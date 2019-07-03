Центральная избирательная комиссия почти завершила публикацию решений о регистрации кандидатов на досрочные выборы в Раду. Некоторые неудачники еще судятся, но общая картина уже понятна.

"Страна" уже анализировала основные партийные списки. Также "Страна" подробно рассмотрела предвыборные расклады по округам в Киеве.

Теперь расскажем о ситуации Харькове и области. Всего здесь 14 округов: 7 в городе и 7 в области. Территориально округа Харьковщины расположены следующим образом:

Прежде всего, расскажем об основных кандидатах в округах города Харькова.

Карта округов города Харькова, фото из открытых источников

Округ 168

В округе 168 (район города Алексеевка и центр) свое депутатство хочет "обновить" Валерий Писаренко. Сейчас он идет на выборы беспартийным самовыдвиженцем.

Раньше юрист Валерий Писаренко четырежды избрался нардепом. В 2006 и 2007 годах - от блока Тимошенко, в 2012 был избран от Партии регионов по этому же округу 168, в 2014 году здесь же он прошел в Раду как самовыдвиженец. Тогда Валерия Писаренко на выборах поддерживал харьковский мер Геннадий Кернес.

Еще по округу 168 баллотируется "старожил" украинской политики Владимир Семиноженко. Это генеральный директор "Института монокристаллов" Академии наук. В 1996 году он стал министром науки и технологий, трижды избирался нардепом, несколько раз был вице-премьером.

От партии Зеленского "Слуга народа" по 168 округу идет 29-летняя Мария Мезенцева. В списке кандидатов она значится как беспартийная.

Однако на самом деле она - депутат городского совета Харькова от "Самопомощи". До сих пор она входит в эту фракцию, что указано на сайте горсовета:

Источник: city.kharkov.ua

Округ 169

Округ 169 - это, в основном, Киевский район Харькова. Здесь будут соревноваться сразу двое действующих нардепов: киевлянин Александр Грановский и предыдущий депутат от этого же округа Александр Кирш.

Александр Кирш в 2014 году избирался по округу от "Народного фронта". Сейчас он идет самовыдвиженцем.

Александр Грановский попал в Раду в 2014 году по списку "Блока Порошенко". При бывшем президенте его называли "смотрящим за судами".

В проведении избирательной компании Грановскому помогает харьковский мер Геннадий Кернес. Они вместе фигурируют на множестве биллбордов, размещенных по всему Харькову:

Фото: facebook.com

Геннадий Кернес, напомним, сейчас третий номер в списке "Оппозиционного блока" (о том, что из себя представляет эта партия и зачем она идет на выборы можно прочитать здесь).

От президентской партии "Слуга народа" в округе идет автоблогер из Днепра Александр Куницкий. На своем Youtube-канале Zpsanek он размещает видео о ДТП и конфликтах с полицией на дорогах. Не так давно с подачи нардепа-националиста Андрея Денисенко разгорелся скандал с израильским гражданством Куницкого. В комментарии "Стране" сам Куницкий назвал это атакой на него, организованной со стороны Грановского.

Еще в 169 округе выдвинут необычный кандидат - безработный Никита Соловьев. Он идет от партии "Демократическая сокира". Ее также называют "партией порохоботов".

Как сообщала "Страна", представители "Демократической сокиры" недавно захватили контроль над общественным советом при Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

Округ 170

170 округ занимает часть крупнейшего жилого массива Салтовка. Это традиционный округ нардепа и крупного предпринимателя Дмитрия Святаша, он избирался здесь в Раду уже четырежды. Сейчас Дмитрий Святаш баллотируется от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

У Дмитрия Святаша серьезных оппонентов в округе нет. "Слуга народа" выдвинула в округе декана факультета из Харьковского университета общепита и торговли Андрея Одарченко.

Еще здесь баллотируется директор департамента экономики Харьковской областной госадминистрации Андрей Колос. Со Святашем решил также вступить в схватку 23-летний безработный представитель "Нацкорпуса" Константин Немичев.

Однако все они мало известны широкой публике.

171 округ

Округ 171 включает в себя юго-восточную часть города (район ХТЗ и часть Салтовки), где расположены крупные заводы. На прошлых выборах здесь победил Виталий Хомутынник. Теперь он идет номером 11 в списке "Оппоблока".

