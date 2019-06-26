Россия возвращается в ПАСЕ

Тема номер один на весь день родилась накануне ночью, когда ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую России вернуть ее делегацию в Ассамблею.

Решение было принято существенным большинством, так что у его противников не было шансов что-либо оспорить. А уже после принятия решения Берлин на высшем уровне поприветствовал его.

Реакция украинских политиков большей частью была противоположной. Даже Зеленский высказал сожаление, что к нему не прислушались, а украинская делегация даже на эмоциях приняла решение не участвовать в текущей сессии ПАСЕ.

Появилась и реакция МИДа. Которая была жестче, чем реакция президента, но только на уровне слов.

Парадокс, но сам министр иностранных дел Климкин прокомментировал ситуацию в ПАСЕ даже мягче, чем МИД в целом. Хотя еще совсем недавно он угрожал, что в случае возвращения россиян в Ассамблею Украина выйдет из Минских соглашений, теперь реакция министра оказалась скорее философской. И, в принципе, достаточно грамотной.

Возвращение России в ПАСЕ – это всего лишь символ. Неприятный для Климкина, но символ. Ничего для Ассамблеи это решение не изменит – кроме того, что Совет Европы получит взнос от россиян. Да и для Украины в ПАСЕ ничего не изменится – там и без россиян принимали жесткие резолюции в отношении нашей страны, которые Киев игнорировал.

Но символизм решения ПАСЕ важен в другом: это первое решение международной структуры в пользу России за последние пять лет. До сих пор абсолютно во всех структурах все шло по одному сценарию: введение санкций, потом их пролонгация или даже усиление.

И вот – первое решение в противоположном направлении. В ситуации, когда половина ЕС ждет только повода, чтобы отменить собственные санкции против России, прецедент ПАСЕ может оказаться очень полезным для остальных.

Вовина тысяча

Одна из главных тем обсуждения вчера – введение купюры в 1000 гривен. Введут ее в октябре, но объявили об этом вчера и вчера же продемонстрировали изображение ассигнации с академиком Вернадским. Несмотря на советский бэкграунд академика, сам Вернадский особых дискуссий не вызвал. В отличие от номинала на купюре с ним.

Многие посчитали, что введение тысячегривенного номинала – это предвестник грядущей в скором времени гиперинфляции. Имея, безусловно, на то некоторые основания, подсказанные памятью из начала 90-х годов прошлого века.

Однако сейчас логичнее вспомнить, что последний перед этим новый номинал – купюра в 500 гривен – был введен 13 лет назад. И стоила на тот момент эта купюра 100 долларов.

Больше того, в момент введения гривны в 1996-м самой большой была стогривенная купюра – на тот момент чуть больше 50 долларов. Но дело не только в курсе валют, а и в том, что в 1996-м 100 гривен были средней зарплатой.

Сегодняшняя (как и 13 лет назад) самая большая купюра – 500 гривен – это чуть меньше 20 долларов. И потому введение ее старшей – тысячегривенной – сестры это не предвестник новой инфляции, а закрепление старой, произошедшей сначала в 2008-09, а потом в 2014-15 годах. Хотя даже она не будет соответствовать максимальным долларовым значениям 1996 и 2006 годов.

Впрочем, гиперинфляция, безусловно, тоже может произойти. Но причиной ее в этом случае станет не Вернадский, а долг перед МВФ, который предстоит выплачивать, не получая от МВФ новых траншей.

70% за прямые переговоры с Россией. А Зеленский?

Вчерашний день принес очередные результатов социологических замеров – первых после того, как партии объявили предвыборные списки. Кардинальных изменений нет: немного просела "Слуга народа" (с 48 до 45%), немного поднялась "Оппозиционная платформа – За жизнь" (с 11 до 12%), самое существенное – это что "Евросолидарность" Порошенко в замере Института имени Яременко и "Соцмониторинга" с 8% находится все же выше "Голоса" Вакарчука, у которого почти 7%. Так что, может, и рано полностью списывать бывшего гаранта со счетов.

