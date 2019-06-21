Президент Владимир Зеленский вступил в переговоры с наиболее влиятельными украинскими бизнесменами Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком и Игорем Коломойским. Молва приписывает последнему особое влияние на нового главу государства, что оба не раз опровергали.

Тем не менее, за их контактами следят особо внимательно. Впрочем, информация со всех встреч доходит только самая общая.

Немного света на их повестку пролили источники “Страны” в окружении олигархов. О чем Зеленский с ними договаривается - читайте в нашем материале.

Упор на Донбасс

В ходе форума “Диалог бизнеса и власти”, который прошел в Киеве 20 июня, президент заявил о наличии договоренностей с крупными бизнесменами Ахметовым, Коломойским и Пинуком.

В списке “100 самых богатых людей Украины”, опубликованном в апреле в журнале “Фокус”, Ахметов (состояние более 8 млрд дол) занимает первую строчку, Коломойский (2,6 млрд дол) - вторую, Пинчук (1,4 млрд дол) - шестую.

Как сообщил Зеленский, он говорил с бизнесменами об их участии в восстановлении разрушенного войной Донбасса и в целом о поддержке масштабных социальных проектов, якобы не обещая уступок взамен.

Так, Пинчук поможет квартирами 24 семьям моряков, задержанных Россией в ходе громкого инцидента в Керченском проливе и далее тоже будет заниматься “проблемами социальной помощи всем военнослужащим”.

По договоренности с Ахметовым украинские больницы получат 200 автомобилей скорой помощи (их покупку Фондом Ахметова также подтвердила директор по коммуникациям компании олигарха SCM Наталья Емченко).

Еще одна тема разговора с Ахметовым, по словам Зеленского - отмена использовавшейся на рынке электроэнергии формулы “Роттердам+” (для расчета цены на энергетический уголь, исходя из его стоимости в порту Роттердам плюс траты на доставку в Украину).

Впрочем, эта формула и так будет отменена с 1 июля, когда заработает закон о рынке электроэнергии и ценообразование принципиально поменяется.

Так что все эти рассказы об отмене формулы, скорее, из разряда обычного пиара.

Коломойский раздвоился

Насчет совладельца группы “Приват” Коломойского президент допустил интересную оговорку: тот-де тоже будет вкладывать “большие деньги” в инфраструктуру Донбасса, но только "он об этом еще не знает”.

“Зеленский опять решил публично отмежеваться от Коломойского, с которым его упорно связывают внутри страны и за ее пределами. Он как бы показывает: с другими олигархами есть договоренности, а с Игорем Валерьевичем нет. Чтобы тот не думал, я заставлю его (всех!) работать на страну!” - комментирует политолог Руслан Бортник.

Вероятно, это просто неудачная шутка, ведь, по другим словам Зеленского, встреча с Коломойским уже состоялась, и предложение ему сделали.

Впрочем, в окружении олигарха говорят, что встречи не было. “Думаю, если такая встреча (Зеленского и Коломойского - Прим.Ред.) состоится, она будет публичной. Другого выхода у них нет: сегодня времена прозрачные во всех отношениях”, - прокомментировал бывший заместитель Коломойского на должности главы Днепропетровской ОГА, а сегодня первый заместитель председателя Днепропетровского облсовета Святослав Олийнык “Стране” .

При этом он сомневается, что на встрече в АП темой станет также политика. “Они, конечно, могут об этом поговорить, но зачем: сам Игорь Валерьевич раздает достаточно много интервью, в которых открыто говорит о политических симпатиях. Не надо ничего додумывать”, - полагает Олийнык.

А еще он допустил, что Зеленский также встретится с другим совладельцем группы “Приват” Геннадием Боголюбовым. “Он менее публичный человек, но самостоятельный крупный предприниматель, который заслуживает индивидуальной встречи”, - спрогнозировал Олийнык.

Неофициально, однако, в окружении Коломойского говорят, что между олигархом и президентом, а также отдельными членами его команды, поддерживается плотный контакт. И влияние совладельца группы "Приват" на процессы в стране усиливается.

В тоже время, источник близкий к окружению Зеленского отмечает, что отношения у Коломойского с президентом сейчас непростые.

"У "дяди Бени" очень много запросов, - говорит источник. - Он давит на людей, которые на него ориентируются в команде Зе, чтоб те эти запросы выполняли. Те не всегда это делают, что приводит к конфликтам. Плюс к тому очень высокая токсичность у Коломойского на Западе. Поэтому Зеленский пытается диверсифицировать свои отношения с крупным бизнесом. Как минимум по двум направлениям - Ахметов и Пинчук".

Ахметов возвращается

То, что сам Зеленский подтвердил встречу с Ахметовым было воспринято как доказательство того, что президент налаживает контакты с богатейшим человеком страны, о котором ранее он отзывался исключительно негативно.

В тоже время, первые признаки потепления отношений стали очевидны еще раньше. Когда ориентированная на Ахметова часть "Оппозиционного блока" вошла в союз с двумя партиями, которые связывают с Коломойским - "Доверяй делам" (партия мэров Одессы и Харькова Труханова и Кернеса) и "Видродження".

Объединенная политическая сила пошла на выборы под брендом "Оппоблока". И сейчас он, как говорят источники "Страны" в ОБ, фактически управляется "на двоих" - людьми Ахметова и Коломойским (подробнее о ситуации с "Оппоблоком" читайте здесь).

Отношения между ними не простые.

Так, по данным "Страны", Коломойский был категорически против включения в список Ефремова. И до сих пор непонятно - появится ли он там (в обнародованном вчера пресс-службой партии первой десятке его не было, а ЦИК уже заявил, что включать Ефремова уже поздно).

