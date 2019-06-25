Саммит G20 и фантазии Климкина

Саммит G20, который состоится в конце недели в Японии, пройдет без участия украинского президента. Со специальным заявлением по этому поводу выступил японский МИД, и это оказалось не слишком приятной новостью. Тем более что реального повода для подобных опровержений не было.

Был лишь фантомный повод, который дал министр иностранных дел Климкин. Именно с его подачи пошла гулять "утка" о Зеленском в Осаке и о его встрече там с Путиным – что так же было отдельно опровергнуто.

Все это выглядит диверсией по отношению к президенту, хотя вряд ли ею является. Скорее наоборот – Климкин, не нашедший себя в постпорошенковской реальности, пытался сделать приятное своему новому боссу, но получилось, как всегда.

И в данном случае "как всегда" – не просто фраза из поговорки. Такое поведение министра иностранных дел вообще является системой, по которой жила вся власть в последние пять лет.

Климкин даже не думал, что врет, – он просто вдохновенно сочинял то, что ему казалось выгодным в момент выступления. Будучи карьерным дипломатом, он, тем не менее, не задумывался о том, что его ложь приведет к официальным заявлениям из Москвы и Токио. И такой же безответственной была вся внешняя политика последних пяти лет. Да и не только она.

Так же безответственно вела себя СБУ, придумывая заговоры погромче и не задумываясь над последствиями (вплоть до международного скандала, как в ситуации с "убийством" Бабченко). То же касается и Генпрокуратуры, которая сочиняла уголовные дела ради одного поста на странице генпрокурора.

И все это вместе было системой, сознательно созданной президентом Порошенко. Это он соглашался на Минские соглашения, чтобы никогда их не выполнить, соглашался на уголовную ответственность за незаконное обогащение, чтобы получить "безвиз" и потом ее отменить, обвинял во всех смертных грехах Россию, а сам провоцировал Керченский инцидент, и прочее, и прочее, и прочее.

Система лжи – это одно из худших наследий прошлого режима, от которого новой власти нужно отказаться в первую очередь. Однако пока Зеленский выглядит продолжением Порошенко, отказываясь от своих базовых предвыборных обещаний по миру на Донбассе. Хочется верить, что речь идет только о тактическом маневре или о том, что просто речи Зеленскому пишут те же, кто писал их для Порошенко. В этом случае будет достаточно вычистить органы власти от лживых "птенцов гнезда Петрова". Но что-то подсказывает, что простой люстрации будет недостаточно.

Центризбирком мстит Саакашвили

Мест, где осели "птенцы гнезда Петрова" еще очень много. Накануне Центризбирком, в отличие от Конституционного суда и судебной системы вообще, продемонстрировал, что он остается верен своим хозяевам с бывшей Банковой и из "Народного фронта", приняв ряд решений по отказу в регистрации политиков и политсил. Главным из них стал отказ в регистрации партии Саакашвили.

В этой ситуации надо сразу отметить, что и судебная система повела себя не лучшим образом, когда узаконила пять лет непрерывного проживания Михо в Украине. Потому что даже если зачесть в этот срок вынужденную эмиграцию из-за лишения гражданства, пять лет все равно не набирается.

Но Центризбирком поступил еще хуже, отказав в регистрации реально существующей партии по формальным причинам. Причем в данном случае отказ вызван даже не политическими соображениями (Рух новых сил не имеет шансов на проход в Раду и даже не является серьезным спойлером для какой-то из ведущих партий), а банальной местью. И стоит за этой местью, безусловно, лично Порошенко.

Вообще, нынешние выборы бьют все рекорды цинизма по регистрации либо отказу в регистрации политиков, причем задействованы в этом в равной мере и Центризбирком, и суды. И сложно представить, как из всего этого нагромождения лжи может родиться что-то хорошее.

Зачем Порошенко приехал на Прямой?

