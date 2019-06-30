Несмотря на то, что социологи прогнозируют, что в целом по всей Украине на досрочных парламентских выборах большинство соберет партия нового президента Владимира Зеленского "Слуга народа", особняком в этой статистике держатся прифронтовые регионы - Луганская и Донецкая область.

В первом туре президентских выборов большинство голосов в округах этих областей были отданы за лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко.

В Луганской области он получил 43.96% поддержки избирателей, в Донецкой - 36,87%.

Эти регионы традиционно считаются опорой бело-голубого лагеря, поэтому особенно интересно, как распределятся голоса избирателей в этих регионах на грядущих выборах в Раду.

"Страна" решила проанализировать, кто идет на выборы в округах Луганской, где создано 6 округов, и Донецкой областей, где будет 12 мажоритарщиков.

Округ №45

45 округ Донецкой области объединяет Авдеевку и Ясиноватский район.

В нем баллотируется 11 кандидатов, из которых четверо могут иметь шансы на победу. Самый известный кандидат в этом округе - это 36-летняя родная сестра нардепа и летчицы Надежды Савченко Вера. Она баллотируется от политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Когда Надежда Савченко находилась на территории "ЛНР", Вера дважды ездила в Луганск на переговоры с лидерами непризнанной республики. Но известной стала во время судебного процесса над сестрой в России. Регулярно ездила к ней в СИЗО. В 2014 году баллотировалась в народные депутаты по округу №98 в Киевской области от "Батькивщины". В парламент не попала. Сейчас живет в Киеве. Не замужем, детей нет.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" в этом округе выдвинула 33-летнюю Анастасию Петренко, координатора гуманитарных миссий Национальной платформы "Женщины за Мир" (проект Натальи Королевской) в Донецкой области. Анастасия родом из Славянска, она режиссер, и работает в "Центре культуры и досуга Славянска".

Своего кандидата в округе выдвинула и объединенная партия "Оппозиционный блок". Это 49-летний Муса Магомедов, уроженец Дагестана, последние 7 лет - он генеральний директор ПрАТ "Авдеевский коксохимический завод", входящий в "Метинвест" олигарха и одного из двух бенифициаров "Оппоблока" Рината Ахметова (второй бенифициар, как уже писала "Страна", Игорь Коломойский).

Своего кандидата в округе выдвинула и политсила Зеленского "Слуга народа". Им стал 37-летний Георгий Кюрджиев, житель Авдеевки, гендиректор ЧП "Элко", которое занимается вспомогательным обслуживанием наземного транспорта.

Полный список кандидатов можно посмотреть здесь.

Округ №46

46 округ с центром в Бахмуте (ранее Артемовск) заинтересовал шестерых кандидатов в депутаты.

От "Слуги народа" тут баллотируется 26-летний Родион Вощанов, который в 2015 году пытался пройти в Киевсовет от Демальянса. О нем известно то, что он родился в Артемовске, а в возрасте 10 лет переехал с родителями в Киев.

По этому же округу выдвигается действующий народный депутат, бывший председатель Покровского сельсовета Константин Матейченко, экс-командир батальона "Артемовск". В нынешний созыв Рады он прошел от "Народного фронта". Но сейчас баллотируется как самовыдвиженец. Этот депутат стал знаменит благодаря своему проекту внесения изменений в Уголовный кодекс, которые бы предусматривали лишение свободы за критику государственной власти. Проект не был принят.

"Оппозиционная платформа" в 46 округе выдвинула 35-летнего мецената и предпринимателя Федора Христенко. О нем известно то, что он учился в бизнес-школе Insead во Франции, но вернулся в Украину. Жил в Донецке, где развивал предприятие по пассажирским автоперевозкам. После начала военных действий переселился сперва в Бердянск, а затем в Киевскую область.

Баллотируется в этом округе и бывший нардеп от Партии регионов Дмитрий Рева. Его выдвигает "Оппозиционный блок". Его отец многолетний мэр Бахмута. А он сам построил семейную бизнес-империю, владеющую торговыми, транспортными и производственными предприятиями. Например, пассажирские перевозки через линию соприкосновения от нулевого блокпоста Майорск до Бахмута полностью контролируются предприятием, которое связывают с Дмитрием Ревой. В расследовании "Громадського патруля Донетчины" говорится, что только на транспортных перевозках семья Ревы получает миллионы гривен. Матери Дмитрия Ревы принадлежит предприятие "Бахмутхлеб". Дмитрий совместно с сестрой Мариной являются владельцами Кременчугского хлебокомбината.

