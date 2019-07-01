В Украине начался первый после выборов и прихода к власти команды президента Владимира Зеленского крупный передел государственной собственности. На кону - стратегический объект отечественное энергетики компания "Центрэнерго".

Напомним, что ранее "Центрэнерго" контролировало ближайшее окружение экс-президента Петра Порошенко. А главным "смотрящим" за предприятием считался Игорь Кононенко. Считается, что именно его люди сумели организовать на "Центрэнерго" масштабные угольные схемы. Их, якобы, курировал ставленник Кононенко и руководитель компании "Укрдонинвест" Виталий Кропачев.

"Страна" уже подробно описывала работу этих схем: угль проходили через многочисленные фирмы-прокладки, в итоге цена на него взлетала. На тонне получалось сверху не менее 500 гривен, а в месяц окружение Порошенко вынимало из "Центрэнерго" не менее 200 млн, - рассказывал "Стране" глава комитета кредиторов предприятия, экс-нардеп Дмитрий Крючков. Позже он обнародовал эту информацию в суде.

Не удивительно, что после смены власти встал вопрос о новом руководстве на "Центрэнерго".

6 июня Фонд Госимущества своим приказом заменил ключевых членов набсовета компании, отстранив от "хлебного места" людей Кононенко.

Как стало известно "Стране", уже практически согласованы основные кандидатуры на руководящие должности в "Центрэнерго". Причем, судя по всему, своих людей там пытается расставить олигарх Игорь Коломойский, которому приписывают тесные связи с новым президентом (что, впрочем, оба отрицают). Появились слухи, что не против "сесть" на уже обкатанные угольные схемы предшественников и представители из окружения Зеленского.

"Страна" разбиралась, что происходит на "Центрэнерго" и будет ли, в случае его удачной передачи новым "кураторам", дан старт новому масштабному переделу госсобственности.

От Кононенко - Коломойскому?

"Чистка" на "Центрэнерго" началась еще месяц назад. 30 мая состоялось заседание комитета кредиторов, на котором, в частности, обсуждалось возбужденное САП дело по схемам на "Центрэнерго". "Речь идет о преступлениях, проходящих по статьям о хищении и последующей легализация средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах, совершенных должностными лицами ПАО "Центрэнерго", ФГИ, КНРЭКП при непосредственном участии Народного депутата Игоря Кононенко и экс-президента Украины Петра Порошенко, которые действовали в рамках организованной преступной группы", - рассказал "Стране" Дмитрий Крючков.

По его данным, сумма хищений за период действия скандальной формулы "Роттердам плюс" (2016-2019 годы) составила 14,1 млрд гривен, в том числе за время подготовки к приватизации"Центрэнерго" (с 2018 года и до мая 2019 года) – 6,7 млрд гривен. В итоге, если в 2016 году прибыль "Центрэнерго" составляла 2,2 млрд гривен, то в 2018 году - уже только 500 млн гривен, а на апрель 2019 года компания ушла в минус на 130 миллионов.

"Принято решение о переходе ПАО "Центрэнерго" в процедуру санации", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания набсовета.

6 июня Фонд Госимущества обнародовал указ о замене членов набсовета "Центрэнерго".

Евгения Асташев заменили на Александра Провоторова, заместителя директора юридического департамента Фонда. Место Александра Баранюка занял Игорь Присяжнюк, начальник отдела внутренней безопасности и предотвращения коррупции Фонда Госимущества. Вместо Александра Визира назначили Елену Короткую, замдиректора департамента приватизации Фонда.

Прежние персоналии считаются явными ставленниками Кононенко. Скажем, Александр Визир, которого поменяли на Елену Короткую, - ранее (в 2015-2016 годах) был помощником- консультантом, а позже входил в набсоветы компаний, куратором которых также считается Кононенко (ОПЗ, "Турбоатом" и другие).

Новые члены набсовета, хоть и являются людьми из Фонда Госимущества, более нейтральные. К тому же в самом ФГИ, по слухам, настроения после выборов поменялись. Якобы, усилилось влияние на руководство Фонда олигарха Игоря Коломойского. Главу ФГИ Виталия Трубарова считают близким к Виталию Хомутиннику. Тот, в свою очередь является бизнес-партнером Коломойского по "Укрнефтебурению". Близок Хомутынник и к ещё одному известному бизнесмену Павлу Фуксу.

11 июня уволен по собственному желанию директор "Центрэнерго" Олег Коземко. Исполняющим обязанности главы компании стал директор Трипольской ТЭС Петр Коваль. На сайте "Центрэнерго" - информация о его назначении последняя в чреде кадровых новостей.

