Вчера судьи Конституционного суда неожиданно облегчили жизнь многим арестантам по "государственным" статьям, касающихся госизмены, терроризма, создания преступных организаций и других "врагов народа".

Конституционный суд решил вопреки всем ожиданиям той же ГПУ и военной прокуратуры удовлетворить конституционную жалобу, которую подавали еще будучи под стражей нардеп Надежда Савченко, обвиняемая по делу о подготовке террористического акта; экс-глава Апелляционного суда АР Крым Валерий Чернобук, подозреваемый в госизмене; бывший поселковый голова поселка Мироновский Донецкой области Игорь Костоглодов, которому выдвинуто обвинение в посягательстве на территориальную целостность Украины и Марина Ковтун, обвиняемая в организации теракта в рок-пабе "Стена" в Харькове.

Несмотря на то,что на момент принятия судьбоносного для этих категорий сидельцев решения большинство из инициаторов жалобы и так было отпущено на свободу - к примеру Савченко и Чернобук, все же вердикт КСУ вызвал немалый резонанс в обществе и другие последствия в виде освобождения новых арестантов.

Так, вышел на волю после более чем 5-летнего содержания под стражей экс-глава СБУ Киева и Киевской области Алексей Щеголев, также кроме прочего обвиняемый в госизмене и расстреле участников Майдана.

Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган разразилась гневным постом в своем Facebook: "Это п…ц, что происходит… Завтра выпустят всех? Прямые рейсы на Маскву еще не пустили? Взлетная полоса - "Московский проспект"», - заявила Сарган".

Что же решил Конституционный суд?

Весь сыр-бор с конституционной жалобой Надежды Савченко и других разгорелся из-за части 5 статьи 176 УПК Украины, которую еще 7 октября 2014 года Верховная Рада дополнила положением о безальтернативном содержании под стражей лиц, которым предъявлены подозрения по статьям о терроризме, госизмене, сепаратизме и других преступлениях против основ государственной безопасности.

То есть все, кому вручали такую "пидозру" могли быть только в СИЗО и альтернативных мер пресечения законодатель решил к этим категориям не применять.

Как сказано в решении суда, Конституционный Суд признал не соответствующим Конституции Украины (неконституционным), положение части пятой статьи 176 Кодекса, которым предусмотрено, что меры пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не могут быть применены к лицам, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109-114-1, 258-258-5, 260, 261 Кодекса.

Решая вопрос о соответствии Конституции положения части пятой статьи 176 Кодекса, Конституционный Суд Украины исходил из того, что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.

Конституционный Суд считает, что право на свободу и личную неприкосновенность не является абсолютным и может быть ограничено, но только на основаниях и в порядке, определенных законами Украины.

Ограничение конституционного права на свободу и личную неприкосновенность должно осуществляться с соблюдением конституционных гарантий защиты прав и свобод человека и гражданина и исключительно на основании мотивированного решения суда.

В тоже время, статья 176 Кодекса была дополнена частью пятой, согласно которой меры пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не могут быть применены к лицам, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109-114-1, 258-258-5, 260, 261 Уголовного кодекса Украины.

По мнению Конституционного Суда, это допускает применение меры пресечения в виде содержания под стражей на основании чисто формального судебного решения, что нарушает принцип верховенства права.

В решении отмечается, что оспариваемая норма обосновывает необходимость содержания под стражей одной лишь квалификацией преступления, не обеспечивает и не может обеспечить баланс между целью его применения в уголовном производстве и конституционным правом человека на свободу и личную неприкосновенность.

Отметим, что во времена правления Порошенко "государственные" статьи Уголовного кодекса активно использовались властями для расправы с неугодными.

По ним предъявлялось подозрение и человек отправлялся в тюрьму еще до вынесения приговора суда. И такая перспектива была удобным способом шантажировать человека и влиять на его позицию. А если позиция не менялась - то в тюрьму. А следствие и суд могли идти бесконечно долго.

