурора и заместитель главы СБУ во времена президентства Кучмы), которым располагает “Страна”.

Обиход обвинил Смешко в игнорировании принципов демократии, отрыве от однопартийцев и намерении переделать партию под себя.

В разговоре со "Страной" он подтвердил факт подачи заявления политсовету партии, Смешко и его первому заместителю Александру Кихтенко, однако комментировать разногласия не захотел, сославшись на нежелание выносить их в публичную плоскость.

“Вместо задекларированного демократического пути развития в партии начаты и происходят деструктивные процессы. Так, странные личности в окружении лидера партии ориентируют его на совершение разрушительных шагов в партийном строительстве. В частности, для региональных организаций готовится авантюра с заменой недемократическим путем и в нарушение устава партии, их руководителей, который были избраны на демократических партийных выборах”, - говорится в заявлении Обихода.

Обиход предупреждает, что подобная политика несет угрозу единству партии.

“Настойчиво прошу политсовету обратить внимание на то, что вследствие таких действий Центра в партии уже возникает реальная угроза раскола региональных организаций, появления конфронтации между Центром и областными парторганизациями и развития конфликтов в отношениях между руководящими лицами партии”, - утверждает он в заявлении.

Также, по его мнению, меняется манера поведения самого лидера партии.

“Нормой для него становится игнорирование внутрипартийной демократии, нетерпимость к другому мнению и публичные проявления нездорового самолюбия при столкновении с любой критикой. Члены партии обеспокоены появлением у лидера признаков нарциссизма и мессианства, чем пользуются случайные в партии люди”, - настаивает Обиход.

Отстраняясь от однопартийцев, Смешко якобы перешел на “фейсбучно-телевизионный и келейно-кабинетный стиль общения”.

“Для меня является очевидным намерение И.Смешко вместо предполагаемого партийным уставом коллективного руководства внедрить в партии отношения образца “Барин - крепостные”. Я против перерождения партии на основе заимствованных из застойного компартийного прошлого полувековой давности принципов “всеобщего одобрямса” и “чего изволите”, - пишет Обиход.

По этим причинам он заявил о сложении полномочий партийного контролера и прекращении членства в СЧ. И, судя по всему, этому заявлению дали ход. По данным Госреестра политических партий, Обиход не значится в политсовете “Силы и чести”.

Но вот что интересно: он и Смешко остаются в руководстве одноименной общественной организации, на базе которой, собственно, и создавалась сама политическая сила. Причем Обиход числится ее сооснователем.

Обидели соратников

Разрыв Обихода и Смешко важен еще и потому, что они давние соратники. Сам Обиход в заявлении пишет, что “десятилетняя общая работа в партии (и не только) удивительно легко перечеркнута И.Смешко в угоду амбициям”, намекая, похоже, на работу в СБУ, которой с 2003-го по 2005 год руководил Смешко, а Обиход был его заместителем.

Собеседник издания среди кандидатов в депутаты от СЧ выдвинул версию, что история с Обиходом показывает отход лидера политсилы от своего старого окружения и переориентацию на новые группы влияния, которые получили квоты в избирательном списке партии.

Еще один источник в партии также объяснил демарш Обихода ситуацией с партийными списками и вообще с влиянием на принятие решений. "Старые товарищи Смешко расчитывали, что они будут на достойных местах. А в итоге потенциально проходную часть списка заполнили людьми, которые, за редким исключением, ранее к партии никакого отношения не имели. По настойчивым слухам, они просто купили места. Естестественно, что давним соратникам это очень не понравилось", - говорит источник.

В тоже время Михаил Поживанов (№11 в списке "Силы и чести") отрицает такую версию.

“Я постоянно вижу рядом со Смешко Тимошенко Владимира Андреевича (№9 в списке, бывший первый заместитель главы СБУ - Прим.Ред.), кто входит в число старых соратников. А еще - Таран Андрей Васильевич (№24 - Прим.Ред.), Хоренженко Александр Анатольевич (№13 - Прим.Ред.) Это люди, с которыми Смешко прошел, как говорится, “Крым и Рым”, - комментирует Поживанов “Стране”.

Отметим: в партии Хоренженко занимает пост заместителя главы партии, а Тимошенко входит в ее политсовет.

Поживанов также не согласен, что в партийных делах Смешко склоняется к авторитарному стилю. “Последние полгода я рядом со Смешко и никакого авторитаризма там нет. Мы реально нормально работаем. Он прислушивается к точке зрения, что мне очень импонирует. Поэтому я пошел к нему в команду”, - настаивает Поживанов.

При этом он говорит о своем уважительном отношении к Обиходу, одновременно допуская, что тот просто не смог себя найти в партии. “Я по жизни видел, когда личные амбиции кого-то захлестывали. Генералов много, но под каждого армию ведь не найдешь”, - полагает Поживанов.

Ситуация, однако, опять может спровоцировать разговоры, что у Смешко нелады с кадрами.

Вместе с громким скандалом с обвинениями в адрес партийного руководства о продаже мест в избирательном списке (что, впрочем, отрицаеся самим Смешко и главой предвыборного штаба, журналистом Дмитрием Гордоном), это вряд ли улучшает предвыборный перспективы партии. Тем более, что по соцопросам, она пока не дотягивает до 5% проходного барьера имея 3-4% рейтинга.

Подробный анализ предвыборного списка партии Смешко можно прочитать здесь.