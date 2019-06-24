В четверг, 20 июня, Конституционный Суд Украины (КСУ) признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом сообщала "Страна".

21 июня на сайте КСУ был опубликован текст этого важного решения. Также опубликованы "особые мнения" двух судей КСУ.

"Страна" изучила все эти документы.

Источник: ccu.gov.ua

Чего хотели депутаты

Указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады от 21 мая был предельно лаконичен. Новый президент не стал утруждать себя аргументацией, а сразу огласил решение о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил дату внеочередных выборов на 21 июля. При этом Зеленский сделал ссылку сразу на несколько статей Конституции:

Источник: zakon.rada.gov.ua

В ответ 62 депутата обжаловали указ в КСУ. У них было три основных аргумента:

- в указе перечислены лишь нормы Конституции, которые касаются досрочного прекращения полномочий Рады. Какое-либо правовое обоснование в указе отсутствует;

- президент не имеет права устанавливать факт наличия или отсутствия коалиции в Верховной Раде. Днем прекращения существования коалиции депутаты назвали 17 мая, когда фракция "Народного фронта" объявила о выходе из коалиции. А право распускать Раду у президента появляется только при наличии юридического факта отсутствия коалиции больше одного месяца;

- указ Зеленского нарушает принципы верховенства права, которые должны действовать в Украине.

"Сами виноваты!" - ответили в КСУ

На аргументы законодателей судьи КСУ ответили следующим образом. Полномочия президента установлены в Конституции. Одно из полномочий - распускать Верховную Раду в случаях, предусмотренных Конституцией.

Один из таких случаев установлен в пункте 1 части 2 статьи 90 Конституции: если в течение одного месяца в Верховной Раде не сформирована коалиция депутатских фракций, то президент имеет право досрочно прекратить полномочия Рады:

Источник: zakon.rada.gov.ua

Согласно статье 83 Конституции, коалиция должна сформироваться в течение месяца после одного из двух событий:

- либо открытия первого заседания после выборов в Раду (очередных или внеочередных);

- либо прекращения деятельности предыдущей коалиции.

В итоге, КСУ констатировал, что президент имеет право досрочно прекратить полномочия Рады, если после прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в течение одного месяца не была сформирована новая коалиция.

Дальше КСУ сослался на свое собственное решение, принятое еще в 2008 году. Согласно ему, формирование коалиции является обязательным условием полномочности Верховной Рады. Другими словами, Рада без коалиции вообще не имеет полномочий:

Источник: ccu.gov.ua

А вот формировать коалицию нужно по особой процедуре, которая должна быть установлена Конституцией и Регламентом Верховной Рады. Регламент упоминается в статье 83 Конституции:

Источник: zakon.rada.gov.ua

А дальше судьи КСУ, по сути, "перевели стрелки" на самих депутатов. Судьи вспомнили, что нормы о коалиции, и о роспуске Рады в случае ее отсутствия, были внесены в Конституцию 21 февраля 2014 года. "Страна" об этом рассказывала в статье "Как подменили Конституцию. Украина уже четыре года живет по Основному закону в весьма сомнительной редакции".

А потом депутаты "позабыли" внести нужные изменения в свой же Регламент. В результате все процедуры, связанные с созданием, деятельностью и прекращением коалиции, остались не урегулированы. А ссылки на регламент ВР, которые имеются в Конституции, "повисли в воздухе".

Именно в этом судьи КСУ упрекнули депутатов, указав им на отсутствие в Регламенте процедуры прекращения существования коалиции. В результате судьи КСУ констатировали наличие "конституционного конфликта" между президентом и Верховной Радой. И что этот конфликт не имеет правового решения:

Источник: ccu.gov.ua

Власть народу, а депутаты - на выход

Для выхода из ситуации судьи обратились к статье 5 Конституции. В ней говорится, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Это принципиальное положение конкретизируется предписанием статьи 69 Конституции о том, что народное волеизъявление осуществляется через выборы.

Таким образом, по мнению судей, разрешение конституционного конфликта народом через проведение внеочередных выборов отвечает норме статьи 5 Конституции:

Источник: ccu.gov.ua

В итоге, судьи КСУ пришли к выводу, что президент имеет право на роспуск Верховной Рады, а указ о роспуске соответствует Конституции.

Особое мнение судей "Народного фронта"

По сведениям "Страны", из 16 судей КСУ пятеро проголосовали против принятого решения. Двое из них (Мельник и Сас) даже специально изложили свои "Особые мнения", которые также опубликованы на сайте суда.

Оба они ориентируются на "Народный фронт" и, в свое время (вместе с еще одним судьей Слиденко, который также голосовал против признание Указа конституционным), выступили главными застрельщиками переворота в КСУ, в ходе которого отстранили главу суда Станислава Шевчука (Шевчук считает свое увольнение незаконным и сейчас судится за свое восстановление, о чем можно подробнее прочитать здесь).

