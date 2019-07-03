Зеленский в Канаде: зачем?

После дебютных зарубежных визитов в Западную Европу вчера Зеленский начал свой первый заокеанский визит. Правда, не в Штаты, а пока только в Канаду – огромное государство Северной Америки, не являющееся самостоятельным геополитическим игроком. Соответственно, и никаких геополитических целей у этого визита нет.

Впрочем, именно такие поездки украинскому президенту сейчас и нужны. С одной стороны, визит в Канаду подчеркивает международный статус Зеленского для внутреннего потребления, с другой – не несет никаких рисков. И говорить там можно общими словами, не рискуя создать осложнения для ведущейся в Украине предвыборной кампании.

Единственный действительно геополитический пункт канадского вояжа – встреча со спецпредставителем Штатов по Украине Волкером. Однако Волкер – частый гость в нашей стране, поэтому и от этой встречи ожидать чего-то эпохального не стоит. Самое большее – хотя бы относительной конкретики по поводу того, собирается Трамп встретиться с Зеленским или нет, и если да, то когда. Однако вчера никаких сообщений по этому поводу так и не было.

Безусловно, визит в Канаду – это еще и традиционный жест в адрес украинской диаспоры. Однако жест бесполезный. Украинская диаспора в Штатах и Канаде крайне идеологизирована, поэтому относится к президентам Украины по принципу "свой/чужой", который формируется, исходя из отношения к конкретному лидеру в националистической среде. Герман могла устраивать Януковичу сколько угодно встреч с диаспорой в Нью-Йорке, но он так и оставался чужим. То же касается и Зеленского.

Конечно, если нынешний президент за пару лет пройдет тот путь, который Порошенко прошел в 2014-19 годах, отношение диаспоры изменится и к нему. Но сейчас рассчитывать на благосклонность "канадиянцев" Зеленскому не приходится.

Понравится ли Совбезу ООН украинизация?

Из Нью-Йорка вчера тоже пришли новости по Украине: Совет безопасности ООН все-таки внял требованиям представителя России и включил в повестку дня рассмотрение вопроса об украинском законе о государственном языке.

Внесение в повестку дня – еще не решение, но и оно уже означает, что эксперты ООН пришли к выводу о возможном несоответствии закона базовым правам человека. Хотя в первый раз этот закон был отклонен.

Предсказать итоги рассмотрения закона в самом Совете безопасности сложно, поскольку большинство стран-членов далеки и от Украины, и от ее языковой проблемы. Очевидно, что активно участвовать в рассмотрении вопроса будут Россия и Штаты (скорее всего, по разные стороны "баррикад"), а из непостоянных членов Совбеза – Польша и Бельгия. Причем, скорее всего, тоже по разные стороны: Польша традиционно защищает Украину, а для Бельгии вопрос языков – один из самых принципиальных.

Впрочем, уже тот факт, что вопрос внесен в повестку дня, означает большую вероятность принятия негативного решения по закону о госязыке. И Штаты, несмотря на свое особое отношение к Украине, вряд ли в данном случае применят право вето – слишком мелкая с их точки зрения тема.

Но вот практическое применение решения Совбеза ООН сомнительно. Точнее, оно полностью зависит от того, как к решению относится украинская власть. Критика со стороны ООН в адрес закона о госязыке может стать поводом для Зеленского увеличить активность в вопросе отмены этого закона. С учетом того, что вопрос будет рассматриваться 16 июля, то есть всего за пять дней до украинских выборов, у Зеленского появляется возможность воспользоваться поводом из ООН уже после голосования 21 июля – то есть без учета предвыборного фактора. Нужно только, чтобы у украинского президента возникло желание выполнить обещание, данное после инаугурации.

Украину ждут санкции от ПАСЕ?

Тем временем международный скандал с эпицентром в Украине разворачивается на европейском континенте. Вчера Верховная Рада с подачи спикера Парубия приняла решение отозвать приглашение на выборы, посланное наблюдателям ПАСЕ.

Внешне все это выглядит продолжением демарша, который начался с ухода украинской делегации из Ассамблеи после возвращения туда россиян. Однако между демаршем делегации и неприглашением наблюдателей ПАСЕ на парламентские выборы – огромная разница.

