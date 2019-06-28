"Страна" начинает обзор кандидатов, которые идут по мажоритарным округам в важнейших регионах Украины.

Первая подача - по городу Киеву.

Смешались в кучу кандидаты, партии

В 13 одномандатных избирательных округах столицы разворачивается борьба по принципу все против всех.

Нет политических союзов, как например, в 2012-м или 2014 годах, когда близкие по духу партии согласовывали единого кандидата, что увеличивало его шансы на прохождение.

При этом присуствует расхожее мнение, что фаворит кампании - партия президента Владимира Зеленского “Слуга народа” (СН) дает фору любому своему кандидату, оборачивается против самой политсилы и ее выдвиженцев. Конкуренты регистрируют на себя предприятия и общественные организации с созвучными с “Слугой народа” названиями или обыгрывают в них фамилию Зеленского.

Технология клонов вообще получила массовое применение на этих выборах и, в частности, на киевских и околостоличных округах.

Судьбу депутатского значка могут решить пара тысяч или даже сотен голосов (если не десятков), а невнимательный избиратель может клюнуть на приманку.

Округ №211

Этот округ в Голосеевском районе столицы собрал 27 кандидатов.

Обращает на себя внимание заместитель городского головы Киева - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

В политических кругах его считают человеком заместителя председателя фракции “Блока Петра Порошенко” (БПП) Сергея Березенко, который входит в близкое окружение экс-президента. Неудивительно, что Прокопив баллотируется от партии “Европейская солидарность” (в которую переименовали БПП).

О том, что он пойдет на округ, “Страна” написала еще в феврале 2018 года. Его главным соперником долгое время считался действующий депутат, избранный по этому округу - Евгений Рыбчинский (“Батькивщина”).

Однако в итоге парламентарий избрал для новой попытки округ №122 во Львовской области, открыв, тем самым дорогу Прокопиву.

Среди конкурентов выделим президента инвестиционной группы “Универ” Тараса Козака, которого выдвинула партия певца Святослава Вакарчука “Голос”, и общественного активиста Александра Юрченко, глава Общественного совета при Голосеевской райадминистрации, баллотирующегося от "Слуги народа".

“Страна” уже писала, что Юрченко неоднократно фигурировал в различных строительных скандалах в районе, выступая на стороне то застройщиков, то местных жителей. Однажды он отстаивал строительство двухсекционного дома на чрезвычайно маленьком участке - площадью всего 8 соток и предлагал дополнительную землю отобрать у школы №85 на том основании, что преподавание в ней ведется на русском языке.

Еще одного кандидата Всеволода Филимоненко можно назвать широко известным в узких кругах. Журналисты и грантовые антикоррупционеры его хорошо знают по скандалу с Виталием Шабуниным, который руководит Центром противодействия коррупции. Кроме того, Филимоненко не раз светился в акциях против лобби Национального антикоррупционного бюро, организацию которых связывали с бывшей властью. А также против Вадима Рабиновича (ныне - второй номер в "Оппозиционной платформе За жизнь"). В пиар-кругах столицы активность Филимоненко в последний год связывают с известным политтехнологом Владимиром Петровым, который также идет на выборы в Киеве, но по другому округу (см. ниже).

Полностью список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

Округ № 212 в Дарницком районе

Здесь баллотируются 18 кандидатов.

Интересен, прежде всего, бывший глава Киевской горадминистрации Александр Попов. Это бывший председатель Киевской городской государственной администрации в 2010-2013 годах. Проходит по делу о разгоне студентов на Майдане (свою вину не признает и от суда не прячется, в отличие от многих других фигурантов). Однако киевлянам он куда больше запомнился инфраструктурными проектами, которые он осуществлял в столице (мосты, развязки и так далее). По сути, ни до, ни после, в Киеве не было столь масштабной работы, которую на весьма качественном и эффективном уровне организовал Александр Попов.

А после пяти лет невнятного управления городом Виталия Кличко, работа Попова смотрится еще более впечатляющей. А значит - и шансы на победу его достаточно велики.

Из других кандидатов следует выделить ресторатора Сергея Гусовского, который после развода с партией мэра Львова Андрея Садового “Самопомощь” участвовал в проекте “Люди важны” (укр. “Люди важливі”), вел переговоры с “Голосом”, но выбрал вариант самовыдвижения на округе.

Из конкурентов выделяются сын политика Анатолия Гриценко Алексей, который баллотируется от отцовской партии “Гражданская позиция”, действующий депутат Виталий Сташук (“Народный фронт”), который тоже отказался от партийной привязки.

