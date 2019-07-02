Интернет-шопинг для украинцев подорожал. Как уже писала "Страна", с 1 июля за посылку от 100 евро нужно будет платить 20% НДС, а если вам пришло из-за границы товара на 150 евро, то к этой сумме добавляется еще и 10% пошлины.

Правда, налогом облагается не вся, а только "лишняя" сумма. Скажем, с посылки в 120 евро НДС насчитают только на 20 евро (придется заплатить 4 евро). Если вы закажите в иностранном интернет-магазине, скажем, кроссовки за 200 евро, то НДС нужно будет платить со 100 евро (20 евро), а ввозную пошлину - с 50 евро (5 евро). То есть, всего сверху насчитают 25 евро.

Впрочем, это тоже немало. В сезон распродаж даже за 4 евро в интернет-магазинах можно купить футболку или обновку для ребенка.

Поэтому дополнительные траты украинцев, которые и так считают каждую копейку, и скупаются в заграничных интернет-магазинах, чтобы сэкономить, явно не обрадуют.

"Страна" разбиралась как будет работать налогообложение посылок по новым правилам и кто на этом заработает.

Пишем 100 евро, 20 - в уме

Попытки закрутить гайки любителям заграничного шоппинга власти предпринимали уже давно. Так, в 2017 году в Налоговый кодекс внесли скандальное изменение о "трех посылках в год".

Согласно ему, гражданам разрешалось получать не более трех посылок стоимостью до 150 евро на человека в год. А на остальные вводился 20% НДС. И это считалось компромиссным вариантом, так как обсуждался вариант со снижением необлагаемого минимума по посылкам всего до 22 евро.

Такое предложение, в частности, вносила еще в 2016 году Ассоциация предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ). Но идея вызвала бурю возмущений среди общественности, поэтому ассоциация сама отозвала скандальный проект из Минфина.

К слову, норма о трех посылках тогда тоже так и не заработала. Но с января этого года был введен необлагаемый минимум на посылку на уровне 150 евро.

Теперь же его снизили на 50 евро - до 100 евро. То есть, очевидно, лоббисты решили двигаться к сумме в 22 евро мелкими шагами.

В том, что в налоговых ожесточениях для шопоголиков заинтересованы крупные украинские торговые сети эксперты не сомневаются.

С одной стороны, отечественные ритейлеры рассчитывают, что подорожавший интернет-шоппинг станет неинтересен украинцам, и они начнут больше покупать в наших магазинах.

С другой, торговцы рассчитывают сломать схему так называемых "пиджаков", когда крупные партии товара разбиваются на мелкие отправления и под видом частных посылок попадают в Украину без уплаты налогов. Предполагается, в частности, что таким способом в Украину попадает львиная доля техники Apple.

В итоге в интернет-магазинах iPhone стоят, минимум, на 20% дешевле, чем в крупных сетях. А предприимчивые частники перебивают сетям торговлю, оперативно поставляя в Украину новинки сразу же после их премьеры. Только на нелегальном ввозе электроники и бытовой техники бюджет недополучает порядка 3,6 млрд гривен, - подсчитали в АПИТУ.

Впрочем, как рассказал "Стране" глава Союза защиты предпринимательства, проведенный ими опрос оказал, что 70% посылок люди заказывают все же для себя, поэтому утверждения о "посылочных контрабандных схемах", мягко говоря, преувеличены, - говорит Доротич.

Переплачивать, занижать оценку или дробить на части

Глава профильного парламентского комитета по вопросам налогобложения Нина Южанина, комментируя нововведения, отметила, что они не сильно ударят по рядовым гражданам. По ее данным, доля посылок, дороже 150 евро не превышает 1,4%.

Впрочем, сами почтовики считают, что последствия все же будут.

"Изменения в законодательстве повлияют на средний чек и стоимость покупок за рубежом. Количество международных покупок точно уменьшится", - считает директор "Нова Пошта Интернешнл" Юрий Беневитский.

По данным EVO Business, рынок интернет-торговли в Украине стремительно растет. В 2018 году он увеличился на треть, до 65 млрд гривен. А в этом году, по прогнозам EVO Business, динамика составит 25% (почти до 81,3 млрд).

При этом сегмент заграничных покупок растет еще динамичнее. По данным Юрия Беневитского, за 5 месяцев этого года они доставили более 1 млн посылок из-за рубежа. "Почти на треть с начала года выросло количество заказов из США и Европы, но быстро растет также популярность других направлений. Так, за 5 месяцев количество посылок из Великобритании увеличилась почти на 80%, из Польши – более, чем в 3 раза. Средний чек посылки составляет $66, а средний вес – 1,6 кг", - рассказал эксперт "Стране".

Долю посылок от 100 евро, то есть, тех, в которых придется платить налоги, он оценил в 7%.

Посылки в этом ценовом сегменте - это одежда и обувь мировых брендов средней ценовой категории, косметика и парфюмерия, запчасти, мебель и товары для дома и пр.