Впрочем, в прессе уже разгоняются слухи о приходе на "Центрэнерго" новой команды. Якобы, новым куратором компании будет Виталий Беляков, бывший руководитель "Донбасского расчетно-финансового центра" и человек из окружения сына беглого президента Виктора Януковича Александра, который больше известен как Саша- стоматолог. После Майдана Беляков, якобы, плотно работал с различными "министерствами" так называемых "ЛНР" и "ДНР".

С ним на "Центрэнерго" могут зайти бывший коммерческий директор этой компании Александр Уваров, Владимир Потапенко, Владимир Мельничука, Александр Калюжный, Максим Эккерт. На должность руководителя "Цэнтрэнерго" согласовывают Владимира Потапенко.

Якобы, все эти кадровые ротации согласованы с новой командой президента Зеленского. В частности, некоторые СМИ пишут, что схемами поставок угля из неподконтрольных территорий на "Центрэнерго" собирается заняться глава Офиса президента Андрей Богдан. "В деле", якобы, также представитель президента в Кабмине и советник по энергетики Андрей Герус.

Впрочем, сам Андрей Герус в комментариях "Стране" опроверг все эти слухи.

По его словам, в СМИ разгоняется кампания с целью дискредитации его лично и людей президента. Заказчиками, по мнению Геруса, могут быть Виталий Кропачев и Игорь Кононенко, которых отодвинули от денежных схем, или же ДТЭК Рината Ахметова, с которой Герус давно воюет.

"Новая команда сейчас не имеет никакого отношения к "Центрэнерго". Там менеджмент назначается Фондом госимущества, а руководителем фонда назначен Кабмином. Мы внимательно наблюдаем, фиксируем все действия, анализируем их, в том числе, на предмет коррупционных рисков, и реакция будет. Торговлю между государственными шахтами и государственными компаниями не поддерживаем".

Впрочем, о явном интересе Коломойского нам сало известно из собственного источника, который подтвердил встречу в ближайшее время Коломойского с представителями наблюдательного совета компании.

Кроме того, по данным источника "Страны" на энергорынке, на предприятие хочет поставить своих людей и упомянутый выше Павел Фукс.

"Информация о том, что новые люди, которые идут на "Центрэнерго" это ставленники "Семьи" Януковича - это фейк, который запустили в СМИ Кропачев и Кононенко. На самом деле это частично люди Коломойского, а частично Фукса. Именно они сейчас ведут между собой борьбу за контроль над "Центрэнерго", - говорит источник.

Роттердам минус

В публикациях, которые Герус назвал "заказными", говорилось о возобновлении угольных схем. Но они должны, якобы, немного поменять формат - уголь из неподконтрольных территорий пойдет на "Центрэнерго" через Беларусь. Для чего уже активно восстанавливают работу копанок и нелегальных шахт.

Но доля правды в этой информации все же есть. Как рассказал "Стране" глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец,

"Центрэнерго" заинтересована в замене дорого шлама, который в последнее время гнал туда смотрящий за западным угольным регионом из окружения Порошенко Андрей Венгрин на более качественный уголь. Россия же, как известно, с 1 июня ввела ограничения на поставки угля в Украину. Хотя, по данным Волынца, разрешены поставки углей на предприятия Коломойского - Никопольский и Запорожский ферросплавный заводы.

Основная масса угля, по мнению Алексея Куща, пойдет все же из луганских шахт, и отвод войск возле станицы "Луганской" - первый шаг в этом направлении, - считает эксперт.

"Ферросплавные производства Коломойского используют порядка 5,2 млрд мегават часов электроэнергии в год. Они нуждаются в дешевой электроэнергии, которую можно получить только из дешевого угля. То есть, если раньше перед "Центрэнерго" стояла цель завысить стоимость угля и электроэнергии, для сего применялись формулы Пенсильвания плюс и Роттердам плюс, то сейчас обратная ситуация - нужна формула Роттердам минус",- говорит Кущ. Он подсчитал, что на электроэнергии по специальным ценам заводы Коломойского смогут экономить до 1,5-2 млрд гривен в год.

Впрочем, схема, о которой говорят эксперты, пока сырая. "в идеале должен появится еще специальный трейдер, которому "Центрэнерго" будет продавать дешевое электричество для Коломойского",- говорит Кущ. Но с запуском нового рынка электроэнергии с 1 июня появление такого трейдера - вопрос времени.

Отметим, что ситуация вокруг "Центрэнерго" является знаковой. По ней можно судить как будут осуществляться назначения на ключевые госпредприятия и прочие хлебные должности уже при новом президенте. Будут ли они результатом открытого конкурса или же, как и прежде, кулуарных межолигархических договорняков.