Загадка в кресле премьера

Одна из главных загадок расклада власти, который сложится после выборов, – кто будет премьером. Согласно нынешней Конституции, эта должность во многом даже более значимая, чем президентская, однако в команде Зеленского, готовящейся взять парламент и правительство под контроль, пока не оглашают официально кандидатов на пост такого уровня.

Вчера на возможность занять эту должность намекнул нынешний глава президентского офиса Богдан. Хотя у бывшего адвоката Коломойского нет никакого опыта административной работы, на фоне большинства других политиков из окружения президента этот кандидат выглядит более подготовленным, а потому отбрасывать такой вариант действительно нельзя.

Однако в целом, когда речь идет о кандидатурах из победившей команды, чаще всего вспоминают фамилию Палицы, который хотя бы имел опыт работы одесским губернатором. Впрочем, и в случае с Богданом, и в случае с Палицей есть один аспект, который может сделать эти варианты проблемными – они оба являются людьми Коломойского. При том, что западные партнеры уже неоднократно давали понять, что Зеленский должен максимально отмежеваться от олигарха.

Однако у президента своих кандидатов такого уровня вообще нет. Есть бывший министр финансов Данилюк, однако его нельзя назвать человеком из команды Зе – именно поэтому его и задвинули в СНБО.

Что касается кандидатов в премьеры от партий-союзниц, то такой вариант на Банковой, скорее всего, вообще не рассматривается – даже несмотря на возможные союзы с "Голосом" (у которого, впрочем, тоже нет серьезного кандидата) и "Батькивщиной".

Что касается избирателей, то, согласно опросам, наиболее популярным кандидатом в премьеры является первый номер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Бойко, который обходит и Тимошенко, и Гройсмана.

Медведчук и сепаратисты

Самую громкую новость вчерашнего дня создал другой представитель "Оппозиционной платформы" – Медведчук. Он встретился с лидерами сепаратистских "республик" Пушилиным и Пасечником, и в результате этой встречи состоялась договоренность об обмене пленными.

Обмен произойдет в формате 4 на 4, то есть о массовом освобождении украинских граждан с двух сторон речь пока не идет. Но и этот обмен – первый за последний год, что является не менее важным, чем позавчерашняя новость о начале отвода войск от линии разграничения.

Подобные акции могут назвать политическим пиаром, но даже если так, то можно лишь приветствовать пиар, в результате которого наши соотечественники вернутся в семьи.

Однако значение вчерашней акции Медведчука не ограничивается гуманитарным фактором. Важна и сама встреча украинского политика с лидерами "республик". Ведь до сих пор с их предшественниками встречался только Кучма в Минске, да Савченко – в Донецке с покойным Захарченко, причем в первом случае встречи не афишировались, а во втором украинского представителя вряд ли можно назвать серьезным политиком.

Медведчука так назвать можно, и его визит на Донбасс может стать своего рода ледоколом, который пробьет путь для будущих договоренностей о мире. Ведь, сколько бы Зеленский ни отказывался от встреч с Пушилиным и Пасечником, встречаться с ними (или их преемниками) все равно украинским лидерам придется – если мы на самом деле хотим мира в Украине.

Большая часть общества к этому уже готова, дело – за властью.

Если же Зеленский не уловит этот тренд, то на его главном предвыборном обещании прекратить войну можно будет поставить крест.

Украина не уйдет из ПАСЕ?

Иногда у нынешней власти проявляются здравые тенденции. Так можно сказать о вчерашнем заявлении первого номера партии "Слуга народа" Разумкова, который высказал убежденность, что Украина не должна уходить из ПАСЕ после того, как туда вернулась Россия.

После того, как Зеленский накануне выражал бурное сожаление решением Ассамблеи, можно сделать вывод, что новая власть синхронно со старой хочет выйти из ПАСЕ. Да и вчерашнее перебрасывание ответственности за возвращение России в Ассамблею с Зеленского на украинскую делегацию и обратно оптимизма в этом вопросе тоже не добавило. Но остается надежда, что Разумков не одинок в своем мнении.

