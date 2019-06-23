Центризбирком зарегистрировал список партии "Сила и честь" на выборах в Раду.

Возглавил список глава партии Игорь Смешко, который баллотировался в президенты и неожиданно для всех занял шестое место рейтинга с 5% голосов.

Рейтинг партии "Смешко" "Сила и честь" по разным опросам колеблется в районе 4-5%. В парламент попадут партии, преодолевшие 5% барьер, поэтому у политсилы Смешко теоретически есть шансы на прохождение в Раду.

В таких условиях, когда партия "на грани" прохождения, для избирателя имеет особое значение состав списка - что там за люди и стоит ли за них отдавать свой голос.

Стоит напомнить, что вокруг списка партии Смешко еще в конце мая разразился скандал. Журналистка "1+1" Ольга Василевская (она идет в Раду от партии "Слуга народа" по округу в Киевской области) со ссылкой на свои источники заявила, что ряд лиц купили себе проходные места в списке "Сила и честь" за 1,5-3 млн долларов.

Это заявление опроверг начальник штаба Смешко, журналист Дмитрий Гордон (к слову, его в списке нет), заявив, что это чистое вранье. И что в список вошли "порядочные, чистые, медийные, заслужившие право заседать в украинском парламенте".

Однако, по итогу, часть людей, фамилии которых назвала Василевская как "покупателей", в списках все-таки оказались. Да и по многим другим есть подозрения, что попали они туда отнюдь не бесплатно. Да и по остальным в отношении "пордочности, чистоты и медийности" есть большие сомнения.

"Страна" решила проанализировать, кто пытается попасть в Раду с партией Смешко.

Смешко. Отравление Ющенко, 14 земельных участков, особняки и скандал с квартирами

Возглавил поход на выборы в Раду сам 63-летний генерал-полковник в отставке Игорь Смешко.

В конце 90-х он возглавлял Главное управление разведки Минобороны Украины. Затем - во времена Кучмы - СБУ, куда пришел после "кассетного скандала" и "кольчужного скандала". Был одним из участников встречи, где, якобы, состоялось отравление кандидата в президенты Виктора Ющенко. Сам факт отравления юридически не установлен до сих пор, но Ющенко утверждал, что оно состоялось на даче у зама Смешко, Владимира Сацюка.

После Оранжевой революции ушел в отставку и 14 лет не принимал никакого активного участия в большой политике. Последние 4 года числился советником президента Петра Порошенко. Ушел с этого поста уже когда принял решение идти в политику и участвовать в выбораз президента. Причем использовал этот факт в своей пиар-кампании (хотя, по альтернативной версии, он был как рза и запущен на выборы самим Порошенко, чтоб отобрать голоса у другого бывшего силовика - Анатолия Гриценко и, частично, у Юлии Тимошенко).

За годы вне политики Смешко обзавелся весьма доходным бизнесом. Он является конечным бенефициаром ООО "Лагуна", которое специализируется на гостиничном бизнесе на Закарпатье. При этом доходы генерал-полковника в отставке составляют всего порядка 20 тысяч гривен в месяц - это его генеральская пенсия.



На банковских счетах он держит $121,8 тыс., €112,9 тыс., 9,3 тыс. грн, а также $270 тыс. наличными.

Зато он является владельцем аж 14 земельных участков общей площадью более 7 га, жилого дома площадью 406,6 кв. м в селе Музычи под Киевом, столичной квартиры на 37,7 "квадратов" и 25% квартиры общей площадью 317,5 кв. м в Киеве.

Также Смешко указал незавершенное строительство двух жилых домов на 143,7 кв. м и 510 кв. м в селе Музычи Киево-Святошинского района. Имеет декларант и одно место для парковки в столице площадью 16,3 кв. м.



Его жене Юлии принадлежит земельный участок площадью 551 кв. м (Фонтанка, Одесская область) и 8750 кв. м (Гореничи под Киевом), 25% квартиры общей площадью 317,5 кв. м в Киеве, квартира площадью 127,8 кв. м в пгт Кореиз (Ялта), нежилое помещение площадью 140,3 кв. м в Киеве, три места для машины тоже в столице.

Еще семья Смешко пользуется базой отдыха площадью 2269,1 кв. м и землей площадью 12 960 кв. м в селе Рыбаковка Николаевской области, которые принадлежат фирме жены ООО "Бизнес Консалтинг Центр".

На жену Смешко записано три автомобиля: Lexus RX 350 2011 года выпуска, Lexus ES 250, 2016 г. в., Nissan Almera, 2008 г. в.

