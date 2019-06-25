Развод между ПЦУ и УПЦ КП можно считать официально оформленным. После того, как 24 июня Православная церковь Украины окончательно отмежевалась от почетного патриарха Филарета, тот - в пику ей - заявил о создании своего собственного Синода восстановленного Киевского патриархата.

Таким образом в Украине, можно считать, три православных конфессии - помимо канонической Украинской православной церкви под предводительством митрополита Онуфрия, которая признается всеми поместными церквями, это ПЦУ Епифания, которая признается только Вселенским патриархатом, и УПЦ Киевского патриархата во главе с Филаретом, которую отказывается признавать даже ПЦУ.

Что означает окончательный разрыв между Епифанием и Филаретом, анализирует "Страна".

Битва автокефалов

Накануне Синод Православной церкви Украины принял ряд мер в отношении почетного патриарха Филарета, обвиняемого в том, что он провоцирует раскол внутри ПЦУ.

В частности Филарет был лишен прав руководить Киевской епархией ПЦУ, но пока остается в составе епископата. Синод проходил в Доме митрополита Епифания на территории Святой Софии. Сам Филарет не явился на это заседание.

Собрание Синода ПЦУ потребовалось после того, как 20 июня Филарет во Владимирском соборе решил восстановить УПЦ КП. На том же мероприятии присутствующие подтвердили, что именно Филарет является главой этой церкви и в пух и прах разнесли Томос Вселенского патриархата, приняв постановление, в котором говорится, что Томос об автокефалии, предоставленный ПЦУ Вселенским патриархатом, не соответствует статуту автокефальных церквей и поэтому ставит украинскую церковь в зависимость от Стамбула.

В ответ члены Синода ПЦУ решили забрать у Филарета все приходы и монастыри Киева, которые были отданы ему в подчинение на Синоде ПЦУ 5 февраля нынешнего года.

"В связи с невыполнением почетным патриархом Филаретом в отведенный Священным Синодом срок предварительного решения Синода по представлению на регистрацию документов Киевской епархии, учитывая многочисленные просьбы приходов и монастырей г.Киева к Предстоятелю, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, о принятии их в непосредственное подчинение, как это и положено по каноническим правилам - отменить п. 4 Журнала №1 заседания Священного Синода от 5 февраля 2019 и подчинить Митрополиту Киевскому и всея Украины, как их непосредственному епархиальному архиерею, все приходы и монастыри г.Киева, которые до 15 декабря 2018 находились в составе УПЦ Киевского Патриархата и по решению Поместного Собора УПЦ Киевского Патриархата (15 декабря 2018) и Объединительного Собора (15 декабря 2018) является в составе Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ.

При этом, самому Филарету дали право обратиться с покаянным письмом к Епифанию.

А сам Синод оставил патриарха Филарета в составе епископата ПЦУ, а соратников Филарета - Иоасафа, митрополита Белгородского и Обоянского, и Петра, епископа Валуйского, викария Белгородской епархии, исключили из своего состава.

Митрополит Белгородский Иоасаф в ответ назвал Епифания лицемером.

"Епископы ПЦУ начинают показывать себя лицемерными, хитрыми, жестокими, лживыми... таким же стал и Предстоятель Церкви, избранию которого все мы так радовались", - написал он на своей странице в Facebook.

А Филарет созвал брифинг, где заявил журналистам, что "их постановления нас не касаются".

"Мы являемся независимой от них церковью. Наш собор прошел 20 июня, и мы там заявили, что не относимся к этой так называемой ПЦУ. Поэтому их постановления нас не касаются. Ни постановления, ни наказания. Поэтому мы не реагируем на эти все решения", – сказал он.

Более того, уже во вторник, 25 июня Филарет заявил о том, что восстановленный Киевский патриархат создает собственный Синод. На данный момент в него входят 5 архиереев Киевского патриархата (двоих из них Филарет торжественно высвятил накануне). Для полноты принятия решений, согласно уставу УПЦ КП, необходимо 12 архиереев. "Будет и 12, будет и больше", - пообещал на этот счет Филарет.

Но, как позднее объяснил Архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря) (ранее он был спикером УПЦ Киевского патриархата - Прим.Ред.), Синод считает, что действия Филарета с точки зрения ПЦУ не ведут к разделу и созданию какой-то отдельной новой Церкви или юрисдикции. Мол, это его личное мнение, а Киевского патриархата больше не существует.