В этом же округе пытался баллотироваться Андрей Клюев, один из ближайших соратников Януковича Андрей Клюев. Он был последним главой Администрации президента до бегства экс-президента, однако ЦИК ему отказал в регистрации. В тоже время сейчас Клюев пытается добиться своей регистрации через суд.

Полный список кандидатов можно посмотреть здесь.

Округ №47

47 округ в городе Славянск привлек 19 кандидатов в депутаты.

Наиболее известный из них - это Юрий Солод, народный депутат Украины, который уже побеждал в этом округе. Солод - это муж народного депутата Натальи Королевской (идет 4-м номером в списке "Оппозиционной платформы За жизнь"), совместно с которой они воспитывают троих родных детей и приемную дочку.

От "Слуги народа" здесь выдвигается Василий Патлачук, доцент кафедры теории, истории права и конституционного права Национального университета государственной фискальной службы.

"Оппозиционный блок" в этом округе выдвинул мэра Славянска Вадима Ляха. До того, как стать мэром, он был депутатом городского совета от Партии регионов. Идя на выборы мэра Вадим Лях заклеил весь город билбордами с надписью "любить Славянск, как Неля". Речь идет о бывшем мэре города Неле Штепе, которая провела более 3 лет под арестом по подозрению в обвинении в посягательстве на территориальную целостность Украины. Сейчас Неля Штепа находится под домашним арестом и баллотируется в народные депутаты по списку "Оппозиционной платформы - За жизнь".

А однофамилец Штепы, 40-летний безработный Иван Штепа баллотируется в нардепы в этом же округе, что сама Неля Штепа расценивает как циничную провокацию команды бывшего президента Петра Порошенко.

Также в этом округе баллотируется еще один действующий нардеп Олег Недава. Он попал в Раду как мажоритарщик от 53 округа, но теперь сменил дислокацию. Недава является членом партии "Наш Край" (во времена Порошенко это был технический проект Банковой, чтоб отобрать голоса у оппозиции), но баллотируется как самовыдвиженец. 25 декабря 2018 года он был включен в санкционный список России.

Полный список кандидатов можно посмотреть здесь.

Округ №48

21 кандидат пробует свои силы в 48 округе в городе Краматорске.

Самовыдвиженцем по этому округу идет действующий нардеп Максим Ефимов, в 2014 году он также победил в этом округе и вошел во фракцию Блока Петра Порошенко. До избрания в Раду был депутатом Краматорского горсовета от Партии регионов.

По этому же округу баллотируется 42-летний безработный житель Киева, полный однофамилец нардепа Максим Ефимов.

"Слуга народа" в 48 округе выдвинула предпринимателя Евгения Васили. Он переселенец с Донбасса, владелец и основатель киевского бара "Сплетни". Точно такое же заведение было в Донецке.

"Оппозиционная платформа" здесь выдвигает жителя Краматорска, 59-летнего Александра Шевченко. Как говорится на сайте ЦИК, он является директором ООО "СКСП". На сайте Краматорского горсовета он значится как член "Партии пенсионеров Украины".

Полный список кандидатов можно посмотреть здесь.

Округ №49

В 49 округе в городах Дружковка и Константиновка баллотируется 19 кандидатов.

Самые известные из них - это шоумен, бывший кавээнщик Сергей Сивохо, который баллотируется от "Слуги народа". Новость об этом впервые прозвучала в очередном выпуске "Квартала". Сивохо родился в Донецке. Является креативным продюсером "Квартала 95".

По этому же округу идет один из ближайших соратников Рината Ахметова, экс-вице-премьер по Евро-2012 Борис Колесников. Отмечается, что он баллотируется от "Оппозиционного блока". Интересно, что Колесников, будучи одним из лидеров ОБ, не стал идти в Раду по спискам "Оппозиционного блока". Рейтинг партии сейчас далек от проходного барьера в Раду.

Борис Колесников внесен в санкционный список России.

"Оппозиционная платформа" здесь выдвинула Валерия Гнатенко, мэра города Дружковка.

Полный список кандидатов можно посмотреть здесь.

