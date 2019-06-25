Центральная избирательная комиссия зарегистрировала списки кандидатов по списку партии "Оппозиционный блок".

Их обнародование уже обернулось скандалом - там не оказалось экс-главы фракции Партии Регионов Александра Ефремова, присутствие в списке которого было торжественно обещано Евгением Мураевым (первый номер списка).

Также в списке не оказалось главы фракции "Оппозиционного блока" Вадима Новинского, хотя на съезде партии 10 июня он был заявлен под пятым номером.

Почему так произошло и кто теперь идет по спискам партии - выясняла "Страна".

Совместный плод Ахметова и Коломойского

"Оппозиционный блок" как единая партия фактически прекратила свое существование в декабре 2018 года. Тогда произошел раскол между двумя ее частями.

Часть, которая ориентировалась на Юрия Бойко, выступила за объединение с партией "За життя" Рабиновича и Медведчука. Другая часть, ориентированная на олигарха Рината Ахметова выступила против.

В итоге сторонники Бойко вместе с "За життя" создали новую партию - "Оппозиционная платформа За жизнь", которая поддержала на выборах Бойко.

Ахметовская же часть "Оппозиционного блока" двинула на выборы Александра Вилкула, в пользу которого позже снялся с выборов президента лидер партии "Наши" Евгений Мураев.

Президентские выборы превратились в своего рода "праймериз" двух партий и двух кандидатов, который почти с трехкратным перевесом выиграл Юрий Бойко - он набрал почти 12%, а Вилкул - чуть более 4%.

При этом, сторонники Бойко и "Оппозиционной платформы" обвиняли "ахметовцев" в том, что они выдвинули Вилкула (имевшего изначально гораздо ниже рейтинг, чем Бойко) лишь с целью отнять голоса у Бойко и не дать ему выйти во второй тур. Говорилось также, что это делалось в интерсах Петра Порошенко, партнером по бизнесу которого, по данным СМИ, выступал Ринат Ахметов. И если б Бойко попал во второй тур, то туда бы не прошел Порошенко. Ведь в итоге экс-президент занял второе место, набрав примерно столько же голосов, сколько Вилкул и Мураев вместе взятые.

"Ахметовцы" в ответ обвиняли в работе на Банковую Бойко и Медведчука, но их аргументы не были восприняты Москвой. Против всех представителей "ахметовской" группы в "Оппозиционном блоке" Москва введа санкции в наказание за работу на Порошенко. А Бойко, наоборот, Кремль поддержал - незадолго до выборов с ним встретились премьер-министр Дмитрий Медведев и глава "Газпрома" Миллер, обсудив скидки на газ.

К моменту объявления досрочных выборов рейтинг "Оппозиционной платформы За жизнь" колебался в пределах 10-12%, а рейтинг "Оппозиционного блока" - не более 2%.

И после того, как Рада отвергла предложение Зеленского снизить проходной барьер на выборах до 3%, представители ОБ начали переговоры с "Оппозиционной платформой" о совеместном походе на выборы.

Однако они завершились провалом. Обе стороны по разному трактуют его причины.

В "Оппоблоке" говорят, что "Платформа" сама отказалась от переговоров, не захотела делиться с ними местами в списках и пыталась вести параллельные переговоры с "партией мэров" Труханова и Кернеса. А в "Платформе" утверждают, что "ахметовцы" отказались идти единым фронтом, пытаясь таким образом, завязать отношения с Зеленским, для партии которого "Оппоплатформа" была главным конкурентом на юго-востоке.

Так или иначе, но "Оппозиционная платформа За жизнь" пошла на выборы сама по себе, а ахметовская часть "Оппоблока" объединилась с партией мэров и партией "Видродження". Две последних политсилы прочно связыват с Игорем Коломойским. А учитывая слухи о его тесных связях с президентом, создание такого совместного проекта для участия в выборах выглядело как своего рода мост для связи Ахметова и Зеленского.