Несмотря на то, что Смешко долгие годы не занимался политикой, его имя неоднократно всплывало в разных коррупционных скандалах. Его обвиняли в том, что в свою бытность во власти он давал возможность родственникам нажиться на бюджетных деньгах. Например, когда он возглавлял ГУР МО, ведомство обязали закупить для военных разведчиков тушенку по цене, которая была в два раза выше обычной. Завод по изготовлению продукции принадлежал Инессе Щупаковской, сестре Смешко.

Засветился он и в квартирном скандале. Когда он возглавлял СБУ, тендерный комитет СБУ выбирал для строительства ЖК в Киеве на улице Ереванской компанию "Стабил", соучредителями которой были родственники Смешко. Но в итоге компания так и не построила дом для СБУшников.

Елена Сотник. След Ахметова и Януковича

Вторым номером в списке "Сила и честь" стала 36-летняя Елена Сотник, которая в нынешнем созыве парламента была во фракции "Самопомощь". До избрания в парламент она была адвокатом в компании "Солодко и партнеры", которую возглавляет один из лучших адвокатов Украины по уголовным делам Евгений Солодко. В 2016 году ее сотрудничество с Солодко прекратилось.

В тот момент Евгений Солодко стал адвокатом бывшего главы фракции Партии регионов Александра Ефремова. При чем Сотник публично заявила, что не может далее работать с человеком, который защищает "сепаратиста и предателя".

Муж Сотник - бизнесмен Анатолий Амелин, является одним из основателей Украинского института будущего (Ukrainian Institute for the Future), позиционирующего себя в качестве независимого аналитического центра.

В свое время другая депутат Рады Татьяна Чорновол обвиняла Амелина в подкупе парламентов против голосования за законопроект №4045 о спецконфискации преступных активов соратников Януковича. По ее словам, муж Сотник был бизнес-партнером сына президента Виктора Януковича Александра Януковича и работал на олигарха Рината Ахметова. Депутатам были представлены документы, которые подтверждают активное сотрудничество Анатолия Амелина с компанией Ахметова СКМ и причастность к организации финансовой пирамиды MMCIS. На эти обвинения Амелин отвечал, что "работал с теми, кто делал что-то для страны. Среди этих людей был Александр Янукович".

В целом, версия, что Елена Сотник могла оказаться в списке по протекции Ахметова может иметь место. Партия Ляшко, которую ранее финансировал олигарх, не имеет шансы пройти в Раду. Также как и другой партийный проект Ахметова (совместно с Коломойским) - "Оппозиционный блок".

Поэтому, не исключено, что президент ФК "Шахтер" выкупает места в потенциально проходных партиях.

Рефат Чубаров. Поддерживал Порошенко, теперь у Смешко

Третий номер в списке - это Рефат Чубаров. Это 61-летний действующий народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко. Глава Меджлиса крымских татар. На выборах президента Меджлис поддерживал Петра Порошенко.

Чубаров тоже не новый человек в украинской политике. Впервые в парламент он попал в 1998 году, потом еще несколько раз избирался от "Нашей Украины" Ющенко.

Вадим Денисенко. Порошенко, Гройсман и Бахматюк

В списке есть еще один яркий представитель Блока Петра Порошенко в Раде Вадим Денисенко, который идет на 13 месте - потенциально проходном (если партия преодолеет 5% барьер).

Бывший журналист, экс-шеф-редактор газеты "Комментарии", экс-главред телеканала Еспресо.TV, контролирующий нескольких СМИ: "Деловая столица", "Власть Денег", "Вокруг Света", Dsnews.ua, Depo.ua, blablaface.net. Несколько лет в БПП он отвечал за медийные камапнии против противников Порошенко. Его пребывание в Раде сопровождали скандалы, например, его не раз ловили за кнопокодавством, а сам он выступал против электронного декларирования доходов.

В общем, был одним из самых верных медиабойцов Порошенко. Правда, на исходе его правления стал немного дрейфовать в сторону премьера Гройсмана и стал представителем Кабмина в Раде. Тем более удивительно, что увидели мы его не в списке партии "Европейская солидарность" и не в списке партии Гройсмана, а у Смешко.

Объяснение этому может лежать в финансовой плоскости. Еще во время пребывания Денисенко в БПП говорили, что за ним стоит известный аграрный олигарх Бахматюк. Если это так, то последнему не было никакого резона направлять свою креатуру в явно непроходную партию Гройсмана, а в проходной части списка у Порошенко и так мест не было. Поэтому партия Смешко, с учетом вероятной денежной составляющей, была вполне себе подходящим вариантом.