Да и в целом перспективы ОБ выглядят пока не очень радужными - партия по рейтингам набирает 1-2% (от числа определившихся) и далека от проходного барьера в 5%.

Не удивительно, что политики-тяжеловесы, близкие к Ахметову, идут не по списку, а по мажоритарным округам - Колесников в Константиновке, а Новинский в Мариуполе. Причем Новинский 10 июня на съезде был заявлен в первой десятке списка, но затем все-таки пошел по округу в Мариуполе, что может трактоваться как осознание "непроходимости" партсписка "Оппозиционного блока".

В тоже время, даже если ОБ более 5% не возьмет и не попадет в Раду, он все равно может сыграть на руку Зеленскому - отобрав несколько процентов у "Оппозиционной платформы-За жизнь" (основного конкурента "Слуги народа" на юго-востоке).

И уже это является темой, на которой могут сойтись интересы Зе и Ахметова.

Источник в "Оппозиционном блоке" подтверждает, что сейчас накал в отношениях президента и олигарха значительно снизился.

“Ахметов понимает, что у него могут наступить сложные времена, потому что его реально будут теснить в бизнесе. Возможно, попытаются забрать преференции. Поэтому, скорее всего, это была попытка договориться, снизить накал. Судя по всему, в какой-то степени план сработал. Если бы хотели ломать об колено, то в ОП не приглашали бы”, - подозревает собеседник.

Правда, еще один источник “Страны” во фракции Оппозиционного блока уверяет: в группе Ахметова иллюзий насчет будущего не питают. “Никаких долгих договоренностей тут быть в принципе не может. Зеленский не самостоятелен. Я вижу только “пристрелку” Игоря Коломойского, который опять хочет устроить большой дерибан собственности. А мы будем держать оборону. Вот все заладили “Роттердам+”, а этот режим уже не работает. А раньше вообще был выгоден более всего “Центрэнерго” (энергогенерирующая компания ПАО "Центрэнерго" - Прим.Ред.), контролируемая через посредников Порошенко (бывший президент Петр Порошенко - Прим.Ред.). Только об этом мало кто говорил. Что касается нашего альянса с Видродження и партией мэров, то этот союз тоже прикрытие истинных планов Игоря Валерьевича, что мы понимаем. Хотя и согласились на него по конъюнктурным соображений - после провала переговоров с "Оппоплатформой" нужно было с кем-то идти на выборы”, - говорит источник.

Пинчук влияет исподволь

Бизнесмен Пинчук в сравнении с остальными выглядит гораздо увереннее.

“У него нормальные отношения с Зеленским. И всегла такими были. Зеленский когда-то даже выступал у него на дне рождения”, - говорит народный депутат, знакомый с Пинчуком.

Стоит добавить, что, по всей видимости, олигарх был первым среди крупных бизнесменов, с кем встретился Зеленский уже в качестве президента.

СМИ написали, что Пинчук сопровождал своего тестя, экс-президента Леонида Кучму в посещении Офиса президента, после которого появилась новость о возвращении Кучмы в состав переговорщиков со стороны Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе.

Политолог Бортник видит другие косвенные признаки влияния олигарха на Зеленского. “По моим подсчетам, в первой сотне избирательного списка “Слуги народа” - человек 30, связанных так или иначе с Пинчуком. Они либо проходили через его компании и общественные проекты, либо учились за его счет. Кроме того, люди Пинчука - Данилюк, Рябошапка и таковым в значительной степени можно назвать Пристайко контролируют внешнюю политику Зеленского”, - перечисляет Бортник.

Отметим, экс-министр финансов Александр Данилюк сегодня занимает пост секретарь СНБО, бывший член НАПК Руслан Рябошапка - заместителя главы Офиса президента, экс-замминистра иностранных дел Вадим Пристайко - замглавы Офиса президента.

Также, источники в дипломатических кругах говорят, что Пинчук и его люди активно "прокачивают" через западных партнеров тезис о необходимости создания в будущем парламенте коалиции "Слуги народа" и партии "Голос" Вакарчука, влияние на которую также приписывают Пинчуку.

В таком случае зять Кучмы действительно может поспорить с Коломойской за завание "олигарха номер один" при "дворе короля Зе".

Новым путем в обычную сторону

В тоже время, большинство собеседников "Страны", как в окружении Зеленского, так и в среде крупного бизнеса подтверждают, что пока из всех олигархов все-таки определяющее влияние на президента по-прежнему имеет Коломойский.

Хоть у Зеленского хотят это влияние уменьшить.

“С одной стороны, Зеленский может попытаться заручиться поддержкой того же Ахметова, чтобы уравновесить Коломойского. Но вряд ли получится: у Игоря Валерьевича в акционерном обществе “Зеленский” блокирующий пакет, а у американцев - контрольный. Скорее стоит ждать, что Зеленский попытается ослабить Коломойского с помощью Госдепа”, - говорит источник "Страны" в среде крупного бизнеса.

Попытку отстраниться от олигархов предпринимали все президенты Украины. “Не удалось никому. Во многом потому, что переговоры вели за кулисами, а это вызывает подозрения, а следом обвинения в сговоре. Зеленский пошел по этому же пути”, - резюмирует политолог Бортник.

К слову, история с машинами "Скорой помощи", которые Ахметов купил для Зеленского, многим напомнила печально известную историю с "Больницей будущего", на которую Ющенко попросил сброситься олигархов. И наиболее активным меценатом тогда выступил Ахметов.

Больницу так и не построили, зато между Ринатом Леонидовичем и Виктором Андреевичем завязались очень тесные отношения.