В Украине намечается очередная тарифная революция. Правда, в этот раз власти собираются не повышать, а наоборот, снижать ценник на коммуналку.

С нового отопительного сезона должны подешеветь отопление и горячая вода. Причем, в некоторых городах тарифы снизятся сразу на 20-40%. По крайней мере так обещают чиновники.

Документ был утвержден на заседании правительства 26 июня. Согласно ему, на следующий отопительный сезон установлен ценовой максимум по отоплению - 1,4 тысячи гривен за гигакалорию или 35,21 гривна за квадратный метр, и горячей воде - и 75,74 - 83,66 за куб (в зависимости от того, есть ли полотенцесушитель).

Теперь к этой планке должны подогнать свои тарифы все областные центры и Киев, поскольку у большинства действующие тарифы заметно выше.

Интересно, что тарифный вопрос рассорил правительство. Так, глава Минрегиона Геннадий Зубко назвал "скидки" на тепло и горячую воду "политическими", намекая на предвыборный интерес в этой истории премьер-министра Владимира Гройсмана. Зубко также спрогнозировал социальные бунты из-за того, что тарифы, если и упадут, то далеко не для всех украинцев. В райцентрах и небольших населенных пунктах будут платить по-старому, а то и дороже.

Будут сюрпризы и с электроэнергией. Попытки отсрочить запуск нового рынка с 1 июля этого года сорвались. Хотя в парламенте зарегистрировано три проекта на эту тему, до их рассмотрения у депутатов руки так и не дошли.

С одной стороны, власти обещают, что для населения электроэнергия не подорожает.

С другой, как сообщил представитель президента в Кабмине и советник по энергетике Андрей Герус "25 облэнерго уже объявили о повышении расценок для бизнеса на 15-25%".

Предприятия же моментально переложат повышенные затраты в цены на товары, - уверен экономист Алексей Кущ. Хотя изначально рынок электроэнергии продвигался как благо для людей и бизнеса, и должен был не повысить, а наоборот, снизить тариф.

"Страна" разбиралась как на самом деле изменятся платежки украинцев после "отопительной" и "электрической" реформ.

Выше 1400 не нагревать

Как уже писала "Страна", история со снижением тарифов на тепло и горячую воду началась еще неделю назад, когда премьер-министр Владимир Гройсман, который сейчас изо всех сил рвется в Раду во главе своей партии "Украинская стратегия", вдруг обнаружил, что украинцы, оказывается, греются и моются слишком дорого.

На Кабмине 19 июня он дал поручение разработать новую тарифную модель, которая бы сделала платежки "честными".

Минрегион сразу же открестился от этого задания, указав, что тарифы для каждого теплокомунэнерго разные и утверждаются по специальной формуле, разработанной Кабмином. Поэтому вывести "среднюю" стоимость по стране не получится.

Решить эту дилемму вызвался глава Минюста Павел Петренко. Он подал проект, в котором фигурирует некая "граничная цена" на отопление и горячую воду. На следующий отопительный сезон это 1,4 тысячи гривен за гигакалорию или 35,21 гривни за квадратный метр, и 75,74 - 83,66 за куб горячей воды.

К этой планке рекомендовано привести все тарифы НКРЭ и местным властям.

Как подсчитал Петренко, тарифы должны снизиться на 20-40% в зависимости от города.

"В Смеле Черкасской области за квартиру 62 квадрата платят более 8 тысяч гривен, а после снижения будет на 40% меньше. В Тернополе за квартиру в 37 квадратных метров платят за отопление 2300 гривен, а теперь будет 1844, то есть, экономия - 457 гривен, или 20%. Среднее по стране снижение тарифов составит 14%", - подсчитал Петренко.

Сразу стоит отметить, что скидки получат не все. Та же Смела, которая платит до 4 тысяч гривен за гигакалорию и которую приводит в пример министр Петренко, под акцию не попадает, так как в документе четко прописано, что его действие распространяется лишь на областные центры и Киев. Смела же - это райцентр в Черкасской области.

То есть, в райцентрах будут платить, как и платили. "Люди спросят, почему одним тарифы снизили, а другим нет. Возникнет дополнительная социальная напряженность в обществе", - заявил глава Минрегиона Геннадий Зубко.

Впрочем, это аргумент, как и предостережения главы Минфина Оксаны Маркаровой, что столь вольное обращение с тарифами может не понравиться МВФ, премьер-министра Гройсмана не убедили.