Алексей Горащенков. Смотрящий от Порошенко

Если Вадим Денисенко, будучи в БПП, был "слугой двух-трех господ" (Порошенко и Бахматюка, а позже и Гройсмана), то еще один участник проходной части списка партии Смешко - Алексей Горащенков (14 номер) очень плотно связан именно с Порошенко.

Но за ним тянется такой шлейф, что экс-президент, видимо, не захотел включать его в свою партию, а отдал на "аутсорс" Смешко (возможно, не за спасибо).

Имя Горащенкова впервые публично прозвучало в 2017 году, когда руководитель департамента финансового контроля и мониторинга НАПК Анна Соломатина дала пресс-конференцию, на которой заявила, что НАПК напрямую контролируется Банковой.

Позднее народный депутат Мустафа Найем заявил, что скандальным "смотрящим" за НАПК из Администрации президента является первый заместитель руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения АП Алексей Горащенков. Именно он давал предписание Комиссии кого из нардепов проверять на предмет соответствия деклараций, а кого нет.

Этот скандал имел для Горащенкова роковые последствия. Как раз тогда Порошенко его планировал сделать директором новосозданного Государственного бюро расследований. Но из-за истории с НАПК от этой идеи пришлось отказаться.

А потом Порошенко вообще тихо уволил Горащенкова. Но, видимо, далеко от себя не отпустил. Так как двоюродная сестра чиновника - Ольга Лотюк - была назначена членом Центральной избирательной комиссии. В начале 2000-х Горащенков работал в адвокатском бюро "Лотюк и партнеры", принадлежащем отцу Ольги Лотюк. Степан Лотюк около 15 лет возглавлял прокуратуру Киева. Вместе со своим бывшим подчиненным и близким приятелем Виктором Шокиным Лотюк является соучредителем "Украинской ассоциации прокуроров".

Иван Мирошниченко. Аграрный "решала", фигурант расследований

Четвертый номер в списке - это 46-летний Иван Мирошниченко, как и Елена Сотник, написал заявление о выходе из "Самопомощи" 8 мая 2019 года. Он является членом комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Его обвиняли в сотрудничестве с людьми Януковича, отмечая, что во времена Януковича сферой влияния Мирошниченко также был агросектор.

Журналисты утверждали, что почти четыре года он под наблюдением так называемой "семьи Януковича", занимался организацией внутреннего рынка зерна: введением квот и ограничений, экспортом и переделкой, инвестициями.

По данным СМИ, Иван Мирошниченко с коллегами пролоббировал назначение Министром аграрной политики и продовольствия своего бывшего подчиненного - партнера частного инвестиционного фонда Pharus Assets Management Алексея Павленко.

По критериям движения "Честно", Мирошниченко является фигурантом антикоррупционных расследований. Так, до избрания депутатом Мирошниченко занимался аграрным бизнесом, его семья владеет несколькими аграрными фирмами, поэтому имеет конфликт интересов в профильном комитете.

Ирина Сысоенко. Спикер реформы Супрун

Еще одной представительницей "Самопомощи" в партии Смешко стала депутат Ирина Сысоенко, включенная в список под номером 8. На данный момент она является заместителем Председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения. Именно она была главным спикером в момент принятия медреформы Ульяны Супрун.

СМИ обвиняли Сысоенко в том, что она выступает посредником в закупках медоборудования у фирмы "Ксенко", офис и склады у которой находятся в Донецке. Схемы по закупке медицинского оборудования военно-медицинским департаментом Минобороны Украины на сумму более 30 млн. гривен у фирмы "Ксенко" раскрыла организация "Медицинский контроль".

Интересно, что Сысоенко с прошлого года замужем за гражданином Германии, медиком Андреем Вайсом, а ее коллеги по парламенту утверждают, что в случае непрохождения ее в новый созыв, она покинет Украину.

Ольга Романюк. Чиновник времен Януковича

Еще одна чиновница эпохи Януковича Ольга Романюк, экс-заместитель министра по ЖКХ времен Януковича идет в Раду под номером 6. В ее послужном списке - работа членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

С учетом того, что во времена Януковича (также как и во времена Порошенко) энергетическая сфера была под плотным контролем Рината Ахметова, не исключено, что и она связана с олигархом.

