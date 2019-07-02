Сорвется ли разведение войск на Донбассе?

Проходившее на прошлой неделе разведение войск от Станицы Луганской вчера стало темой для официальных комментариев. Тон задал президент, который осторожно поприветствовал тот факт, что обе стороны отвели свои войска от линии разграничения, и выразил надежду, что это станет точкой отсчета для окончания фазы активных боевых действий.

В общем-то, к этим словам добавить нечего. Окончания, как минимум, боевых действий ждут не только 73%, голосовавшие за Зеленского, но и часть рассыпавшейся "25%-й элиты". Однако, в отличие от избирателей, президент может не только надеяться, но и реально воздействовать на процесс прекращения огня по всей линии фронта.

Все последние дни поступали сообщения о непрекращающихся обстрелах Донецка с украинской стороны. Реальность это или пропаганда сепаратистов – вопрос другой, тут важно, что глава государства, если для него прекращение войны – главная цель, должен был публично дать команду выяснить, что происходит на самом деле, и наказать виновных, если факты подтвердятся. Однако ничего из этого не было сделано.

Вчера, вскоре после публикации ролика Зеленского, появилась новость об обстреле автомобиля с украинскими медиками. В обстреле сразу обвинили сепаратистов, что может соответствовать действительности. Но не стоит забывать, что разведение войск уже неоднократно срывалось как раз после подобных трагедий, которые вполне могли быть провокацией. Причем с любой стороны, поскольку и на той, и на этой стороне есть те, для кого выгодно продолжение войны.

Поэтому, говоря "а", нужно говорить и "б". Если обе стороны хотят мира, они должны, во-первых, продолжить разведение войск, во-вторых, назначить совместное расследование по всем фактам провокаций, приведшим к человеческим жертвам. Только в ситуации, когда провокаторы будут уверены в наказании, провокации прекратятся и мир действительно станет возможным.

Рада объявит бойкот ПАСЕ?

Верховная Рада все-таки решила пойти на конфронтацию с Парламентской ассамблеей Совета Европы. Вчера парламентский комитет по иностранным делам единогласно проголосовал за рекомендацию Раде приостановить участие украинской делегации в сессиях ПАСЕ.

Единогласие, правда, произошло только потому, что на "экстренное" заседание просто не позвали представителей "Оппозиционной платформы – За жизнь", но основная суть не в этом. Представители БПП, "Народного фронта", "Самопомощи", Радикальной партии и "Батькивщины" отдали свои голоса за бойкот Ассамблеи, и теперь велика вероятность, что их фракции тоже проголосуют за это. Пусть даже не все так уж сильно хотят бойкота, но впереди выборы, и перед ними нужно соответствовать имиджу в глазах избирателей.

Практическое значение такого решения будет нулевым. Уже через полтора месяца соберется новая Верховная Рада, которая забудет о решении прежней, выберет новую делегацию в ПАСЕ, которая туда успешно и поедет на осеннюю сессию. А в указанные полтора месяца никаких сессий Ассамблеи не будет.

Но вот имиджу страны будет нанесен непоправимый урон. ПАСЕ возвратила делегацию России (что стало поводом для украинского демарша), руководствуясь лозунгом создания переговорной площадки для решения конфликта на Донбассе. И вот теперь, когда эта площадка создана, украинская делегация бежит с нее.

Скорее всего, многие в Ассамблее почувствуют облегчение от того, что им не придется больше встречаться с Арьевым, Березой и другими украинскими ультапатриотами. Однако публично ПАСЕ будет выражать сожаление относительно того, что Украина (которая, кстати, игнорировала все резолюции, принимаемые по ситуации в нашей стране) избегает участия в общеевропейских делах. И следующей делегации еще придется приносить извинения.

Кстати, стоит вспомнить о том, что пять перечисленных фракций недавно проголосовали за внесение курса на евроинтеграцию в Конституцию. И теперь стоит задаться вопросом, не является ли отказ от участия в ПАСЕ нарушением Конституции…

Сколько еще потеряет "Слуга народа"?

Каким бы ни было решение пяти фракций большинства нынешнего парламента, ясно одно: мнения большинства избирателей оно не выражает. Вчера появились результаты свежего социологического опроса, согласно которым БПП ("Евросолидарность"), "НФ", "Самопомощь", Радикальная партия и "Батькивщина" на пятерых имеют всего 20%. Причем 15% из них – на счету "Евросолидарности" и "Батькивщины", а остальные окончательно превратились в статистов.