От “Слуги народа” идет заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии медицинского центра "Борис" Максим Перебейнос. Как писала “Страна”, под номером 18 в списке СН идет основатель клиники Михаил Радуцкий, которому приписывают связи с экс-главой АП Борисом Ложкиным, чья семья также владеет активами в медицинской отрасли.

Полностью список кандидатов по округу можно посмотреть здесь.

Округ №213 в Деснянском районе

Благосклонность избирателей здесь ищут 29 кандидатов. Претендентом на победу можно считать, хотя бы исходя из статуса победителя на прошлых выборах действующего депутата Борислава Березу (внефракционный).

От партии Порошенко - “Европейская солидарность” (ЕС) баллотируется заместитель главы Киевского городской государственной администрации Анна Старостенко, которая считается человеком Кличко.

"Слуга народа" выдвинула на округе стоматолога Артема Дубнова, который также фигурирует в учредителях компании ООО “Просперитатис”, с которой связывают некоторые скандальные стройки.

Полностью список кандидатов можно посмотреть здесь.

Округ №214 в Днепровском районе

Действующий депутат здесь Виктор Чумак (внефракционный), который баллотируется и в новую Раду. Если он выиграет, это будет его третий подряд созыв.

Против него ЕС двигает депутата Киевсовета Олеся Маляревича, а “Слуга народа” - журналиста Сергея Швеца, который работает на телеканале “1+1” совладельца группы “Приват” Игоря Коломойского.

А всего по округу идут 22 кандидата.

Их полный список можно посмотреть здесь.

Округ №215 в Деснянском районе

Это округ заместителя главы партии “Свобода” народного депутата Андрея Ильенко, и он снова попытает счастья на выборах.

За счет бренда "Слуги народа" попытается у него выиграть дипломат, глава правления организации “Майдан иностранных дел” Богдан Яременко. Самое интересное, что идет он как беспартийный, ведь еще недавно состоял в другой политическом проекте Игоря Коломойского УКРОП.

В общей сложности баллотируются здесь 13 кандидатов.

Их полный список можно посмотреть здесь.

Округ №216 в Днепровском районе

Народный депутат Александр Супруненко (группа “Воля народа”), брат скандально известного в Киеве Вячеслава Супруненко (бывшего зятя экс-мэра Киева Леонида Черновецкого), снова баллотируется по этому округу путем самовыдвижения.

Партия Гриценко противопоставляет ему одесского активиста Андрея Юсова, который хоть как-то заметен в политике.

А вот кандидат от “Слуги народа” профессор кафедры менеджмента Нацуниверситета биоресурсов и природоиспользования Леся Забуранная - “темная лошадка” - со всеми вытекающими последствиями.

Не факт, что Супруненко будет сложно с 20 конкурентами на хорошо изученном округе. Их полный списо можно посмотреть здесь.

Округ №217 в Оболонском районе

Здесь будут соревноваться целых 26 кандидатов.

Учитывая тот факт, что нынешний депутат, избранный в 2014 году командир полка “Азов” Андрей Билецкий (внефракционный) не баллотируется, конкуренция вроде бы равная.

Но за счет бренда "Слуги народа" может обойти всех руководитель программы “Реформа системы медицинского обеспечения Вооруженных Сил Украины” Марьяна Безуглая.

Потенциально бой может ей дать соратник Билецкого член его партии “Национальный корпус” Максим Жорин, который, правда баллотируется путем самовыдвижения.

От ЕС идет депутат Киевсовета и член фракции “Солидарность” Людмила Костенко.

Полностью список кандидатов можно посмотреть здесь.

Округ №218 в Святошинском районе

Этот округ тоже оказался без своего депутата. Выигравший здесь предыдущие выборы Владимир Арьев (БПП) идет по списку.

Из 14 зарегистрированных кандидатов очевидна прямая конкуренция между общественным деятелем в сфере архитектуры и градопланирования, специалистом по коммуникации в Министерстве здравоохранения (то есть, можно сказать, подчиненный скандальной Ульяны Супрун) Дмитрием Гуриным, которого выдвинула партия "Слуга народа", и неким председателем общественной организации “Слуга закона” Тарасом Коновалом. Причем организация была учреждена только в этом году. В соцсетях его связывают с киевским застройщиком Андреем Вавришем, который является бизнес-партнером и близким другом главы Офиса президента Андреем Богданом.

В числе их соперников, в частности, депутат Киевсовета (фракция “Солидарности”) Виктория Муха, которая также директор “Фонда Александра Третьякова”

А это влиятельный заместитель главы фракции БПП, который также баллотируется по Киеву.

Полный список кандидатов по округу можно посмотреть здесь.

Округ № 219 в Святошинском районе

Александр Третьяков идет как раз по этому округу среди 15 кандидатов.

