"Страна" продолжает анализ мажоритарных округов в регионах. Сегодня мы рассмотрим Одесскую область.

В первом туре президентских выборов Одесский регион оказался в лидерах по уровню поддержки фаворита избирательной гонки Владимира Зеленского - больше голосов, чем на Одещине, - он набрал только в Днепропетровской области.

При этом мэр Одессы Геннадий Труханов открыто агитировал за Порошенко. Но экс-президенту это, как видим, не помогло.

На этих выборах Труханов идет четвертым номером в списке "Оппозиционного блока". Он лишь по названию схож с партией, которая участвовала в выборах в 2014 году. На самом деле это уже совсем другой проект, который курируют Ринат Ахметов (он влил в него свою часть "Оппоблока" во главе с Новинским, Колесниковым и Вилкулом) и Игорь Коломойский. Последний присоединил к нему "партию мэров" (Труханова и мэра Харькова Геннадия Кернеса) и партию "Видродження".

Правда, рейтинги "Оппоблока" сейчас не превышают 2% и он не имеет шансов пройти 5% барьер (большинство его избирателей уже давно перешли к "Оппозиционной платформе За жизнь" Бойко и Медведчука) и максимум, что может сделать "Оппоблок" это отобрать несколько процентов у "Оппоплатформы". Поэтому и Колесников, и Новинский идут по мажоритарным округам. А большинство кандидатов, которых поддерживает Труханов, баллотирутся по "мажоритарке" в Одессе как самовыдвиженцы.

Видимо у мэра также не особо верят в силу бренда "Оппоблока" (подробнее об этой партии можно прочитать здесь).

Разбор по каждому округу - читайте ниже.

133 округ

133 округ – Киевский район Одессы, несомненно, рекордсмен по количеству кандидатов. Их там более 50.

Наиболее "весомый" претендент - 34-летний депутат одесского облсовета Виктор Баранский, который идет в Раду по списку "Оппозиционной платформы – за жизнь". Виктор Баранский последние три года активно работает в Киевском районе, занимаясь его благоустройством. Он неоднократно подвергался нападкам радикалов за критику Порошенко и политических тенденций последних пяти лет.

Главный конкурент Виктора Баранского - член партии Труханова "Доверяй делам", депутат горсовета Дмитрий Танцюра, близкий к мэру человек.

Любопытно, что Танцюра идет не от "Оппозиционного блока", а как самовыдиженец. Зато "Оппоблок" выдвинул на этом округе никому неизвестного безработного Виталия Барановского - однофамильца кандидата от "Оппоплатформы". Так как выдвижение кандидата от "Оппоблока" в Одессе вряд ли могло пройти без участия Труханова, то, судя по всему, Виталий Барановский - технический кандидат от мэрии, единственная задача которого оттянуть голоса у Виктора Барановского.

Впрочем, в списке есть однофамильцы и самого Танцюры.

Голоса у "тяжеловесов" 133 округа могут оттянуть два "полутяжа". Один них - одесский миллионер, владелец и бенефициар крупного продовольственного рынка "Южный" 53-летний Сергей Демидов. Этот кандидат до 2014 года был в Партии Регионов и водил дружбу с мэром Геннадием Трухановым и его бизнес-партнером Владимиром Галантерником. Впрочем, как утверждает источники "Страны", в последнее время между Демидовым и Галантерником пробежала черная кошка и они находятся друг с другом уже не в очень хороших отношениях.

Второй "полутяжелый" кандидат - Вячеслав Беженарь, ранее избирался депутатом Одесского городского совета VII созыва. В горсовете он входил в постоянную комиссию по вопросам коммунальной собственности. Также о Вячеславе Беженаре известно, что он с 2011 по 2013 года работал начальником строительного участка в ООО "Реставратор-1946", которая входила в строительный холдинг местного "Войцеховского" - беглого одесского застройщика Руслана Тарпана. Тарпан подался в бега после того, как его обвинили в присвоении денег, выделенных на строительство глубоководного спуска сточных вод в Одессе. Суды продолжаются до сих пор.

От бывшего БПП – партии Европейская Солидарность по округу баллотируется Юрий Басюк – директор информационного холдинга "Думская.net – Думская.TV", который контролирует нардеп, замглавы фракции БПП в Верховной Раде Алексей Гончаренко.