Он настоял на принятии распоряжения с уточнением, что если вдруг в каком-то городе себестоимость тарифа реально намного выше заявленной "планки", мэр может лично приехать в Кабмин и в индивидуальном порядке попросить пересмотреть цифры. Но для этого ему придется "разложить тариф на молекулы". То есть, формирование тарифов для областных центров и Киева фактически переводится в ручной режим, что открывает широкие возможности для разного рода договоренностей и коррупционных схем.

От 600 гривен до 4 тысяч

До 2015 года тарифы на тепло и горячую воду теплокоммунэнерго согласовывали с НКРЭ. В рамках децентрализации эти полномочия отдали местным властям. Но формула формирования тарифа осталась неизменной - в нее включаются все затраты предприятия на производство и подачу тепла и горячей воды.

"До 80% - это газ. Плюс все остальные расходы - электроэнергия, горюче-смазочные материалы, зарплаты, расходы на поддержание сетей в рабочем состоянии и прочее", - пояснил соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

По регионам и даже отдельным населенным пунктам тарифы сильно отличаются. К примеру, в Киеве платят по 1654 гривны за гигакалорию или 38,55 гривны за квадратный метр. В Ровно тариф на отопление - 1795 гривен за гигакалорию, в Херсоне - 1621 гривна, в Харькове - 1539 гривен, то есть, выше обозначенных Кабмином 1400 гривен за гигакалорию.

Но есть и более низкий тариф. Скажем, в Днепре - всего 674 гривны, в Черновцах - чуть более 1200 гривен, в Одессе - 1229 гривен.

В райцентрах тарифы, как правило, выше и могут доходить до 3-4 тысяч за гигакалорию даже больше.

Столь большой разбег цен, по мнению правительства, свидетельствует о "несправедливости" тарифа. Якобы, в некоторых городах "коммунальная мафия" совсем потеряла совесть и дерет с народа втридорога. В свете этого Минфин собирается раскрыть бенефициаров теплокоммунэнерго и поименно перечислить тех, кто "обирает людей".

Периодически коммунальщики подают новые расчеты, в которых указывают как изменилась себестоимость. И, согласно им, власти утверждают новый тариф.

Но за последнее время в тарифной формуле подешевела лишь одна составляющая - газ. Как известно, "Нафтогаз" снизил цены для населения на июнь на 11,8%. По подсчетам Дмитрия Марунича, теоретически такая "скидка" позволяет снизить тарифы на отопление и горячую воду на 5-7%.

"Понятно, что нынешнее удешевление газа - временное. Оно связано с летним сезоном и переизбытком предложений по газу в Европе. Осенью все изменится, и газ снова подорожает (на европейском хабе до 11-13 гривен за куб, для населения - вернется к прежнему уровню 8,55 гривен, - прим. Ред.). И граничные цены тогда тоже будут пересматривать? Нет смысла каждый месяц менять тарифы на тепло и горячую воду", - говорит глава комитета по ЖКХ, благоустройству и экологии в Общественном совете при КГГА Олег Попенко.

Как пояснил "Стране" Алексей Кущ, в ряде городов производство тепла обеспечивают теплоэлектроцентрали, генерирующие также и электроэнергию.

"То есть, тепло там является неким "побочным продуктом". Следовательно, оно объективно на 20-30% дешевле, чем в других населенных пунктах. В маленьких городах такой цепочки нет, и тепло там подороже. Особенно, если часть жителей отказывается от централизованного отопления в пользу индивидуального. А те, кто остается в общей системе, платят по повышенным тарифам", - говорит эксперт.

Хитрая формула

По мнению Куща, Кабмину стоило бы не устанавливать "планки", а изменить саму формулу формирования тарифов для населения. Скажем, предусмотреть в ней использование газа отечественной добычи по 4-5 гривен вместо импортного почти по 8 гривен за куб.

"Тогда отопление и горячая вода автоматически подешевели бы", - говорит эксперт.

В целом же, снижение цен на отопление без радикального снижения цены на газ для теплокоммунэнерго (газ занимает львиную долю в себестоимости) - полный пшик. И когда осень цены на газ в Европе, по прогнозам, пойдут в рост, то при всем желании поставщики тепла не смогут вписываться в спущенные из Киева тарифы.

"Установление цен и тарифов на коммунальные услуги - это компетенция органов местного самоуправления и НКРЭ. Своим сегодняшним решением Кабмин превысил свои полномочия ради предвыборного популизма. Я уверен, что это постановление никем и нигде не будет исполнено", - считает глава Жилищного Союза Александра Скубченко.

Эксперты говорят, что местные теплокоммунэнерго начнут массово оспаривать решение Кабмина в судах и смогут получить положительные решения.

