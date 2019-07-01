Украинский парламент в шаге от отказа сотрудничать с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщала “Страна”, парламентский комитет по иностранным делам рекомендовал Верховной Раде заморозить отношения с ПАСЕ в ответ на недавнее решение вернуть делегацию России в ассамблею.

Последнее слово теперь - за спикером Андреем Парубием. А он пока избегает конкретики.

В ситуации разбиралась “Страна”.

Комитет продиктовал ноту

Решение комитета на заседании согласительного совета глав фракций и комитетов парламента озвучил глава постоянной делегации Рады в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев (“Блок Петра Порошенко”, БПП).

Главные рекомендации следующие.

Парламенту предложено приостановить участие своей делегации в сессиях ПАСЕ до решения Венецианской комиссии (ВК, официально “Европейская комиссия за демократию через право”) о полномочиях делегатов от Госдумы России, избранных при участии жителей Крыма.

Правда, тут же оговаривается и другое (и менее опредленное) условие - выполнение Россиею “главных пунктов резолюций ПАСЕ…, а именно освобождение без условий моряков и политузников, обеспечение прав крымских татар в аннексированном Крыму”. Под моряками имеются в виду, судя по всему, все, кто находился на борту украинских кораблей, захваченных в ходе инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Дополнительно предлагается спикеру отозвать приглашение на досрочные парламентские выборы для делегации ПАСЕ и ему самому не ехать на конференцию председателей парламентов стран-членов ассамблеи в сентябре. Министерству иностранных дел комитет рекомендует не принимать кандидатуру нового руководителя офиса Совета Европы (СЕ) в Украине до консультаций с новоизбранным генеральным секретарем СЕ.

Кресло генсека, которое на протяжении двух мандатов (по пять лет) занимает норвежец Турбьерн Ягланд, формально освобождается 1 октября 2019 года. Но не факт, что Ягланд уйдет сразу.

По мнению члена комитета народного депутата Светланы Залищук (внефракционная), это должная реакция “иностранного” комитета на историю с Россией в ассамблее.

“Украина должна жестко отреагировать на возвращение России в ПАСЕ. Комитет по иностранным делам считает, что проглотить отмену санкций ценой выбрасывания в мусорник семи предыдущий резолюций ПАСЕ не вариант”, - объясняет Залищук на своей странице в Фейсбуке.

Вместе с тем, это позиция не всех членов “иностранного” комитета. Всего в нем десять депутатов, однако четверо из них - Юлия Левочкина и Сергей Ларин (оба представляют партию “Оппозиционная платформа - За жизнь”), Игорь Гузь и секретарь Александр Присяжнюк (оба “Народный фронт”) - не участвовали в голосовании. Народный депутат Левочкина, которая входит в состав постоянной делегации Рады в ПАСЕ, ранее резко критиковала поведение большей части делегации Украины в ПАСЕ после голосования за полный возврат полномочий России.

“Я с такой позицией категорически не согласна. Во-первых, считаю, что это вредит имиджу Украины на международной арене и никак не помогает в решении сложных вопросов и вызовов, которые стоят перед Украиной. Во-вторых, риторика украинской делегации о “предательстве Европы” оскорбительна по отношению к нашим европейским коллегам, которые большинством голосов приняли решение о том, что ассамблея – это площадка для диалога и для защиты прав человека”, – говорила Юлия Левочкина после скандала, учиненного в ПАСЕ.

Тогда же она раскритиковала идею отказаться от приглашения на досрочные парламентские выборы наблюдателей от ПАСЕ.

“И тем более неприемлемыми являются инициативы со стороны украинских парламентариев о приостановлении участия украинской делегации в ПАСЕ в работе ассамблеи в той или иной форме”, - заявила Левочкина. По ее мнению, ПАСЕ нужно не игнорировать, а, наоборот, использовать “для достижения украинских целей и интересов”.

Большинство в “иностранном” комитете, однако, предпочло играть на обострение.

Пас Парубию

Как будут дальше развиваться события, зависит от председателя Верховной Рады.

Одобрение всего парламента для отказа работать с ПАСЕ ему не нужно, что “Стране” подтвердил первый заместитель главы комитета по вопросам регламента и организации работы Рады Павел Пинзенык (“Народный фронт”).