Поэтому отмена статьи вызвало положительный отклик среди бывших заключенных по "политическим" статьям. Так как, очевидно, открывает дорогу к освобождению и других людей. В частности - журналиста Кирилла Вышинского.

"Итак, норму УПК, которой Сбушники и прокуроры с пониженной социальной ответственностью аргументировали содержание годами в тюрьмах всех политзаключенных, а именно статью 176 часть 5, Конституционный суд признал незаконной, - пишет на своей странице в ФБ журналист Дмитрий Василец, который сам сидел в тюрьме по подозрению в сотрудничестве с сепаратистами. - Как говорится: лучше поздно чем никогда. По итогу тысячи людей потеряли годы своей жизни в тюрьмах, сотни чертей в СБУ и прокуратуре за эти пять лет получили звёздочки на свои позорные погоны, типа за "борьбу с Путиным", а сотни людей до сих пор находятся в тюрьмах.

Сейчас судьи, прокуроры и следователи, причастные к организованным Порошенком репрессиям, делают все возможное, чтоб уйти от ответственности, по сему по инерции продолжают незаконно держать людей в тюрьмах.

Как Вы считаете, что нужно делать с этими приспешниками Порошенка в судах, прокуратуре и СБУ?".

"Конституционный суд разрушил механизм массовых репрессий по политическим статьям - статья КПК, введённая после 2014-ого, предполагающая безальтернативной содержание под стражей только лишь за обвинение в определенных статьях, теперь неконституционна, - пишет журналист Василий Муравицкий, который ранее находился в тюрьме, а сейчас уже год сидит под домашним арестом. - Как это действовало: прокуратура и СБУ выдвигали подозрение, к примеру, по статье 110, (написали что-то не то в комментариях в соцсети).

Суд обязан был, не рассматривая доказательств!, так как это делается на поздних этапах, садить человека в тюрьму. Безальтернативно. Только веря на слову прокурору.

Потом оказывалось, что и доказательств нет, или даже они фальсифицированные. А люди сидели и сидят в тюрьме годами!

К примеру, экспертизы, которыми мой прокурор обосновывал и обосновывает мое закрытие в СИЗО, одна проведена с грубейшим нарушениями, дикими просто!!!, другая говорит, что нет состава преступления вообще.

То есть, экспертиза, которой доказывают якобы мое преступление, черным по белому говорит, что нет даже СОСТАВА преступления!

Прочитайте это ещё раз. И ещё раз, чтобы понять в каком бреде я живу два года. Доказательство моей вины бумажка, которая говорит, что вины нет! Оруэлл? Да! Оруэлл!

За два года прокурор экспертизы не показал. А носит и носил разговоры на темы отдыха и досуга.

Просто говорил и говорит: есть доказательства! А сам не приносит. И требует мне тюрьму, потому что мера пресечения по этим статьям только СИЗО.

И мой пример - показательный, но далеко не единственный! За пять лет таким Макаром выбито до тысячи признательных, когда людей безальтернативно держали в тюрьмах. Говорили: подпиши признание - пойдешь на условку.

Теперь держать под стражей необязательно, а значит, спадет вал безосновательных закрытий в тюрьму. Должен спасть!".

В тоже время, известный юрист Андрей Портнов обращает внимание и на другой аспект последствий решения Конституционного суда.

"В Генеральной прокуратуре выразили недовольство решением КС, признавшим неконституционной ранее придуманную Порошенко и Луценко безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей за преступления против государства, - написал Портнов у себя в ФБ. - Какая-то перевёрнутая реальность. Это мы недовольны, потому что это уже именно мы собирались рассаживать вас по тюрьмам по этой, придуманной вами статье УПК.

И решение это Конституционный суд принял именно для вас - тех, кто причастен к мародёрству, государственной измене, подрыву обороноспособности и национальной безопастности. То есть именно вас вчера Конституционный суд позволил выпускать на домашний арест и под залог.

И это именно так выглядит реванш Порошенко и его функционеров".