Поэтому на оставшийся "бесхозным" округ претендуют сразу несколько серьезных кандидатов.

Самый известный из них - представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Андрей Лесик. Он соратник Виктора Медведчука, возглавляет областную организацию движения "Украинский выбор" и давно занимается политической деятельностью.

Источник: facebook.com

В 2015 году Андрея Лесика избрали депутатом горсовета Харькова от партии "Видродження". Однако уже в мае 2016 года его исключили из фракции с формулировкой "многократно выступал и действовал вопреки решениям и позиции партии и её фракции". Затем на внеочередной сессии горсовета депутата лишили полномочий.

Реальной причиной стало то, что Лесик пришел на празднование 9 мая с георгиевской ленточкой, чем вызвал неудовольствие националистов и властей в Киеве. Кернес, который тогда ориентировался на Порошенко, получив "сигнал" из столицы решил Лесика наказать за ленточку. Как это происходило можно посмотреть здесь.

Депутат в ответ вступил в противостояние с городским головой, которое обернулось для него уголовным преследованием. 8 декабря 2017 года представители СБУ пытались ему вручить подозрение по обвинению в сепаратизме, но Лесик отказался его принимать. Между ним и сотрудниками СБУ произошла потасовка.

По версии Лесика, силу к нему применили сотрудники СБУ, когда он пришёл знакомиться с материалами дела в управление СБУ.

После этого СБУ-шники обвинили Лесика по статьям 342 и 345 Уголовного кодекса в нанесении им легких телесных повреждений в виде синяков на руках. Подозрение Андрею Лесику по этому делу приехал вручать в больницу лично прокурор Харьковской области Юрий Данильченко.

15 декабря 2017 года Андрея Лесика задержали и взяли под стражу по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса). По информации самого Лесика, дело касается репоста материала с якобы сепаратистским призывом на странице в соцсети весной 2014 года.

Но когда прокуратура передала обвинительный акт в суд, судья вернул дело прокуратуре и освободил подозреваемого из-под стражи. После этого на судью тоже завели уголовное дело.

От "Оппоблока" на победу в округе 171 претендует директор ПО ВЭД завода "Южкабель" Владимир Золотарев-младший. Это сын Владимира Золотарева - владельца и генерального директора завода "Южкабель". Этот завод - крупнейший в Украине производитель кабельно-проводниковой продукции. О поддержке Владимира Золотарева-младшего заявил мэр Харькова Геннадий Кернес.

В 171 округе есть еще один известный кандидат - самовыдвиженец Сергей Кушнарев. Это младший брат Евгения Кушнарева, губернатора Харьковской области в 2000 - 2004 годах, одного из основателей и идеологов Партии регионов, который погиб от случайного выстрела на охоте в январе 2007 года.

Еще по 171 округу баллотируется немного странный персонаж - буфетчица киевской городской больницы № 1 Екатерина Казакова. Она тоже идет на выборы самовыдвиженцем. Видимо, это "технический" кандидат кого-то из серьезных игроков.

От "Слуги народа" на округе идет Виктория Кинзбурская. О ней мало что известно помимо того, что она является завсектором департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харковской области.

Округ 172

В округе 172 на востоке Харькова свое депутатство хочет "обновить" владелец крупного хлебозавода "Кулиничи" Владимир Мисик. Он здесь идет как беспартийный самовыдвиженец.

Владимир Мисик уже дважды избирался в Раду по этому округу - в 2012 и 2014 годах. На прошлых выборах он набрал 54 % голосов. В Харькове он владеет, кроме одноименного крупного хлебзавода, обширной сетью мини-кафе "Кулиничи".

Серьезных оппонентов у Мисика в округе практически нет. Ни "Оппозиционная платформа - За жизнь", ни "Оппозиционный блок" своих кандидатов на округе не выдвинули. Против Мисика выставили своих кандидатов "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Свобода".

От "Слуги народа"выступает "временно безработный" Юрий Здебский. Согласно поданной декларации, до 2019 года он работал начальником отдела кадров в госпитале пограничной службы.

От партии Порошенко "ЕС" в округе выдвинут Роман Плотников. В 2014 году он был доверенным лицом Петра Порошенко на президентских выборах. А в предвыборной программе он сообщает, что европейский путь - это "настоящая независимость от имперской России", а "НАТО - это безопасность для каждой семьи, гарантия мира в Европе и в Украине". Учитывая настроения избирателей в Харькове, вряд ли с такой программой он наберет значительное число голосов.

