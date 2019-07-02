С 1 июля украинцы получают электричество по новым правилам - в стране заработал рынок электроэнергии.

Напомним: запуск нового рынка сопровождался массой страшилок, начиная от резкого роста тарифов и заканчивая "выключением" отдельных предприятий, городов и даже целых регионов.

И они начали сбываться еще до официального старта. Правда, в менее жестком варианте, чем предполагали эксперты. 30 июня, как только открыли торги "на сутки вперед", "легла" электронная платформа XMtrade/PXS, через которую, собственно, и должны проходить продажи электроэнергии. 1 июля сбой повторился.

Плюс - начались эксперименты с ценами.

"Первые результаты "реформы" видно уже сейчас: на аукционах по двусторонним контрактам угольные электростанции повысили свою цену на электроэнергию почти на 50%: в июне их тариф был 1,44 гривны, а сейчас почти 2,3 гривны. Абсолютно неадекватный результат "реформы", когда мировые цены на газ и уголь падают, а угольная электроэнергия взлетает в цене на 50%. Если вырастут тарифы для вашего соседнего молокозавода, кафе и парикмахерской, как думаете, это зацепит вас или верите, что на население никак не повлияет", - написал на своей странице в Facebook представитель президента в Кабмине и советник по энергетике Андрей Герус.

В тоже время сами энергетики особых проблем не видят.

"Первый день работы в новом рынке показал, что многочисленные опасения скептиков были безосновательными. Каких-либо сбоев в работе энергосистемы Украины нет. Небольшие технические нюансы, которые возникают на этапе старта рынка, оперативно решаются специалистами. Никто из потребителей не ощутил сбоев с поставкой электроэнергии", - рассказали "Стране" в компании ДТЭК.

"Страна" разбиралась как новый рынок электроэнергии отработал свой первый день и как он будет функционировать дальше.

Подвела система

Первый прокол с запуском нового рынка случился прямо на старте. Не успел "Оператор рынка" объявить о старте торгов по внутрисуточному рынку, как электронная система дала сбой.

"Внутрисуточный рынок так и не запустился, хотя должен был стартовать сегодня (30 июня - Прим.Ред.) в 15.00. Программное обеспечение легло и не поднялось. Если в течение часа внутрисуточный рынок не запустится, то цены на первый час работы нового рынка не будет", - написал Андрей Герус в Facebook.

По его мнению, это могло привести к дефициту электроэнергии в системе, остановке предприятий или же несанкционированному отбору потребителями электроэнергии, что позже будет тарифицировано как "небаланс", то есть, намного дороже, чем "обычная" электроэнергия.

Впрочем, госпредприятие "Оператор рынка" сумело решить проблему. Позже в компании пояснили, что сбой случился из-за "некорректных заявок некоторых участников рынка". В частности, последние вводили цены, выше граничных, а модуль проверки цен платформы XMtrade/PXS не сработал. В итоге было принято решение приостановить торги ночью 1 июля с 01.00 до 02.00.

1 июля с 18.20 до 18.50 платформа XMtrade/PXS снова была недоступной. Как пояснили в ГП "Оператор рынка", - из-за "необходимости обновления программного комплекса".

"Программное обеспечение - сложное, а пользователей много. Там предусмотрена система моментальных расчетов - то есть, операторы должны вводить нужные значения по цене, но нужна надежная защита от ошибок, иначе неизвестно до чего можно доторговаться. Но система не прошла должного тестирования. Вместо положенных 6 месяцев ее тестили немногим больше месяца. Поэтому, скорее всего, такие сбои будут и дальше", - пояснил "Стране" руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Впрочем, как отметил соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, коллапса, который обещали рынку противники реформы, все же не случилось.

"Энергосистема работает, хотя проблемы и есть. Но законного способа отказаться от нового рынка сейчас нет, ведь поданные в парламент законопроекты об отсрочке запуска рынка (в том числе, президентский - Прим.Ред.) так и не были рассмотрены. Придется решать проблемы по мере их поступления", - говорит Марунич.

"Самая большая проблема - это неопределенность. Никто не знает, что будет завтра. Можно сказать, что над всеми нами сейчас ставят масштабный эксперимент", - добавил Рябцев.

Ценовые эксперименты

По данным ГП "Оператор рынка", 1 июля на внутрисуточном рынке было продано 9261,2 мегаватт-часов электроэнергии по средневзвешенной цене 1947,59 за мегаватт. В зоне Бурштынского полуострова выкупили 307,4 мегаватт-часов по 1816,76 гривен.

Как сообщили "Стране" в "Ощадбанке" (через него проходят торги), в первых торгах было 192 участника. 10 продавцов реализовали электроэнергию 164 покупателям, а общая сумма торгов превысила 308 млн гривен.

Напомним: на первое время власти ввели ценовые ограничители. Так, во время минимальных нагрузок (с 23.00 до 24.00 и с 00.00 до 8.00) стоимость электроэнергии не должна превышать 959,12 гривен за мегаватт-час без НДС, а в часы максимальных нагрузок (с 8.00 до 23.00) - 2048,23 гривны. Это на 25-30% выше прежних тарифов.

Но продавцы попытались продать электроэнергию еще дороже - выставляли цены до 2300-2500 гривен за мегаватт.

"Многие выставляют совершенно неадекватные цены. То ли это ошибка системы, то ли кто-то считает, что электроэнергия так и должна стоить", - удивляется Геннадий Рябцев.

