"Дерегуляция" Зеленского, который на днях одним махом отменил несколько десятков президентских указов прошлых лет, рискует рассорить нотариусов и пробить брешь в местных бюджетах.

Речь идет об 1% нотариальном сборе на оформление операций с недвижимостью. Сейчас его платят при оформлении сделок по все покупатели жилья или коммерческих объектов. Эта сумма, по-сути, является фиксированным тарифом за нотариальные услуги в Украине. По подсчетам экспертов, речь идет примерно о 160 млн долларов в год.

Нотариальная палата Украины уже заявила, что считает решение президента серьезной угрозой для государственных нотариальных контор, и вообще Зеленский отменил этот сбор, якобы, незаконно.

Есть и другой нюанс. По словам главы общественной организации "Реформы против коррупции" Анатолия Родзинского, отмена сбора обернется недопоступлениями в местные бюджеты и пенсионный фонд.

"Вчера "под выборы" у местных бюджетов и у пенсионного фонда ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАБРАЛ ПРИМЕРНО ПО МИЛЛИАРДУ ГРИВЕН.

Именно к таким потерям приведет отмененный Зеленским указ о минимальном 1% нотариальном сборе при продаже недвижимости", - написал Родзинский на своей странице в Facebook.

В то же время пресс-секретарь президента Юлия Мендель, комментируя отмену нотариальной "таксы" на своей странице в Facebook, пообещала украинцам, что "стоимость операций с недвижимостью теперь снизится".

Сколько стоит 1%

1%-й нотариальный сбор при продаже недвижимости был введен президентским указом №762 от 1998 года. Он предусматривался как своего рода поддержка нотариата, в частности, государственных контор - украинцев по-сути обязывали платить нотариусам за сделки с недвижимостью не меньше 1% от стоимости объекта.

Впрочем, как говорит Анатолий Родзинский, по факту нотариусы работали и за меньшую плату.

"По серьезным сделкам если не соглашались на 0,5% от суммы, то на 0,6% точно были готовы", - пояснил он "Стране".

По документам нотариусы все равно проводили сделки по 1% от стоимости объекта и с этой же суммы платили свои налоги - 22% ЕСВ и 18% налога на доходы физлиц. То есть, 0,4% от цены сделки - это налоги, и, если нотариус брался оформить ее за 0,5%, то его чистый заработок составлял всего 0,1%, - говорит Родзинский.

Не удивительно, что нотариусы уже давно пытаются отменить "устаревшую" норму об 1% сборе. Соответствующую инициативу в свое время лоббировал Минюст, однако она не была поддержана в парламенте. Ее также включили в пакет по дерегуляции офиса эффективного регулирования BRDO, - говорит глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Напомним, что несколько представителей BRDO входят в ближайшее окружение президента Зеленского и в предвыборный список его партии "Слуга народа". Не исключено, что сбор отменен именно с их подачи.

Теперь, как считают эксперты, оформление сделок действительно может подешеветь.

"Могут брать 0,2-0,3% от суммы сделки "живыми деньгами", но вопрос - как станут проводить сделки по документам", - говорит Родзинский.

Он не исключает, что рынок нотариальных услуг может уйти в тень.

"Теперь нотариусы будут показывать "официальную" цену нотариальных услуг в 100 грн., а все остальное брать "мимо кассы" без уплаты налогов, тем более что еще одним указом Зеленский отменил "лимит кассы" и теперь торговые предприятия не будут нести выручку в банки, а например, будут хранить ее в долларах", - написал Родзинский в Facebook.

Опасения, что частные нотариусы начнут демпинговать есть и у Нотариальной палаты. Она уже прогнозировала, что "в принятии такого решения есть серьезная угроза существованию государственных нотариальных контор и угроза для правовой системы Украины и содействие рейдерству".

