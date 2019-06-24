Насколько правильно было бы для новой власти Украины изменить меру пресечения и выпустиь сейчас главреда РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского в качестве жеста доброй воли Зеленского в контексте его заявлений о готовности решать проблему пленных?

"Страна" опросила украинских политологов, публицистов и экспертов по этому поводу.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский:

"Это не просто целесообразно, а в настоящее время это критически важно для Зеленского. Если он вообще рассчитывает до парламентских выборов сделать хоть одно позитивное дело, кроме разговоров, то это было бы, во-первых, проще всего. Во-вторых, показывало бы, что Украина не хуже России, выпустившей оппозиционного журналиста Голунова. Кроме того, это дало бы шанс ответного хода от РФ. Даже учитывая то, что среди электората "Слуги народа" немало людей, критически относящихся к взглядам таких журналистов, как Вышинский, Зеленский должен маневрировать. Он уже сделал ряд шагов с целью удержания электората Западной Украины. Если он хочет сохранить также Юг и Восток, то освобождение Вышинского - самый простой и надёжный шаг в этом направлении".

Политтехнолог Сергей Слободчук:

"Пока что по всем важным вопросам - война на Донбассе, политические репрессии и судьба политзаключенных, связи с МВФ и т.д. - Зеленский ведет себя как лайт-версия Порошенко (тот же Порошенко, только без "Рошена" и "томоса"). Поэтому слова Зеленского о желании освободить пленных, как и все другие обещания, можно будет воспринимать всерьез, когда он покажет это "не словом, а делом".

Продолжающееся дело Вышинского мало того, что не несет власти никаких бонусов с точки зрения борьбы за электорат, так еще и превратилось в ярмо для международной репутации Украины. О деле Вышинского отрицательно высказались почти все международные структуры, включая "Репортеры без границ", ОБСЕ, Freedom house…

Если бы Зеленский прекратил травлю журналиста, он одним ходом решил бы сразу несколько задач - показал, что он не версия "Порошенко" (что крайне важно во время выборов), снял бы обвинения в притеснениях свободы слова со стороны международных структур. И, таким образом, показал бы, что с ним можно договариваться об обмене пленными и заключенными. Плюс ко всему - избавился бы от ярма, потому что "дело Вышинского" не несет никакой пользы, зато серьезно бьет по имиджу новой власти".

Депутат Верховной Рады прошлых созывов Василий Горбаль:

"У каждого президента есть право на указ об амнистии. Как правило, такие указы издаются вскоре после вступления в должность. Тем более это актуально сейчас для новоизбранного украинского президента в связи с заявленной им необходимости мирного процесса. И освобождение Кирилла Вышинского можно было бы в этот процесс "вмонтировать", что придало бы ему динамику. Поэтому, я думаю, это перспектива ближайших недель. Подобные жесты доброй воли говорят как раз о силе власти. Зеленскому, конечно, будут советовать не делать подобные шаги, как "отрицательно влияющие на парламентскую избирательную кампанию". Но с учётом рейтингов пропрезидентской силы можно пренебречь незначительными "внутренними потерями" и делать сильные для страны внешнеполитические ходы".

Эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко:

"Общество изначально ожидало от Владимира Зеленского прекращения и публичного осуждения порочных практик политического режима Петра Порошенко относительно преследования инакомыслящих. В контексте заявлений Владимира Зеленского о готовности решать вопрос обмена удерживаемых лиц и в качестве жеста доброй воли было бы логично освободить неправомерно задержанного главреда и директора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, политически мотивированное преследование которого является вопиющим актом несправедливости и лишний раз свидетельствует о печальном факте деградации судебно-правоохранительной системы Украины.

В ситуации с Кириллом Вышинским Зеленскому было бы желательно сделать это сразу же по вступлению в должность главы государства. Для новоизбранного президента сейчас политически целесообразно дать подобный сигнал и в отношении других журналистов и общественных деятелей, преследуемых по политическим мотивам, что подтверждало бы как изменение политической риторики во внутренней политике, так и некоторую готовность к нормализации двусторонних отношений официального Киева и Москвы. В противном случае то, что система политических репрессий продолжает действовать по инерции, параллельно стимулируемой риторикой партии войны в парламенте - лишь свидетельство отсутствия политической воли к столь необходимым переменам в условиях расколотой гражданским противостоянием страны и полномасштабной институциональной деградации государственного организма".

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Борник:

"Я думаю, что сегодня ожидать такого жеста особо не приходится. Вероятность не высока. В практике, в качестве добрых жестов используют для обмена используют не самые значимые фигуры. Всё-таки, Вышинский - одна из наиболее тяжеловесных фигур "с украинской стороны" и он может быть обменен только на сопоставимые фигуры. Например, на Романа Сущенко (журналист Укринформа, обвинённый в РФ в шпионаже, - Прим.Ред.) или украинских моряков. Думаю, обмен начнётся с неизвестных широкому кругу людей".

Историк, публицист Александр Каревин:

"Думаю, освободить Кирилла Вышинского в качестве жеста доброй воли было бы для Зеленского целесообразно. И не только в контексте решения проблемы пленных. Этим освобождением новоизбранный президент дал бы чёткий сигнал о намерении прекратить политические репрессии. Следует понимать, что очень многие люди, проголосовали на выборах за Зеленского в том числе и потому, что желают прекращения этих репрессий. Ведь это ненормально, когда журналистов, публицистов, блогеров преследуют только за то, что они те или иные события освещают не так, как того хочется правящему режиму. И тут можно говорить не только о Кирилле Вышинском. Тут следует вспомнить и про Владимира Скачко, и про Василия Муравицкого, и о многих других, подвергшихся преследованиям за последние пять лет. К сожалению, Зеленский пока что не дал такого сигнала обществу. А пора бы!".

Глава пресс-службы УПЦ (МП) Василий Анисимов:

"Тут не о жесте доброй воли нужно говорить, а о том, что в соответствии с европейскими хартиями, которые подписала Украина, журналист не должен сидеть в тюрьме. Как мог "изменить Родине" Вышинский, если он не имел доступа к государственной тайне? Жест доброй воли ведь уже предполагает наличие какой-то вины. А в данном случае он просто должен быть освобождён, причём, с извинениями. Как бы там ни было, но сидеть он до суда не должен. Нельзя журналиста ограничивать как убийцу, опасного для окружающих. Что же касается работы на российские СМИ, то если меня из идеологических соображений не публикуют в отечественных СМИ, то я имею полное право работать на иностранные СМИ. Это гарантировано моей свободой творчества. Это моя профессия, которой я только и могу заработать на содержание семьи. Только так я могу реализовать своё желание трудиться, в конце концов".

Политолог, депутат Верховной Рады прошлых созывов, Евгений Филиндаш:

"Любые договорённости о мире (а именно достижение мира обещал Зеленский на выборах и именно этого, прежде всего, ждёт от него страна) предусматривают взаимные уступки, компромиссы и шаги друг другу навстречу. Поэтому, отпустить сейчас Вышинского, безусловно, было бы правильным решением со стороны Зеленского. На фоне такого решения вполне реально было бы приступить к решению проблемы пленных в целом. Если, конечно, стоит цель реально освободить украинских военных, находящихся сейчас в заключении в России, а не время от времени лить крокодиловы слезы по их поводу, ничего реально не делая для их освобождения, как это делала власть при Порошенко".