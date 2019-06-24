Украинскую газовую трубу могут перекрыть задолго до окончания договора о транзите с Россией. Собственно, ГТС рискует остановиться уже в самое ближайшее время. По крайней мере, такие "страшилки" распространяет оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз".

В конце прошлой недели компания сообщила, что не смогла закупить топливный газ на аукционах. Причина банальна - не было подано ни одного предложения от поставщиков.

"12 аукционов на закупку топливного газа с июля по декабрь общим объемом 880 млн кубических метров газа и ожидаемой стоимостью 5,72 млрд гривен без НДС не состоялись, поскольку ни один поставщик не дал тендерных предложений. Вероятная причина - дефицит средств "Укртрансгаза" и как следствие - несвоевременные расчеты с контрагентами", - говорится в сообщении на официальном сайте "Укртрансгаза".

Долг "дочки" "Нафтогаза" за газ для собственных производственно-технологических потребностей уже достиг рекордной суммы в 4,1 млрд гривен. Если проблему не удастся оперативно решить, без газа может остаться половина Украины, включая население, бюджетные организации и промышленные предприятия. Причем, есть мнение, что на самом деле проблемы "Укртрансгаза" с деньгами обозначают готовящееся банкротство ГТС, полную потерю транзита российского газа, на котором мы зарабатываем 3 млрд долларов в год, и перспективы остаться без газа уже с 1 января 2020 года, что в разгар отопительного сезона будет более ощутимо, чем сейчас, когда за окном тридцатиградусная жара.

Отключат от газа 13 областей

Сейчас запас газа в подземных хранилищах на технические цели "Укртрансгаза" составляет 152 млн кубов, тогда как на месяц нужно не менее 240 млн. "Несколько поставщиков готовы в июне-августе поставить "Укртрансгазу" 190 млн кубических метров газа по действующим контрактам, но только при условии оплаты долга за предыдущие периоды. При этом потребности в газе для обеспечения работы технологического оборудовании, собственных потребностей и балансирования системы в июне-августе составит около 720 млн кубометров", - говориться в сообщении компании.

Если говорить проще, то, несмотря на то, что газ в подземных хранилищах есть, "доставить" его потребителям не получится, так как необходимое оборудование и системы попросту остановятся.

"Укртрансгаз" еще 14 июня сообщил о надвигающемся ЧП НКРЭ, Госслужбу по чрезвычайным ситуациям и СНБО. Пока отреагировала только Госслужба по чрезвычайным ситуациям, признав, что ситуация действительно угрожающая - ее квалифицировали как ЧС техногенного характера (код 10800 - ЧС вследствие аварии на системах жизнеобеспечения).

Согласно протоколу ГСЧС (который во многом базируется на отчете "Укртрансгаза"), уже с конца июня стоит ожидать следующих последствий. Во-первых, уменьшиться прием газа от украинских добытчиков - с 56 млн до 39 млн кубов в сутки. Во-вторых, сократиться закачка импортного газа в трубу - с 55 млрд до 25 млн кубов. В-третьих, закачка газа в подземные хранилища уменьшится с 75 млн до 34 млн кубов.

В итоге, потребителей, подключенных к магистральным газопроводам Союз, УПУ, Прогресс, ЕККР, АТИ, КАЧБ, попросту отрежут от газа. Эти газопроводы приходят по территориям Харьковской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей. То есть, покрывают больше половины страны. Как прогнозируют в ГСЧС, отключение газа грозит населению, бюджетным учреждениям, предприятиям теплокоммунэнерго, а также металлургическим и химическим предприятиям. "Больше всего пострадает именно промышленность, которая летом является основным потребителем газа", - говорит экономист Алексей Кущ.

Кроме того, сократится транзит газа в Европу и Молдову с 290 млн до 115 млн кубов в сутки, то есть, Украина сорвет свои газовые обязательства перед ЕС, что чревато масштабным газовым скандалом.

На газ денег нет, а на премии - есть

По словам соучредителя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, хотя в "страшилках" "Укртрансгаза" и есть доля шантажа, ситуация и вправду серьезная. "Это связано с тем, что с 1 марта запустили так называемую систему суточного балансирования в ГТС, которую нужно ежедневно покрывать "живыми" деньгами. А газораспределительные компании в своем тарифе не имеют на это средств. НАК же в свою очередь, обвиняет их в несанкционированном отборе газа", - пояснил "Стране" Марунич.

