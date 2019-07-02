Верховный суд обязал Центризбирком повторно рассмотреть документы бывшего главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева, который пытается пройти в парламент по округу в Донецкой области.

Что означает поход Клюева на выборы, анализирует "Страна".

В борьбе за возвращение

В феврале 2017 года бывший глава администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Клюев появился в эфире программы "Право знать" российского телеканала "ТВЦ".

Совместно с бывшим премьером Николаем Азаровым политик рассуждал о ситуации в Украине и на Донбассе. А также в своем выступлении фактически признал, что с момента бегства из Киева он находился в Российской федерации. Политик не стал опровергать утверждение польского журналиста Зигмунда Дзиньчаловски, что он живет в России, а на вопрос, каким образом Клюев в России зарабатывает себе на жизнь, украинский экс-чиновник политик заявил, что он "обеспеченный человек и имеет возможность себя содержать и свою семью".

В то время российские СМИ часто писали о том, что Андрея Клюева видели в подмосковной Жуковке, элитном поселке на Рублевском шоссе, эдакой местной "Конча-Заспе", где, якобы, даже купил виллу его родной брат Сергей Клюев после того, как Верховная Рада сняла с него неприкосновенность.

Но спустя два года после этих событий Андрей Клюев доказывает через суд, что последние пять лет он проживал не в Москве и не Подмосковье, а в неподконтрольном Украине Донецке (откуда сам Клюев родом и где он официально прописан). Все - для того, чтобы избраться в Верховную Раду на досрочных выборах по округу в Донецкой области.

По украинскому законодательству, одно из требований к кандидатам в депутаты - это проживание в Украине в течение последних пяти лет.

На этом основании Центризбирком отказал Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты. И поэтому он пошел в суд. Там оказалось, что у Госпогранслужбы нет данных о его выезде с территории Украины, на основании чего он может обойти требование о пятилетнем непрерывном проживании в Украине перед выборами (судя по всему, он выехал из Украины после Майдана нелегально).

Кроме того, за пять лет органы правосудия так и не смогли привлечь его к ответственности и не нашли никаких доказательств его причастности к событиям на Евромайдане. В 2019-м году Андрей Клюев добился снятия персональных санкций ЕС.

Собственно, правовая позиция адвоката Клюева Юрия Сухова состояла именно в том, чтобы доказать суду и Центризбиркому, что Донецк, где, якобы, проживал Клюев, - это Украина, а значит, бывший чиновник имеет право избираться в Раду.

Накануне предпоследний знак препинания (последний будет за Центризбиркомом) в этой истории поставил Верховный Суд. Он обязал ЦИК повторно рассмотреть предоставленные Либеральной партией Украины документы по регистрации кандидатом в народные депутаты Клюева... "с учетом выводов, приведенных судом в этом решении".

А сам вывод, по сути, состоит в том, что у ЦИКа нет документов, подтверждающих постоянное непроживание Андрея Клюева в Донецке. И поэтому бывший чиновник эпохи Януковича может беспрепятственно участвовать в выборах.

"Суд не согласился с ЦИК Украины и отменил, по-моему мнению, сепаратистское и конъюнктурное его решение об отказе в регистрации Клюева А.П., постоянно проживающего на территории Украины в Донецке, кандидатом в народные депутаты Украины от Либеральной партии Украина в одномандатном избирательном округе №46 на внеочередных выборах 21 июля 2019", - написал адвокат Клюева Юрий Сухов на своей странице в Facebook.

Вотчина интересов

На 46 округе Донецкой области с центром в городе Бахмут (бывший Артемовск), где пробует свои силы Андрей Клюев, зарегистрировано 143 тысячи избирателей. Этот округ с 2002 года считается вотчиной Клюева. Там в Раду избирался и он сам, а в 2012-м и 2014-м его брат Сергей.

Андрей Клюев впервые прошел через этот округ в Раду еще в далеком 2002 году (тогда он был заместителем губернатора области Виктора Януковича и курировал Свободные экономические зоны). С того времени этот округ считается "клюевским". Но не только географически, а и экономически. Здесь находится предприятие "Артемовский завод по обработке цветных металлов", совладельцем которого является корпорация Клюева "Укрподшипник".

В 2016 году был наложен арест на имущество Клюевых в Украине, в том числе, акций предприятий, принадлежавших "Укрподшипнику". А буквально неделю назад Верховный суд признал "Укрподшипник" банкротом и открыл процедуру ликвидации предприятия сроком на 12 месяцев.

Правда, некоторые экономические эксперты считают, что в ходе банкротства предприятия появится шанс снять арест с этих активов и выставить их на торги, в результате чего они снова перейдут в руки Клюева и его младшего брата.

К слову, Сергей Клюев тоже заходил в Раду по этому округу. В 2012 году Сергей Клюев здесь набрал более 73% голосов избирателей, в уже через два года - на досрочных выборах 2014-го - 47%. Тогда он победил сына мэра Бахмута Алексея Ревы Дмитрия Реву, который сегодня снова рвется в парламент.

