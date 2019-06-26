Верховный суд Австрии отклонил апелляцию адвокатов украинского бизнесмена и политика Дмитрия Фирташа на решение апелляционного суда о его экстрадиции в США. Теперь окончательное решение о судьбе Фирташа - за федеральным министром юстиции Австрии.

Если министр согласится с экстрадицией, Фирташ может предстать перед американским судом уже в июле.

Что означает это решение суда и каким будет развитие событий, анализирует "Страна".

"Политический противник Вашингтона"

После первого решения высшего земельного суда Вены о возможности экстрадиции украинского бизнесмена и политика Дмитрия Фирташа в США прошло 2 года и 4 месяца.

Адвокаты Фирташа настаивали на том, что запрос США на экстрадицию политически мотивирован. И эту же позицию отстаивал и суд первой инстанции весной 2015 года.

"Дмитрий Фирташ - это политический противник Вашингтона", - заявил адвокат Фирташа Дитер Бемдорфер во время заседания в Верховном суде во вторник, 25 июня, убеждая Сенат (коллегию судей) Верховного суда отказать в экстрадиции Фирташа в Штаты.

Но Верховный суд Австрии отклонил апелляцию адвокатов и не согласился с их ходатайствами о необходимости возобновить судебное разбирательство. Суд также не прислушался к доводам прокуратуры Австрии, которая выступает против экстрадиции.

Решение Верховного суда Австрии оппоненты Фирташа в Украине сочли доказательством его вины. В то время, как председательствующий судья, наоборот, указал, что Верховный суд не решает вопрос наличия или отсутствия вины Фирташа, а только рассматривает соблюдение законодательства при принятии решения апелляционным судом и вопрос о возможности экстрадиции.

В целом решение о возможности экстрадиции Фирташа в США Верховный суд оставил в силе, хоть и отметил, что имеет некоторые замечания к процессу рассмотрения дела в апелляционном суде. В ходе слушаний Фирташ отказался от последнего слова, присоединившись к заявлениям своих защитников.

Позднее пресс-служба Фирташа обнародовала позицию его юристов.

"Мы разочарованы сегодняшним решением Верховного суда Австрии. В любом случае, ничего не изменилось относительно невиновности господина Фирташа и отсутствия доказательств его вины в каком-либо преступлении. Он никогда не занимался бизнесом в США, никогда не посещал США, не знал ни о каких планах по подкупу официальных лиц в Индии по вопросу индийских титановых месторождений, которые никогда и никем не были реализованы", - говорится в заявлении.

Окончательное решение об экстрадиции Фирташа в США теперь должен принять федеральный министр юстиции Австрии, 70-летний Клеменс Яблонер, назначенный на эту должность буквально в мае нынешнего года. Около 20 лет он был председателем Высшего административного суда и профессором юриспруденции в Венском университете. Помимо поста министра юстиции своей страны, он также в настоящее время исполняет обязанности вице-канцлера Австрии.

Согласно договору об экстрадиции между Австрией и США, министр юстиции принимает решение "с учетом интересов и международных обязательств Австрии". Таким образом, согласовывать решение Клеменс Яблонер должен с внешнеполитическим ведомством, которое в мае возглавил карьерный дипломат Александр Шалленберг, который до этого возглавлял департамент по вопросам ЕС в канцелярии экс-премьера Себастиана Курца, а еще раньше - был спикером в тамошнем МИДе.

Австрийские СМИ, комментируя судебный процесс над Фирташем, уже назвали будущее решение министра юстиции Австрии "политическим".

"Ввиду актуальности этого вопроса для внешней политики всегда считалось вероятным, что такое решение будет принято только по согласованию с другими членами федерального правительства", – отметило агентство APA, считая, что на это потребуется несколько дней. Однако, австрийское законодательство не ограничивает министра в сроках принятия решений.

Таким образом, оно может быть вынесено как в ближайшие дни, так и спустя длительное время.

Фабула дела

Дмитрий Фирташ вынужденно находится в Австрии уже более 5 лет. В Штатах бизнесмена обвиняют в попытке подкупа индийских чиновников на общую сумму 18,5 миллионов долларов. По данным американских правоохранителей, Фирташ при помощи взяток хотел получить разрешения на добычу в Индии титановой руды, а готовую продукцию на ее основе, якобы, планировал продавать американской компании Boeing. Сам Фирташ отрицает обвинения, отмечая, что никогда не был в США. И называет их политически мотивированными с целью наказать за позицию накануне выборов президента Украины 2014 года, которая шла в разрез с интересами американцев.

