Украинцам добавят денег. Нацбанк анонсировал ряд мероприятий по "упорядочению наличного рынка". Главная новость - введение в оборот новой банкноты в одну тысячу гривен. Она появится в кошельках украинцев уже в октябре этого года.

Напомним: сейчас самая крупная купюра в нашей стране - 500 гривен.

Как следует из презентации НБУ, новая тысячная банкнота с портретом академика Владимира Вернадского будет отличаться современным дизайном и инновационными элементами защиты.

Впрочем, что бы не говорил регулятор о красоте купюры в тысячу гривен, даже для рядовых обывателей понятно - это к инфляции, - говорит экономист Алексей Кущ.

Такой номинал в ходу, к примеру, в Иране, Колумбии, Туркмении, России.

"Получается, что Нацбанк подвел жирную черту под ожиданиями людей на укрепление гривны и стабилизацию экономики в стране. Мол, оставьте все надежды, и да здравствует инфляция", - отмечает Кущ.

При этом, по его мнению, особой потребности в увеличении номинала гривны нет.

"При средней зарплате в стране в 10 тысяч гривен и пенсиях в 2,5 тысяч, крупные купюры нужны разве что коррупционерам, так считать и носить взятки проще", - иронизирует он.

В то же время экономист Виктор Скаршевский считает, что необходимость в выпуске тысячной купюры назрела уже давно.

"Страна" разбиралась что означает резкое подорожание самого крупного денежного номинала, и зачем украинцам тысячные банкноты в кошельке.

Зарплата - десять бумажек

Помимо ввода в оборот купюры в одну тысячу гривен, Нацбанк анонсировал и другие денежные новации. Так, планируют "осовременивать" купюры в 50 и 200 гривен и работать над дизайном "нового поколения гривны". Не исключено, что изменятся персоналии на банкнотах.

"Мы стремимся, чтобы новое поколение гривны не только отдавало честь истории Украины и выдающимся историческим персоналиям, которые ее строили, но и отражало современные ценности украинцев", - сказал лава Нацбанка Яков Смолий.

Кроме того, регулятор проведет ревизию монет. Уже с 1 октября этого года выведут из оборота монеты в одну, две и пять копеек. В НБУ подсчитали, что затраты на их чеканку обходятся дороже, чем стоят сами копейки. Отказ от монет позволит экономить до 90 млн гривен в год, - заявили в Нацбанке.

Параллельно начнется постепенный вывод из оборота монеты в 25 копеек. Но ее будут изымать по мере инкассации в банки.

Соответственно, торговцы должны пересчитать и цены, чтобы сделать их кратными 10 копейкам. То есть, это еще один повод для пусть и незначительного, но подорожания товаров и услуг.

То есть, налицо все признаки обесценивания национальной валюты - выведение из оборота копеек и повышение номинала купюр.

В Нацбанке все поясняют "увеличением уровня доходов и цен".

"Украинцы уже фактически не используют монеты мелких номиналов, в то же время появилась потребность в банкноте большего номинала, чем 500 гривен. В частности, монеты 1,2 и 5 копеек изредка используются в расчетах за вары и услуги и почти не возвращаются с оборота в банковскую систему. В то же время все модели, которые центробанки используют для определения оптимального номинального ряда, свидетельствуют, что пришло время вводить в оборот новый максимальный номинал банкнот", - говорится в сообщении регулятора.

"Банкнотно-монетный ряд в Украине чрезмерно длинен, составляет аж 9 банкнот и 8 монет. Введение тысячи и выведение из обращения монет номиналом 1, 2, 5, позднее 25 копеек и банкнот с 1 до 10 гривен, позволит привести длину такого ряда до 12 единиц. Это среднее значение по центробанкам мира, чьи экономики не охвачены высокой инфляцией", - говорит экономист и главный эксперт НБУ Андрей Блинов.

Напомним, что пятисотка появилась в 2006 году, то есть, 13 лет назад.

"И тогда среднемесячная зарплата составляла около одной тысячи гривен и разменивалась двумя банкнотами наивысшего номинала. За это время средняя зарплата в Украине выросла почти вдесятеро. Сейчас для получения зарплаты нужно уже не менее 20 банкнот. Как следствие, стало больше денег в кошельках - объем налички в обороте вырос более чем в пять раз - почти до 380 млрд гривен", - отметил глава Нацбанка Яков Смолий.

"Если по количеству доминируют банкноты 200 грн (15 лет назад - 20 гривен), то основную стоимость наличного обращения формируют банкноты в 500 гривен. На 1 июня их удельный вес по стоимости, но не по количеству, составляет 55,4%. То есть, более половины всех наличных денег в обращении. Это верный признак потребности в более высоком номинале", - пояснил "Стране" Андрей Блинов.

Он также добавил: "сегодня, чтобы выдать среднюю зарплату наиболее ходовыми банкнотами (а это 200 грн) потребуется больше половины банковской пачки - то есть свыше 50 листов".

