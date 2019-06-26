Несмотря на то, что за окном - лето, Кабмин 26 июня почти полностью посвятили новому отопительному сезону. Правительство буквально раскололось на два лагеря. Премьер-министр Владимир Гройсман, Минюст, Минсоцполитики, Минэнерго лоббировали снижение тарифов на тепло и горячую воду на 20-40% и борьбу "с коммунальной мафией".

А Минрегион, Минфин, Мининфрастрктуры, наоборот, предлагали не рубить с плеча, напоминая об МВФ, которому снижение тарифов может и не понравиться. Разницу в позициях оппонентов коротко пояснил глава Минрегиона Геннадий Зубко. "Мы не берем участия в политическом процессе", - сказал он, намекая на явную предвыборную риторику идеи о снижении тарифов.

В итоге решение все же приняли. Не удалось отсрочить также рынок электроэнергии. Он, как и было запланировано, заработает уже в считанные дни - с 1 июля этого года. При этом для населения тарифы не вырастут, а вот для бизнеса ситуация куда хуже. "25 облэнерго уже объявили о повышении цен на 15-25% потребителей до 150 кВт, то есть, для малого и среднего бизнеса", - заявил представитель президента в Кабмине и советник по энергетике Андрей Герус. То есть, стоит готовится к подорожанию товаров и услуг, ведь предприниматели наверняка заложат новые тарифы на электроэнергию в ценник.

Еще одну стычку в Кабмине спровоцировал вопрос утверждения кандидатур глав губернаторов, которые уже подал президент Владимир Зеленский. Было предложение сделать кадровые обсуждения открытыми, чему воспротивились некоторые члены правительства. В частности, глава МВД Арсен Аваков заявил, что "Кабмин - это не политический клуб", а премьер назвал все споры "интеллектуальным баттлом" и закрыл обсуждение кадрового вопроса.

"Страна" разбиралась, что принял Кабмин 26 июня.

Новые тарифы и "коммунальная мафия"

Кабмин решил переписать платежки украинцев. Еще на прошлом Кабмине 19 июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что снижение цены на газ для населения - только первый шаг. Дальше нужно "давить" на поставщиков горячей воды и тепла. В структуре тарифов на эти услуги на долю газа приходится порядка 80%, то есть, если топливо дешевеет, то должны падать цены и на горячую воду и тепло. Тогда же премьер распорядился рассчитать некие "граничные тарифы" на горячую воду и отопление, выше которых теплокоммунэнерго поднимать цены не смогут.

Возражения главы Минрегиона Геннадия Зубко о том, что тепловые сети в Украине и так на ладан дышат, и, если коммунальщикам ограничить тариф, то чинить трубы вообще будет не на что, правительство проигнорировало, поручив оперативно разработать проект распоряжения о граничных ценах на коммунальные услуги. Что, собственно, и было сделано к нынешнему Кабмину 26 июня. Причем, интересно, что проект подал не Минрегион, в компетенцию которого входят вопросы коммунальной сферы, а Минюст. Его глава Павел Петренко еще на прошлом Кабмине всячески нахваливал идеи Гройсмана "дать украинцам дешевое тепло и горячую воду".

Он открыто обвинил "коммунальных князьков", которые дерут тройную цену с украинцев. Причем, на заседании Кабмина назвал даже ряд фамилий владельцев "жадных" теплокоммунэнерго. И предложил уже в ближайшее время открыть полный список собственников, которые не готовы дать украинцам "честную платежку".

В проекте указано, что с нового отопительного сезона запускается государственное регулирование тарифов на тепло и горячую воду. Но только для городов областного значения и Киева, хотя изначально Гройсман в качестве аргумента в пользу госрегулирования приводил именно маленькие города, где тарифы и вправду часто неадекватные (скажем, одна гигакалория может стоить до 4 тысяч гривен при средней по стране стоимости в 1,6-1,7 тысячи).

Документ предусматривает, что местные власти, как и ранее, смогут утверждать тарифы на тепло и горячую воду, однако они не могут превышать "максимальный экономически обоснованный уровень".

На следующий отопительный сезон это будет 1400 тысячи гривен за гигакалорию и 75,74 - 83,66 за куб горячей воды (в зависимости от того, есть ли полотенцесушитель).

