В четверг, 27 июня с участием президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание СНБО, где глава государства подверг разгромной критике положение дел в оборонно-промышленном комплексе страны и бездеятельность правоохранительных органов в части расследования резонансных дел по выявленным фактам мародерства в армии.

"Политики осваивали деньги на предприятиях, которыми владели лично. Они покрывали злоупотребления, сдерживали правоохранительные органы в расследовании таких нарушений. Это замкнутый круг, который мы должны разорвать", - охарактеризовал ситуацию Зеленский.

Он дал силовикам неделю для подготовки встречных предложений, акцентировав внимание - все причастные к хищениям в армии должны понести заслуженное наказание. Но обратный отсчет, похоже, был запущен еще раньше.

За день до совещания СНБО у президента сотрудники Госбюро расследований, Нацполиции и Генпрокуратуры устроили серию обысков, связанных с "оборонкой".

Тогда "под раздачу" попали видные чины профильного Министерства, управления материального обеспечения вооруженных сил, предприниматели и даже соратник бывшего гаранта Конституции Петра Порошенко - основатель волонтерской инициативы "Крылья Феникса" Юрий Бирюков. Никто из них не был задержан или "пропидозрен" (так юристы на сленге называют ситуацию с уведомлением о подозрении), но от этого информационный шум не стал тише.

Все дело в том, что "украинское ФБР" дало понять: в ведомстве Романа Трубы активно "копают" под ближайших соратников Порошенко, проверяя их на причастность к мародерству в армии на общую сумму в размере 100 млн грн. А точнее, в масштабном сговоре с целью наживы, выразившемся в поставках некачественной продукции для украинских военнослужащих, к тому же - по завышенным ценам.

Свою вину фигуранты дела категорически отрицают, усматривая в ситуации политический подтекст и "попытку реванша", якобы предпринимаемую пророссийскими политиками в Украине.

В подробностях дела разбиралась "Страна".

К армейским чинам пожаловали с обысками, а свидетель запросил себе охрану

Для начала восстановим хронологию событий.

Около полудня среды, 26 июня политсила бывшего президента Петра Порошенко - партия "Европейская солидарность" обнародовала заявление, в котором посетовала на прессинг и давление, якобы оказываемое на одного из ее видных представителей.

Речь шла о следственных действиях, которые на тот момент проводились у экс-советника президенты и члена партсписка партии Порошенко "Европейская солидарность" Юрия Бирюкова.

Источник видео: facebook.com/EuropeanSolidarity.official

Вскоре выяснилось - суммарно в тот день правоохранители проводили четыре десятка обысков.

Одновременно с визитом на дом к Бирюкову они нагрянули в офисы более десятка фирм, которые занимаются поставками для Минобороны экипировки и обмундирования.

Также осуществлялась выемка в помещениях Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины, а также по местам проживания/в рабочих кабинетах руководителей офицерского состава этого структурного подразделения Минобороны.

Включая, среди прочего, заместителя министра Олега Шевчука (он курирует тыловое, квартирное и вещевое обеспечение ВСУ) и начальника ГУРСМО, генерал-майора Дмитрия Марченко.

Источник фото: facebook.com/serega.misura

Обнародованная постфактум санкция суда на обыск, дает понять - Бирюков, а также целая плеяда чиновников системы Министерства обороны, оказались фигурантами расследования ГБР по части вероятных злоупотреблений служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины).

Оно было зарегистрировано через день после проведения второго тура президентских выборов 2019 года. И представляет собой "микс" из двух уголовных дел, расследованием которых ранее занимались в МВД на предмет коррупции при закупках в армии.

В первую очередь, вопросы возникли к качеству бронежилетов, поставляемых в армию ООО "Темп-3000". Другой пласт претензий касается самой системы организации государственных закупок в Министерстве обороны.

Следователи ищет доказательства, что технические задания на закупки экипировки и средств защиты выписывались в интересах определенных компаний. После чего тендеры выигрывали "правильные" фирмы, наживаясь на потребностях ВСУ.

Источник фото: facebook.com/dzindzia

Ранее на этих аспектах акцентировал внимание директор компании "Баллистика" Александр Довгий. 23 апреля (то есть, как раз в день регистрации уголовного дела, в рамках расследования которого и проводились обыски 26 июня) он обнародовал пост в Facebook (в настоящее время эта публикация недоступна), где писал - бронежилеты "Темпа", которые поставлялись и поставляются в ВСУ, пробиваются насквозь при намокании противоосколочного бронепакета.

В день осуществления обысков у Бирюкова и Ко Довгий еще раз вернулся к этой теме.

Директор "Баллистики" дал понять, что связывает следственные действия против "армейских мародеров" с его заявлениями. И запросил государственную охрану, выразив опасения за свою жизнь.

"Учитывая резонанс, величину нанесенных государству убытков, количество замешенных лиц и их ранг, я обоснованно начинаю переживать за свою безопасность и безопасность моей семьи из-за возможной мести или попыток убрать свидетеля", - написал Довгий в Facebook.