Как показывает практика, разница в стоимости большинства товаров в заграничных интернет магазинах и украинской рознице нередко просто рекордная.

Отечественные продавцы зачастую накручивают двойные, а то и тройные цены. Скажем, чашка Polo Ralph Lauren с изображение брэндового медвежонка на британском сайте компании предлагается по полной цене 13,5 фунтов (чуть больше 450 гривен). Но сейчас началась распродажа и цена упала вполовину - до 6,5 фунтов, а это всего 220 гривен. В киевском ЦУМе такие чашки продаются наборами - за 4 штуки просят 5,2 тысячи гривен или 1,3 тысячи за чашку. То есть, почти в 6 раз дороже, чем в заграничном интернет-магазине.

Женские шорты Tommy Hilfiger в украинских магазинах этого брэнда стоят со скидкой 20% 3,2 тысячи гривен. В британском интернет-магазине их можно купить за 50 фунтов или 1,7 тысяч гривен, то есть, почти вдвое дешевле.

В украинском Gucci женские кроссовки, которые за границей стоят порядка 800 евро (23,7 тысяч гривен) выставлены почти за 30 тысяч.

Почти вдвое отличаются цены на мебель и товары для дома в заграничных Ikea и отечественных магазинах, торгующих продукцией этой марки.

И это уже не говоря о масштабных распродажах в зарубежных интернет-магазинах, когда скидки доходят до 70-80%.

Не удивительно, что армия любителей заграничного интернет-шоппинга только растет.

И даже с учетом налогов покупать за границей многие товары все равно будет выгоднее, чем у нас. Но не все. К примеру, за те же кроссовки Gucci придется доплатить сверху только по НДС 140 евро плюс 64 евро пошлины, то есть, всего большое 200 евро или около 6 тысяч гривен.

В итоге получится фактически тот же ценник, что и в украинском магазине этого брэнда. А с учетом того, что посылку еще нужно ждать, многие модницы предпочтут скупаться в наших бутиках, на что и рассчитывают торговцы. Изрядно переплатить придется и за мебельный гарнитур Ikea за 600 евро - почти 100 евро НДС плюс 45 евро ввозной пошлины. Таким образом, мебель подорожает более чем на 4,3 тысячи гривен. Примерно столько же придется переплатить и за новый iPhone.

Но это в теории. На практике все может быть по-другому, - считает Доротич. Он не исключает, что появятся услуги по занижению инвойса.

"Скажем, посылку с тем же iPhone могут оценить в 70 евро, и никакого налога с нее платить не придется, - предположил эксперт.

С более дешевыми вещами - еще проще. Даже если общая сумма выше налогооблагаемого минимума, покупку можно разбить на несколько партий, чем очевидно, и будут пользоваться украинцы.

"Я сам заблаговременно начал это делать. Уменьшил количество единиц товара в каждой посылке, но увеличил число самих заказов. Но заказывать за границей все равно не перестану - там больше выбор и дешевле", - делится опытом Доротич.

Миллиард с посылок и новая схема

При этом, как считает экономист Алексей Кущ, бюджет на дополнительных посылочных сборах много не заработает.

"Максимум - 1-2 млрд гривен в год, но, думаю, в реальности будет несколько сотен миллионов. Администрировать такой налог не так просто. Налоговыми агентствами сделали почтовых операторов, но это не присущая бизнесу функция", - говорит экономист.

По его мнению, государству стоило бы наладить контроль за взиманием других налогов, прежде всего акцизного сбора, налога на прибыль и пр. За счет них реально увеличить поступления в бюджет на первом этапе на десятки миллиардов, а затем - и на сотни миллиардов гривен в год, - уверен Кущ.

Вопрос - удастся ли посредством посылочных налогов победить контрабанду - пока остается открытым.

С одной стороны, власти анонсировали масштабные реформы таможни. Как известно, недавно был разблокирован конкурс на нового главу таможенной службы и его победитель - Максим Нефедов - официально объявлен победителем.

С другой стороны, пока нет стопроцентной уверенности, что люди из окружения нового президента Владимира Зеленского не попытаются получить свою долю прибыли от контрабандных миллиардов.

Но в любом случае схема "пиджаков", когда крупные отправления дробятся и оформляются на частных лиц, все равно остается жизнеспособной, с той лишь разницей, что в ней придется задействовать большее число участников или же договариваться с таможенниками о занижении инвойсов.

"Так что налоги на посылки могут стать очередной кормушка для таможенников", - считает Доротич. Как и схема автомобильных перевозок, когда импортные товары поставляются в Украину без налогов жителями приграничных территорий. Они в свое время отвоевали для себя сохранение безналогового лимита в 500 евро, но и тот часто не соблюдается. Проконтролировать выполнение этих норм государство не может, так что вопрос решается на месте за небольшой вознаграждение таможеннику, - подытожил Доротич.