Округ 173

Ситуация в округе 173 (это южная часть города) похожа на ситуацию в округе 172: есть действующий нардеп, который хочет "обновить" свое депутатство.

Действующий нардеп в округе 173 - Анатолий Денисенко. Это владелец крупной строительной корпорации "Авантаж". Сейчас он идет как беспартийный самовыдвиженец.

Как и Владимир Мисик из округа 172, Анатолий Денисенко стал нардепом по округу 173 в 2012, а затем переизбрался в 2014 году.

"Оппозиционный блок" в данном округе не выставил своего кандидата. Учитывая тесные связи застройщиков с городскими властями, можно заключить, что кандидатура Анатолия Денисенко пользуется поддержкой городской власти.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" выдвинула в 173 округе предпринимателя Павла Онищенко. Он создал общественную организацию "Потон" (Постоянный Тонус), которая совершает рейды на киоски, незаконно продающие алкоголь ("наливайки"). Еще организация находит аптеки, незаконно продающие наркотические препараты, которые должны продаваться только по рецепту.

В сети Youtube размещены ролики "Потона", на которых подставные покупатели совершают покупку нелегальных препаратов, после чего представители организации вызывают правоохранительные органы.

От "Слуги народа" в округе баллотируется проректор харьковского университета внутренних дел Александр Бакумов. Помимо работы в вузе, он занимается юридическим и сельскохозяйственным бизнесом с многомиллионными оборотами.

Еще до середины 2018 года он был совладельцем фирмы "НПФ Днепропроект", которая, в свою очередь владеет ООО "Суперпайп". Обе фирмы зарегистрированы в Кривом Роге. Затем долю в бизнесе Александр Бакумов продал другим жителям Кривого Рога.

Видимо, связи с криворожскими бизнесменами и послужили причиной того, что Александр Бакумов был выдвинут кандидатом в Раду от "Слуги народа".

От партии Порошенко "ЕС" в 173 округе выдвинут рядовой сотрудник областной организации партии 22-летний Игорь Лавринец. Судя по всему, это выдвижение - формальность, поскольку в серьезной политической деятельности кандидат замечен не был.

В округе 173, как и в округе 171, тоже есть представительница общепита. Это старшая смены пиццерии "Челентано" Юлия Бригас. Она живет в Чернигове, но по каким-то причинам "самовыдвинулась" по харьковскому округу.

Округ 174

Старожил Верховной Рады Александр Фельдман снова идет в депутаты по округу 174. Это районы Холодная Гора и Новая Бавария на западе Харькова. Фельдман идет самовыдвиженцем, однако он является сопредседателем партии "Наш край". Эта партия во времена Порошенко была близка к президентской администрации.

Александр Фельдман считается владельцем крупнейшего в Восточной Европе рынка "Барабашово". От округа 174 он два раза уже был избран в Верховную Раду. Причем в 2014 году набрал почти 65 % голосов. Поэтому его победа по округу видится многими наблюдателями как более чем вероятная.

Тем не менее, ведущие партии (кроме "Оппоблока") тоже выдвинули в округе своих кандидатов. От "Оппозиционной платформы - За жизнь" в округе выдвинут Игорь Шрам. Он владелец строительной фирмы "Горпром".

"Слуга народа" выставила против Фельдмана Викторию Алексейчук. Она доцент кафедры криминалистики харьковской юракадемии. На президентских выборах она была членом окружной избирательной комиссии от Владимира Зеленского.

От порошенковской "ЕС" с Фельдманом будет соперничать местный активист и предприниматель Виктор Трубчанинов.

Область: на манеже почти все те же

Теперь вкратце рассмотрим предвыборные расклады в Харьковской области.

Карта округов в Харьковской области (без учета Харькова), фото из открытых источников

Округ 175 (Дергачи, часть Харьковского района): фаворитом здесь считается действующий депутат Владимир Кацуба. Его выдвинул "Оппозиционный блок". Он уже дважды избирался в Раду по этому округу. Раньше Владимир Кацуба был главой местной Дергачевской райгосадминистрации. Он является отцом Александра и Сергея Кацуб, которые при Януковиче занимали видные посты в энергетической сфере, а после Майдана обвиняли в преступном сговоре с целью хищения государственных средств в особо крупных размерах.

