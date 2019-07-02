3 июля в 17:00 коллегия судей Подольского райсуда Киева в составе председательствующей Елены Павленко, а также "боковых судей" Юрия Зубца и Павла Отвиновского продолжит рассмотрение уголовного производства в отношении главреда "РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Журналисту, который уже более года находится под стражей, военные прокуроры инкриминируют обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса. Наиболее тяжкие из них - это совершение государственой измены (ч.1 ст.111 УК Украины), а также действия, направленные на свержение конституционного строя (ч.3 ст.109 УК Украины) и посягательство на территориальную целостность страны (ч.2 ст.110 УК Украины).

Вплоть до прошлой недели само по себе объявление о подозрении по таким статьям, связанным с преступлениями против основ государственности, не сулило Вышинскому (как и фигурантам тысяч аналогичных дел, пачками регистрировавшихся после событий Евромайдана) никаких перспектив, кроме "неба в клеточку" и безальтернативного ареста. Но все изменило нашумевшее решение Конституционного суда от 25 июня.

Как писала "Страна", им была признана не соответствующей Основному закону норма ч.5 ст.176 УПК. Говоря простым языком, это означает открытие "окна возможностей" для потенциального смягчения меры пресечения лицам, проходящих по делам о госизмене, терроризме, создании преступных организаций и прочим особо тяжким преступлениям.

Эту новацию начали применять на практике буквально со старта - уже 26 июня коллегия судей Шевченковского райсуда отпустила под домашний арест экс-начальника киевского СБУ Александра Щеголева, обвиняемого в организации расстрелов активистов Евромайдана в феврале 2014. Как указывается на странице представителей Адвокатской совещательной группы в Facebook, "ухвала" об изменении меры пресечения пять лет просидевшего в СИЗО генерал-майора, среди прочего, содержит отсылки к вердикту Конституционного суда.

Представляющий интересы Щеголева адвокат Валентин Рыбин подтверждает "Стране" этот факт. Но дает понять, что в данном случае речь не идет о прямом применении новаций.

"Щеголеву не инкриминируются преступления против основ государственности, арест по которым считался безальтернативной мерой пресечения до прошлого вторника по нормам ч.5 ст.176 УПК. Ему выдвинуты обвинения по 115, 121, 340 и 365 статьям. Просто мы, подавая свое ходатайство, в том числе сослались и на свежее решение КСУ, где говорится - прокуроры обязаны обосновывать и доказывать существование рисков при избрании меры пресечения, а не зачитывать стандартный комплект "страшилок", - добавляет адвокат.

Решение КСУ начали использовать райсуды

А начиная с понедельника, 1 июля, произошло и прямое использование решения Конституционного суда.

Первый вердикт такого характера вынесли в Голосеевском райсуде в отношении задержанного ранее замдиректора ликеро-водочного завода "Луга-Нова" Дмитрия Держака. Прокуроры подозревают его в финансировании терроризма: согласно фабуле дела данный ЛВЗ якобы выступает одним из основных спонсоров так называемой "ЛНР".

В качестве меры пресечения для Держака гособвинение запрашивало "стандартный пакет" - безальтернативный арест. Но служители Фемиды решили иначе, оставив для подозреваемого возможность выхода на свободу в случае уплаты денежного залога в размере 576 тыс грн.

С резкой критикой такого вердикта уже обрушился генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, судьи проявили излишнюю гуманность, воспользовавшись свежим вердиктом КСУ.

"Конституционный суд Украины решил, что неправильно определять арест как безальтернативную меру пресечения по делам о терроризме и государственной измене... В связи с этим решением в зоне риска более 1 000 арестованных в Украине террористов и их пособников", - сокрушается глава ГПУ.

На тираду Луценко уже ответили представили юридического сообщества. Здесь напирают на то, что в Украине де-юре действует презумпция невиновности, а сам Юрий Витальевич в своей критике судебных вердиктов показал незнание матчасти.

"Осерчал генпрокурор. Суд, видите ли, под залог руководителя предприятия выпустил. А Луценко ведь то предприятие "спонсором террористов" назвал. Неужто слово барина уже не закон? А вот, к счастью, выходит, что не закон. Выходит, что дела этой категории белыми нитками шиты. Что Генпрокуратура ни доказательства собрать, ни риски перед судом обосновать не может, тоже выходит, - написал на этот счет в Facebook адвокат Максим Могильницкий. - Генпрокурор, между тем, входит в очередную идиотскую ситуацию. Потому, что разницы между наказанием и мерой пресечения не понимает. Что, кстати, странно. В "его университетах" прогулы – дело серьезное".