Еще одним ярким проявлением циничного вранья стала вчерашняя ситуация с Прямым каналом, на который приехал лично Порошенко. Экс-президенту пришлось личным присутствием убеждать сотрудников телеканала в том, что его (телеканал) не будут продавать Медведчуку, что стало темой для слухов, циркулируемых по всему Киеву. Формально убеждал журналистов, правда, зиц-собственник Макеенко, но присутствие Порошенко говорило само за себя.

Цинизм ситуации был в том, что и сам телеканал, и его "собственник" Макеенко, и бывшая Банковая месяцами убеждали страну, что Порошенко к Прямому отношения не имеет. Между тем, его приезд в критический момент стал подтверждением обратного.

А глупость всей этой ситуации в том, что все те же "птенцы гнезда Петрова" во главе со вторым номером "Евросолидарности" Парубием продолжают возмущаться фактической покупкой Медведчуком телеканала ZIK, но спроси их – кому принадлежит Прямой, – и они включат дураков.

Между тем, ни один из каналов Медведчука не был замешан в такой куче грязных историй, как это было с Прямым. Речь и о баснословных гонорарах Ганопольского с Киселевым, и о фактическом отжиме бывшего "Тониса" у семьи Януковича, и о многом другом. Приехав на Прямой, Порошенко признал, что все это непосредственно связано с ним. И больше комментировать нечего.

Угрозы Вятровича и амнезия Зеленского

Нынешняя ситуация печальна также тем, что ложь от старого режима переплетается с зарождающейся ложью от нового. Сколько раз уже команда Зеленского возмущалась декоммунизацией в исполнении предыдущей властью, а главный декоммунизатор Вятрович по-прежнему находится во главе Института нацпамяти, хотя для его увольнения достаточно одного указа президента.

И вот этот жупел всего самого мрачного последних пяти лет не просто тихо ждет, пока станет депутатом и уйдет из института, но и выступает с наглыми заявлениями о том, что если киевская власть не доведет декоммунизацию до конца, то она произойдет стихийно.

Наглость этого заявления в том, что Кличко и его команда в последние четыре года шли в фарватере декоммунизации, проводя переименования, от которых у настоящих киевлян волосы дыбом вставали. Однако даже у Кличко хватило ума не трогать памятник Щорсу, который, прежде всего, является художественным произведением, или герб СССР на щите Родины-матери, демонтаж которого может привести к катастрофе.

Но наглость заявления Вятровича еще и в том, что он (государственный чиновник!) угрожает местной власти незаконными действиями радикалов. По сути, такие угрозы тянут, как минимум, на административную статью, но Кличко, конечно же, пропустит их мимо ушей.

А вот на Банковой должны задуматься над тем, что недоуволенный Зеленским чиновник сегодня ассоциируется уже с новой властью, и угрозы насчет сноса памятника Щорсу звучат как бы от ее имени. Есть большие сомнения, что "слуги народа" при всей их неоднородности хотят ассоциироваться с этим рассадником средневекового мракобесия.

Епифаний низложил Филарета

Тем временем продолжает вскрываться нарыв лжи, на которой был построен проект "Православная церковь Украины". Вчера руководство ПЦУ нанесло ответный удар патриарху Филарету, лишив его практически всех властных полномочий в этой церкви. Скорее всего, Епифаний выгнал бы почетного патриарха и из Синода, но в ПЦУ понимают, что присутствие имени Филарета в перечне высших иерархов этой церкви служит доказательством, что УПЦ КП действительно принимало участие в проекте на уровне патриарха. Поэтому лучше оставить Филарета в составе Синода – тем более что сам он туда больше не придет.

Лишение главы Киевского патриархата всех его властных функций – решение логичное, ведь сам Филарет, проведя собор УПЦ КП, отказался от участия в проекте "ПЦУ". То же касается и немногих иерархов, которые остались верны киевскому патриарху.

Однако это решение вовсе не ставит точку в вопросе разделения ПЦУ и УПЦ КП. Поскольку у этих двух структур фактически одно имущество на двоих, то битва за церкви только начинается. И в ней ясно только одно: Владимирский собор останется за Филаретом. Остальное "обсуждается".