Первый номер "Слуги народа" логично объяснил, что если следующий парламент лишится представительства в ПАСЕ, то ничего хорошего от этого для Украины не будет. И в этом он абсолютно прав.

Как частично прав, кстати, и Зеленский, который обвинил в случившемся украинскую делегацию. Арьев и компания, конечно, решающей роли в возвращении России не сыграли, но как могли помогали этому, раздражая большинство Ассамблеи своим неадекватным поведением. И потому даже хорошо, что эта компания устроила демарш – теперь они уже Украину на этой сессии не опозорят, а на следующей многих из них уже не будет в делегации.

Что касается представителей Украины от нового парламента, то им нужно будет делать то, чего от них и хочет Европа, – использовать ПАСЕ как переговорную площадку с Россией. Для достижения мира таких площадок много не будет.

Главред "Страны" больше не в розыске, но сфабрикованные при Порошенко дела не закрыты

Одна из самых резонансных новостей вчерашнего дня – решение Шевченковского суда Киева об отмене розыска главного редактора "Страны" Гужвы. Для многих она прозвучала как восстановление справедливости в отношении одного из самых известных политических беженцев времен Порошенко. И это было бы действительно здорово, но пока о справедливости говорить рано.

Суд отменил розыск в связи с тем, что Австрия признала политический характер преследования Гужвы в Украине и предоставила ему убежище. Проще говоря, судьи просто констатировали статус кво: зачем искать человека, когда точно известно где он. И это здравое решение, однако оно мало что по сути не меняет.

Сфабрикованные против главреда "Страны" уголовные дела по-прежнему открыты, и пока нет признаков, что их собираются закрыть. И тем более, пока нет признаков, что будут открыты уголовные дела против тех, кто фабриковал обвинения против Гужвы.

Вообще, прогресс в отношении судебной системы при новой власти пока действует очень избирательно. На свободу выходят националисты, против которых возбуждали "липовые" уголовные дела, возвращено гражданство Саакашвили, но продолжают находиться в СИЗО Ефремов и Вышинский, хотя их уголовные дела были такими же "липовыми", как вышеперечисленные.

Пока остается надеяться, что процесс демократизации Украины, начатый весной, логически дойдет до того момента, когда все жертвы режима Порошенко будут восстановлены в правах. Сейчас еще можно сослаться на то, что в кресле генпрокурора все еще Луценко, а в Минюсте все еще Петренко.

Но уже через два месяца этого оправдания уже не будет.

Санкции против России: последний год?

Совет Евросоюза продлил санкции против России еще на год. Это было ожидаемо, поскольку предварительно решения уже принимались на более низком уровне, и в истории ЕС еще не было случая, когда Совет ЕС принимал что-то другое. К тому же, нынешний пакет санкций – преимущественно персонального характера, введенный за аннексию Крыма.

Однако переломный момент в санкционной политике Евросоюза назревает. Правда, уже не в первый раз – еще в 2016-м Нуланд рассказывала в Киеве, что ЕС вот-вот отменит санкции, а в 2018-м все ожидали, что поворот произойдет после прихода к власти нового правительства Италии.

И все же накопительный эффект происходит. На днях, как уже сказано, ПАСЕ вернул российскую делегацию, причем полноправно, без каких-либо санкций. Выборы в Европарламент, хотя и не стали революционными, но тоже сместят акценты европейской политики. Наконец, Меркель, определяющая политику ЕС в последние десять лет, движется к окончанию своей карьеры, – и ее болезнь, обнаружившаяся в последние недели, усилила слухи о скорой смене рулевого Германии.

Все понимают, что рано или поздно снятие европейских санкций с России произойдет. Возможно, уже этой осенью, возможно, немного позже. Но ключевое то, что снимут санкции без каких-либо условий – как это произошло в ПАСЕ. Мировая ситуация меняется, и сторонников решения конфликтов через давление остается все меньше. Придется договариваться, и украинская власть должна быть к этому готова.