Украинским пенсионерам пообещали очередные доплаты к скудным пенсиям. 26 июня Кабмин принял постановление о пересмотре бюджета Пенсионного фонда.

Смету ПФ увеличили сразу на 30 млрд гривен, отметив в пояснительной записке, что средства пойдут в том числе, на выплаты пенсионерам, которые получают меньше 2 тысяч гривен в месяц.

Правда, на эти цели направят всего 3,6 млрд гривен. Большую часть остальной суммы в бюджет ПФ внесли вдогонку - эти деньги уже давно освоены.

Речь идет о доплатах пенсионерам на волне президентской предвыборной кампании, в частности, знаменитой "Петиной тысяче", которую украинские старики получили двумя траншами - под первый и второй тур выборов.

Теперь же Пенсионный фонд латает дыры после щедрой раздачи денег экс-президентом и готовится к очередному заходу - окучиванию стариков теперь уже от имени премьер-министра Владимира Гройсмана.

В итоге дефицит ПФ вырос на 15 млрд гривен - до рекордной суммы в 182 млрд, - подсчитал экономист Виктор Скаршевский. Плюс пенсионный фонд регулярно перехватывает в долг у Госказначейства, причем отдавать эти займы ему все сложнее.

По словам главы Национального совета экономического развития Алексея Дорошенко, чтобы выплачивать пенсии вовремя, государству нужно наращивать темпы экономического роста. Ведь на поддержание пенсионной системы только в этом году понадобится порядка 5,5 млрд долларов. Впрочем, темы роста ВВП, наоборот, замедляются (по итогам первого квартала, до 2,4%).

Это значит, что обеспечивать своевременную выплату пенсий властям будет все сложнее.

30 миллиардов для ПФ

Проект правительственного постановления о внесение изменений в бюджет Пенсионного фонда на Кабмин вынесло Минстерство социальной политики. Кабмин принял его без обсуждений и правок.

Согласно расчетам Минсоца, в бюджете ПФ образовалась дыра в 29,9 млрд гривен. И это при том, что в феврале этого года, то есть, всего 4 месяца назад, бюджет Пенсионного фонда уже пересматривали.

"Подлатать" образовавшийся разрыв предложили вскладчину - 15,23 млрд "доложит" сам Пенсионный фонд за счет роста поступлений ЕСВ. Если в начале 2019 года планировались поступления единого социального взноса в 225 млрд, то теперь сумму увеличили почти до 246 млрд.

По словам Виктора Скаршевского, за пять месяцев этого года отчисления ЕСВ действительно выросли на 22%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная причина - рост номинальных зарплат, который с начала года составил 21%.

"То есть, это не включение печатного станка, поступления реальные. Другое дело, что рост зарплат обеспечен не увеличением производительности труда, а очередным витком трудовой миграции и усилением дефицита персонала", - говорит Скаршевский.

Еще 14,6 млрд планируется привлечь из государственного бюджета (7,88 млрд из обшего фонда, 6,79 млрд - из специального фонда).

"При этом порядка 7 млрд гривен - это деньги, полученные от растаможки евроблях в начале этого год, когда действовал льготный режим переоформления. То есть, непосредственно из бюджета ПФ дотируют на 7,5 млрд гривен. То есть, дополнительной эмиссии для пенсионеров в данном случае тоже не будет - печатный станок пока не включают. То есть, пересмотр бюджета ПФ не спровоцирует дополнительный виток инфляции в стране. Но есть нюанс - так как доходная часть госбюджета не выполняется, деньги для Пенсионного фонда возьмут из других расходных статей, которые, соответственно, подсократят", - считает Скаршевский.

Доплатят по 250 гривен

Самое интересное - куда пойдут дополнительные деньги. Расходная часть бюджета ПФ вырастет даже больше, чем увеличили доходную часть - на 29,92 (в итоге уменьшится запланированный на конец год остаток средств). Из них 4,75 млрд Пенсионный фонд отдал по долгам Госказначейству, которые возникли еще в 2018 году. По состоянию на май этот долг еще "висел" на ПФ, что эксперты посчитали "серьезным звоночком".

Около 15,5 млрд гривен, которые внесли в расходную часть бюджета ПФ, - это деньги, потраченные на перерасчет пенсий, согласно постановлению Кабмина №124, - указано в пояснительной записке. Постановление №124 было принято в феврале этого года и предусматривает индексацию пенсий с коэффициентом 1,17. Тогда пенсионеры получили по несколько сотен гривен, а некоторые только по 100 гривен. Дополнительно пересчитали пенсии также военным и чернобыльцам, которые давно добивались доплат.