Страна сообщала, что за два дня до вынесения решения судьи Конституционного суда поругались из-за Указа о роспуске Рады.

Судья Николай Мельник был назначен в КСУ в марте 2014 года. До этого он работал научным консультантом по правовым вопросам Центра Разумкова.

Судья КСУ Николай Мельник. Источник: youtube.com

"Особое мнение" судьи КСУ Мельника содержит ряд аргументов против признания конституционным указа Зеленского о роспуске Рады. Например, судья предупреждает, что в результате "перезагрузки" Рады должен смениться и высший орган исполнительной власти - Кабмин. А дееспособность Рады не зависит от наличия коалиции - даже без нее парламент продолжает работать и принимать законы.

"Чисто формальный подход (без каких-либо обоснований) к определению оснований для досрочного прекращения полномочий парламента приведет к ограничению права народа на осуществление власти через выбранную им Верховную Раду Украины" - пишет в своем "Особом мнении" судья КСУ Мельник.

Еще одна претензия к указу - отсутствие подробного обоснования для роспуска Рады или хотя бы ссылки на юридически установленный факт прекращения деятельности и коалиции. По мнению судьи Николая Мельника, из указа непонятно, каким образом и на основании каких юридических фактов президент определил, что коалиция в Верховной Раде прекратила свою деятельность, и когда именно это произошло.

В результате, как сообщает Мельник, указ Зеленского игнорирует народное волеизъявление прошлых парламентских выборов. А прекращение полномочий Рады при отсутствии оснований ставит под вопрос легитимность нового парламента.

В итоге судья Мельник предупреждает, что указом президента создан прецедент для подобных решений и в будущем. Теперь, по словам Мельника, возможно принятие решения о роспуске парламента при отсутствии оснований - по обоснованию общественным запросом, политической или иной целесообразностью и т.д. В совокупности это приводит к риску узурпации власти:

Источник: ccu.gov.ua

Похожие "страшилки" сообщил в "Особом мнении" и судья КСУ Сергей Сас. Это тоже судья "майдановского" призыва: Верховная Рада назначила его в марте 2014 года. До этого он 20 лет был нардепом, в основном от партии Юлии Тимошенко. Но в последние годы ориентируется на "Народный фронт".

Судья КСУ Сергей Сас. Источник: Радио Свобода

Часть аргументов судьи Саса похожа на аргументацию судьи Мельника: он тоже доказывает, что Верховная Рада может функционировать без создания коалиции фракций.

Но еще судья Сас поставил под сомнение расчеты, которыми в пояснительной записке к указу Зеленского доказывалось отсутствие коалиции. Судья нашел письма фракций спикеру Парубию, где указывалось количество депутатов, которые покинули коалицию. Согласно этим письмам, в 2016 году из коалиции вышли 18 депутатов "Батькивщины", 26 - "Самопомочи" и 19 партии Ляшка. После их выхода, по расчетам Саса, в коалиции должно было остаться 239 депутатов. А это больше минимально необходимых 226:

Источник: ccu.gov.ua

Отметим, что спикер парламента Андрей Парубий передал в КС список депутатов коалиции на момент выхода из нее "Народного фронта", то есть по состоянию на май 2019 года. Об этом сообщала "Страна". Однако Парубий так и не предоставил КСУ список депутатов, которые входили в состав коалиции в феврале 2016 года.

Еще судья Сас в "Особом мнении" ссылается на письмо представителя Верховной Рады в КСУ, по которому на 14 апреля 2016 года коалиция в составе НФ и БПП насчитывала 227 депутатов. В тот же день коалиция внесла в Раду кандидатуру нового премьер-министра Гройсмана. По мнению судьи Саса, это доказывает существование коалиции даже без участия вышедших из нее партий.

Но аргументы судей Мельника и Саса оказались не убедительны для их коллег по КСУ. В итоге Конституционный суд одобрил указ Зеленского о роспуске Рады.

В голосовании приняли участие 16 судей. Решение КС не может быть обжаловано.

В тоже время, оно может оказать и практическое воздействие на формирование коалиции в будущей Раде. Прежде всего, КСУ фактически вернулся на позиции своего решения от 2008 года, что коалиция может формироваться только фракциями, а не фракциями и отдельными депутатами (на что делали упор сторонники существования коалиции в составе БПП и "Народного фронта" после весны 2016 года).

Правда, значение этой нормы во-многом девальвируется тем фактом, что, согласно регламенту, самовыдвиженцы-мажоритарщики также могут вступать в состав фракции. Поэтому, к примеру, теоретически, партия "Слуга народа", если не наберет по списку и округам достаточное для формирования большинства число депутатов (226), может добрать их за счет самовыдвиженцев, многие из которых с радостью примкнут к партии власти в обмен на некие преференции для себя и своего бизнеса.