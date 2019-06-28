28 июня в Киев вернулись четверо украинских пленных, удерживаемых на Донбассе. Это первые пленные, которые выдали в "ЛДНР" с 2017 года. О выдаче договорился один из лидеров партии "Оппозиционной платформы За жизнь" Виктор Медведчук путем прямых переговоров с лидерами сепаратистов.

Причем без ведома президента Владимира Зеленского, что вызвало у последнего весьма негативную реакцию.

Что означает выдача пленных, анализирует "Страна".

"Шашечки или ехать"

В аэропорту "Киев" бывших пленных встречали их близкие. Четверо мужчин не видели своих родных по несколько лет, а сейчас не могли сдержать слезы.

Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов прилетели в Украину из Минска, а туда - из Ростова-на-Дону.

Дмитрий Великий был взят в плен 11 сентября 2016 года и приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинению в терроризме.

Яков Веремейчик попал в плен 25 мая 2018 года, был обвинен сепаратистами "в применении запрещенных методов ведения войны".

Эдуарда Михеева взяли в плен 16 октября 2017 года, осудили якобы за госизмену и приговорили к 12 годам лишения свободы.

Максим Горяинов, старшина 53-й ОМБр. Его взяли в плен в районе Новотроицкого 25 мая 2019 года и приговорили к 15 годам за содействие "террористической деятельности".

Известно, что родственники пленных, в частности, дочери Эдуарда Михеева обращались в общественное движение "Украинский выбор" Виктора Медведчука и просили содействия в освобождении родных.

Об освобождении этих пленных на прямых переговорах с лидерами сепаратистов договорился глава политсовета "Оппозиционной платформы За жизнь" Виктор Медведчук. С главами так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником он встретился 27 июня. И уже на следующий день четверо украинцев оказались на свободе.

Интересно, что комментируя обмен пленными, Виктор Медведчук сказал, что президент Владимир Зеленский не был в курсе переговоров и допустил, что Киев продолжит против него уголовное преследование из-за договоренностей с Донбассом.

В день переговоров Медведчука Владимир Зеленский созвал свой первый брифинг в Офисе президента, где прокомментировал журналистам передачу пленных и переговоры Медведчука.

"Хочу сказать, что ни разу не общался с Медведчуком. Это правда. Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники. Он знает мое отношение к этому вопросу. Почему поднимается вопрос возвращения пленных с его стороны только под выборы? Спросите его", – сказал президент.

Эти слова Зеленского с недоумением воспринял сам Медведчук. Он прокомментировал позицию новоизбранного главы государства в духе анекдота "вам шашечки или ехать?"

"Когда я наблюдал вчера его такую болезненную, нервозную реакцию по поводу того, что произошло в Минске, что было принято решение руководителями Донецка и Луганска об освобождении четырех граждан Украины – это вообще необъяснимо. Я это на доступном, цензурном языке, объяснить не могу. Если освобождаются граждане, этому надо радоваться, а не рассказывать, кто посредник, и кто какую роль и когда выполняет. Потому что посредником я не был и не собираюсь им быть, я представляю интересы партии, интересы людей, которые хотят мира, а их 80%, и я представляю родственников, которые хотят видеть своих сыновей и мужей дома, в семье, на Родине, - сказал Виктор Медведчук. - Если он не готов к диалогу с сепаратистами, к прямому диалогу, то как освобождать людей, которые находятся в Донецке и Луганске? Через Вашингтон, через США. Или через кого? Или, может быть, Франция и Германия помогут освободить тех, кто находится в Донецке и в Луганске?".

В тоже время, сам Зеленский уже публично заявил, что Украина не готова к прямому диалогу с сепаратистами, а будет "работать в Минском формате".

"Мы не готовы к диалогу с сепаратистами... Мы готовы действовать в Минском формате, продолжать в Минском формате взаимоотношения, прекратить огонь, я это не раз декларировал", - заявил Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже 17 июня.

В то же время идея с освобождением пленных неоднократно озвучивалась новым президентом. Хоть каких-либо успехов в этом процессе за месяц с лишним пребывания во власти он не достиг.