От партии "Слуга народа" выдвинут пауэлифтер Артем Дмитрук, известный тем, что поднялся по Потемкинской лестнице со 100-килограммовой штангой на плечах. Дмитрук является владельцем спортклубов Barbell Gym и Barbell Baza.

Сбивать Дмитрука с округа будет его клон - полный однофамилец - Артем Дмитрук из Ровного, работающий в компании "Слуга народа. Зе!"

Кроме того, еще трое кандидатов, зарегистрированных ЦИКом по 133-му округу - предприниматель из Умани, киевлянка и почти однофамилец президента Зеленского – кандидат по фамилии Зелинский из села Большая Балка Одесской области, указали в качестве своего места работы некие ООО "Депутат. Слуга народа", ООО "Слуга. Народа" и ООО "Слуга народа-Зе".

134 округ

По 134-му округу (Малиновский район Одессы) разворачивается не менее интересная борьба.

Труханов здесь поддерживает скандального нардепа от фракции БПП Геннадия Чекиту, который идет на выборы, как водится, самовыдвиженцем. Чекита постоянно попадал в различные скандалы с рейдерством, невыплатами зарплат своему штабу и подкупом избирателей. Он неоднократно менял свою политическую ориентацию. Кроме того, Чекита близок к экс-нардепу от "Нашей Украины" Алексею Козаченко. Козаченко является одним из спонсоров предвыборной кампании Зеленского. А новый губернатор области Андрей Андрейчиков является его бизнес-партнером.

Также по округу баллотируется как самовыдвиженец Александр Адзеленко. В прошлом он руководил Пенитенциарной службой в Одесской области. А в 2015 году стал депутатом облсовета от "Оппоблока". Владеет аграрным предприятием в Березовском районе. Учредитель нескольких гражданских организаций.

"Оппозиционная платформа – За жизнь", по этому округу выдвинула депутата одесского облсовета от "Оппоблока", 30-летнего Романа Сеника.

От партии "Слуга Народа" по этому округу идет директор измаильской газеты "Придунайские вести" Олег Колев. Несмотря на то, что он идет по списку президентской партии, издание, которое возглавляет Колев, известно тем, что неизменно поддерживает интересы клана Урбанских – владельцев Измаильского судостроительного завода (о них подробнее ниже).

От Партии Шария по округу идет Максим Фирсенко, директор киностудии "Порто-Франко Фильм". Ранее сотрудничал с женой Сергей Тигипко Викторией - организатором Одесского международного кинофестиваля. Выходил в финалисты ОМКФ в 2013 году с фильмом - "Колесо фортуны - сага о злыднях".

Из других кандидатов можно выделить Евгения Червоненко - бывшего соратника Виктора Ющенко, который в последние годы жестко критиковал постмайданные власти.

135 округ

По 135-му округу – Приморскому району Одессы, зарегистрировано 16 кандидатов.

Здесь идет нардеп от "Оппозиционного блока" Сергея Кивалова, основатель Одесской юридической академии.

Кивалов ранее вывесил по городу борды со слоганом "Доверяй делам", что было знаком того, что он идет как член команды Труханова.

Правда, баллотируется он как самовыдвиженец.

"Оппозиционная платформа" выдвигает предпринимателя Кирилла Подостроеца.

Партия порохоботов - "Демократична сокира" выдвигает 37-летнего Анатолия Мазура, по кличке "Мужик с топором". 16 февраля 2018 года Мазур порубил тринадцать автомобилей во дворе Соломенского районного суда Киева. Помимо этого "мужик с топором" является членом совета общественного контроля НАБУ и владельцем компании "Лехлер импекс", которая занимается оптовой торговлей.

Также по округу идет в качестве самовыдвиженца 25-летний пресс-секретарь одесского филиала "Национального корпуса" Сергей Варламов. Средства на жизнь Варламов добывает, работая специалистом юридического отдела областного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

От "Слуги народа" по этому округу баллотируется одесский ресторатор Алексей Леонов. К слову, Леонов также занимается пауэрлифтингом и близко знаком с Артемом Дмитруком – кандидатом от СН по 133 округу. Предприниматель владеет в Одессе сетью из 11 кафе и ресторанов.

Каковы его шансы сказать трудно, но, судя по всему, конкуренты его опасаются и поставили на округ его однофмамильца Евгения Леонова, указавшего в качестве места работы ООО "Слуга народа".