Андрей Гайдуцкий. Сын соратника Кучмы и Пинчука

Седьмой номер - экс-заместитель председателя Фонда госимущества Андрей Гайдуцкий является сыном экс-заместителя главы Администрации президента времен Кучмы Павла Гайдуцкого. В мае был назначен заместителем главы ФГИ по представлению Игоря Билоуса, возглавлявшего Фонд с мая 2015 года по апрель 2017 года. В июне 2017-го Кабмин уволил Гайдуцкого из Фонда.

Как Гайдуцкий оказался в списке? Возможно, ответ на этот вопрос кроится в том, что его отец - близок к олигарху Виктору Пинчуку.

Владимир Тимошенко. Главный по наркотикам при Януковиче

Девятый номер - Бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины во времена Ющенко - руководитель Антитеррористического центра при СБУ, генерал-лейтенант Владимир Тимошенко. При Януковиче возглавлял Госслужбу по контролю за наркотиками.

После 2014 года был люстрирован.

Отметим, что Госслужба по делами наркотиков всегда была одним из коррупционных центров в стране.

Макаренко. Главный по таможне при Тимошенко

Замыкает первую десятку Анатолий Макаренко - председатель Государственной таможенной службы Украины на излете правления Ющенко и Тимошенко (с января 2009 года по марта 2010 года). 23 июня 2010 года Служба безопасности Украины задержала Анатолия Макаренка по уголовному делу о незаконном таможенном оформлении природного газа принадлежащего компании РосУкрЭнерго.

19 июля 2012 года Макаренко был приговорён к 4 годам лишения свободы условно.

3 марта 2014 года по решению Печерского районного суда он был освобождён от криминальной ответственности и признан несудимым.

После второго Майдана некоторое время (с июня 2014 года по март 2015 года) успел поработать куратором таможенного направления в Госфискальной службе, но был уволен.

Тогда премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что решение было принято "по результатам служебного расследования". Согласно тексту распоряжения КМУ — "за нарушение присяги госслужащего". После увольнения Анатолий Макаренко обжаловал это решение в суде.

В итоге Кабинет Министров изменил свое распоряжение от 23.03.2015 года "Об увольнении Макаренко А.В. с должности заместителя главы Государственной фискальной службы" с формулировкой "считать уволенным по собственному желанию".

Отметим, что таможня, как известно, также является одной из самых коррумпированных сфер в Украине.

И, к слову, именно про Макаренко Ольга Василевская писала, что ему купили место в списке за $1,5 миллиона. Причем, по ее данным, сумму внесли нардеп от группы "Відродження" Виталий Хомутынник и бизнесмен Павел Фукс.

Написала Василевская об этом еще до обнародования списка. Затем и Гордон, и сам Смешко это отпровергли. Но, как видим, в списке Макаренко оказался.

Поживанов. Мариуполь и Австрия

11 место в списке получил депутат четырех созывов, бывший мэр Мариуполя Михаил Поживанов. Экс-зам председателя Киевской городской администрации, экс-глава Госрезерва, бывший замминистра Экономики. Он в политике с 1994 года.

Его обвиняли в хищении госсредств на сумму свыше 7 миллиардов гривен в бытность главой Госрезерва. До суда дело не дошло. Поживанов уехал из Украины в Австрию, а в списки Интерпола его даже не включили. Он там получил вид на жительство и работал в инвестиционной компании.

В целом, Поживанов человек не бедный. А потому вполне мог оказаться в списке партии Смешко среди других не бедных людей и их представителей.

Негрич. Скандальный застройщик из БПП

К числу не бедных людей, безусловно, принадлежит и номер 16 списка. Известный киевский застройщик Николай Негрич.

В 2014 году он оказался в Киевраде от партии УДАР, а через год зашел в Киевраду уже от партии Петра Порошенко.

На должности киевского депутата он засветился в многочисленных скандалах, связанных с тем, что городские власти сдавали землю в аренду неким фирмам, а те заключали договора субаренды с застройщиками, которые спешно возводили высотки. Один из самых ярких конфликтов в его строительной карьере касается аварийного жилого дома на Голосеевском проспекте 46/1. При строительстве нового жилого комплекса сваи забились вплотную к аварийному дому, грозя ему обрушением. У Негрича отсутствовали разрешительные документы для начала этой стройки, но территорию для нового ЖК отстояли "титушки", которые устроили кровавое побоище с местными жителями.