Этим же постановлением прописана разовая индексация с коэффициентом 1,61 для пенсионеров, получающих пенсию в размере прожиточного минимума. В народе ее окрестили "Петиной тысячей". Пенсионерам дали по 1 тысяче гривен как раз под два тура выборов - в марте и в апреле.

Тогда в Минсоцполитики заявляли, что деньги на эти выплаты есть, якобы, в министерстве все перечитали и обнаружили, что могут за счет "лишних" поступлений в ПФ "побаловать" пенсионеров.

Теперь же оказывается, что эти затраты не были учтены в бюджете ПФ, их внесли только сейчас. Причем - за счет увеличения дотаций из государственного бюджета.

Почти 367 млн гривен добавили на административные расходы ПФ, что поясняется "дополнительной нагрузкой" на работников Фонда: на них "повесили" еще и выплати пенсионерам монетизированых субсидий.

Вдвое - с 50 до 100 млн гривен - выросла также такая расходная статья как погашение пенсионной задолженности по решению судов. "Речь идет, в первую очередь, о пенсиях украинцев из неподконтрольных территорий и переселенцев, у которых возникли проблемы с получением выплат. Но даже увеличенной суммы для этих целей мало - судебные претензии там в десятки раз выше", - говорит Виктор Скаршевский.

В итоге из рекордной "добавки" в бюджету почти в 30 млрд, у Пенсионного фонда останется не так много средств для дальнейшего повышения пенсий.

С 1 июля власти анонсировали доплаты пенсионерам, которые получают меньше 2 тысяч гривен в месяц.

"Таких в Украине порядка 2,5 млн человек. Они получат в среднем по 257 гривен", - говорит Скаршевский. Также будет проведена индексация всех пенсий на процент инфляции, которая осуществляется по схеме процент инфляции плюс 2%. "официальная инфляция 7,4% плюс 2%, то есть, всего получается 9,4%. Но затраты на эту индексацию уже были учтены в бюджете, поэту дополнительных средств на них не понадобится", - пояснил Скаршевский.

"Все расходы в смете ПФУ увеличены, причем в середине года. Без изменения закона о госбюджете, в нарушение статьи 95 Конституции. Оправдание есть: пенсии низкие и доходы за счет ЕСВ действительно выросли. Вот и распределяют. Пенсионерам чуть- чуть станет легче. В политическом смысле, не сделав пенсионную реформу, правительство ищет с нарушением законов хоть какие-то возможности в ручном режиме добавить пенсии беднейшим пенсионерам, но тем самым дискриминируют тех, кто таких надбавок не получает", - считает руководитель Института гражданских свобод и эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Галина Третьякова.

По схеме Порошенко

В том, что новые доплаты пенсионерам - это очередной предвыборный шаг, только теперь уже в "исполнении" Гройсмана, которы идет на парламентские выборы во главе своей партии "Украинская стратегия", не сомневается и экономист Алексей Кущ.

"У партии премьера сейчас - всего 1,9%. Нужно где-то взять еще 3%. Поэтому в ход идут классические предвыборные "пряники" - тарифы и пенсии", - говорит Кущ.

По его словам, власти играют на нюансах пенсионной реформы по "осовремениванию" пенсий.

"Тогда толко 20-30% пенсионеров получили хорошие доплаты и вышли на сумму в 4-6 тысяч гривен в месяц. Но большинство сидит на минимальной или чуть выше минимальной пенсии, так ка вышло на заслуженный отдых с большим трудовым, но маленьким страховым стажем и платило минимальное ЕСВ. Это оставляет большой простор для маневров и ручного управления - пенсионеров можно "покупать", когда в этом есть необходимость", - считает Алексей Кущ.

А так как задабривают пенсионеров политики за государственный счет, такие "акции" раз за разом загоняют ПФ в еще большие долги и фактически ставят его на грань банкротства.

Пересматривать пенсионную реформу, судя по всему, власти пока не собираются. Хотя, по словам Алексея Куща, существующая солидарная система уже с большим трудом работает в наших реалиях.

"Такая система может функционировать на фоне демографического подъема, когда на рынок труда выходят новые кадры. Но Украина переживает уже третью волну демографического спада. Плюс - идет колоссальный отток кадров за счет трудовой миграции. В итоге у нас на 12 млн пенсионеров приходится всего 7 млн штатных работников", - отмечает эксперт.

Запускать же накопительную пенсионную систему власти не решаются, так как она может оказаться непопулярной среди работающих украинцев (ведь придется платить дополнительные отчисления), а значит - ударит по рейтингам власти.

Если приплюсовать к этому еще и торможение украинской экономики, а по итогам первого квартала ВВП вырос всего на 2,4% против 3,5% в прошлом году, а также нарастающие внешние долги, поддерживать выплаты пенсий государству будет все сложнее.