Однако интересным в этот раз оказалось не сравнение рейтингов партий, а их соотношение с ожиданиями украинцев. В частности, социология показала, что 70% избирателей хотят прямых переговоров с Россией ради заключения мира и почти 50% готовы ради этого предоставить Донбассу автономию.

Безусловно, большая часть из этих опрошенных – избиратели "Слуги народа". А значит, они еще в основной массе сохраняют веру в то, что Зеленский готов и к переговорам с Путиным, и к автономии Донбасса.

Между тем, все его заявления и действия за последний месяц свидетельствуют об обратном, что неизбежно скажется в итоге на рейтинге. И в этом загадка Зеленского: почему он, вместо слома внешней политики Порошенко, идет все тем же курсом, который получил на выборах всего 24% поддержки?

Соответственно, в этом и загадка предстоящих выборов: как долго рейтинг "Слуги народа" удержится на показателях за 40%, если Зеленский так и не сделает ни одного шага навстречу своим избирателям?

Местные выборы – осенью?

Вопрос, кстати, совсем не праздный. Поскольку существует очень большая вероятность, что парламентскими выборами нынешняя кампания не закончится, а очень быстро перерастет в кампанию к выборам местным.

Об этом сейчас активно говорят во всех штабах – что новая власть решила довести до логического конца весь процесс обновления и что одним из первых решений новоизбранного парламента станет назначение досрочных местных выборов на вторую половину осени 2019 года. Наиболее вероятный вариант – начало ноября.

Косвенные подтверждения этому есть. Когда гендиректор "1+1" Ткаченко уходит от ответа на вопрос, составит ли он Кличко конкуренцию в борьбе за кресло мэра, это означает, что он думает о достаточно близкой перспективе.

Если бы речь шла о 16 месяцах, думать было бы слишком рано: неизвестно, что будет тогда с рейтингом "Слуги народа" и с политической ситуацией в целом. А осенью, скорее всего, еще можно будет выжать остатки популярности Зеленского, чтобы обеспечить победу в целом ряде регионов. В том числе и в Киеве.

Однако для страны такая длительная кампания, безусловно, даром не пройдет. Вряд ли в условиях очередной вспышки популизма удастся о чем-то договориться с МВФ в сентябре, вряд ли будет решен газовый вопрос с Россией, да и вопрос окончания войны может быть отложен еще на три месяца.

Так что пока сложно сказать что-то о том, какую Украину мы получим по итогам 2019-го.

Гриценко против Путина

Хохма дня – рекламный видеоролик, опубликованный штабом "Гражданской позиции" Гриценко. В этом ролике актер, похожий на Зеленского, играет в шахматы с актером, похожим на Путина, и делает неуверенные ходы, пока из-за его спины не появляется Гриценко и не ставит мат противнику.

Ролик набрал большое количество просмотров, однако вряд ли принес такую же большую пользу "Гражданской позиции". Если вообще принес.

Во-первых, потому, что Гриценко, показывая, как он готов помогать Зеленскому, на самом деле оскорбил именно Зеленского, – показав его как подростка с трясущимися руками.

Во-вторых, потому, что Гриценко показал свою роль в политике всего лишь как роль помощника Зеленского, пусть даже и многоопытного.

И в-третьих, Гриценко сделал ставку на месседж, с которым совсем недавно провалился Порошенко, – то есть на противостояние с Путиным. В то время как три четверти страны хотят переговоров и, как минимум, отсутствие противостояния.

Кто бы ни был автором такого креатива, его нельзя отнести к серьезным политтехнологам. У Гриценко и так был минимум шансов попасть в парламент, теперь же он и вовсе спускается во вторую лигу. Даже несмотря на удачный наезд во время ток-шоу на Вакарчука, который действительно смотрелся на фоне конкурентов как подросток. Но время разочарования в Вакарчуке, видимо, еще пришло не для всех.