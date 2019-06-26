После прений на заседании Кабмина, министры одобрили на назначение на должности 8 новых губернаторов, которые ранее предложил правительству президент Владимир Зеленский.

Члены Кабмина голосовали по каждой из кандидатур. Тем не менее, все восемь представлений Зеленского были поддержаны и теперь в 8 областях Украины появятся новые руководители.

Кто эти первые Зе-губернаторы, анализирует "Страна".

Сборщик металлолома в Одессе

Голосованию по представлениям Зеленского предшествовало публичное возмущение нынешнего вице-премьера Павла Розенко в Facebook, который требовал внедрения публичной, открытой, прозрачной модели кадровых конкурсов на должности глав облгосадминистраций. Такие конкурсы практиковались предыдущей властью, но были открытыми только по своему названию.

На самом деле, они превращались в бутафорию, а победители будущего конкурса были известны заранее.

Например, как это произошло в декабре 2016 года с конкурсом на должность главы Одесской обладминистрации, где победителем был назван директор госпредприятия "Полиграфкомбинат Украина" Максим Степанов, которого лоббировала Администрация тогдашнего президента Петра Порошенко.

По закону председатели местных государственных администраций назначаются на должность президентом Украины по представлению Кабинета Министров, а не наоборот. С другой стороны, процедура внесения кандидатур четко не выписана. Но и очевидно то, что без одобрения президента рассмотрение кандидатур бесперспективно.

Поэтому теперь без конкурсов и обсуждений уже новый президент Владимир Зеленский расставляет фигуры на своей шахматной доске. И опять в эпицентре внимания Одесская область, кандидатура губернатора которой вызвала наибольшие прения на заседании Кабмина.

"Самая большая дискуссия была именно по Одесской области. И наибольшее количество голосов было против этого кандидата", - спойлерил с заседания вице-премьер Павел Розенко.

Речь идет об Андрее Андрейчикове. По данным "Страны", Андрейчиков один из крупнейших операторов рынка металлолома в Украине. Он возглавляет общественную организацию "Ассоциация вторичных металлов и ресурсов".

Его близкий бизнес-партнер - известный в Одессе предприниматель Алексей Козаченко, который связан с влиятельным в регионе депутатом от БПП Геннадием Чекитой.

"Украинский рынок оптового сбора и торговли ломом металла - полностью коррумпирован и крышуется полицией и СБУ, в зависимости от региона, - сказал "Стране" один из бизнесменов, которые работают на этом рынке. - На первичном уровне - половина сбора металлолома - это порезка брошенных металлоконструкций заводов в АТО и заброшенных труб оросительных и водоснажающих предприятий. Этим последнее время занимаются "активисты" из разных общественных организаций под крышей СБУ и полиции. Вторая половина объема сбора металлолома - это рабский труд бродяг и обездоленных людей. Поэтому, скорее всего, назначение Андрея Андрейчикова лоббировано Козаченко в обмен на его финансовую поддержку избирательной кампании Зеленского. Козаченко официально перевел в фонд "Слуги народа" три миллиона гривен. И крупных чинов в полиции - полицейские традиционно были главными крышевателями сбора и торговли металлоломом".

Но в целом до сих пор широкой общественности Андрейчиков был незнаком. А потому его назначение губернатором, конечно, вызвало недоумение. Особенно с учетом, мягко говоря, неоднозначной репутации, которую он и его партнеры имеют регионе.

"В чью голову пришла гениальная идея назначать Андрейчикова на пост губернатора Одесской области? Почитайте что-ли о нем, почитайте у вас в ленте отзывы одесситов — это же реально жесть! Вернее не жесть, а металлолом! Я почти со 100% вероятностью могу утверждать, что просто так это назначение не состоится, Одесская область станет на дыбы!", - пишут в комментариях под постом Розенко возмущенные одесситы.

Куда более известна, чем сам Андрейчиков - его супруга. Елена Андрейчикова - известная писательница, переводчица и бизнес-вумен. Автор таких книг, как "Акулы тоже занимаются любовью", "Остаться дома", "Женщины как женщины" и множества других.

Не смотря на то, что книги писательницы можно легко купить на книжных сайтах, за весь прошлый год ее доход составил всего 13 тысяч гривен. На ней записано нежилое помещение, три квартиры в Одессе, дорогие ювелирные украшения, кольцо с бриллиантом за 29 тысяч гривен, а также серьги с бриллиантами за 189 тысяч гривен, которые ей подарили на 8 марта 2017 года. Также ей принадлежит катер. Сам Андрей Андрейчиков владеет легковым автомобилем, двумя прицепами и тремя грузовыми авто. Недвижимости у него нет.

