В украинском истеблишменте все громче обсуждают вероятность объявления досрочных местных выборов.

По плану голосование должно состояться 25 октября 2020 года. Однако сложилось мнение, что команде нового президента Владимира Зеленского, желающей заполучить представительство еще и на местном уровне, нужны выборы раньше срока, пока сохраняется широкая общественная поддержка.

Согласно законодательству, досрочные выборы в органы местного самоуправления назначает Верховная Рада, с которой Зе пока не может найти общий язык. Но парламент скоро переизберут.

По каким сценариям могут развиваться события - в материале “Страны”.

Конституция мешает

Несколько народных депутатов из разных фракций рассказали изданию про слухи, что в Офисе президента (ОП) Зеленского раздумывают об объявлении досрочных местных выборов.

“Есть желание вслед за досрочными парламентскими выборами объявить раньше срока и местные, чтобы переделить местную власть. Они (ОП - Прим.Ред.) понимают, что сейчас им присягают на верность, но гарантий нет. Это все равно не свои люди. А на местах земля и полномочия (расширенные в результате децентрализации - Прим.Ред.)” - объясняет логику народный депутат Игорь Попов “Стране”.

Однако этот сценарий сложный. По Конституции назначает очередные и внеочередные выборы в органы местного самоуправления парламент. В Раде восьмого созыва позиции Зеленского слабые. Однако уже в августе соберется новый парламент, в котором почти наверняка центром новой коалиции будет "Слуга народа".

И там теоретически возможно будет проводить любые решения, для которых нужно 226 голосов депутатов.

В тоже время, с точки зрения закона, такой путь выглядит очень сомнительным.

Права парламента на досрочное прекращение полномочий Верховной Радой всех местных советов, начиная с Верховного совета Автономной республики Крым ограничены.

Согласно закону о местном самоуправлении, народные депутаты могут это сделать в случаях, если местный совет принял решение с нарушением Конституции и других законов, прав и свобод граждан, игнорируя предписания других ветвей власти, правоохранительных органов, или же не собирался на сессии без уважительной причины, или игнорировал решение подведомственных вопросов, или вместо местного самоуправления создает военно-гражданская администрация.

Вопрос о перевыборах местного представительного органа власти может поднять перед Верховной Радой выборный руководитель населенного пункта или же председатель областной, Киевской и Севастопольской городской государственной администрации. Перечень условий для переизбрания городских, поселковых, сельских голов и старост также короткий.

Для Верховной Рады обычное дело - объявлять выборы одного или нескольких представительных органов, выборных руководителей, что и предполагает акт о местном самоуправлении.

Однако тут речь идет о повсеместных перевыборах на местах, основания для которых будет сложно найти.

“В законодательстве нет норм, которые бы говорили о возможности назначения внеочередных выборов за год до плановых и в пределах всей Украины. Сложно представить, чтобы, скажем, все местные советы неожиданно прекратили работать или принялись нарушать законы”, - настаивает член парламентского комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Любомир Зубач (“Самопомощь”) в комментарии “Стране”.

Не в восторге по понятным причинам и местная власть.

“Не думаю, что это (проведение досрочных местных выборов - Прим.Ред.) правильно. Рада на это не пойдет, не вижу голосов” - прокомментировал “Стране” народный депутат Иван Куличенко (БПП), который ранее был мэром Днепропетровска и возглавлял Ассоциацию городов Украины.

По причине народного недоверия

В тоже время, источник в Раде рассказал "Стране", что вариантом, при котором станет возможно объявление досрочных выборов на местах, станет внесение изменений в Конституцию.

"В августе 2015 года они были приняты в первом чтении и касались как особого статуса Донбасса, так и расширения прав областных советов, к которым переходит исполнительная власть, а облгосадминистрации распускаются, - напоминает нардеп. - Особый статус Донбасса в Конституции - это требование Минских соглашений. И команда Зеленского может пойти на принятие изменений в Конституцию во втором и окончательном чтении в рамках движения к прекращению войны. После чего могут быть назначены выборы на неподконтрольных территориях. И это будет хороший повод, чтоб провести перезагрузку местных властей по всей Украине. Тем более, что полномочия тех же областных советов увеличиваются. И логично, что под новые полномочия нужно проводить новые выборы".

В тоже время такой сценарий в Раде пока расценивают как маловероятный. Слишком сложный и долгий это путь - согласование между всеми сторонами политической части Минских соглашений (особый статус Донбасса, местные выборы, амнистия).

Все это может затянуться.

“Синхронизации не выйдет. До проведения выборов в ОРДЛО им придется еще выполнить ряд условий Минских соглашений, на что может уйти много времени. А досрочная кампания на местах для команды Зе имеет смысл этой осенью”, - полагает нардеп Игорь Попов.

По его мнению, команда Зе может решиться на спорное решение, которое будет оправдываться, например, низким доверием к власти на местах.

“А запустить процесс можно срочной петицией на сайте Рады или президентском, которая быстро наберет голоса. Дескать, видите, как народ живо реагирует на вопрос о необходимости досрочных местных выборов”, - прогнозирует Попов.

В пресс-службе партии Зеленского "Слуга народа" так ответили на вопрос "Страны" о вероятности переноса местных выборов: "Местная власть нуждается в перезагрузке также, как и центральная. Но будут ли досрочные местные выборы, зависит от общественного запроса".