136 округ

По 136-му округу Одессы – Суворовскому району идет Дмитрий Голубов – политик, нардеп от БПП, глава "Интернет-партии Украины".

Голубов известен по скандалу с кардерским сайтом Carderplanet.com. Мошеннический сайт в начале 2000-х подделывал банковские карточки известных мировых банков и украл более десятка миллионов долларов. Спецслужбы США до сих пор имеют претензии к бывшему хакеру, однако в Украине Дмитрий Голубов признан судом непричастным к преступлениям кардеров.

В 2017 году Дмитрий Голубов задекларировал 13 128 биткоинов на общую сумму 2,1 млрд гривен.

Голубов известен близкими связями с кланом Труханова-Ангерта-Галантерника, в политических кулуарах Одессы его считают человеком Труханова. На выборах Дмитрий Голубов будет поддержан мэром Одессы.

Идет как самовыдвиженец.

От "Оппозиционной платформы – За жизнь" по этому округу идет помощница одного из депутатов горсовета Мария Бальжик.

От "Слуги Народа" кандидатом по этому округу идет 28-летний предприниматель и активист Александр Горенюк из Одессы.

Александр Горенюк известен своими акциями по благоустройству парковых и пляжных зон Одессы. Отец Александра – Александр Иванович Горенюк, хорошо известен одесским правоохранителям по кличке "Дровосек". Отец кандидата в свое время подозревался в автоугонах. Также он дружен с сыном бывшего генпрокурора Украины Пшонки – одесским прокурором Артемом Пшонкой.

От "Европейской солидарности" по округу выдвинула свою кандидатуру глава общественной приемной нардепа Алексея Гончаренко Валентина Шульц.

137 округ

В 137-м округе с центром в Подольске зарегистрировалось 21 кандидата, из них сразу двое – клоны-однофамильцы нардепа от БПП Алексея Гончаренко – водитель Скорой помощи Александр Гончаренко (очевидно, что с ним уже провели переговоры, так как он подал заявление об отказе от баллотирования) и предприниматель из Верхнеднепровска Днепропетровской области Сергей Гончаренко.

По этому же округу идет и собственно сам нардеп от БПП Алексей Гончаренко. Несмотря на то, что Гончаренко является заместителем главы фракции экс-президента в Раде, на выборы он баллотируется как самовыдвиженец. Поможет ли такая конспирация перебить негативный шлейф связей с, мягко говоря, малопопулярным в регионе Порошенко - вопрос спорный. Тем более, как видим, его люди по другим округам идут от "Европейской солидарности", что может свидетельствовать о том, что Гончаренко остается членом команды экс-президента.

По информации "Страны", Алексей Гончаренко перед выборами заключил ситуативный союз с Геннадием Трухановым. Поскольку влияние одесского мэра на этот округ минимально, поэтому речь идет скорее, о договоре о нейтралитете между Гончаренко и Трухановым.

Небольшую конкуренцию Гончаренко может составить другой кандидат - ивестный одесский предприниматель и четырежды нардеп разных созывов Леонид Климов.

В этом же округе идут два клона Климова - безработный Василий Климов с Донбасса и Денис Климов, журналист из Винницы.

От "Оппозиционной платформы" по округу выдвигается депутат одесского облсовета Владимир Осипов.

От "Слуги Народа" по этому округу кандидатом зарегистрирован юрист, адвокат адвокатского объединения "Митракс" Александр Муконин, которого в политических кулуарах называют человеком Кивалова.

138 округ

В 138 округе с центром в Ширяево Одесской области в списках - два полных тезки – 48-летний киевлянин Фурсин Иван Геннадиевич и его клон, 29-летний одессит Фурсин Иван Геннадиевич.

Первый Фурсин – нардеп и предприниматель. Имеет активы в энергетическом секторе. Считается близким к предпринимателю Дмитрию Фирташу. В 2012 году избирался от Партии Регионов депутатом Рады, а в 2014 году был избран мажоритарщиком от Одессы и примкнул к депутатской группе "Воля народа". О втором Фурсине – одессите с образованием в ПТУ, известно лишь то, что его ФИО полностью совпадают с его конкурентом.

От "Оппозиционной платформы – За жизнь" по этому округу также выдвигается бизнесмен, депутат одесского облсовета Князь (это не титул, а имя) Хачатрян, директор местного строительного предприятия.