Замдиректор убыточного Укрэнерго - Киевщине

Кандидат на пост киевского губернатора, 35-летний уроженец Баку Михаил Бно-Айриян является заместителем директора НЭК "Укрэнерго" по коммуникациям и международному сотрудничеству. СМИ неоднократно обвиняли руководство этой организации, которая показывает негативный финансовый результат, в коррупции.

У будущего губернатора за плечами образование в КНУ им. Тараса Шевченко и Московском государственном институте международных отношений, где он получил диплом МВА по специальности "Международный нефтегазовый бизнес". Свою трудовую карьеру Михаил Бно-Айриян начинал с должности журналиста, работал в посольстве Украины в Российской Федерации.

Около 3 лет Бно-Айриян был советником министра иностранных дел Украины Константина Грищенко, когда тот стал вице-премьером, Бно-Айриян был назначен его советником по вопросам здравоохранения.

После Евромайдана Бно-Айриян возглавлял Департамент стратегического планирования и европейской интеграции в Министерстве энергетики и угольной промышленности. В 2016 году он участвовал в конкурсе на должность председателя Житомирской областной госадминистрации, но проиграл его, и уже после этого устроился на работу в "Укрэнерго".

В декларации чиновника говорится, что его официальная зарплата в "Укрэнерго" составляла порядка 280 тысяч гривен в месяц, он владеет земельным участком на 1000 квадратных метров в селе Погребы и квартирой во Львове, а проживает в Киеве в жилье своих родственников.

Жене Михаила Бно-Айрияна принадлежит внедорожник "Рендж Ровер", который она приобрела в прошлом году за 600 000 гривен.

Губернатора Херсонщины сбивают петицией

На должность губернатора Херсонской области предлагается назначить экс-замминистра обороны Юрия Гусева. Он фигурировал в списках партии "Слуга народа" на внеочередные выборы, но потом заявил, что снимает свою кандидатуру из-за "информационной атаки". И уже через несколько дней стал претендентом на должность губернатора.

24 июня на сайте президента была зарегистрирована петиция с просьбой не назначать его на эту должность из-за его коррупционного прошлого.

"Согласно сообщениям СМИ и публикациям народных депутатов Украины, это лицо является фигурантом многих коррупционных скандалов, в том числе в сфере осуществления госзакупок для армии. Назначение такого лица будет противоречить всему тому, благодаря чему вы на последних выборах стали президентом Украины, обещая новые лица народу Украины и реальную борьбу с коррупцией", - пишет автор петиции Дмитрий Исаенко.

Протестовать против назначения Гусева пришли активисты и под Кабмин. На их плакатах были надписи "Нет реинкарнации старой власти. Уберите коррупционера Гусева от Херсонщины".

Гусева связывают с бывшим вице-премьером Украины Валерием Хорошковским, от партии которого "Команда озимого поколения" он баллотировался в Раду в 2002 году.

Военный прокурор из Ужгорода - на Донецкую область

Председателем Донецкой ОГА станет 33-летний военный прокурор из Ужгорода Павел Кириленко, который является уроженцем Горловки Донецкой области.

В 2008 году он окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого в Харькове.

В правоохранительных органах Кириленко работает с июля 2008 года. Начинал свою карьеру с помощника прокурора. Позже был прокурором отдела, заместителем прокурора, прокурором и начальником следственного управления прокуратуры. В конце сентября 2017 года его представили в качестве нового военного прокурора Ужгородского гарнизона — подполковника юстиции.

Интересно, что в своей декларации Кириленко указал местом проживания Львов.

Хотя фактически проживает по месту работы, в Ужгороде Закарпатской области. У него есть жена и двое детей.

Согласно декларации будущего губернатора, все недвижимое имущество его семьи - квартира, гараж и земельный участок - находится в Горловке.

Семья проживает в служебной квартире.

Месячный доход прокурора составляет порядка 20 тысяч гривен, что не помешало ему в 2017 году приобрести BMW 528i 2015 года выпуска за 400 тысяч гривен.

Кондитер в Закарпатье

Бизнесмен из Мукачево, владелец кондитерских "Бондаренко" Игорь Бондаренко возглавит Закарпатскую область. Уроженец Евпатории занимается кондитерским делом с 14 лет. Сперва помогал своему дяде, который работал на Комбинате питания кондитером.

Затем, после военной службы, переехав в Мукачево, в 1998 году открыл первую в городе кофейню.

Сейчас он владелец сети из 7 кофеен в Мукачево и Ужгороде, еще в несколько кофеен региона поставляет кондитерские изделия на продажу, а это более 80 наименований деликатесов.

Несколько лет назад кофейни Бондаренко стали объектом расследования программы "Ревизор" Ольги Фреймут, телеведущей очень понравилось в заведениях будущего губернатора, но рекомендацию программы они так и не получили, так Фреймут со съемочной группой не допустили в производственный цех.