"Это просто мнение почетного патриарха Филарета и его немногочисленных единомышленников. ПЦУ, как вы видите, через эти решения оставляет открытыми свои двери… даже для тех, кто по каким-то причинам временно решил отойти от нас, поискать чего-то другого, но эти двери остаются открытыми, потому что на самом деле мы все являемся единой поместной Украинской православной церковью", - сказал Евстратий.

Под прицелом храмы

Очевидно, что следующий виток конфликта между УПЦ КП и ПЦУ коснется раздела храмов, большинство из которых последние месяцы активно "отжимались" по всей стране у Украинской православной церкви.

Согласно решению Синода ПЦУ, все приходы и монастыри, которые до 15 декабря 2018 года находились в составе УПЦ Киевского патриархата, теперь переходят в подчинение митрополиту Епифанию. Однако, для такого перехода в ПЦУ надо, чтобы эти приходы и монастыри внесли изменения в свои уставы и зарегистрировали их в Министерстве юстиции. В то же время в уставах большинства этих приходов написано, что они являются частью УПЦ КП.

В разговоре со "Страной" один из архиереев ПЦУ отметил, что требовать изменений к уставам ПЦУ не будет, но храмы УПЦ КП, где настоятели стали архиереями ПЦУ, считает "своими".

Таким образом, разрешиться этот спор мог бы только судебным путем. "Суды у нас продажные и там могут защитить неправду, а правду могут наказать", – уже заявил на этот счет Филарет.

Другой вопрос, что будет с теми храмами, которые юридически перешли в УПЦ КП с момента объединительного собора, когда КП, якобы самораспустился и влился в ПЦУ, до момента официальной регистрации ПЦУ.

Как ранее отмечал глава юротдела УПЦ Александр Бахов, под лозунгами перехода к Православной Церкви Украины храмы юридически переходили к Украинской Православной Церкви Киевского патриархата. Так как ПЦУ была зарегистрирована только в конце февраля 2019 года, то юридически им больше некуда было переходить, как в УПЦ КП.

Среди примеров, которые приводил юрист, территориальная община села Ворсовка (Житомирская область), которая проголосовала 11 января о переходе религиозной общины УПЦ в ПЦУ, но на сайте Единого госреестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований данная религиозная община УПЦ стала числиться за Киевским патриархатом.

Этот временной промежуток в 2,5 месяца на вчерашнем Синоде ПЦУ не учли. Но по умолчанию считают все храмы УПЦ КП - своими. В то же время Филарет обвинил ПЦУ в рейдерских атаках на его храмы.

"Захватывает наши храмы. Захватили Феодосиевский мужской ставропигиальный монастырь и Успенскую церковь в Киеве. Сейчас планируется захват Владимирского собора. Думаю, что этими объектами не ограничится, и будут пытаться захватывать храмы УПЦ КП", - заявил он на пресс-конференции.

"Очевидно, что принадлежность храмов к УПЦ КП или к ПЦУ в большом количестве случаев будет решаться в силовом ключе. Сам конфликт между Филаретом и Епифанием перестал быть внутренним делом церкви после того, как ПЦУ потеряла поддержку государства. Но у священников и общин есть и свой выбор - пойти в Киевский патриархат, пойти в ПЦУ или вернуться в Украинскую православную церковь", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Поместные церкви поддержали Онуфрия

То, что из всех православных конфессий другие поместные православные церкви мира признают только УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием, вновь подтверждают архиереи из других стран. С новой силой такие заявления прозвучали в Киеве 24-25 июня, в связи с торжествами по случаю Дня Ангела Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, на которые приехали представители большинства поместных православных церквей мира.

Например, митрополит Кипрской Церкви Исаия, пребывая в Киеве пообещал, что православные христиане Европы обратятся в Европейский суд с требованием восстановить справедливость по отношению к верующим УПЦ.

Он также призвал украинскую власть вернуть УПЦ захваченные храмы и обеспечить равные права верующим всех конфессий в стране.

Иерарх Сербской Церкви епископ Моравичский Антоний заявил, что Поместные Церкви не признают других Церквей в Украине, кроме той, которую возглавляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Представитель Александрийской Православной Церкви (приходы в Африке) митрополит Карфагенский Мелетий также выразил свою поддержку канонической церкви.