"Слуга народа" выдвинула Евгения Пивоварова, профессора кафедры технологий питания Харьковского университета общепита и торговли.

А от "Оппозиционной платформы - За жизнь" идет Андрей Лазуренко, директор юридической фирмы.

По 175 округу выдвинула своего кандидата и "Партия Шария". Это Данила Калашников, начальник юротдела филиала "ДВ нефтегазодобывающая компания". Эту компанию СМИ приписывают украинскому олигарху Павлу Фуксу, который родом из Харькова и дружит с Геннадием Кернесом.

Округ 176 (Чугуев, Волчанск, Великий Бурлук, Двуречная): здесь выдвинут тоже действующий депутат Дмитрий Шенцев, который тоже идет от "Оппоблока". Его сын Никита - номер 52 в списке "Оппоблока".

Серьезную конкуренцию ему может составить председатель правления "Харьковгаза" Дмитрий Новицкий. Он выдвинут "Оппозиционной платформой - За жизнь".

В 177 округе (Купянск, Изюм, Боровая, Двуречная), аналогично, действующий депутат Виктор Остапчук выдвинут от "Оппоблока". Раньше он руководил Южной железной дорогой.

Его основным противником может стать Сергей Радьков от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Это депутат областного совета и экс-председатель госадминистрации в Двуречанском районе.

178 округ (Балаклея, Первомайский, Барвенково, Близнюки) в нынешнем созыве Рады представляет действующий нардеп Дмитрий Добкин. Это брат экс-губернатора области нардепа Михаила Добкина.

Дмитрия Добкина выдвинул "Оппоблок". А Михаил Добкин включен в список "Оппоблока" под номером 15.

Конкуренция в округе обещает быть серьезной. Самовыдвиженцем здесь баллотируется "авторитетный" бизнесмен, экс-депутат облсовета Виталий Самусев.

Еще один сильный кандидат - председатель Балаклейского райсовета Александр Литвинов, которого выдвинула "Слуга народа".

Сильным соперником для них может стать кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Валерий Белокудря. Он местный аграрный бизнесмен, депутат облсовета и экс-глава Изюмской райгосадминистрации.

В 179 округе (Красноград, Лозовая, Кегичевка, Зачепиловка, Сахновщина) снова хочет избраться действующий нардеп Анатолий Гиршфельд. Это крупный харьковский бизнесмен, владелец машиностроительной корпорации "УПЭК".

У него серьезная конкуренция. Против Гиршфельда выступает выдвинутый "Оппозиционной платформой - За жизнь" бывший мэр Лозовой, аграрный бизнесмен Сергей Степанов.

"Оппоблок" выставил в округе председателя Харьковского областного совета Сергея Чернова.

Также в округе появился "залетный" кандидат - завсегдатай российского телевидения, где он якобы представляет точку зрения Украины, эксперт по международным вопросам Вадим Трюхан.

В 180 округе (Богодухов, Золочев, Краснокутск, Валки, Коломак) тоже выдвигается "старый" нардеп. Нынешний представитель округа в Раде Александр Биловол баллотируется по округу самовыдвиженцем.

Конкурентом ему может стать бывший судья апелляционного суда Харьковской области Владимир Плетнев, выдвинутый "Оппозиционной платформой - За жизнь". У него 27-летний стаж работы судьей.

И, наконец, 181 округ (Змиёв и часть Харьковского района) - ранее по этому округу избирался Евгений Мураева, но сейчас он идет первым номером в списке "Оппоблока".

Теперь по округу баллотируется его бывшая жена Валерия. Характерно, что идет она не от "Оппоблока", а как самовыдвиженец. Валерия Мураева депутат облсовета и дочь крупного харьковского бизнесмена Олега Таранова.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" выдвинула в округе директора госпредприятия "Искра" Владимира Юркова. "Слугу народа" представляет заместитель мэра Мерефы Дмитрий Микиша.

А у партии Порошенко "ЕС" в округе, видимо, произошел "сбой программы". Партию представляют сразу два кандидата.

Первый - глава Змиевской районной госадминистрации Виталий Кошеленко. Выдвинулся он самостоятельно, оставаясь при этом членом партии.

А еще "ЕС" выдвинула кандидатом от партии предпринимателя Николая Сопелкина.