Список, который огласили на съезде 10 июня, возглавил Евгений Мураев, на втором месте оказался Александр Вилкул (как расказали "Стране" источники в ОБ, он отсутствовал на съезде партии 10 июня, так как был недоволен тем, что не его поставили первым номером).

На третьем и четвертом месте - Геннадий Кернес и Геннадий Труханов.

На пятом был заявлен Вадим Новинский - бизнес-партнер Ахметова, известный меценат и один из ключевых людей в партии.

Также в первой десятке шли мэры Мариуполя и Запорожья, а также близкий к Коломойскому депутат от "Видродження" Владимир Пилипенко, который известен своими националистическими взглядами.

Очевидно, что расчет создателей проекта был на то, чтоб нарастить рейтинг при помощи мэров крупных городов (которые среди их жителей весьма популярны).

Однако, пока он не срабатывает. По данным социсследований рейтинг ОБ продолжает колебаться в пределах от 1 до 2%, а по последнему опросу вообще опустился до 0,9%. В тоже время рейтинг "Оппоплатформы" - более 12%

Против "Оппоблока" играет несколько факторов.

Первый - популярность Кернеса и Труханова как мэров не конвертируется в поддержку населением их политического выбора на национальном уровне. Собственно, это показали и результаты выборов президента, когда и Труханов, и Кернес открыто поддерживали Порошенко, но, в итоге, он провалился на выборах и в Одессе, и в Харькове. Более того, сам по себе факт наличия в первой пятерке списка людей, которые на выборах агитировали за экс-президента вряд ли добавляет электоральных очков партии. Тем более, что и сейчас Кернес активно поддерживает одного из самых одиозных представителей режима Порошенко Алексанра Грановского, который идет по мажоритарному округу в Харькове.

Такие плакаты висят по Харькову

Второй фактор - "Оппозиционный блок", также как и "Оппозиционная платформа" ориентируется на избирателей, которые так или иначе хотят примирения с Россией и окончания войны на Донбассе путем мирных переговоров и компромиссов, а также выступают против национализма.

И потому для этой категории избирателей важна позиция России. Которая остается неизменной - Москва продолжает оказывать прямую поддержку "Оппозиционной платформе", а все лидеры "Оппозиционного блока" включая Мураева, Вилкула, Труханова, Кернеса и Новинского остаются под российскими санкциями.

Соответственно, потенциальный избиратель "Оппоблока" продолжает ориентироваться в своем выборы на "Оппозиционную платорму".

Лидеры ОБ пытаются в этих условиях как-то отстроиться от имиджа пророссийской силы. Так, Александр Вилкул на последнем эфире в ток-шоу "Право на владу" на 1+1 заявил, что он, в отличие от Медведчука, является проукраинским политиком и даже сказал, что против ношения георгиевских ленточек.

Однако этой трансформации мешает во-первых сам бренд "Оппозиционного блока", который политсила зачем-то выбрала, чтоб идти на выборы. А во-вторых, недостаток времени - до дня голосования осталось менее месяца.

Минус Ефремов, минус Новинский

На фоне плачевной ситуации с рейтингами в партии попытались как-то исправить ситуацию.

Через четыре для после съезда, 14 июня, Евгений Мураев заявил, что партия исключает из своих списков одиозного Пилипенко, а на его место ставит Александра Ефремова, который уже почти три года сидит в СИЗО. Видимо, по задумке, это должно было поднять рейтинг Оппоблока среди бывших избирателей Партии Регионов.

Уже тогда, правда, возникли вопросы - почему о Ефремове вспомнили не на съезде партии 10 июня, а лишь через несколько дней. И, кроме того, было непонятно как Ефремова включат в список, если выдвижение закончилось 10 июня (на этот момент указали в ЦИКе).

Впрочем, теоретически это было возможно - его могли поставить во вторую десятку списка, которую не обнародовали на съезде, подправив задним числом протоколы (так делают многие партии).