От "Слуги Народа" по округу выдвигается предприниматель Степан Чернявский, владелец крупного местного аграрного предприятия, а также предприятия по оптовой торговли мясом.

139 округ

В 139 округе больше всего шансов на победу у представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь", депутата одесского облсовета, предпринимателя Виталия Саутенкова. Депутат давно и активно помогает с благоустройством жителям района и входящего в округ города Южный.

С Саутенковым за голоса избирателей будет бороться 58-летний нардеп и миллионер Александр Пресман. Пресмана неоднократно называли в СМИ "решалой" и представителем кланов традиционной организованной преступности в Украине. Впрочем, сам Пресман не скрывает своей дружбы с вором в законе Антимосом Кухилавой – нардеп ранее признавался, что его сына крестил этот вор – "законник". Антимос является номинальным на сегодня "смотрящим" от воров в законе по Одессе - его позиции в регионе сильно подвинули главы нескольких грузинских воровских кланов.

К слову, нардеп пытается в агитации использовать популярность Зеленского – на билбордах кандидата в Раду написано "Настоящий слуга народа – Александр Пресман".

Интересно, что именно Пресман вместе с народным депутатом Дмитрием Голубовым хотели взять на поруки одесского мэра Труханова, которому объявили подозрение в растрате бюджетных средств, и выбирали меру пресечения.

Таким образом, Пресман заручился поддержкой Труханова и его команды.

От "Слуги Народа" по округу выдвигается владелец промышленно-строительной компании "Камбио-Инвест" Игорь Васильковский. Эта компания за последние годы не раз получала крупные подряды на производство плитки для всех украинских морских портов.

140 округ

В 140 округе с центром в городе Беляевка от "Оппозиционной платформы – За жизнь" выдвигается предприниматель и ликвидатор ЧАЭС Сергей Биб.

От "Слуги народа" выдвинут заместитель главы Одесской обладминистрации, бывший директор гимназии, учитель-физик Сергей Колебошин. По информации "Страны" в Одесской обладминистрации, Сергей Колебошин протеже влиятельной экс-главы самого богатого района Одесского региона – Овидиопольского, Натальи Чегодарь. Которая, в свою очередь, засветилась во многих коррупционных скандалах – на территории Овидиопольского района находится крупнейший украинский промышленный рынок "7-й километр".

Также в этом округе баллотируется нардеп Василий Гуляев. В 2015 году он боролся за должность мэра Черноморска, но проиграл выборы действующему мэру Валерию Хмельнюку и остался в парламенте. На днях Гуляев явился в качестве группы поддержки Труханова в Малиновской районный суд Одессы, где начались дебаты по так называемому "делу завода Краян", главным фигурантом которого является Труханов, который обвиняется в завладении средствами из одесского горбюджета.

От партии "Удар" Кличко баллотируется 55-летний экс-голова Ренийской райадминистрации, владелец предприятия "Дондеревина" (лесопромышленный бизнес) – Сергей Белюк. На протяжении политической карьеры Белюк состоял в партии ВО "Батькивщина", возглавлял избирательный штаб БЮТ в Ильичевске в 2006 году и избирался депутатом Ильичевского горсовета по спискам БЮТ, состоял в "Ударе" и БПП. Из райадминистрации Сергей Белюк уволился после того, райсовет выразил ему недоверие двумя третями голосов. До этого работал в Черноморском порту и мэрии Черноморска.

Также выдвинул свою кандидатуру 28-летний директор предприятия "Та.Ма.Ка.Со" Михаил Печерский. Это внук бывшего мэра города Теплодар в Одесской области Леонида Печерского. Семье экс-мэра принадлежит ООО "Теплодарэнерго", которое снабжает теплом город. Также Михаил Печерский известен тем, что в 2008 году, еще 17-летним, гонял без прав на отцовском Лексусе по улице Пушкинской в Одессе.

Зарегистрировался самовыдвиженцем и депутат Черноморского (Ильичевского) горсовета, предприниматель Сергей Червачов. Предприниматель возглавляет фракцию Молодежной партии Украины в совете города. Примечательно, что состав фракции – чисто семейный, кроме него в нее входят его жена Елена и сын Михаил. В прошлом году в Сергея Червачова стреляли из травматического пистолета возле его гаража.

141 округ

В 141 округе с центром в районном городе Татарбунары баллотируется Трифон Антов – депутат одесского облсовета от партии "Наш край", член общественной организации "Болгарское народное собрание".