Тем более, что есть вопросы и к предельным тарифам, рассчитанным Минюстом. "Хотелось бы увидеть расчеты, на основании которых были получены эти "экономически обоснованные" тарифы, - говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Впрочем, ни в самом документе, ни на заседании Кабмина не уточнили откуда взялась стоимость гигакалории в 1400 гривен и вода по 75,74 - 83,66 гривен за куб.

В итоге с нового отопительного сезона тепло и горячая вода могут не только не подешеветь, но еще подорожают. Ведь почти наверняка взлетят цены на газ плюс после запуска нового рынка электроэнергии для теплокоммунэнерго вырастут тарифы на электроэнергию.

А "понидение тарифов" на отопление окажется лишь памятником предвыборному пиару Гройсмана, который, к тому времени, уже не будет премьером.

Без Роттердама плюс, но с дорогой едой и транспортом

Новый рынок электроэнергии также обещает массу сюрпризов украинцам. Отсрочить его введение так и не удалось, хотя СНБО решило, что отрасль "пока не готова" к реформе.

Скептицизм окружения президента списали на лоббистские уловки олигарха Игоря Коломойского, который таким образом пытается оттянуть повышение тарифов для своего ферросплавного производства. В итоге несколько поданных в парламент законопроектов об отсрочке рынка даже не рассматривали.

Кабмин же спешно принял пакет документов, которые должны сгладить переход на новые правила. А сторонники рынка убеждают украинцев, что если немного потерпеть, то электроэнергия даже подешевеет. Ведь все схемные формулы типа "Роттердам плюс" автоматически отменяются. А цены будет устанавливать рынок.

Уже точно известно, что для населения тарифы на электроэнергию не изменятся.

В среднем они будут составлять 1,06 гривну за киловатт. Обеспечивать людям дешевый свет должны будут государственные предприятия "Укргидроэнерго" и "Энергоатом" (у них наиболее дешевая себестоимость электроэнергии), а также частично оператор магистральных сетей "Укрэнерго". На них Кабмин своим решением возложил специальные обязательства.

Но, как указала в своем обращении к Кабмину "Укрэнерго", из-за этих спецобязательств, расценки для промышленных пользователей взлетят до 40%. В НКРЭ подсчитали, что бизнес переплатит 37 млрд гривен в год.

На Кабмине 19 июня премьер-министр Гройсман дал поручение Минэнерго, "чтобы тарифы для людей и бизнеса не повысились". Но в случае с бизнесом сохранить действующий ценник не удастся.

Как сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус, ряд облэнерго уже предупредили о повышении тарифов для небытовых пользователей на 15-25%. Ранее Минэнерго допускало рост тарифов, но намного меньший - всего на 8-10%.

Но, скорее всего, на практике цены повысят все же почти на четверть. "Киевские предприниматели уже получают платежки на июль с тарифом порядка 3 гривен за киловатт, что почти на 1 гривну дороже, чем они платили "без рынка", - рассказал "Стране" глава Союза защиты предпринимателей Сергей Доротич.

По его словам, предприятия будут закладывать увеличенные тарифы в цены на товары.

"Маржа у большинства компаний сейчас маленькая, некуда двигаться в рентабельности. Те, у кого доля электроэнергии в себестоимости меньше 5% еще потерпят, но те, у кого этот показатель больше, начнут переписывать ценники", - говорит он. По словам Доротича, пик пересмотра цен начнется осенью, так как многие компании в свое время перевели отопление с газа на электроэнергию, следовательно, с началом отопительного сезона получат рекордные платежки.

Экономист Алексей Кущ прогнозирует подорожание большинства товаров массового спроса и продуктов питания, как минимум, до 5%.

По словам Олега Попенко, можно ожидать к 1 сентябрю скачок цен на товарную корзину, в первую очередь - на продукты питания. Плюс - потребителей ожидает рост тарифов на холодную воду до 25%, поскольку 65% составляющей в цене - это электроэнергия. Немного подорожает и та же горячая вода, которую обещает сделать дешевой Кабмин. Также вырастет стоимость проезда в общественном транспорте на 1-1,5 гривны - в метро, трамваях и троллейбусах, электричках.

Алексей Кущ не исключает, что в июле-августе противники реформы сделают все, чтобы "искусственно скомпрометировать новый рынок".

"Создадут ситуацию, когда за счет неподготовленности отрасли произойдет сильный скачек цен для бизнеса и волной пойдет подорожание всех товаров. В последующем это может стать аргументом для моратория на новые правила по электроэнергии. Думаю, его предложат ввести новому составу парламента уже осенью", - подытожил Кущ.