"То есть, предположим, если газораспределительная компания запрашивает 100 тысяч кубов газа, но выбирает только 80 тысяч, то "Укртрансгаз" должен вернуть деньги за неиспользованные объемы. А если газа выбрано больше, то ГРК платит. Балансы выходят в ноль редко, они постоянно то отрицательные, то положительные. Но, если "Укртрансгаз" платит более-менее аккуратно, то у газораспределительных компаний нарастают долги", - добавил Алексей Кущ.

Руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев отмечает, что на техническое обслуживание трубы "Нафтогаз" выделяет слишком мало денег. "Ранее НАК решал вопросы по небалансам самостоятельно. Но в последнее время сформировалась огромные кассовые разрывы, на распределение газа практически ничего не выделяется. Если проанализировать тариф на транспортировку газа, то можно сделать вывод, что 90% НАК забирает себе, оставляя жалкие крохи на технические нужды", - говорит Рябцев. По его мнению, нужно срочно пересматривать тариф, увеличивая долю на распределение, но только не за счет потребителей, а за счет "Нафтогаза". В НКРЭ и у президента пока заняты исключительно темой запуска нового рынка электроэнергии - на предупреждение о газовом ЧП реакции не последовало.

Как говорит Алексей Кущ, последние тенденции на газовом рынке только усугубляют проблему. "Модель более-менее работала, когда газ постоянно дорожал. Но на фоне падающих цен, газораспределительным компаниям выгодно недобирать газ, получать за него компенсацию еще по старой цене, которая выше, чем на данный момент", - говорит он.

Впрочем, говорить о том, что "Укртрансгаз" пал жертвой обстоятельств тоже было бы неправильно.

"Вот помню, что в марте 2019 сотрудники Укртрансгаз получили премии до 150% годовой зарплаты "за достижение ключевых показателей". Уж не знаю, были ли эти показатели из серии удовлетворить "маму" (сам НАК) или доведение финансов до ужасающего состояния… Но сейчас ужас таки на лицо. Денег хватает только на премии", — написала в Facebook финансист Виктория Страхова.

"Гройман и Коболев украли трубу"

Между тем, вокруг уже ГТС закручивается предвыборный скандал. Как уже писала "Страна", партия "Батькивщина" обратилась в ГБР с заявлением о доведении украинской газотранспортной системы до искусственного банкротства.

"Мы подали в Государственное бюро расследований заявление о совершении преступления о доведении нашей газотранспортной системы искусственно, умышленно, планово к искусственному банкротству", - сообщила Юлия Тимошенко.

Она утверждает премьер-министр Владимир Гройсман, экс- президент Петр Порошенко и глава НАКа Андрей Коболев "просто забрали эти деньги, которые зарабатывает наша газотранспортной система, и разделили по своим оффшорным счетам". "Нафтогаз" же, якобы создавал искусственную задолженность перед ГТС, не платил за услуги, и показывал убытки ГТС: в 2016 г. – 6 млрд грн, 2017. – 25 млрд и в 2018 г. – 32, 5 млрд.

Гройсман, который и сам активно пиарится на газовой теме, уже отреагировал на такие обвинения: "Однозначно: украинская газотранспортная система не может быть приватизирована. Наше правительство четко это понимает. Разговоры о приватизации - ложь некоторых политиканов. Правительство не принимало таких решений. Наша ГТС - это собственность государства и украинского народа», - написал он в Twitter

Не исключено, что вопрос с закупками технического газа вынесут на ближайший Кабмин и он станет очередным поводом для премьер-министра Владимира Гройсмана "поставить на место" главу НАКа Андрея Кобелева.

Главный вопрос - что будет с долгом в 4,1 млрд гривен и согласиться ли Кабмин дать "Укртрансгазу" эти деньги из бюджета. Ведь иначе закупить оперативно закупить газ не получится.

В шаге от развода

Как раз в тот день, когда "Укртрансгаз" строчил слезные письма в ГСЧС, СНБО и НКРЭ, его непосредственному собственнику - НАК "Нафтогазу" - был совсем не до мелких проблем с нехваткой денег на обслуживание трубы.

14 июня в НАКе состоялось заседание управляющего комитета проекта "Отделение деятельности транспортировки газа". Речь идет о подготовке к анбандлингу - разделению добычи, транспортировке и продаже газа. Этот процесс НАК должен завершить в нынешнем году. Без анбандлинга и сертификации обновленной ГТС по европейским стандартам подписание нового договора о транзите газа с "Газпромом" попросту невозможно.