Примечательно, что спикер прямо не заявил о поддержке позиции комитета, а высказался за “продолжение борьбы”, что звучит двояко.

“Мы должны продолжить борьбу за оспаривание полномочий российской делегации. По моему убеждению, ее откровенное хамство и неуважение к закону приведет к повторному исключению России из Совета Европы. Жаль, что нашим западным партнерам придется к этому дойти на своем, горьком опыте”, - заявил Парубий на заседании соглассовета.

“Парубий, конечно, второй номер в списке партии Порошенко, которая разгоняет сейчас тему якобы повсеместных проигрышей новой команды новой власти, в том числе в ПАСЕ, но и по-прежнему председатель Рады. Он понимает подвох для себя, ведь за ним в вопросе отношений с ассамблеей последнее слово. И с него будет спрос. Думаю, он видит, что комитет предлагает заняться самоостракизмом (сами же себя выгоняем из ПАСЕ), а это глупость в кубе. Поэтому он дает сигнал западным партнерам, дескать, мы возмущены возвратом России в ассамблею и дальше мы можем хлопнуть дверью, но пока - нет”, - сказал "Стране" политолог Вадим Карасев.

Делегацию по осени направляют

В этой связи важно понимать, чем чревато замораживание отношений с ПАСЕ для Украины. Прежде всего, мы оставим невыгодное впечатление.

“Получается Петр Толстой (вице-спикер Госдумы - Прим.Ред.) и Леонид Слуцкий (председатель комитета Госдумы по международным делам - Прим.Ред.) будут участвовать в сессиях ПАСЕ, а украинцы нет. Они вернулись в Страсбург, а мы уехали. Впечатление на остальные делегации это произведет соответствующее”, - объясняет экс-спикер МИД Олег Волошин “Стране”.

Украина лишится важного канала передачи информации о себе.

“Ассамблея объединяет парламентариев, напрямую избираемых на национальных выборах, где явка всегда выше, чем на выборах в Европарламент. Игнорируя сотрудничество с ПАСЕ, мы по сути бойкотируем политические элиты стран-членов”, - говорит эксперт.

Кроме того, отказ от наблюдателей ПАСЕ на будущих выборах может поставить под сомнение демократичность избирательного процесса и честность результатов.

“Украина находится под мониторингом Совета Европы на предмет соблюдения демократии и прав человека. Один из неотъемлемых элементов этого мониторинга - контроль над качеством выборов, который осуществляют наблюдатели. Они входят в составе миссии, совместной с наблюдателями Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО и Европарламента. Ключевой доклад готовит БДИПЧ, но влияние других миссий также важно. И миссия наблюдателей ПАСЕ - одна из самых уважаемых. Отказывая ей в присутствии, мы даем повод сомневаться в качестве наших выборов”, - считает Олег Волошин.

Впрочем, член постоянной делегации Рады ПАСЕ Леонид Емец (НФ) утверждает, что в отношении наблюдателей ассамблея прислушается к позиции Киева.

“Замысел в том, чтобы уберечь от попадания в состав миссии представителей России, которые находятся под санкциями даже на ПАСЕ, а Евросоюза и подпадают под статьи украинского уголовного законодательства за способствование, в том числе, аннексии Крыма. Нам проще их не пустить, чем влазить в проблему. ПАСЕ знает об этой ситуации. И я думаю, там будет нормально воспринят отказ от мониторинга. На самом деле это способ избежать дополнительных проблем и для ассамблеи, и для нас”, - комментирует Емец “Стране”.

При этом он считает, что в этой ситуации ветви украинской власти, отвечающие за внешнюю политику, должны действовать сообща. “Мы должны сейчас вместе с президентом и правительством составить стратегию, а не каждому принимать какие-то свои решения”, - полагает Емец, относя это и к позиции “иностранного” комитета.

Непонятно только, как это сделать, когда существует конфликт между президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Павлом Климкиным (кстати, выступавшего за отказ от наблюдателей).

И Рада в большинстве своем не готова сотрудничать с Зеленским, тем более, во время выборов, когда часть парламентских сил строит кампанию на критике политики главы государства.

Впрочем, на следующую осеннюю сессию ПАСЕ делегацию отправит уже парламент нового созыва, у которого может сложиться совсем другое мнение об отношениях с ассамблеей.