Судя по декларации бизнесмена, его кондитерские, которые оформлены на жену, приносят неплохой доход - порядка миллиона гривен в год. В собственности предпринимателя - три квартиры в Мукачево и земельный участок более 2000 кв. м., у жены участок 1400 кв. метров и еще одна квартира в Мукачево.

Луганщину возглавит ректор университета

Новым главой Луганской ОГА стал 55-летний Виталий Комарницкий, ректор Луганского госуниверситета внутренних дел. В прошлом он был членом Партии регионов, в 2010 году баллотировался в Луганский областной совет по партийным спискам ПР.

Журналист Сергей Руденко утверждает, что на эту должность Комарницкого пролоббировал Максим Ткаченко, директор "Квартал-Концерта". А еще одним его соратником называет бывшего "регионала" Владимира Струка, который был главой поселка Юбилейный, где находился Луганский университет внутренних дел. Против Струка прокуратура возбуждала против дело по признакам призывов к нарушению территориальной целостности Украины. Сам Владимир Струк баллотируется в народные депутаты в избирательном округе №113 на Луганщине.

Комарницкий выехал из Луганска 15 сентября 2014 года, на следующий день университет прекратил работу. ВУЗ пытались запустить в Сумах и Николаеве, на данный момент он располагается в Северодонецке.

С учетом того, что реально украинская власть в Луганске закончилась в июне 2014 года, то, получается, что Комарницкий работал в ВУЗе несколько месяцев, когда город находился под контролем сепаратистов. На их сайтах, кстати, в конце 2014 года писали, что Комарницкий в начале активно поддерживал "республику", но потом переметнулся на украинскую сторону.

У Комарницкого двое сыновей, один из них работает прокурором в Главной военной прокуратуре. Второй имеет российское гражданство и проживает в Москве.

В декларации Комарницкого говорится, что он с женой владеет несколькими объектами недвижимости в Луганске, а в Северодонецке проживают в арендованной квартире. Также ректору принадлежит автомобиль ВАЗ 21083 1995 года выпуска.

Ректор получает порядка 10 тысяч гривен пенсии в месяц и 25 тысяч гривен зарплаты. Денежные запасы Комарницкого - 120 тысяч гривен и 10 тысяч долларов.

Адвокат на Львовщину

35-летний адвокат Маркиян Мальский возглавит Львовскую область. Он кандидат юридических наук, адвокат, руководитель Западноукраинской ячейки крупной юридической компании Arzinger. Эта компания известна тем, что выходцем из нее является экс-заместитель генпрокурора Касько, которого сейчас прочат на главу ГПУ.

До того, как присоединиться к компании Arzinger, Мальський работал юристом в группе международного арбитража в компании Freshfields Bruckhaus Deringer в Париже. После Евромайдана он выиграл публичный конкурс на должность главы Госфискальной службы во Львовской области, но отказался от этой должности из-за расхождений во взглядах с тогдашним главой ГФС Романом Насировым.

Также он был внештатным советником главы Львовской облгосадминистрации по вопросам внешнеэкономической деятельности. Мальский является автором двух книг на тему разрешения коммерческих споров, а также более 70 публикаций на юридическую тематику.

Его отец – тоже Маркиян Мальский - известный дипломат, в 2010-2014 годах был послом Украины в Польше, а с 2016 года стал консулом Австрии во Львове.

Партнер россиян - в Черкассы

Одно из самых загадочных назначений - это кандидатура предпринимателя Игоря Шевченко на должность губернатора Черкасской области.

Черкасские интернет-издания называют претендента "бизнесменом с недвижимостью в России". Согласно поданной декларации, он занимается транспортным бизнесом. Ему принадлежат ряд грузовых автомобилей и прицепов. Шевченко задекларировал квартиру в России площадью 104 кв. м, приобретенную им в 2017 году, а также нежилое помещение и земельный участок, которыми он владеет совместно со ставропольськими бизнесменами Андреем Луневым и Михаилом Арзимановым.

Также Шевченко задекларировал 100% корпоративных прав на ООО "Легкий экспорт плюс", зарегистрированное в Черкассах, и частное предприятие "Гермес – Шевченко Игорь", главный офис которого зарегистрирован в итальянском городе Римини. Он отметил, что владеет наличными в размере около 600 тысяч евро.

Интересно, что ранее владельцем юрлица "Легкий экспорт плюс" был скандальный черкасский предприниматель Борис лебедцов, который обвинялся в незаконной застройке зеленой зоны в Черкассах.

Выводы

Практически все назначенные губернаторы - это отнюдь не "новые лица", а представители местных элит и бизнеса. Причем с крайне неоднозначным бекграундом. Их трудно отнести как к неким известным реформаторам (или вообще идейным людям), так и к группе друзей Зеленского.

Единственное логичное объяснение - за этих товарищей кто-то "попросил". В лучшем случае - просто рекомендовал. В худшем - заплатил.