На болгар региона имеет большое влияние один из лидеров партии "Наш Край" - нардеп Антон Киссе. Источники "Страны" в правоохранительных органах утверждают, что Трифон Антов якобы дружит с криминальным авторитетом Олег Попеску по кличке "Ренийский". Олег Попеску объявлен в розыск, что не помешало ему сменить фамилию и получить гражданство Румынии. Попеску претендует на контроль бизнесменов и аграриев в юго-западных районах Одесской области, подозревается в сбыте и производстве марихуаны.

Также по округу зарегистрирован самовыдвиженцем 38-летний Виталий Барвиненко – нардеп, неоднократно менявший политическую ориентацию. В 2007 году он прошел в парламент от БЮТ, затем в 2010 году голосовал за отставку Юлии Тимошенко. В 2012 году был избран в Раду от Партии Регионов. Но в разгар Майдана вышел из фракции регионалов и на внеочередных выборах вновь избрался в Раду как самовыдвиженец. Барвиненко всегда считался человеком Коломойского.

От "Оппозиционной платформы – За жизнь" по округу выдвинут адвокат Виталий Граждан из Белгород-Днестровска.

Идет и экс-нардеп от БЮТ Александр Дубовой, который неоднократно засвечивался в коррупционных скандалах в оборонной сфере, а также рейдерских захватах. Политику принадлежит несколько региональных СМИ, также этот регион считается родным для кандидата.

От "Слуги народа" по округу выдвинут адвокат Александр Ткаченко - сын бывшего главного врача Татарбунарской районной больницы.

142 округ

По 142 округу идет нардеп и предприниматель Антон Киссе, которого считают серым кардиналом "болгарской" Бессарабии. Спецслужбы подозревали Антона Киссе в негласной поддержке так называемой "Бессарабской народной республики". Однако эти подозрения дальше неофициальных подозрений так и не пошли.

Есть шансы на победу и у мэра Болграда Сергея Димитриева, который выдвинут от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

С этими двумя кандидатами за голоса в округе будет бороться 37-летний предприниматель, активист Денис Карташев. Денис Карташев известен в Одессе как руководитель общественной организации Левый Берег. Активисты Левого Берега неоднократно конфликтовали с другими радикальными общественными организациями в сфере агро-бизнеса.

От "Слуги народа" по округу выдвигается гендиректор строительной компании Руслан Плохой, сын дважды экс-нардепа и скандального предпринимателя Игоря Плохого. Отец кандидата от "Слуги" засветился в прошлые годы в нескольких рейдерских скандалах в аграрном бизнесе.

Что любопытно, по округу идет "двойник" Плохого-старшего некто Игорь Плохой, уроженец Измаильского района Одесской области ("настоящий" Игорь Плохой родился в Краснодарском крае).

143 округ

По 143-му округу с центром в Измаиле идет глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский. Он баллотируется как самовыдвиженец, однако перед выборами примкнул к партии Труханова "Доверяй делам". Хотя совсем недавно еще был членом БПП.

Впрочем, политическая принадлежность Анатолия Урбанского – лишь дань политической ситуации и бизнес-интересам. Анатолий Урбанский – представитель влиятельного финансово-политического клана Урбанских, главой которого на самом деле является крупный бизнесмен Игорь Урбанский. Младший брат Анатолия Урбанского – нардеп фракции БПП в ВР Александр Уранский. Измаил считается цитаделью клана. Градообразующее предприятие Измаила – местный судоремонтный завод, бенефициарами которого являются Урбанские.

От "Оппозиционной платформы – За жизнь" по округу выдвинут депутат одесского облсовета Вадим Шкаровский.

От "Слуги народа" по округу идет известный в этом районе предприниматель – энергетик Виктор Куртев.

Еще одного Куртева, но уже Федора, выдвинул в этом округе "Оппозиционный блок". На сайте ЦИК говорится, что он безработный, однако, еще до недавнего времени Федор Куртев был замдиректора по производству кластера "Пальмира" компании "Кернел" аграрного миллионера Андрея Веревского. Судя по всему, тут таже история, что и с 133 округом. Вряд ли выдвижение этого клона от "Оппозиционного блока" обошлось без участия Труханова. А значит Федор Куртнев, очевидно, идет, чтоб отобрать голоса у своего однофамильца от "Слуги народа" в интересах Урбанского.