По мнению Якова Смолия, получать на руки зарплату десятью новыми купюрами среднестатистическому украинцу будет "намного удобнее".

Сколько стоит тысяча гривен

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий говорит, что выпуск купюры в тысячу гривен - действительно признак инфляции. Но не нынешней, а, скорее, прошлой. Собственно, о необходимости увеличивать номинал говорила еще в 2016 году тогдашняя глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

"Исходя из покупательской способности нашей валюты тысячную купюру нужно было вводить еще в 2014-2015 годах. Тогда на одну тысячу гривен можно было купить приблизительно столько же, как и на 500 гривен в 2006 году или на 100 гривен в 1996 году. Допускаю, что этого не сделали из-за желания Нацбанка стимулировать безналичные расчеты", - говорит Паращий.

По словам Андрея Блинова, масштаб цен со времени введения гривны в 1996 году вырос более чем в 10 раз.

"Прежде всего, это было связано с кризисами 1998, 2008-2009 и 2014-2015 годов. В 1996-м наиболее крупной денежной единицей были 100 гривен. Введение тысячной банкноты как раз отражает произошедшее в прошлом изменение масштаба цен. Учитывая инфляционную цель НБУ в 5%, стоит надеяться, что в последующие десятилетия столь стремительного обесценивания денег, как за последние 20 лет, происходить не будет", - отмечает он.

"На самом деле "подорожание" номинала до тысячи гривен - ничего не значит. Это лишь констатация реальной стоимости денег в Украине. Ведь с 2014 года цены выросли приблизительно в 2,6 раз, поэтому и денег в кошельках у нас все больше. 1 тысяча гривен по нынешнему курсу это меньше 40 долларов, тогда как в 2014 году 500 гривен стоило больше 60 долларов", - считает экономист Виктор Скаршевский.

Но у многие есть резонные опасения, что новый номинал вводится и с прицелом на будущую инфляцию. Аналитики уже спрогнозировали курс доллара с осени до 30-31 гривен. И это при условии, что не случится мирового кризиса, который эксперты прочат уже давно. Если же будет рецессия, доллар может улететь и за 40 гривен, что моментально отразится на ценниках.

Проще считать взятки

Впрочем, по мнению экономиста Алексея Куща, такие "осовременивания" денег вредят престижу национальной валюты.

"За сиюминутной экономией стоит утрата доверия к гривне, а она стоит больше, просто это сложно подсчитать. С одной стороны, Нацбанк декларирует снижение инфляции до 5% в год, а с другой - выпускает "мусорные деньги". Хотя потребности в таком большом номинале, собственно, нет. Особенно в свете перехода на кешлес- экономику (безналичную - Прим. Ред.) и запуск цифровой гривны, что анонсировал регулятор", - говорит Кущ.

По его словам, тысячные купюры при средней зарплате в стране в 10 тысяч гривен и пенсии в 2,5 -3 тысячи гривен выглядят, как минимум, странно.

"Люди будут их избегать и бояться. Как, к примеру, европейцы с опаской относятся к купюре в 500 евро (напомним, что ЕС принял решение о ее выводе из оборота - Прим. Ред.). Тысячная купюра может упростить жизнь разве что коррупционерам - крупными бумажками считать взятки проще", - считает Кущ.

По словам сооснователя Monobank Олега Гороховского, укрупнение купюр облегчит как наличный, так и теневой оборот.

При чем тут Вернадский?

Алексей Кущ увидел в обновлении гривны не только финансовый, но и идеологический смысл.

"Еще в последний год президентства Петра Порошенко обсуждалось введение тысячной купюры с портретом гетмана Скоропадского. Это должно было идеологически дополнить ряд Армия - Мова - Віра. Но, очевидно, политтехнологи рассоветовали, ведь токсичность такого огромного номинала могла оказаться намного выше, чем благотворное влияние на электорат", - считает эксперт.

Андрей Блинов рассказал "Стране", что для новой купюры рассматривались изображения историка Костомарова, писателя и режиссера Александра Довженко, исторических деятелей - князя Данилы Галицкого, гетманов Конашевича-Сагайдачного и Скоропадского.

"Выбор был сделан в пользу максимально аполитичной фигуры - ученого Владимира Вернадского. Человека, который не только стал основателем Украинской академии наук, но и внес огромный вклад в мировую науку, став основателем геохимии, радиогеологии, теории космизма и ноосферы. Его имя носит антарктическая станция, главная научная библиотека Украины, множество улиц и проспектов в стране", - говорит Блинов.

"Такой выбор может свидетельствовать о идеологическом развороте власти от исторического к космополитическому тренду", - не исключает Алексей Кущ.

Ну и тот факт, что в деньгах в Украине тоже будет главным "Владимир", видимо, пришелся кстати.