Округ №50

13 кандидатов штурмует 50 округ с центром в прифронтовом городе Покровск (ранее он назывался Красноармейск). В 2014 году в этом округе со скандалом победил бывший "кассир" Партии регионов Евгений Геллер, который тогда переметнулся к Игорю Коломойскому (батальоны Коломойского активно "помогали" избирательной комиссии считать бюллетени).

Теперь Геллер баллотируется по спискам "Оппозиционного блока".

Похоже, что в этом округе конкурировать между собой будут местные жители Покровска - выдвиженцы "Оппоблока" и "Оппоплатформы".

От ОБ здесь на выборы идет мэр Покровска Руслан Требушкин. "КП в Украине" несколько лет назад провела расследование и выяснила, что хотя по декларации Требушкин - самый бедный мэр городов Донецкой области, его семья ведет роскошный образ жизни в Киеве. Семья мэра живет в одном из элитных районов Киева в жилом квартале бизнес-класса "Новопечерские Липки", где аренда жилья стартует от 3 тысяч долларов в месяц. Дети Требушкина учатся в элитной Новопечерской школе, стоимость пребывания в которой варьируется от $10,9-12,9 тысяч в год, соответственно, годовое обучение младших Требушкиных обходится налогоплательщикам Покровска более чем в 1 млн гривен.

"Оппозиционная платформа" выдвинула в депутаты местную жительницу, 65-летнюю Екатерину Сахарову, главу "Покровской районной организации людей с инвалидностью". Она также работает в собесе Покровского района Донецкой области.

Партия "Слуга народа" выдвигает в этом округе 37-летнюю Татьяну Романцову. Она окончила юрфак Донецкого института внутренних дел, а сейчас является руководителем проекта "Социальный правовой центр", который предоставляет бесплатные юрконсультации гражданам.

Баллотируется здесь и Андрей Аксенов - городской глава Доброполья. В 2018 году был объявлен в розыск МВД из-за его визита в Крым. Его подозревали также в растрате имущества. Идет как самовыдвиженец.

Полный список кандидатов можно посмотреть здесь.

Округ №51

26 кандидатов штурмует 51 округ в Бахмутском районе.

При том, что это округ с наименьшим числом избирателей в Украине - немногим более 2000 (так как большая часть округа находится на неподконтрольной территории).

Тем не менее здесь намечается ожесточенная борьба.

Так, тут идет 39-летняя Надежда Савченко, Герой Украины, которую обвиняют в организации государственного переворота.

Также в этом округе баллотируется народный депутат Наталья Веселова. Ей 42 года, она уроженка Славянска. Она прошла в парламент по списку от партии "Самопомощь" как военный волонтер.

Однако позднее "Самопомощь" исключила ее из своих рядов из-за того, что Веселова поддержала законопроект о реинтеграции Донбасса (Закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях).

От "Оппоплатформы" здесь выдвигается Андрей Алеша, это известный донецкий предприниматель, владелец Корпорации DMS. Предприятия Андрея Алеши работают в сфере строительства и строительного производства, ж/д транспорта, ТБО, рекламных и охранных услуг, сбыта металла. Алеша был дружен с сыном бывшего президента Виктора Януковича Александром. В начале 2014 года его назначили советником председателя Запорожской областной государственной администрации Александра Пеклушенко по вопросам взаимодействия с бизнесом и привлечения инвестиций.

"Оппозиционный блок" здесь выдвигает Александра Вишнякова, менеджера "Метинвеста" Рината Ахметова. 41-летний Вишняков руководит в "Метинвесте" направлением по развитию городов и громад. Он также директор благотворительного фонда Рината Ахметова.

Также в этом округе идет самовыдвиженцем руководитель общественной организации "Никто кроме нас", которая объединяет десантников-участников боевых действий в Афганистане, Александр Ковалев. Он стал широко известен после предъявленных ему обвинений в помощи "Беркуту" во время событий на Майдане.

Кандидат от политической партии "Слуга народа" Дмитрий Радченко. Окончил факультет менеджмента организаций и администрирования Донецкого национального университета им.В.Стуса. Предприниматель. Занимался волонтерской деятельностью в организации проектов школы "Оксфорд класс".

Наконец, здесь идет местный чиновник - глава военно-гражданской администрации села Зайцево (находится на территории округа) Владимир Веселкин.

Полный список кандидатов можно посмотреть здесь.

Округ №52

В 52 округе в городе Торецк баллотируется 17 кандидатов.