В аналогичном свете мыслят защитники прочих подозреваемых в совершении "политических" преступлений. Так, 2 июля в заседании Голосеевского райсуда адвокат Рыбин подал ходатайство об изменении меры пресечения его клиенту - обвиняемому в госизмене "переводчику Гройсмана" Станиславу Ежову.

Согласятся ли судьи отпустить его на свободу и на каких условиях, станет известно после обеда 3 июля.

Что все это означает для Кирилла Вышинского выясняла "Страна".

Судный день для журналиста. И не только

Итак, 3 июля в Подольском райсуде будут избирать меру пресечения для Вышинского.

"Хедлайнером" дела поспешил выступить глава ГПУ Луценко. Речь идет о производстве в отношении все того же журналиста Кирилла Вышинского, которого генпрокурор окрестил "самым ценным для Кремля арестантом".

Главред "РИА "Новости -Украина" был задержан в середине мая прошлого года по подозрениям в целом букете особо тяжких преступлений - в том числе государственной измене и ведении подрывной информационной деятельности против Украины.

Адвокат главреда "РИА "Новости-Украина" Андрей Доманский говорит "Стране", что его клиент отрицает весь пул уголовных претензий, выдвинутых в отношении журналиста. И подтверждает, что 3 июля намерен просить суд отпустить его клиента под личное обязательство.

"Действующая мера пресечения в виде безальтернативного ареста для Вышинского избрана вплоть до 22 июля. Полагаю, что прокуроры намерены ходатайствовать о ее продлении, но у нас есть собственные аргументы, которые, в том числе, основываются и на недавнем решении Конституционного суда", - отмечает защитник.

Ссылаясь на слова своего клиента он говорит - Вышинский стоит на позиции того, что все претензии в адрес журналиста являются необоснованными, а дело носит политический характер.

"С самого начала Кирилл говорил, что его задержали исключительно с целью "пополнения обменного фонда" для дальнейшего обмена с Россией по указанию украинских властей. Отдельные политики и чиновники, близкие к команде теперь уже бывшего президента, всячески склоняли его к признанию вины. В слушаниях по сути мы намерены доказать обратное, что Вышинский невиновен по всем пунктам обвинения", - поясняет Доманский.

Рассуждая о шансах выйти 3 июля на свободу главреда "РИА "Новости-Украины" собеседники "Страны" в судейском корпусе допускают такую вероятность. "Это, конечно, "уголовка", и не совсем мой профиль. Но могу сказать так: сегодня на нас действительно не давят, как было во времена (бывшего замглавы Администрации президента эпохи президентства Порошенко Алексея - Прим.Ред.) Филатова. Юридиеские основания для избрания меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, в этом деле, тем паче оно уже слушается по сути, есть", - говорит на правах анонимности один из действующих служителей Фемиды.

Более прямолинейны судьи-криминалисты из райсудов столицы. Они "не завидуют" коллегам по цеху, которым выпало слушать "дело Вышинского". "Могут оставить под стражей, "влепить" неподъемный залог или выдумать еще что-то... Какое бы решение они не приняли, их будут "хейтить". В деле "наломали дров" прокурорские, которые вместо четкого обвинения выписали стандартные фразы вроде "вступил в сговор с Кремлем в неустановленном месте, в неустановленное время и с невыясненными пособниками". Плюс градус накрутили вплоть до личных комментариев президента РФ Владимира Путина и воплей наших чинуш. Так, что в итоге, крайними будут, как всегда, судьи. Это шпагат", - говорит собеседник автора этих строк в одном из центральных судов Киева.



Какой вердикт вынесет "тройка судей" в деле Вышинского и откроет ли это двери к освобождению сотен лиц, которым военные прокуроры и сотрудники СБУ за годы президентства Петра Порошенко вменили особо тяжкие преступления против основ государственности, окончательно станет понятно уже в ближайшее время.

Тем временем, накануне рассмотрения дела, целый ряд известных людей выступили в поддержку освобождения Кирилла Вышинского.

"Друзья, обращаюсь к властям, к судебным и обычным, - написал юрист Андрей Портнов. - Вскоре будет очередное заседание по содержащемуся под стражей журналисту Кириллу Вышинскому.

Предлагаю изменить ему меру пресечения, освободить из-под стражи и показать этим свою конструктивную позицию и готовность ускорить переговоры с Россией по украинским морякам.

Вы ничего этим не теряете, но значительно усиливаете свой авторитет, демонстрируете волю, твёрдый характер и заводите проблему в обновлённую повестку.

Отпустите его без встречных условий и требований".