Однако, в обнародованном списке после регистрации в ЦИК фамилии Ефремова не оказалось.

Попытка "Страны" получить комментарий по этому поводу у Евгения Мураева и других представителей "Оппоблока" не увенчалась успехом.

Неофициально же в ОБ сказали, что внесение Ефремова в список заблокировал Игорь Коломойский.

"Коломойский и Ахметов - два пайщика партии. Поэтому к Коломойского есть право вето на решения. Он выступил категорически против Ефремова. Он сказал, что "сепаров в списке не будет". "Ахметовцы" какое-то время посопротивлялись, пытались настаивать, но, в конце концов, уступили", - говорит источник в партии.

Обнародованный список принес еще один сюрприз - там не оказалось Вадима Новинского. Он, вместе с другим близким соратником Рината Ахметова - Борисом Колесниковым, является фактическим лидером партии. Колесников еще раньше заявил, что идет по округу, а о Новинском это стало известно уже после съезда. В один из последних дней для регистрации он подал документы на округ №37 в Мариуполе (город - центр металлургического холдинга "Метинвеста", совладельцами которого являюся Ахметов и Новинский).

Естественно, это тут же стало трактоваться как знак того, что лидеры партии не верят в ее шансы пройти 5% барьер.

Очевидно, что все эти пертурбации с Ефремовым и Новинским не идут на пользу "Оппоблоку" и делают еще более туманными его политические перспективы.

Сейчас, судя по риторике, лидеры ОБ сделали ставку на фронтальную атаку на "Оппозиционную платформу". Евгений Мураев записал специальный ролик, где вызвал Бойко на дебаты, попутно обвинив его во многих грехах.

Но поможет ли эта тактика "Оппозиционному блоку" хоть как-то нарастить рейтинг - вопрос. Тем более, что в "Оппоплатформе", вероятно, это будут трактовать как доказательство того, что ОБ - чисто спойлерский проект, цель которого не пройти в Раду, а отобрать, в интересах Зеленского и Коломойского, несколько процентов у "Платформы", также как Вилкул отобрал в свое время голоса у Бойко в интересах Порошенко.

Кто еще в списке

Помимо Кернеса и Труханова в списке (целиком его можно посмотреть здесь) присутствуют и другие мэры городов.

В частности - близкие к Ринату Ахметову мэр Мариуполя Вадим Бойченко, мэр Павлограда Анатолий Вершина и мэр Запорожья Владимир Буряк. Также идет гендиректор принадлежащего Ахметову комбината "Запорожсталь" Ростислав Шурма.

Там же - городские головы Ужгорода, Токмака, Балаклеи, Краснограда, Теплодара и Рени.

Впрочем, большинство из мэров вряд ли пойдут в Раду, даже если ОБ вдруг попадет в парламент и, очевидно, что эти люди в списке оказались только ради привлечения избирателей.

На 11 и 12 местах разместились два человека, близких к Коломойскому - нардепы из группы "Видродження" Виталий Хомутынник и Евгений Геллер.

Хомутынник известен тем, что в годы после Майдана имел большое влияние на две, пожалуй, самые коррумпированные сферы в Украине - налоговую и таможню. Человеком Хомутынника, в частности, был скандальный экс-глава ГФС Роман Насиров. А также много других менее публичных, но не менее влиятельных людей в фискальной службе.

Ранее предполагалось, что Хомутынник пойдет по мажоритарному округу в Харькове. Но, как рассказали "Стране" источники в "Оппоблоке", замеры показали, что у него там нет никаких шансов. Одно время он пытался договориться о попадании в список "Оппозиционной платформы", но переговоры завершились безуспешно.

Теперь же он вынужден идти вместе с ОБ с малыми шансами вновь получить мандат.