Сергей Губа - кандидат от политической партии "Слуга народа". Окончил экономический факультет Донецкого Национального университета экономики и торговли им.Туган-Барановского и факультет менеджмента Донецкого государственного университета управления. Коммерческий директор ТОВ "Торговый дом "ТОРГ СИТИ". В прошлом был помощником Сергея Арбузова.

"Оппозиционный блок" выдвигает Валерия Коновалюка. Это бывший нардеп от Партии регионов. Валерий Коновалюк уроженец Донецка. Он закончил военное училище в Москве, был помощником коменданта Берлина, работал заместителем и советником Януковича в бытность того губернатором Донецкой области. Доктор экономических наук.

От "Оппозиционной платформы" здесь выдвигается Олег Погодин, руководитель Донецкой региональной ячейки "Оппоплатформы", руководитель благотворительного фонда "Дорога жизни".

От партии надежды Савченко в этом округе баллотируется ее правая рука, Татьяна Проторченко. Ей 34 года, она заместитель главы политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Полный список кандидатов можно посмотреть здесь.

Округ №57

57 округ объединяет левобережную часть Мариуполя и Кальмиусский район. Здесь баллотируется 11 кандидатов. От "Слуги народа" идет Вячеслав Салгалов, глава Талаковского сельсовета, который включает в себя два села – Гнутово и Ломакино.

Противостоять ему будет нынешний глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, который должен был идти на выборы 5-м номером в списке, но затем поменял свое решение и пошел по мажоритарке (партия имеет слабые перспективы преодолеть 5%-й барьер). Внесен в санкционный список России.

"Оппозиционная платформа" выдвигает здесь Владислава Филимонова. 26-летний Филимонов ранее возглавлял Донецкую областную ячейку партии "За жизнь". Отец Филимонова - бывший высокопоставленный офицер СБУ Евгений Филимонов был первым заместителем начальника Киевского ГУ СБУ и заместителем и начальником киевского УБОП.

Полный список кандидатов можно посмотреть здесь.

Округ №58

21 кандидат баллотируется в 58 округе в Мариуполе.

Виктор Романюк - кандидат от политической партии "Слуга народа". Окончил Харьковский национальный аграрный университет им.Докучаева по специальности "Агрономия". Предприниматель. Специализируется на разработке и внедрении программного обеспечения для оптимизации работы банковских учреждений и внедрении биометрических систем контроля доступа для расчета рабочего времени на предприятиях.

"Оппозиционная платформа" выдвигает в этом округе Валентина Рыбачука, заместитель директора по развитию и правовым вопросам ГП "Укрхимтрансамиак". Раньше он был мэром Славянска и председателем правления Государственного ипотечного учреждения.

От "Оппозиционного блока" здесь идет Сергей Магера, директор по региональному развитию ПрАТ "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича". Он также является депутатом Мариупольского горсовета.

Полный список кандидатов можно посмотреть здесь.

Округ №59

59 округ с центром в городе Марьинка привлек аж 28 кандидатов в народные депутаты.

Так, здесь баллотируется Сергей Сажко - народный депутат, член фракции "Оппозиционный блок" ("ахметовская часть"). В 2010-2014 был городским головой Курахово. В декабре был включен в санкционный список России. Идет как самовыдвиженец. Именно он выиграл выборы в этом округе в 2014 году.

Наталья Цыбань - кандидат от политической партии "Слуга народа". Окончила юридический факультет Донецкого Национального университета. Юрист. Заместитель директора ООО "Укрхимпромторрг".

Владимир Мороз - кандидат от "Оппозиционной платформы - За Жизнь". Он уроженец этого района, глава Марьинской районной администрации.

Полный список кандидатов можно посмотреть здесь.

Округ №60

13 кандидатов будут соревноваться за победу в 60 округе с центром в Волновахе.

Дмитрий Лубинец, народный депутат Украины, здесь идет на выборы самовыдвиженцем. На предыдущих выборах он был избран от этого округа. Он уроженец Волновахи и вплоть до предыдущей недели был членом фракции "Блока Петра Порошенко". 37-летний Лубинец был одним из 59 депутатов, которые обратились в Конституционный суд, на основании чего тот отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Артем Марчевский, генеральный продюсер телеканала "112-Украина", баллотируется от "Оппозиционной платформы - За жизнь". "Это крайне непростой округ, погрязший в коррупции местных царьков. С массой проблем. Решаемых и нет. Моя супруга родом отсюда. Множество ее родственников здесь проживают и сейчас. Проблемы региона для меня абсолютно понятны и знаю я о них не понаслышке. Иду в парламент для созидания", - написал Марчевский в ФБ, объясняя свое решение идти на выборы.