Собственно, такие тарифы эксперты прогнозировали еще до запуска рынка. По словам главы Союза защиты предпринимательства Сергея Доротича, столичным предприятиям на июль выставили ценник около 3 гривен за киловатт, что на треть выше действующих.

По задумке авторов реформы, окончательные тарифы должен откорректировать рынок - по мере роста конкуренции между продавцами цены будут падать.

Но, по словам Рябцева, рассчитывать на благотворное действие конкуренции пока не стоит. "У нас некому конкурировать, особенно в часы пиковой нагрузки. Поэтому монополисты смогут выставлять буквально любые цены", - говорит он.

Ранее эксперты утверждали, что новая модель энергорынка выгодна, в первую очередь, компании Рината Ахметова ДТЭК. Тем более, что Кабмин фактически "выключил" с конкурентного рынка государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", возложив на них специальные обязанности по фиксированным ценам на электроэнергию для населения (не выше 1,68 гривен за киловатт, то есть, по прежним тарифам).

В самом ДТЭК эти обвинения опровергают. "По результатам первого торгового дня цена электроэнергии, произведенной тепловыми электростанциями ДТЭК, составила 1,57 грн за кВт-ч. Средневзвешенная цена, по итогам торгов, была на уровне 1,59 грн за 1 кВт-ч. Таким образом, цена электроэнергии ДТЭК ниже средневзвешенной цены рынка. И на 12% ниже, чем цена июня", - сообщили в компании.

На вторую половину недели в ДТЭК прогнозируют корректировку цен на рынке в рамках 1,59-1,61 гривен за киловатт-час, то есть, возможно подорожание на 2 копейки.

Но с учетом интереса трейдеров и стоимости поставки для бизнеса электричество может подорожать на треть, что в обозримом будущем скажется на ценах, прогнозируют эксперты.

Покупатели электроэнергии говорят, что на рынке много ценовых предложений, которые заметно выше средних по рынку.

"В июне цена по поставщику 1,62 (с учетом тарифа на передачу). Сейчас при том же графике 1,71 (без тарифа на передачу).И это еще без небалансов", - отметил представитель "Укрзализныци" Валерий Людмирский.

По его прогнозам, цена для потребителей будет не ниже 3 гривен за киловатт.

Кстати, по таким ценам рискуют платить не только предприятия, но и некоторые рядовые украинцы, скажем, жители дачных кооперативов и отдельных городков, которые получают электроэнергию по промышленному тарифу.

"Не исключено также массовое отключение должников, в том числе, коммунальных предприятий. У них и так накопились большие долги за электроэнергию, а новые тарифы могут и вовсе оказаться неподъемными", - говорит Рябцев.

Но это - если в работе нового рынка не случится очередных неожиданностей.

"Как будет развиваться ситуация - предсказать сложно. Ведь ни одна из проблем не решена. Может, будут массовые отключения, а может - все обойдется. Остается только ждать и надеяться на лучшее", - резюмировал Рябцев.

Что будет с Роттердам плюс

В качестве одного из плюсов нового рынка сторонники реформы называли ликвидацию скандальной формулы Роттердам плюс, которая была заложена в себестоимость электроэнергии ранее. Напомним: она подразумевает тарифы на уголь для ТЭС (а они непосредственно влияют на стоимость электроэнергии) с учетом импортного паритета. То есть, даже украинский уголь считался по цене импортного с доставкой из заграничных портов.

Интересно, что как раз накануне запуска рынка, в конце июня, президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект №10401, которым предложил свой вариант урегулирования цен на электроэнергию. В нем также предлагалось отсрочить ведение рынка, правда, уже не на год, а до 1 сентября 2019 года.

В законопроекте предлагается полностью изменить ценовую формулу.Роттердам плюс Зеленский хочет заменить на своего рода "Роттердам минус".

Стоимость энергетического угля для ТЭС должна включать лишь реально обоснованные затраты. И уже от этих цен на уголь должны отталкиваться при расчете прогнозной цены при продаже электроэнергии в оптовый рынок.

Новая формула может быть такой: цена энергетического угля равна индикативной цене угля (определяется на основании средней цены на европейском рынке (Амстердам - Роттердам - Антверпен) за 12 месяцев) умноженная на дисконт на содержание серы (от 0,9 до 0,99) и среднюю стоимость транспортировки ж/д транспортом по территории Украины.

То есть, должен появиться некий понижающий коэффициент в зависимости от качества угля.

"Страна" уже писала, что в дешевой электроэнергии заинтересован олигарх Игорь Коломойский, который контролирует два ферросплавных завода - Запорожский и Никопольский, и, по слухам, имеет влияние на президента Зеленского. Как раз сейчас идет активный передел компании "Центрэнерго". Вместо людей прежнего "смотрящего" Игоря Кононенко, в руководстве компании появились представители из окружения Коломойского.

И, как рассказал "Стране" экономист Алексей Кущ, "Центрэнерго", ранее зарабатывающей на дорогом угле и Роттердаме плюс, теперь срочно нужна формула "Роттердам минус", которая бы обеспечила низкие цены на электроэнергию.

Поэтому у экспертного сообщества сразу же появились подозрения, что Зеленский хочет обеспечить тот самый "Роттердам минус". В такой ситуации принятие данного законопроекта выглядит сомнительным, хоть ему и присвоен статус безотлагательного.