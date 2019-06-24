Центральная избирательная комиссия (ЦИК) вынесла несколько отказов в регистрации на выборы, чем вызвала обвинения в ангажированности. Наиболее остро отреагировал экс-президент Грузии, лидер партии “Рух новых сил” (РНС) Михаил Саакашвили, который пообещал судиться с комиссией и пикетировать ее здание. Насколько претензии Саакашвили правомерны, разбиралась “Страна”.

Клон клону рознь

Отказов Центризбиркома в регистрации становится все больше. Некоторые из них касаются известных людей в политике. Так, на заседании 23 июня комиссия отклонила заявку главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева, выдвинутого Либеральной партией (ЛП) по округу № 46 с центром в Бахмуте. Тот факт, что Клюев хотел баллотироваться от политической силы, важен: в этом случае документы в ЦИК может принести не сам кандидат, но представитель партии-субъекта выдвижения. За Клюева это сделал глава Либеральной партии. Но экс-глава АП все равно не прошел по цензу оседлости (5 лет).

В оправдание отказа ЦИК ссылается на информацию из правоохранительных органов. “Генеральная прокуратура Украины имеет обоснованные сведения, что Клюев А.П. не пребывает на территории Украины с февраля 2014 года. Добавленные к заявлению Клюева А.П. документы не дают оснований для установления факта его проживания в Украине на протяжении последних пяти лет, а значит, Клюевым А.П. не выполнено требование Конституции Украины и Закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года”, - говорится в постановлении ЦИК.

Как сообщает ОПОРА, на заседании комиссии представитель ЛП убеждал, что Клюев-де избрал для места жительства занятый сепаратистами Донецк, который формально считается украинской территорией.

На том же заседании ЦИК отказал и знаменитому сотнику Евромайдана, народному депутату Владимиру Парасюку (внефракционный), который в Раду нынешнего - восьмого - созыва был избран по мажоритарному округу №122 во Львовской области.

На эти выборы он планировал баллотироваться путем самовыдвижения.

В постановлении Центризбиркома объясняется: Парасюк должен был лично внести залог, подкрепив его квитанцией из банка с указанием своей фамилии. Но, судя по квитанции, за депутата внес деньги некий Андрей Николаевич Фединяк (правда, в назначении платежа указано, что это “залог кандидата в народные депутаты Украины Парасюка Владимира Зиновьевича”.

Еще один народный депутат Аркадий Корнацкий (внефракционный) получил отказ за то, что не подал обязательство в случае избрания в парламент прекратить деятельность, несовместимую с депутатской работой.

Любопытно, что эту же причину ЦИК выдвинула, чтобы отказать неким П.В. Третьякову и О.В. Третьякову (ФИО по документу на украинском языке), которые наметили для себя округ №219 в столице.

По этому же округу будет снова баллотироваться заместитель главы фракции “Блок Петра Порошенко” (БПП) Александр Третьяков. В постановлении ЦИК говорится, что 21 июня комиссия получила заявление Третьякова, зарегистрированного кандидатом в народные депутаты 22 июня, с просьбой “прибегнуть к соответствующим мерам с целью недопущения нарушения условий для свободного формирования избирателями своей воли и их свободного волеизъявления при голосования”, чему, по мнению, нардепа могут помешать его однофамилицы, собиравшиеся баллотироваться путем самовыдвижения.

Судя по всему, Третьяков намекает на популярную на украинских выборах политтехнологию регистрацию клонов-однофамильцев, а иногда и полных тезок.

При этом на других округах клоны регистрируются без всяких проблем, если они не создают проблем ставленникам Порошенко.

Например, на округе № 94 в Киевской области, где намечается противостояние близкого к экс-президенту Порошенко первого замглавы фракции БПП Игоря Кононенко и известного журналиста телеканала “1+1” Александра Дубинского уже фигурируют два однофамильца второго. Причем работают они на частном предприятии “Слуга народа” - название как у пропрезидентской партии, выдвигающей журналиста Дубинского.

Однако ЦИК это не смутило.

Политолог Андрей Золотарев напоминает, что значительная часть членов нынешнего Центризбиркома (включая главу комиссии Татьяну Слипачук) попали в его состав с благословения Администрации президента Порошенко.

“Все в нашей власти, если во власти все наши. А на выборах ЦИК выполняет властную функцию... Они (комиссия - Прим.Ред.) будут помогать своим людям в подобных ситуациях. Обычно дело в украинских реалиях, когда на проблемы в документах своих смотрят сквозь пальцы, а бумаги, поданные чужими, рассматриваются под микроскопом”, - комментирует эксперт “Стране”.

Барьер для Саакашвили

Случай партии Саакашвили стоит особняком.

ЦИК не зарегистрировал целый избирательный список кандидатов в депутаты от РНС. Основанием стало подозрение в подтасовке фактов.

В Центризбиркоме не поверили, что на заседании совета партии 8 мая могли рассматриваться вопросы, связанные с участием во внеочередных выборах Рады 21 июля, ведь указ президента о прекращении полномочий парламента появился только 21 мая.

Правда, скорее всего имела место банальная описка - речь шла явно о 8 июня.

А еще ЦИК утверждает, что внеочередной партийный съезд "Руха новых сил" 10 июня, утвердивший избирательный список кандидатов, "состоялся в нарушение требований устава этой партии". Поэтому комиссия обратилась в полицию с просьбой провести проверку действий РНС.

Саакашвили увидел за отказом ЦИК происки команды бывшего президента. “Сначала нас долго не пропускал банк, руководство которого контролирует Порошенко, а сейчас нас снимает назначенное им же ЦИК”, - прокомментировал он на своей странице в Фейсбуке.

Позже в видеообращении он заодно обвинил вторую бывшую партию власти “Народный фронт”. “Представитель “Народного фронта” из Харькова (в ЦИК Ирина Ефремова, назначенная по квоте министра внутренних дел Арсена Авакова - Прим.Ред.) - понятно, какие интересы она представляет, и [секретарь ЦИК Наталья] Севастьянова, бывший заместитель Петренко, и тоже глава ЦИК (Татьяна Слипачук - Прим.Ред.) придрались к сущей мелочи, какой-то описке. По процедуре, когда есть такая описка, они вызывают представителя партии, мол, вы это исправьте. Это вообще техническая история… Но они никого не вызвали, но поручили полиции проверить, как был проведен съезд РНС”, - заявил Саакашвили, выразив уверенность, что при новом президенте Владимире Зеленском “эта гнилая история не пройдет”.

Намерен экс-президент Грузии и судиться с Центризбиркомом.

Правда, пока непонятно насколько это принесет ему успех. Формально ЦИК прав - в бумагах записано 8 мая. И винить Михо может только аппарат собственной партии. К тому же его участие в выборам не выгодно и другим крупным игрокам - "Слуге народа" и "Голосу", у которых он будет отбирать голоса.