Во-первых, таким решением Верховная Рада приравняла ПАСЕ к России. Ведь до сих пор только россиянам запрещали наблюдать за украинскими выборами. Но Россия по официальным документам нынешнего парламента проходит как "государство-агрессор". И теперь, значит, ПАСЕ тоже вроде "ассамблеи-агрессора".

Во-вторых, бросая вызов ПАСЕ, Верховная Рада бросает вызов парламентам тех европейских стран, которые проголосовали за возвращение России в Ассамблею. В том числе немецкому Бундестагу, роль которого в этом решении была ключевой.

И в-третьих (что самое главное), неприглашение наблюдателей от ПАСЕ противоречит регламентирующим документам самой этой организации и тем обязательствам, которые взяла Украина при вхождении в нее.

Мониторинг Ассамблеей политических процессов в Украине – это ее право и это обязанность для нашей страны. Отказавшись от наблюдателей как составляющей части мониторинга, Верховная Рада подставляет теперь уже Украину под санкции со стороны ПАСЕ. И делегации от следующего парламента теперь предстоит очень постараться, чтобы убедить Ассамблею не обращать внимание на сумасшедших, которые работали в украинском парламенте до них.

Зачем возвращается Клюев?

Скандал дня – решение Центризбиркома зарегистрировать для участия в выборах последнего главу Администрации президента времен Януковича – Андрея Клюева, а также блогера Шария. Решение, правда, принималось под давлением Верховного суда, который просто не оставил ЦИК выбора. Но именно против Центризбиркома вчера даже пытались собрать Майдан (правда, получилось так себе). А против Клюева аргументы выдала еще и Генпрокуратура в лице Горбатюка: мол, тот находится в розыске, а потому будет арестован сразу по прибытии в Украину.

Однако Андрей Петрович – не тот человек, который будет идти на подобные шаги, рискуя быть арестованным. Во-первых, прецеденты, когда находящиеся под следствием эмигранты возвращались в Украину, получив корочку нардепа, уже были – нынешний министр внутренних дел не даст соврать. Во-вторых, Клюеву обязаны столько людей во власти и в парламенте, что вряд ли кто-то позволит Горбатюку своевольничать. И сейчас не сложно найти в интернете интервью, где в хорошем отношении к Клюеву признается нынешний генеральный прокурор. А ведь он далеко не единственный.

Кроме того, с большой вероятностью можно сказать, что Андрей Петрович будет востребован в новой Раде не меньше, чем в созывах 2006, 2007 и 2012 годов. Отличительной чертой парламента-2019 станет хаос, поскольку из огромного количества неофитов сложно будет организовать не только коалицию, но даже фракцию "Слуги народа". И человек, у которого есть большой опыт формирования различных депутатских объединений по интересам, а также большие денежные ресурсы для стимулирования этого процесса, сразу может статать вполне влиятельным персонажем.

Скорее всего, Клюев сам все это понимает и потому не боится возвращаться. Да и бояться ему приходится лишь пару сотен радикалов, которые вместе с Порошенко не могут больше терпеть. Клюева этим не испугаешь.

Бюджетный кризис начался?

За международными и предвыборными страстями как-то забылось, что в стране еще есть экономика и бюджет. Между тем, уже сейчас становится очевидно, что с этими вопросами к концу года будет очень плохо. Гораздо хуже, чем даже в кризисные 2014-16 годы.

Вчера стало известно, что госбюджет за первое полугодие не выполнен на 5% – то есть недостача составляет 25 млрд гривен. Но вообще катастрофическим оказался июнь: общий фонд бюджета недосчитался почти 20% доходов. А дальше может быть еще хуже.

Резервов вроде одноразового сбора за растаможку автомобилей уже нет. Нет и каких-либо внятных перспектив по получению траншей от МВФ. А в сентябре – один из пиков по выплатам долгов тому же МВФ. И самое главное: можно не сомневаться, что правительство Гройсмана не будет напрягаться ни в вопросе наполнения бюджета, ни в вопросе займов на период, пока с МВФ ничего не понятно.

И потому в сентябре вероятны плохие новости. В одном варианте – отказ платить по долгам (то есть дефолт, предсказанный Коломойским), в другом – массовые невыплаты зарплат бюджетникам и даже задержки по пенсиям. Кстати, задолженность в сфере образования уже в первом полугодии выросла на 66%, так что второй вариант выглядит более реальным. Но не слишком приятным для Зеленского и его рейтинга – хотя он пока к вопросу бюджета отношения не имеет.