По большому счету, главная интрига выборов сейчас не связана ни с одной из фракций большинства нынешней Верховной Рады. В ней задействованы лишь три политические силы – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Голос". Причем состоит эта интрига в том, сколько голосов до выборов еще потеряет партия Зеленского и сколько из них перетечет двум основным конкурентам.

Падение рейтинга "Слуги народа" уже началось. Еще две недели назад все соцопросы давали будущей партии власти 47-48%, на прошлой неделе уже был зафиксирован показатель 45%, а вчера – 43%. Это по-прежнему очень много, но это уже ближе к 40, чем к 50, а за оставшиеся недели может опуститься и ниже 40.

Падение было неизбежно, но команда Зе и лично президент во многом ему способствуют. Когда президент говорит о невозможности переговоров с сепаратистами ради мира, а глава его офиса – о предоставлении Донбассу ключевых прав, предусмотренных законом об особом статусе, то это не значит, что каждого из них услышат те, кому сигнал адресован. Услышат все – и не поверят ни тому, ни другому.

А после разочарования и наступает вопрос – за кого же голосовать. Для электората, уходящего направо, альтернативой становится "Голос" (даже несмотря на непрофессионализм Вакарчука – для сторонников Зеленского это не самый большой недостаток), для электората, уходящего влево, – "Оппозиционная платформа – За жизнь" (единственная, показывающая реальный путь прекращения войны).

Поэтому 65%, выбирающих сегодня три партии-лидера, скорее всего, и достанутся этой тройке. Но в каких пропорциях – узнаем только на выборах.

Климкин стукнул дверью

Вчера до точки кипения дошел конфликт между Зеленским и Климкиным. Закончился он тем, что министра иностранных дел не взяли в официальную поездку в Канаду, министр заявил, что уходит в "политический отпуск", а Офис президента потребовал от премьера, чтобы тот наложил на министра дисциплинарное наказание.

Наказания, скорее всего, никакого не будет, но дипломатическая карьера Климкина все равно завершена – к удовольствию Банковой. Правда, на этом фоне выглядит несколько странно вчерашняя новость о том, что жена Климкина продолжает руководить департаментом внешней политики в Администрации (Офисе) президента, но и этот казус, скорее всего, скоро будет решен.

А вот казус, из-за которого возник конфликт между Зеленским и Климкиным, остается. Президент раскритиковал министра за то, что тот самостоятельно выпустил ноту в адрес России, где были отвергнуты предложения по участию украинской стороны в уголовном процессе над пленными моряками. Из чего можно было сделать вывод, что жесткая позиция Климкина Зеленскому не понравилась.

Россияне, видимо, тоже посчитали так – и предложили Украине переписать ответ, забыв о ноте Климкина. Однако в ответ Банковая заявила, что предложения россиян и ее не устраивают. Разница только в том, что Климкин просто отшил, а Банковая согласна вести переговоры. Только непонятно, о чем.

Вчера одним из самых громких медиасобытий было интервью главы ОПУ Богдана. И в этом интервью Богдан признал, что у новой власти нет никакой стратегии, все делается интуитивно. Вот так и выглядит позиция Банковой в отношении процесса освобождения украинских моряков: то, что сказал Климкин, нам не нравится, но сами ничего сказать не можем. Только вряд ли это можно назвать позицией.

Дело "Прямого": выйдет ли ГБР на Порошенко?

Вчерашний день принес новости по одному из дел, инициированных Портновым против Порошенко, – а именно по делу о грязном приобретении телеканала "Прямой". Вчера на этом телеканале провели выемку документов в связи с расследованием.

Следствие проводит Госбюро расследований – структура, которую старая власть формировала под себя и комплектовала своими кадрами. Однако кадры, видимо, оказались не совсем своими, поскольку ГБР активно включилось в расследование дел по преступлениям прошлого режима.

Дело "Прямого" – не самое громкое из них, однако действительно одно из самых грязных. Телеканал, принадлежавший Януковичу-младшему, вдруг оказался в собственности бывшего нардепа от Партии регионов Макеенко (у которого явно не могло быть средств на покупку и содержание), на него пригласили на сумасшедшие зарплаты Ганопольского и Киселева, да и остальные зарплаты были гораздо выше средних по рынку. А главное – сразу пошли слухи, что реальным собственником является Порошенко. Банковая прежних времен от всех этих слухов отбивалась, однако недавний приезд экс-президента на телеканал фактически подтвердил их.

И потому вполне логично, что ГБР взялось за дело об отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов – и то, и другое во всей этой истории не может не присутствовать. Вопрос только один: найдут ли в ней концы Порошенко или он их все-таки надежно спрятал?