В комментариях Нотариальной палаты также указывается, что указ президента от 1998 года был подписан в рамках пункта 4 Переходных положений Конституции Украины (в редакции 1996 года), которыми предусмотрено, что президент в течение трех лет после вступления в силу Конституции имеет право подавать указы по экономическим вопросам, не урегулированным законами. При этом таким указам фактически присваивался статус закона. То есть, и отмена указа №762 должна прописываться в соответствующем законе, а не в указе президента, который, согласно новой конституции уже не имеет силы закона, - пояснил "Стране" старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

По данным Нотариальной палаты, сейчас нотариусы руководствуются в своей практике действующим Порядком, утвержденным Минюстом в 2012 году. Согласно ему, стоимость оформления сделок не может быть ниже ставок государственной пошлины (то есть, 1%). То есть, фактически эта ставка остается действующей и после отмены указа президента.

Как будет решена эта правовая коллизия - пока неясно. Но эксперт рынка недвижимости Михаил Артюхов считает, что нотариусы вряд ли начнут сразу же переписывать ценники, снижая стоимость своих услуг. Многие займут выжидательную позицию или же попытаются брать с клиентов по полной, но проводить эти деньги мимо кассы, тем самым увеличивая свои заработки.

"Сбросятся" ПФ и местные бюджеты

Но есть еще один нюанс. По словам Анатолия Родзинского, есть риск недопоступлений средств в местные бюджеты и Пенсионный фонд, которые и так являются дефицитными.

"Минюст писал о том, что количество сделок по недвижимости увеличилось, по сравнению с 2017 годом, и составило примерно 800 тысяч за 2018 год. Если предположить, что усредненная цена условной недвижимости в селе и в Киеве около 20 тысяч долларов, то пенсионный фонд и местные бюджеты будут недополучать за год не меньше чем по миллиарду гривен, а в реальности значительно больше.

Уже в этом году, в пенсионный фонд и местным бюджетам поступит денег на полмиллиарда меньше, чем они запланировали.

При этом Зеленский не предложил компенсаторов этих потерь пенсионному фонду и местным громадам. Было б хоть как то понятно, если бы указ облегчал жизнь бедным людям, но получается как раз наоборот.

По сложившейся практике нотариальные расходы оплачивает покупатель, то есть, условно "богатые", которые наверняка нашли бы 0,5% от суммы сделки, чтобы они были отданы "бедным" - пенсионерам и жители городов и сел, через перераспределение в местных бюджетах.

Теоретически эту "ошибку Президента" мог бы исправить премьер-министр Гройсман, но он тоже идет на выборы, и я думаю, что ему будет "пофиг".

Так что проблемы нехватки денег в Пенсионном фонде на выплату пенсий и остановку финансирования программ местных громад, возможно будут уже решаться "новым" премьером в конце года, если у него хватит опыта и смелости.

Но миллиардов в пенсионном фонде и местных бюджетах не станет уже сейчас!", - написал Родзинский в Facebook.

Впрочем, экономист Алексей Кущ считает, что потери местных бюджетов и ПФ несколько преувеличены.

"Местные бюджеты - это порядка 400 млрд гривен в год, ПФ - также приближается к этой сумме. 1 млрд гривен это всего четверть процента. В то же время сбор давно устарел, это источник необоснованной выгоды нотариусов, и он способствует снижению их профессионального уровня", - считает эксперт.

Николай Гулько говорит, что для мелких населенных пунктов, где немного нотариусов и сделок по недвижимости, такие потери действительно незаметны. "У нас в городе три нотариуса и полторы сделки в год, какие недополученная средств", - удивился мэр Гайворона (Кировоградская область) Роман Волуйко.

Но вот для крупных городов, областных центров и столицы урон может быть более ощутимым, - предположил Гулько. Так, в Киеве, по словам Михаила Артюхова, проводится порядка 90 тысяч сделок по недвижимости в год.

Самая дешевая квартира в столице сейчас стоит порядка 20 тысяч долларов, то есть нотариус получает за оформление 200 долларов. Но много объектов по 100 тысяч долларов и более, а в этом случае нотариусу причитается уже от 1 тысячи долларов, 400 долларов из которых он обязан отдать государству в качестве налогов.

"То есть, миллиарды исчезли одним росчерком пера. Ведь компенсаторы недополучения этих средств пока не названы", - резюмировал Родзинский.