Дмитрия Реву в 46 округе выдвигает "Оппозиционный блок".

Его семье принадлежит бизнес-империя, владеющая торговыми, транспортными и производственными предприятиями. Например, пассажирские перевозки через линию соприкосновения от нулевого блокпоста Майорск до Бахмута полностью контролируются предприятием, которое связывают с Дмитрием Ревой. В расследовании "Громадського патруля Донетчины" говорится, что только на транспортных перевозках семья Ревы получает миллионы гривен.

Матери Дмитрия Ревы принадлежит предприятие "Бахмутхлеб". Дмитрий совместно с сестрой Мариной являются владельцами Кременчугского хлебокомбината.

Отец кандидата, Алексей Рева, который занимает кресло мэра больше 25 лет, ранее считался близким другом Андрея Клюева. Именно при его полном покровительстве Клюев-младший зашел в парламент в 2012 году. Но с тех пор обстоятельства изменились и сейчас Рева заинтересован в победе на своем округе своего сына.

Таким образом, в округе стоит ожидать битву тяжеловесов. Другие кандидаты - это малоизвестные лица, шансы которых призрачно низкие. Например, "Слуга народа" выдвинула 26-летнего юношу Родиона Вощанова, который в 2015 году пытался пройти в Киевсовет от "Демальянса". О нем известно то, что он родился в Бахмуте, а в возрасте 10 лет переехал с родителями в Киев.

Триумф "бывших"

Возможное возвращение в Украину, да еще и в статусе народного депутата Андрея Клюева - одного из наиболее близких соратников бывшего Виктора Януковича - не на шутку встревожило майдановскую тусовку. Дело в том, что именно Клюев считается одним из главных подозреваемых в организации разгона студентов на Майдане в ночь на 1 декабря 2013-го и в расстреле майдановцев. Хотя, отметим, что за 5 лет украинское правосудие и словые структуры (полностью подконтрольные бывшему президенту Петру Порошенко) не смогли доказать вину Клюева.

Тем не менее, у Порошенко уже сделали заявление, что следует немедленно созвать СНБО в связи с выдвижением в нардепы Андрея Клюева. Народный депутат Татьяна Чорновил, которая идет в Раду по спискам обновленной партии Порошенко "Европейская солидарность", накануне созвала специальный брифинг, где призвала нынешнего президента Владимира Зеленского созвать СНБО, чтобы "рассмотреть, каким образом можно этому противодействовать".

"Уже целый перечень лиц, времен Януковича, возвращаются в Украину. были в бегах и сейчас возвращаются в Украину. Способ, который избрал Клюев, является наиболее страшным. Это угрожает национальной безопасности. Поэтому я призываю Зеленского созвать СНБО. Суд установил, что Клюев все это время проживал в городе Донецк, но суд этого не мог установить факт проживания Клюева в Донецке. Формально суд установил, что нет агрессии и войны. Это формальная капитуляция", - заявила она.

Впрочем, ее заявления остались без внимания главы государства.

Но в этой ситуации само по себе решение Верховного суда уже является некой сатисфакцией для Клюева. Еще в 2017 году Интерпол снял его с международного розыска. В Украине же он "разыскивается" до сих пор. Поэтому избрание народным депутатом и прилагающаяся к мандату депутатская неприкосновенность позволила бы политику защититься от уголовного преследования на родине.

"В этом решении Верховного суда, помимо того, что оно дает шанс на новый старт для самого Андрея Петровича Клюева, есть важный тревожный звонок для бывшей власти. Дело в том, что суды, правоохранительные органы, несмотря на всю "успешную реформу имени Порошенко", очень чувствительно отреагировали на смену власти и новые запросы в обществе. Они готовы прислушаться к мнению народа, который жаждет расплаты для бывших чиновников. Поэтому есть высокий шанс, что теперь команда Порошенко на собственной шкуре ощутит то, что она осуществляла для граждан Украины последние 5 лет", - говорит "Стране" политолог Андрей Золотарев.

Что же касается самого Клюева, не исключено, что его поход на украинские выборы, помимо целей прекратить уголовное преследование и защитить свои экономические интересы, имеет и политическую подоплеку.

Как рассказал источник "Страны" в кругах украинской политической эмиграции в Москве в последние годы Клюев чувствовал свою невостребованность в России.

"С ним практически перестали контактировать кремлевские и ФСБ. Поэтому он явно заскучал и теперь с радостью попытается воспользоваться открывшейся возможностью вернуться в Украину в качестве депутата. Деньги у него есть. Поэтому на них он может скупить полтора десятка неприкаянных депутатов-мажоритарщиков и сформировать свою депутаткую группу. И через нее вновь станет одним из игроков украинской политики", - говорит источник.