Александр Безуглый - кандидат от политической партии "Слуга народа". Окончил Донецкий государственный медицинский университет им.М.Горького по специальности "Лечебное дело", а также Донецкий государственный университет управления по специальности "Менеджер-экономист". Работал главным врачом в Волновахе.

Андрей Федай баллотируется в этом округе от "Оппозиционного блока". Он депутат Мариупольского горсовета, председатель Мариупольской ячейки "Оппоблока" и помощник народного депутата Алексея Белого ("ахметовская" часть ОБ).

Также по этому округу идет Руслан Щербань, крупный донецкий предприниматель, сын убитого в 1996 году донецкого политика и бизнесмена Евгения Щербаня.

Полный список кандидатов можно посмотреть здесь.

Округ №105

В 105 округе в Луганской области (с центром в городе Счастье) баллотируется 32 кандидата.

Сергей Кобзарь - кандидат от политической партии "Слуга народа". Окончил Донбасский государственный технический университет по специальности "Менеджмент" и параллельно - Восточноукраинский национальный университет по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности". Директор сельского фермерского хозяйства.

"Оппозиционный блок" здесь выдвинул руководителя Департамента социальных проектов Дирекции по региональной политики "ДТЭК Энерго", принадлежащей Ринату Ахметову, Викторию Гриб. Она уроженка и жительница Киевской области, и несколько лет курировала проекты "ДТЭК" в Доброполье Донецкой области. Но баллотироваться решила в 230 км от Доброполья. С другой стороны, на территории округа находится Луганская ТЭС, которая входит в ДТЭК.

В этом же округе в Раду идет родной брат Виктора Медведчука Сергей Медведчук. В прошлом он возглавлял государственную налоговую администрацию во Львовской области. Сергея Медведчука выдвигает "Оппозиционная платформа За жизнь".

Полный список кандидатов можно посмотреть здесь.

Округ №106

В 106 округе с центром в Северодонецке баллотируется 22 кандидата в депутаты.

Здесь идет самовыдвиженцем Геннадий Москаль - экс-губернатор Закарпатской области. Выходец из МВД. Был депутатом Рады. После Майдана возглавлял Луганскую обладминистрацию. Под его руководством проходила блокада неподконтрольной части Луганска - были перекрыты пешеходные переходы. Летом 2015 после вооруженного конфликта в Мукачево, Петр Порошенко назначил Геннадия Москаля главой Закарпатской ОГА.

Алексей Кузнецов - кандидат от политической партии "Слуга народа". Окончил Восточноукраинский национальный университет. Кандидат экономических наук. Предприниматель.

36-летний Владимир Строкань баллотируется от "Оппозиционного блока". Он уроженец Мелитополя, проживает в Одессе. Это креатура главы партии "Наши" Евгения Мураева. Строкань возглавляет луганскую команду "Наших".

Валерий Черныш баллотируется в этом округе от "Оппозиционной платформы". Он уроженец Старобельского района Луганской области, глава профсоюза "Северодонецкого объединения Азот".

Полный список кандидатов можно посмотреть здесь.

Округ №107

В этом округе с центром в Лисичанске баллотируется 24 кандидата.

Здесь идет в депутаты один из спонсоров Радикальной партии Ляшко Сергей Рыбалка. Принадлежащие нардепу и его близким родственникам предприятия производят семечки под известной маркой "Семки" и товары для дома - мыло, салфетки. Баллотируется в этот округе он как самовыдвиженец. 40-летний народный депутат - уроженец Днепропетровска. Он любитель роскошного отдыха и дорогих аксессуаров. Его первой женой была Анна Буткевич - украинская теле- и радиоведущая, модель и актриса. Вторая жена - Анастасия Байбородина - числится как президент ОО "Всеукраинская Ассоциация криптовалют и Блокчейна" - недавно родила нардепу двойню - мальчиков назвали Остап и Тимур. Теща Рыбалки - эксперт по женскому вождению. Именно она создала известную сеть школ "АвтоЛеди", где женщины-инструктора учат представительниц прекрасного пола водить автомобили по городу.

Против Рыбалки здесь идет сразу двое однофамильцев.