Местным властям теперь нужно привести свои тарифы в соответствие с новой ценовой планкой.

Это ниже, чем во многих городах страны. Так, в Киеве этой зимой платили по 1654 гривны за гигакалорию или 38,55 за квадратный метр. В Ровно тариф на отопление - 1795 гривен за гигакалорию, в Херсоне - 1621 гривна, в Харькове - 1539 гривен и т.д.

Соответственно, для жителей этих городов услуги с нового отопительного сезона должны подешеветь.

"В Смеле Черкасской области за квартиру в 62 квадрата платят более 8 тысяч гривен, а после снижения - на 40% меньше должно быть", - заявил Петренко. В Тернополе за квартиру в 37 квадратных метров платят за отопление 2300 гривен, а теперь будет 1844, то есть, экономия - 457 гривен, или 20%. Среднее по стране снижение тарифов на 14%", - подсчитал Петренко. При этом министр явно слукавил, ведь жителей Смелы новое решение не коснется, так как этот населенный пункт - райцентр.

Но, к примеру, в Днепре нынешний тариф на отопление - всего 674 гривны, в Черновцах - чуть более 1200 гривен, в Одессе - 1229 гривен. То есть, там местные власти могут повысить расценки до "экономически обоснованного уровня" в 1400 гривен.

Петренко также пообещал "проверки всем поставщикам" и наказание тем, кто завышает тарифы. На что Геннадий Зубко отметил, что экономия возможна только за счет энергоэффективности. "Давайте тогда сэкономим на мясе и сахаре", - пошутил он. И напомнил, что жители райцентров почему-то не попали под действие новых тарифов, то есть, будут платить намного больше, чем в мегаполисах, что чревато социальным взрывом. Минрегион посчитал, что теплокоммунэнерго может потерять 7 млрд гривен.

"Установка ограничений - это уже не экономически обоснованная цена", - согласилась глава Минфина Оксана Маркарова. И напомнила, что МВФ будет против такого регулирования. "У нас нет международных обязательств, по которым мы должны прикрывать тех, кто дает необоснованные тарифы", - парировал Гройсман.

Минрегиону он поручил в течение месяца провести аудит всех теплокоммунэнерго и отчитаться о тарифах. И только с "доказательной базой" лоббировать интересы монополистов.

"Мы поддерживаем работу по снижению тарифов, но хотели бы, чтобы юридически они были "чистыми", чтобы потом не было судебных отмен. Лучше вернуть формирование тарифов на уровень НКРЭ (по многим населенным пунктам это право передали на местный уровень в рамках децентрализации в 2015 году - Прим. Ред.), чтобы она исправила то, что напринимали местные власти", - добавил представитель президента в Кабмине и советник по энергетике Андрей Герус. Но в итоге решение все же приняли.

Плюс 15,5 миллиардов на пенсии

На Кабмин 26 июня вынесли и пенсионный вопрос. Ранее премьер-министр Гройсман анонсировал, что правительство в самое ближайшее время рассмотрит вопрос повышения пенсий уже с 1 июля.

В проекте предлагается увеличить бюджет Пенсионного фонда на 29,9 млрд гривен. Сделать это хотят за счет средств государственного бюджета в размере 3,6 млрд гривен. Как указано в пояснительной записке к проекту, еще остались деньги от растаможки евроблях. Напомним: львиную долю этих средств, а собрали порядка 6 млрд гривен, израсходовали на доплаты пенсионерам в марте этого года.

Кроме того, ПФ должен увеличить бюджет за счет собственных средств, якобы, за счет перевыполнения планов по поступлениям ЕСВ на 15,23 млрд гривен. Плюс - ПФ добыл денег на административные расходы в связи с увеличенной нагрузкой (фонду частично передали выплаты монетизированных субсидий).

"Лишние" деньги планируется пустить на доплаты пенсионерам, которые получают меньше 2000 гривен. В итоге расходы на выплаты пенсий вырастут с запланированных ранее 267,5 млрд гривен до порядка 283 млрд гривен, то есть, на 15,5 млрд гривен.