Фирташа арестовали в Вене 12 марта 2014 года, но отпустили под залог в 125 млн евро. В апреле 2015 года Земельный суд Вены по уголовным делам отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Фирташа.

В судебном решении причиной отказа были названы политические мотивы в ходатайстве США. После решения Земельного суда Вены Фирташу вернули паспорт. Однако, прокуратура обжаловала это решение.

И в феврале 2017 года Высший земельный суд Вены разрешил экстрадицию Фирташа. Защита бизнесмена подала апелляцию в Верховный суд.

В процессе Фирташа по его экстрадиции в Австрию в январе нынешнего года выяснилась любопытная деталь - американские прокуроры аргументировали запрос на экстрадицию отчетом в PowerPoint консалтинговой фирмы McKinsey для компании Boeing, который, как утверждает сам Фирташ, он в глаза не видел.

The New York Times опубликовало материал, в котором отмечалось, что Boeing попросил McKinsey оценить возможность добычи титана в Индии для производства самолета 787 Dreamliner. Производитель самолетов рассчитывал привлечь посредника для ускорения бюрократических процедур - компанию Bothli Trade, которая принадлежит Фирташу. В этом отчете, который был составлен McKinsey в 2006 году, упоминалось, что план Фирташа состоял в том числе в том, чтобы "уважать традиционный бюрократический процесс, включая использование взяток".

Украинский олигарх также, якобы, назвал 8 представителей индийских властей, которые могли бы помочь Boeing. Их имена были опубликованы на слайде презентации консалтинговой компании, которая и стала главным доказательством американских прокуроров по делу. Прокуроры назвали этот документ "четким доказательством" того, что предприятие Фирташа сообщил Boeing "о плане подкупа государственных должностных лиц Индии, который уже был на стадии реализации".

Почти через полгода после ареста Фирташа в Вене Boeing заявил, что отказался от сделки и нашел другой источник титана. То есть де-факто взятки никто никому не давал. При этом сам анализ, проведенный McKinsey вряд ли можно считать достоверным доказательством того, что даже такие намерения существовали.

Сам Фирташ отрицает, что готов был платить взятки, и вообще имел какие-либо отношения с McKinsey. Также защита Фирташа настаивает, что у США нет юрисдикции рассматривать преступления, совершенные в Индии. Однако в конце прошлой недели федеральная судья Ребекка Палмайер в Чикаго отказалась отменить обвинения, поскольку, по ее мнению, схема повлияла на чикагскую компанию Boeing.

В статье также приводится аргументация австрийского судьи Кристофа Бауэра, который ранее отказал американцам в экстрадиции Фирташа. Тот посчитал, что реальные причины интереса властей США к Фирташу лежат в геополитической плоскости. Судья также связал стремление американцев арестовать Фирташа в конце 2013 года с его влиянием на экс-президента Украины Виктора Януковича, которое Вашингтон хотел использовать в своих целях.

"Путь к возвращению в Украину"

Американский адвокат Дмитрия Фирташа Дан Уэбб в письме к судье по делу Фирташа в Чикаго Ребекке Палмайер отмечал, что Фирташ может быть экстрадирован в течение семи-десяти дней после решения министра юстиции.

Адвокаты бизнесмена не раз отмечали, что в полном тексте обвинения против Фирташа не говорится о том, что он или кто-либо другой подозревается в даче взяток. Поэтому даже в случае экстрадиции бизнесмена в США дело против него может рассыпаться в суде, после чего Фирташ сможет вернуться в Украину.

"Друзья, я бы не спешил делать выводы по Дмитрию Фирташу. Процесс экстрадиции не имеет никакого отношения ни к мере пресечения, ни к виновности, - написал в своем Телеграм-канале авторитетный юрист Андрей Портнов. - Многие расценивают сегодняшнее решение австрийского суда отрицательно для него, а я считаю, что это путь к относительно быстрому завершению всего его дела и последующему, после всех переездов и судебных формальностей, спокойному возвращению в Украину".