В начале июня Кабмин своим постановлением №484 определил как должна проходить процедура анбандлинга. По предложенной правительством модели ownership unbundling, оператор ГТС и сама газотранспортная система должны быть выведены из-под управления НАКа и переданы ОАО "Магистральные газопроводы Украины". Эта компания и станет оператором украинской газотранспортной системы. В будущем именно она должна подписать новый контракт с "Газпромом".

Но на заседании 14 июня НАК принял решение просить президента и СНБО еще раз проанализировать постановление №484, которое, якобы, не позволяет "Нафтогазу" оставить свои интересы в судебном споре с "Газпромом". Параллельно НАК запускает "свою" модель анбандлинга. Это решение есть в протоколе заседания, копией которого располагают "Українські новини".

В "Нафтогазе" отстаивают модель ISO (Independent System Operator), по которой все активы ГТС должны остаться у "Нафтогаза". На этом заседании вспомнили и об "Укртрансгазе" - его сотрудников должны срочно перевести в новую компанию - ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", а не в "Магистральные газопроводы".

Как пояснил "Стране" Алексей Кущ, сейчас идет борьба двух концепция анбандлинга. "Модель Кабмина интересна иностранному системному оператору, который сможет получить на баланс активы ГТС, интегрировать украинскую трубу в европейскую систему и перенести узлы коммерческого учета с западной границы - на восточную. В дальнейшем уже именно такой оператор будет вести переговоры с "Газпромом" и там тональность будет другой, чем в случае переговоров с украинского стороной. Модель анбандлинга от НАКа системным операторам неинтересна. В случае ее реализации "Нафтогаз" останется фактическим владельцем трубы, на которую посадит формального "управителя". В этом случае не исключен раздел ГТС на несколько частей. В частности, самой интересной остается Закарпатье - Словакия - Чехия - Австрия - Италия. "Газпром" хочет сохранить транзит через этот участок на уровне 40-50 млрд кубов. Получается, что с помощью "Северного потока" "Газпром" закроет потребности северной Европы, прежде всего, Германии. "Южный поток" закрывает потребности Турции и Балкан. А вот обеспечение Австрии, Италии, Словакии, Чехии, своего рода политического анклава России в Европе, остается уязвимым. Поэтому вариант анбандлинга нашей ГТС от НАКа на руку "Газпрому". Он сможет посадить на нашу трубу своих посредников через вторые- третьи руки", - говорит Кущ.

В этом случае, по его словам, остальная часть украинской ГТС может оказаться "планово убыточной". Впрочем, серее всего, дело не в заигрываниях Коболева с "Газпромом", а с отстаивании им собственных интересов - без трубы "Нафтогаз" по-сути превращается в "маркетинговую надстройку".

К слову, Тимошенко также раскритиковала вариант анбандлинга от Кабмина, отметив, что компания "Магистральные газопроводы Украины" полностью выводится из системы управления государства и передается в управление "неизвестно каким международным кампаниям".

Давление на миллиард

При этом уже сейчас понятно, что провести анбандлинг по любой модели и сертифицировать нового оператора ГТС по европейским стандартам до конца этого года явно не успеют. Это фактически ставит крест на новом договоре о транзите газа с "Газпромом".

Интересно, что, как уже писала "Страна", в российском правительстве на днях озвучили свои условия, на которых они согласны сохранить транзит через территорию Украины. Как заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько, "что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины". То есть, получается, что озвученный НАКом вариант анбандлинга, который формально запускается, чтобы "Нафтогаз" мог параллельно решать судебные споры с "Газпромом", только отдаляет Украину от нового договора по газовому транзиту.

По мнению Геннадия Рябцева, так называемый "нулевой транзит", то есть, полная остановка прокачки российского газа по нашей трубе, уже с 1 января 2020 года выглядит все более реальным.

"Они готовятся к такому сценарию. "Газпром" всячески увиливает от переговоров, а "Нафтогаз" особо и не настаивает. В то же время "Газпром" активно ведет переговоры с европейскими покупателями о работе в форс-мажорных обстоятельствах, закачиваются увеличенные объемы газа в европейские хранилища, то есть, ведется подготовка к закручиванию краника", - говорит Рябцев.

По его словам, если эти прогнозы оправдаются, Украине стоит готовится к резкому снижению давления в ГТС, что потребует дополнительных объемов газа для снабжения жителей восточных и южных регионов страны.

"Нужно дополнительно, минимум, 4 млрд кубов, чтобы к началу сезона у нас было не меньше 21 млрд кубометров в хранилищах. Это плюс 1 млрд долларов в деньгах. Плюс — необходимо прописать гарантии по реверсу газа из Словакии, чего пока тоже никто не делает", - отмечает Рябцев.