Очевидно, что главный его конкурент - известный киевский ресторатор Николай Тищенко, выдвинутый “Слугой народа”.

За обоими тянется очень давний шлейф скандалов. Третьякова на протяжении практически всей его политической карьеры (начиная с тех пор как он был помощником президента Ющенко) обвиняют в коррупции, а Тищенко приписывают связи с криминалитетом еще с 90-х годов.

Полный список кандидатов по округу можно посмотреть здесь.

Округ №220 в Подольском районе

Это еще один свободный от депутата округ. Вячеслав Константиновский, который его “взял” в 2014 году, забросил работу с избирателями, как и вообще парламентскую деятельность.

В числе 14 кандидатов судьбу испытает самовыдвиженец, нардеп, бывший член фракции БПП и известный в прошлом журналист Сергей Лещенко.

А конкурировать с ним будут, например, близкий соратник Вадима Новинского (один из лидеров ахметовской части “Оппозиционного блока”) Максим Гольдарб.

Однако, скорее всего, главный конкурент - это выдвинутая “Слугой народа” Анна Бондарь, бывшая подчиненная экс-заместителя директора департамента градостроительства КГГА и застройщика Андрея Вавриша, о котором уже писалось выше.

Полный список кандидатов по округу можно посмотреть здесь.

Округ №221 в Печерском районе

По этому округу зарегистрировано рекордное количество для Киева кандидатов - 31. Конкуренция также ожидается особенная.

Во-первых, нынешний депутат Леонид Емец (“Народный фронт”) снова баллотируется, правда, теперь от “Голоса”.

Во-вторых, ему придется конкурировать как с опытным политиком Романом Бессмертным, так и искушенным в политтехнологиях продюсером ООО “Люмпен продакшн” Владимиром Петровым, который был замешан в секс-скандале с гражданским мужем первого заместителя директора Государственного бюро расследований Ольги Варченко Александром.

В-третьих, здесь также будет битва клонов партии Зеленского. Против кандидата от "Слуги народа" Анны Пуртовой (жительница Днепра, указана безработной, но в базе Youcontrol фигурирует как основатель компании Anyway, которая отправляет на учебу за границей) станут играть член партии “Батькивщина”, но самовыдвиженец Богдан Помогайбог, который в анкете назвал себя заместителем исполнительного директора “Всеукраинского благотворительного фонд "Слуга народа”, а также руководитель общественного организации “Благотворительный фонд “Слуга народа” Алексей Кошевой, который также баллотируется путем самовыдвижения.

Полностью список кандидатов можно посмотреть здесь.

Округ №222 в Соломенском районе

Народный депутат Дмитрий Андриевский (БПП) остался верен своему округу, однако в третий раз здесь идет уже как самовыдвиженец.

Из остальных 12 кандидатов главную конкуренцию ему составят руководитель студии “Мамахохотала шоу”, актер Роман Грищук и экс-глава Соломенской райгосадминистрации и народный депутат двух созывов Максим Луцкий выдвинутый “Оппозиционной платформой - За жизнь”.

Из других интересных личностей можно выделить Вахтанга Убирию - в прошлом влиятельного соратника экс-мэра Одессы Эдуарда Гурвица. Убирия был у него заместителем в мэрии с 2005 года.

Полностью список кандидатов можно посмотреть здесь.

Округ №223 в Шевченковском районе

Этот округ собрал 20 кандидатов.

Прежде всего, это нынешний депутат Юрий Левченко (внефракционный), вновь поддержанный партией “Свобода”. Ему случалось проигрывать на этом округе, но после избрания в 2014 году он активно работал на нем, поэтому шансы есть.

Доказать обратное хочет еще один действующий депутат Виктория Пташник (внефракционная), которую выдвинул “Голос”.

В парламент она зашла по списку “Самопомощи”, однако ее исключили из фракции за голосование в унисон с властью. Она замужем за адвокатом Александром Мамуней, которого в СМИ называют компаньоном экс-заместителя главы Администрации президента Порошенко Алексея Филатова, одного из авторов неоднозначной судебной реформы.

По этому же округу баллотируется бывший мэр Киева и депутат Киевсовета Александр Омельченко.

Кандидатом от "Слуга народа" тут идет член набсовета металлургического завода “Дунаферр” (Венгрия) Людмила Буймистер.

Предприятие входит в корпорацию “Индустриальный Союз Донбасса” промышленника, народного депутата Сергея Таруты (внефракционный), который сам идет в Раду по списку партии “Батькивщина”.

Полностью список кандидатов можно посмотреть здесь.

При таком наборе кандидатов результат трудно предсказать. Впрочем, это утверждение справедливо для любого из киевских округов, где, судя по всему, в победе не уверен никто - даже нынешние народные избранники.