Что говорят следователи

Эту информацию косвенно подтвердил на брифинге директор Госбюро расследований Роман Труба. По его словам, речь идет о коррупционной схеме организации закупок обмундирования и экипировки для военнослужащих Украины, следствием чего стало нанесение государству около 100 млн грн убытков.

Труба отдельно акцентировал внимание: "армейские мародеры" не только завышали цены на продукцию, но и закупали непригодные для проживания палатки, некачественную форму, а главное - средства защиты.

"Три из пяти бронежилетов простреливаются", - сказал директор ГБР. И уточнил - 11 тысяч таких "броников" изъяли на складах воинских частей в Киеве, Одессе, Хмельницком и Харькове. Суммарно же следствие имеет ряд вопросов к поставкам в армию 20 тысяч бронежилетов, 100 тысяч комплектов формы, 300 палаток, а также спальных мешков, рюкзаков и чехлов на баллистические шлемы.

Факт же того, что в фокус внимания следователей помимо чинов из Минобороны и предпринимателей также попал и де-юре не занимающий никакой должности Юрий Бирюков, Труба пояснил тем, что этот соратник Порошенко мог входить в преступную группу и участвовать в общем сговоре.

"К махинациям могут быть причастны один из руководителей Минобороны, а также руководство департаментов и управлений министерства. Эти люди действовали в группе с другими должностными лицами субъектов частного права, а также исследовательских учреждений", - пояснил руководитель "украинского ФБР".

Источник видео: youtube.com/5 канал

Как оправдываются Бирюков и военные и в чем загвоздка

В свою очередь, сами фигуранты масштабной серии обысков стоят на том, что претензии следствия к ним необоснованны. И, скорее всего, носят политический характер. Основной аргумент сторонников такой позиции - активизация силовиков случилась аккурат после регистрации Бирюкова кандидатом от политсилы Порошенко на парламентских выборах.

"Они очень надеялись найти злата-серебра, тонны денег, коллекции раритетных автомобилей... Скажу честно - и я бы такое хотел найти. Но увы", - подытожил результаты "шмона" у него Бирюков.

В Главном управлении развития и сопровождения обеспечения материальными средствами ВСУ пошли дальше. Здесь открытым текстом заявили - все претензии к ведомству являются "притянутыми за уши".

"Работа заблокирована, люди деморализованы, изымаются документы и техника, но ничего найти не могут! Видим кучу юридических нарушений и тупой заказняк. С ухмылками спрашивают, как мы принимаем некачественную броню? У меня тупой вопрос: "А как принимают ту же самую броню остальные силовые структуры?". У нас куча этапов проверки - входной контроль, отстрел, лаборатория, выемка готовой продукции и только потом - приемка", - негодовал в соцсети прямо в процессе обысков в ГУРСМО Дмитрий Марченко.

27 июня он в компании адвокатов вышел на брифинг для СМИ, где еще раз подтвердил свою позицию о непричастности армейских чинов к мародерству в армии. "Единственным итогом обысков стала полная парализация работы нашего управления и изъятие оригиналов документации. Как следствие этого, теперь полностью остановлена поставка в армию средств спецзащиты", - посетовал Марченко.

Источник видео: facebook.com/gursmz

Партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко уже заявила, что связывает "шмоны" у Бирюкова и чинов Минобороны с деятельностью давнего критика пятого президента страны, известного юриста Андрея Портнова.

Тот уже намекнул, что действительно может быть связан с этой историей.

"Это не реванш. Это Вам, Петр Алексеевич, от меня привет. Фабула уголовного дела простая - вы крали бюджетные деньги и зарабатывали на поставках бронежилетов, из корыстных побуждений снабжая украинских солдат некачественными средствами защиты", - отметил Портнов.

Параллельно - анонсировав еще целый ряд "сюрпризов" в этом деле.

Следствие в производстве о вероятном сговоре армейских чинов и заработках на крови, тем временем продолжается. И только дальнейшие действия (либо бездействие) правоохранителей покажут, умышленно ли "подгадывали" проведение обысков у соратника Порошенко и руководителей ВСУ под заседание Совета нацбезопасности и обороны. Да и вообще, наличествует ли состав преступления в действиях фигурантов скандала.

Собеседники "Страны" в Госбюро расследований в настоящее время воздерживаются от детальных комментариев по итогам реализованной ими спецоперации.

Впрочем, судя по тем вопросам, которые были подняты на совещании СНБО 27 июня Зеленским, проблема организации закупок в силовых структурах вряд ли будет отодвинута на второй план.

Другой вопрос, закончится ли нынешняя история торжеством справедливости и закона, или же банальной заменой "смотрящих", что наблюдалось за последние годы неоднократно.

В этом плане обращает на себя внимание тот факт, что пока ничего не слышно о следственных действиях в отношении еще одного "смотрящего" за военными закупками - Сергея Пашинского. В СМИ уже неоднократно писали, что он и его люди играли ту же коррупционную роль, что и Гладковский-Свинарчук и Бирюков. Но только последние работали на Порошенко, а Пашинский - на другую ветвь уходящей власти - Турчинова и "Народный фронт".

И без расследования в отношении Пашинского картина преступлений и мародерства на поставках в армию, безусловно, будет неполной.