Чтобы уладить конфликт, Негрич обещал местным жителям из аварийного дома отселение в новый дом по окончанию строительства. В итоге застройщик все равно возвел 16-этажный дом на 7 секций, а жители аварийного так и живут в разваливающихся квартирах с наружными трещинами. Отметился Негрич и в другой проблемной стройке - 29-этажного небоскреба, в непосредственной близости от костела Св. Николая на ул. Большой Васильковской.

Негрич женат на Ольге Голице. Это дочь многолетнего начальника Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА, экс-директора "Киевгорстроя" Михаила Голицы. По данным СМИ, совместно с тестем он опосредовано владеет строительной империей "Геос", которая за последние 8 лет построила в Киеве 18 новостроек в 13 жилых комплексах, преимущественно, в центральных районах.

В процессе строительство еще 15 домов в 8 ЖК в Киеве.

Ксения Сухова. След Ахметова

Еще один человек, которого можно связать с Ринатом Ахметовым - Ксения Сухова (17 номер в списке). Она заместитель городского головы Мариуполя. Городской голова - Бойченко, человек Ахметова и идет по спискам "Оппозиционного блока".

Иван Ступак. Депутат от БПП, потомственный СБУшник

Еще один представитель партии Петра Порошенко в списке Смешко - Иван Ступак. Он депутат Киевского областного совета от БПП-Солидарность и руководитель фирмы "Агентство безопасности 1901", которое специализируется на выявлении прослушки в офисах.

Ранее работал в СБУ, также как и его отец - экс-депутат от Партии Регионов Иван Ступак.

Замана и Камеш. Военные

Смешко, как известно, строит свою кампанию на то, что он силовик и профессионал. И ведет за собой таких "служивых" людей.

Однако, как видим, в списке преобладают совсем другие типажи - застройщики, бывшие чиновники, люди Порошенко и Ахметова.

Поэтому, видимо, чтоб хоть как то соответствовать заявленному имиджу, в список включили двух военных. Они, судя по всему, и будут "фронтировать" силовую составляющую в партийном списке, который очень далек, как видим, от заявляемых Смешко принципов.

Один из них очень известный. Это пятый номер в списке Смешко Владимир Замана. Он занимал должность начальника Генерального штаба ВСУ при Януковиче до 19 февраля 2014 года и, как он заявлял, был отправлен в отставку Януковичем за отказ применять войска для разгона Майдана.

После бегства экс-президента 22 февраля того же года Верховная Рада назначила Владимира Заману уполномоченным по контролю за деятельностью Минобороны Украины.

После ухода с этого поста жестко критиковал тогдашнего и.о. президента Украины Александра Турчинова за отказ сопротивляться аннексии Крыма.

В феврале 2019 года Владимиру Замане вручили "пидозру" в госизмене. У него провели обыски и арестовали. После этого только 24 мая его освободили из-под стражи. При этом Замана считает заказчиками своего уголовного преследования бывших президента Петра Порошенко и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. По его словам, они ему мстят за заявления о том, что Турчинов сдал Крым, а Порошенко срывал выборы.

Еще один военный в проходной части списка (номер 12) - начальник управления территориальной обороны оперативного командования "Юг" полковник Сергей Камеш. О нем известно, что на момент начала войны на Донбассе занимал пост областного военкома в Донецке, но остался на стороне Украины.

Билоножко и Стретович

Вне проходной части списка (то есть ниже 20 номера) находятся еще два известных человека. На 22 месте идет известный певец Виталий Билоножко.

66-летний народный артист Украины вместе со своей супругой Светланой являются основателями и организаторами творческого фестиваля "Мелодия двух сердец".

Артист на съезде "Силы и честь", отвечая на вопрос журналистов, почему решил идти в политику, ответил, что он напелся. Сперва планировалось, что он пойдет в политику вместе со своей женой Светланой Билоножко, бывшей солисткой оперетты и экс-диктором УТ-1. Но по итогу место в списке нашлось только для него одного.

35 номером в списке "Сила и Честь" является депутат четырех созывов Владимир Стретович. Правда, с 2012 года отошел от политики, когда не смог избраться в своем мажоритарном округе. Последние годы председательствовал в обществе пчеловодов Украины. Зачем ему вновь понадобилось идти в Раду да еще и по списку партии Смешко (не факт, что проходной) и на явно непроходном месте - непонятно.

Правда, у Стретовича (также как и у Горащенкова) есть связи с ЦИК. Его бывший помощник Евгений Радченко сейчас член Центризбиркома.