Это при том, что пенсионный фонд и так погряз в догах. "За 4 месяца 2019 года фактические выплаты ПФ превысили плановые на 8,9 млрд гривен. Это произошло после индексации пенсий и выплаты одноразовой помощи пенсионерам, начиная с весны. В марте, по данным Офиса по финансовому и экономическому анализу ВРУ, возник дефицит ПФ в 4,8 млрд, а в апреле уже 5,2 млрд. При этом растут доходы как самого ПФ, так и издержки госбюджета, который дотирует солидарную пенсионную систему. На этот год планировались расходы ПФ в размере 408 млрд. При этом они не учитывали индексацию пенсий и одноразовые выплатиы. За счет ЕСВ будет покрываться 265 млрд, а 143 млрд - дефицит. При этом, по состоянию на 1 мая ПФ не вернул взятые в долг на Едином казначейском счете 4 млрд гривен. С сентября запланировано увеличить выплаты пенсий еще на 2,5 млрд и тогда ежемесячно затраты Фонда составят более 35 млрд. Это значит, что Украине нужно наращивать темпы экономического роста, чтобы оплачивать и внешние долги и пенсии одновременно. На поддержание существующей пенсионной системы понадобится 5,5 млрд долларов", - написал на своей странице в Facebook глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

Госзаказ для вузов

Хотя украинские абитуриенты уже сдали ВНО и вступительная кампания на низком старте, Кабмин только сейчас вернулся к вопросу госзаказа на подготовку специалистов. Соответствующее распоряжение было утверждено на заседании правительства 26 июня.

В частности, государство профинансирует подготовку 182600 человек, из них - 36700 младших специалистов, что почти на 7% меньше, чем в прошлом году.

Бакалавров за бюджетный счет обучат 79854 человека, магистров - 55379. Как указано в пояснительной записке, это на 10,4% ниже прошлогоднего госзаказа.

При этом увеличен госзаказ по естественным наукам, математике и статистике, и снижен - по экономике, психологии, праву, банковскому делу и др.

Кабмин также дал прогнозные показатели госзаказа на 2020-2021 годы. Так, в следующем году прием младших специалистов планируется провести на уровне 75 000 человек, то есть, боле чем вдвое больше, чем в этом году, бакалавров - 110000 (на 30000 больше, чем в этом году), магистров - 6000, то есть, почти вдесятеро меньше, чем в 2019 году. Всего в следующем году ожидается прием в вузы и техникумы 241000 человек. В 2021 году поступающих будет еще больше - 312500 чел.

Ранее Кабмин анонсировал ряд изменений в госзаказе, в частности, запрет на перераспределение между разными отраслями (скажем, если по математике останутся лишние места, их нельзя будет перебросить на экономику). Также обещали полностью отказаться от набора бюджетников по специальности "Право", формировать госзаказ с учетом потребностей рынка труда и пр.

В финальном распоряжении закреплена норма о запрете перераспределения мест. Но, как прокомментировал "Стране" юрист в сфере образования Андрей Черных, нет других обещанных новаций, в частности, формирования госзаказа с учетом потребностей рынка труда. По новому механизму студенты самых востребованных на рынке специальностей (инженерных, технических и др.) должны были получать более высокую стипендию и социальные льготы при трудоустройстве. "В связи с этим вопрос: был ли проведен анализ потребностей рынка труда и какие именно льготы получат выпускники при первом трудоустройстве. Где результат прогноза рынка труда на основании которого подготовлен проект о госзаказе? И где можно ознакомится с методикой формирования госзаказа на следующие годы?", - удивляется Черных.

Кстати, по праву государство, вопреки обещаниям прекратить платить за "модную специальность", все же профинансирует подготовку 275 специалистов.

Детские лагеря пересчитают

В Украине появится реестр детских оздоровительных учреждений. Соответствующее постановление утвердил Кабмин. Как указано в пояснительной записке, его цель - воспрепятствовать перепрофилированию и уничтожению оздоровительных учреждений.

"В Украине нет реестра детских оздоровительных учреждений. И работает лишь два государственных учреждения - "Молодая гвардия" и "Артек". Остальные находятся в коммунальной или частной собственности, и местные власти, пользуясь отсутствием реестра, делают с ними, что хотят, в том числе, перепрофилируют детские учреждения. В итоге, таких учреждений становится все меньше", - пояснил глава Минсоцполитики Андрей Рева. Реестр будет открытым для общественности. Там планируется собрать всю информацию об учреждениях, в том числе, оздоровительный профиль, материально-техническую базу и пр.