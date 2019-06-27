Разведение войск на Донбассе

На Донбассе в очередной раз началось разведение войск. Этот план, известный как план Штайнмайера (который уже давно не министр иностранных дел Германии), пытались реализовывать уже не один раз, и каждый раз все заканчивалось провалом. И пока все начинается на одном участке линии разграничения, причем самом тихом – в районе Станицы Луганской. И все-таки это – знаковое событие.

Потому что в течение последних полутора лет не происходило вообще ничего. Все прежние попытки разведения войск касались, в основном, 2016-17 годов, но после этого не делались даже они. А в течение последнего года украинская сторона вообще отказалась от каких-либо инициатив по реализации мирного плана, даже если они исходили от посредников. Порошенко предстояли президентские выборы, на которых лозунгом была "армия", а не "мир".

Является ли мир для Зеленского чем-то большим, чем предвыборный лозунг, пока неясно. Его заявления слишком противоречивы, чтобы можно было сделать какой-то вывод, особенно вывод в пользу окончания войны.

И все-таки даже возобновление попыток разведения войск после долгого перерыва – это уже огромный позитив. По крайней мере, он означает спокойные дни (или недели, или месяцы) хотя бы для одного участка линии разграничения. Если таких участков будет больше – значит, будет больше шансов на то, что люди не будут гибнуть. Остается надеяться, что так и произойдет.

Зачем Коломойский предупреждает Зеленского?

Хохма дня и одновременно одна из самых серьезных новостей – появление в сети видеопоздравления "95 квартала" владельцу "1+1" Коломойскому, снятое в феврале 2017 года. Вся страна вчера посмеялась с того, как Зеленский вместе с соратниками выпрашивал заработанные деньги у олигарха.

Выглядело это действительно весьма забавно, но в то же время поставило серьезный вопрос: почему видео появилось в открытом доступе? Наиболее логичная версия – что распространение произошло по указанию Коломойского, и неофициальная информация подтверждает ее. Но зачем?

Скорее всего, таким способом олигарх борется за свое влияние во власти. Видео показывает президента не только смешным (таких видео полным-полно в широком доступе), но и зависимым от Коломойского. А это как раз один из ярлыков предвыборной кампании, который Зеленский упорно пытается с себя снять.

Коломойский отлично понимает, что и сам президент, и его окружение (часть, не связанная с олигархом) уже делают шаги к собственной "деолигархизации". Этого хочет и Запад, этого, в конечном итоге, хотят и другие группы влияния в финансовом и политическом бомонде страны.

А вот цель Коломойского – сохранить зависимость Зеленского от себя. Через своих людей и через подобный "компромат".

Который, скорее всего, является предупреждением по какому-то конкретному поводу.

С наибольшей вероятностью – по кадровому, ведь именно сейчас происходит дерибан губернаторских кресел.

Пиар в пользу пенсионеров

Очередное заседание Кабмина запомнилось очередным пиаром премьера Гройсмана. Но, следует заметить, пиаром весьма положительным для пенсионеров.

Вчера правительство наконец реализовало обещание премьера, сделанное еще в прошлом году, – об устранении социальной несправедливости, при которой люди, имеющие большой трудовой стаж, но получавшие небольшие зарплаты, теперь имеют маленькие пенсии.

Нельзя сказать, что этот вопрос пересмотрен кардинально, но теперь, по крайней мере, по словам Гройсмана, эта категория пенсионеров будет получать не менее 2000 гривен. С учетом того, что сейчас их пенсия – 1500-1800 гривен, прибавка все-таки не символическая.

Что характерно, подобные шаги премьер мог делать и в марте-апреле, когда они были нужны для экстренного повышения рейтинга Порошенко, однако придержал их для парламентской кампании – видимо, уже тогда понимая, что вести ее будет отдельно.

Однако последние рейтинги показывают, что времени для разгона рейтинга своей партии у Гройсмана уже нет. Даже повысив пенсии всем, сегодня он уже вряд ли сможет нынешние полтора процента превратить в пять.

И этим нынешние решения правительства особо ценны – что политики, наконец, что-то делают для людей, но ничего за это не получат.

Гройсман сдался

Запомнилось вчерашнее заседание правительства и другим решением – одобрением всех восьми кандидатур на должности губернаторов, которых предложил Зеленский. Решение знаковое – фактически оно означает отказ от конфронтации внутри исполнительной власти. Хотя еще недавно такая конфронтация казалась неминуемой.

Еще пару недель назад Гройсман обещал "сладкую жизнь" временным губернаторам, назначенным президентом, и намекал, что кандидатуры постоянных губернаторов будет предлагать сам. Но вдруг сдулся и полностью пошел на поводу у Банковой.

Почему это произошло – объяснить несложно. Между бравадой и покорностью премьера произошло одно ключевое событие: Конституционный суд признал законным указ о роспуске парламента.

Мало кто был так сильно заинтересован в отмене указа, как Гройсман. Его "Украинская стратегия" строилась, исходя из осенних выборов, – к тому времени она могла набрать нужный рейтинг и нужный вес в глазах местных властей. В этом случае премьер продолжал бы играть важную роль после выборов – и потому с ним считались бы.

Однако КС слился под Зеленского, и вслед за ним слился Гройсман. По свидетельству представителя президента в Кабмине, были члены правительства, которые голосовали против всех предложений Зеленского, однако премьер явно в это число не входил. Теперь для него начинается другая битва – за выживание. Собственного бизнеса и бизнеса партнеров. В отличие от Порошенко и тех, кто с ним еще остался, Гройсман и Косюк шансы на это имеют.

Как избавить Киев от Бандеры?

Одна из самых резонансных тем вчерашнего дня – принятое накануне столичным окружным судом решение об отмене переименования двух киевских проспектов – Московского в Бандеры и Ватутина в Шухевича.

Оно, естественно, вызвало эйфорию у противников национализма и панику у его сторонников. При этом инициаторы процесса переименования – мэр Киева Кличко и депутаты Киеврады – уже объявили, что собираются провести его повторно.

И, скорее всего, проведут. Суд отменил "бандеризацию" и "шухевичезацию" столичных проспектов на основании формальной причины – нарушения процедуры. При этом, правда, было упомянуто, что Киеврада не учла резонанс вокруг темы и петиции, подписанные киевлянами, но это уже скорее моральный фактор, чем юридический.

Юридически же всего лишь – нарушение процедуры. Способ не новый: в 2010-м так были отменены звания Героя Украины для тех же Бандеры и Шухевича, а в 2018-м – закон о языковой политике Колесниченко-Кивалова. Так что право на жизнь он имеет.

Другое дело, что Киеврада остается прежней и во главе столицы все еще стоит "бандеризировавшийся" Кличко. А потому ничто не помешает им еще раз наплевать на мнение избирателей и провести повторное переименование.

Все, что в этой ситуации возможно, – сократить срок полномочий нынешней киевской власти. В этом контексте очень актуальными становятся слухи о том, что Банковая хочет руками нового парламента перенести местные выборы с осени 2020 года на осень 2019-го. А дальше уже все будет зависеть от киевлян – захотят ли они избрать себе власть, которая сохранит Бандеру и Шухевича на плане города.