Александр Сорокин - кандидат от политической партии "Слуга народа". Первые сведения о нем в открытом доступе появились в феврале 2017 года, когда проводился конкурс на занятие должности главы Вышгородской райадминистрации Киевской области, где он оказался в числе участников конкурса. Но на заседании комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы Национального агентства по вопросам госслужбы Александр Сорокин по результатам тестирования получил ноль баллов и не был допущен к следующему этапу конкурса.

Уже в 2018 году он участвовал в конкурсе на занятие должности главного врача Киевской городской клинической больницы №7. Конкурсная комиссия отклонила его документы, так как у него вторая категория врача – самая низкая, а для должности главврача требуется квалификационная категория не ниже первой. Буквально через пару дней после провала в конкурсе на главврача в Киеве он подал документы на должность советника городского головы Северодонецка, был принят на эту должность. А через неделю попросился на должность начальника отдела охраны здоровья Северодонецкого городского совета, откуда и идет на выборы в Раду.

В СМИ Сорокина называют членом команды Сергея Шахова, нынешнего нардепа от партии "Наш край", который сам баллотируется как самовыдвиженец по соседнему, 114-му, округу в Станице Луганской.

От "Оппозиционной платформы" здесь баллотируется секретарь Лисичанского горсовета Эдуард Щеглаков.

Также здесь баллотируется и мэр Лисичанска Сергей Шилин. Он идет самовыдвиженцем.

Полный список кандидатов можно посмотреть здесь.

Округ №112

В 112 округе с центром в Рубежном баллотируется 14 кандидатов.

Сергей Вельможный - самовыдвиженец. Является советником и помощником народного депутата Сергея Шахова. Также Вельможный член политической партии "Наш Край" (Шахов - один из лидеров этой партии).

Ярослав Мисинкевич - кандидат от политической партии "Слуга народа". Окончил Восточноукраинский университет им.В.Даля по специальности "оборудование химических производств и предприятий строительных материалов". Руководитель регионального подразделения частной компании.

Александр Чернецов - кандитат от "Оппозиционной платформы". Он гендиректор "Научно-производственного предприятия Заря". Александр Чернецов четырежды избирался депутатом Рубежанского городского совета.

Здесь также баллотируется безработный и беспартийный однофамилец президента Сергей Зеленский.

Полный список кандидатов можно посмотреть здесь.

Округ №113

В округе 113 с центром в Сватово выдвигается 25 кандидатов.

Виталий Курило - народный депутат, самовыдвиженец. В парламент пришел в 2006 году, когда был избран от БЮТ, был замглавы комитета по вопросам науки и образования. В 2014 победил на одномандатном округе в Луганской области и вошел в парламентскую фракцию БПП.

Евгений Рыбалко - самовыдвиженец. С 2010 года является главой города Сватова, беспартийный.

Вита Слипец - кандидат от политической партии "Слуга народа". Окончила Луганский государственный педагогический институт Восточноукраинского университета по специальности "Русский язык и литература средней школы". Глава Сватовского районного совета, основательница Благотворительного фонда Виты Слипец и фонда "Белый голубь".

Александр Лукашев - кандидат от "Оппозиционной платформы". Он руководитель юротдела благотворительной организации "Фонд Сергея Шахова".

Владимир Струк - бывший народный депутат от Партии регионов баллотируется в этом округе как самовыдвиженец. Сейчас он глава набсовета "Кременского пивоваренного завода".

Полный список кандидатов можно посмотреть здесь.

Округ №114

В округе 114 (Станица Луганская) баллотируется 14 кандидатов.

Сергей Шахов - народный депутат, самовыдвиженец. Политическая деятельность начинается с 2006 года, когда Шахов был избран депутатом Луганского облсовета. В 2016 году прошел на промежуточных выборах по мажоритарному избирательному округу. В 2017 году Шахов вступил в состав группы "Воля народа", в прошлом году был внесен в санкционный список РФ. Является одним из лидеров партии "Наш край". Который в СМИ во времена Порошенко называли техническим проектом Банковой. А сам Шахов является давним соратником главы фракции Блока Петра Порошенко Артура Герасимова.

Максим Мойсеев - кандидат от политической партии "Слуга народа". Окончил Донбасский государственный технический университет по специальности "Металлургия черных металлов" и "Экономика предприятия". Предприниматель.

Полный список кандидатов можно посмотреть здесь.