В то время как Медведчук показал, что этот процесс реален. Если говорить напрямую с сепаратистами. Отметим, что крупнейший обмен пленными при участии Медведчука состоялся задолго до выборов – в конце 2017 года. Всего же, по его словам, при его содействии из плена боевиков освобождены 489 человек "только с одной стороны", а когда были двусторонние обмены - "это около 1000 человек".

Такое провисание во времени с освобождением пленных сам Медведчук поясняет тем, что бывший президент Петр Порошенко "отказывался продолжить обмен и осуществить второй этап". "Тогда (в 2017 - Прим. Ред.) мы договорились, что второй этап будет означать обмен "всех на всех". Однако Порошенко в январе - феврале отказался от этого", - заявил Медведчук.

Но теперь он говорит, что и новая власть "никаких конкретных шагов для освобождения или обмена не осуществляла".

В отсутствии политической воли буквально на прошлой неделе Зеленского упрекнул и президент России Владимир Путин. "Вот, находясь в Париже, он (Владимир Зеленский. - Прим. Ред.) заявил, что не собирается разговаривать с сепаратистами. То есть с представителями этих непризнанных республик. А как тогда будет решать проблему?" - спросил Путин во время прямой линии с гражданами России.

Влияние на выборы

Сегодня "Оппозиционная платформа – За жизнь", одним из лидеров которой является Медведчук, и партия Зеленского "Слуга народа" - главные конкуренты в борьбе за избирателей юго-востока.

Поэтому успехи Медведчука в процессе освобождения пленных могут склонить тех избирателей, которые еще не определились, на сторону "Оппозиционной платформы-За жизнь".

В то время, как самому Зеленскому приходится балансировать между востоком и западом. Не случайно, накануне под Офисом президента состоялась акция националистических сил, которые именно от Зеленского хотели услышать, почему именно в таком формате происходит выдача пленных и вообще "кто такой Медведчук".

Опрошенные "Страной" эксперты считают, что именно конкуренция в борьбе за избирателя и вызвала столь критическую реакцию президента.

"Смотрите, как получается. Они убрали Медведчука из Минской переговорной группы, чтобы он не светился в процессе мирного урегулирования. А Медведчук нашел другие пути. С точки зрения регламента, с точки зрения того, что его никто не уполномочивал на переговоры с лидерами т.н. "ЛДНР", это вызвало негативную реакцию президента. Заслуги в освобождении пленных хотел себе поставить в заслугу Зеленский, а внезапно оказалось, что партийная дипломатия Медведчука более результативна, чем государственная дипломатия президента, - поясняет "Стране" политолог Вадим Карасев. - Юго-восток для Медведчука и Зеленского - это одна электоральная база. В интересах Зеленского - монополизировать мирную дипломатию. Но он в вопросах войны и мира на Донбассе и отношений с Россией непоследователен. Поэтому так получается, что чем больше промедления и метаний со стороны Зеленского - тем больше роль Медведчука".

О том, что Зеленский пытается, хотя и безуспешно, стать главным миротворцем в Украине, говорит "Стране" и политолог Руслан Бортник.

"Тема мира - это ключевая электоральная тема на предстоящих выборах. Зеленский на всех международных встречах пытается быть главным миротворцем. Но повторяется ситуация, которая была при прежней власти. Зеленский не готов к прямым переговорам, а без этого и в Минском формате не будет особых подвижек. Поэтому команда нового президента очень ревниво воспринимает конкуренцию в этой теме. Зеленский хотел бы выстроить отношения с Москвой без Медведчука, но по хорошему необходимо консолидировать усилия, в худшем случае конфликт может только усугубиться, как это было в предыдущем цикле", - говорит "Стране" Бортник.

По его словам, Зеленскому стоило бы не критиковать процесс освобождения пленных, а включиться в него.

"В случае сотрудничества в этом процессе президент мог бы внести в свои активы массовый обмен, кроме того, он, кажется, еще не понял, что даже если его партия "Слуга народа" не будет создавать коалицию с "Оппозиционной платформой", то без "Оппоплатформы" все равно будет сложно голосовать конституционным большинством по многим чувствительным темам, и в том числе по политической части Минского процесса", - считает политолог.