Геллер был одним из "кассиров" Партии Регионов, его имя фигурирует в скандале с "черной бухгалтерией" ПР. Накануне выборов в Раду в 2014 году переметнулся к Игорю Коломойскому.

Тогда он прошел в парламент по мажоритарке в 50 округе в прифронтовом городе Красноармейск Донецкой области (теперь Покровск). После победы на округе СМИ писали, что бюллетени за Геллера были вброшены с помощью фальсификаций, которые прикрывал батальон "Днепр", финансируемый Коломойским.

Но выиграв выборы в округе, Геллер в нем больше не появлялся. В прошлом году мэр Покровска Руслан Требушкин в эфире местного телеканала "Орбита" проговорился, что Геллер просто помогает округу материально издалека.

"У нашего 50-го округа, лично у меня, у города, есть такой друг, как Евгений Геллер. Город получает определенную поддержку. Я благодарен этому человеку за поддержку, за то, что, так скажем, не находит времени приезжать в округ, встречаться с избирателями. Но я чувствую его поддержку и помощь оттуда, из Киева", – заявил градоначальник.

Перспективы его победы на округе были также близки к нулю, а потому он вынуждено оказался в списке.

Также в партсписке много действующих депутатов из "ахметовской" части ОБ. Юрий Воропаев, Александр Долженков, Владимир Гусак, Игорь Шурма, Татьяна Бахтеева, Михаил Добкин.

Замыкает первую двадцатку списка Юлия Носулько, руководитель департамента по регуляторной политике энергохолдинга ДТЭК, принадлежащего Ринату Ахметову.

Также по списку идут близкая соратница Сергея Тигипко (ныне сотрудничает с Вадимом Новинским) Светлана Фабрикант, глава ассоциации армян Украины и известный предприниматель Вилен Шатворян, бывший глава Центризбиркома Михаил Охендовский.

По квоте Труханова в список ОБ включен Олег Брындак, советник мэра Одессы, его правая рука как в городской власти, так и в партии "Доверяй делам". Он также возглавляет мэрскую фракцию "Доверяй делам" в одесском горсовете.

Очень интересен 17 номер в списке "Оппоблока" - Владимир Скоробогач. Это глава фракции партии "Видродження" в Харьковском областном совете, бывший депутат горсовета. Он изначально должен был идти в Раду по тому же округу, где сейчас пытается избраться при поддержке Кернеса упомянутый выше Александр Грановский. И Скоробогач имел все шансы его победить. Но Кернес, как видим, решил округ для Грановского "расчистить" и уговорил Скоробогача идти по списку. Хотя размен этот сомнителен, учитывая низкий рейтинг ОБ и малые шансы на прохождение в парламент.

Наконец, в списке присутствуют дети известных родителей.

На 15 месте находится 23-летняя Владислава Турканова, о которой известно то, что она учится на заочном юридического факультета университета имени Тараса Шевченко, а также закончила бакалавриат по специальности "международная политика" в City, University of London и поступила в Лондонскую школу экономики и политических наук. "Страна" задала вопрос о том, кто этот кандидат, сразу нескольким действующим депутатам от "Оппозиционного блока" и никто не смог ответить на этот вопрос. И лишь с пятой попытки мы получили ответ - это дочь Игоря Калетника. Бывшего главы таможни во времена Януковича, после Майдана покинувшего Украину.

В свои 23 года Владислава добилась немалых успехов. Она стала чемпионкой мира по спортивно-бальным танцам среди молодежи.

Владислава Турканова

Следующим, 16 номером, в списке идет сын харьковского мэра Геннадия Кернеса Даниил Привалов (он взял фамилию матери Галины Приваловой). В Харькове Даниилу Привалову приписывают много бизнесов. Жена Даниила Юлия Привалова - дочь председателя Сокирнянского райсовета Черновицкой области Василия Козака. Юлия Привалова развивает в Киеве бренд здоровой пищи и детокс-программ Eat It - это доставка смузи, соков, пюре.