"Нафталиновый" указ об обязательной школьной форме для учеников средних учебных заведений от 1996 года попал в список из нескольких десятков документов, которые президент Владимир Зеленский на днях отменил своим указом № 418.

Как раз накануне, 15 июня, была зарегистрирована петиция, в которой родители специально просили главу государства отменить обязательную школьную форму.

"Указ Президента Кучмы (от 1996 года - Прим. Ред.) был принят для обеспечения детей недорогой школьной формой, а социально незащищенные категории населения должны были получать ее бесплатно. Этого не происходит. Сейчас школьная форма стала настолько дорогой, что это существенно сказывается на бюджете семей, имеющих детей школьного возраста. А существование этого Указа президента дает право отдельным авторитарным руководителям школ требовать от родителей приобретения формы определенного образца, нередко, по завышенным ценам", - говорится в петиции. За пять дней она собрала более 6 тысяч подписей.

Пресловутый указ Кучмы о школьной форме (а "вдогонку" в том же 1996 году появилось еще и постановление Кабмина, в котором прописаны "модели" формы для учеников разных классов) на практике уже и так давно не работал.

"Еще полтора года назад Минобразование разослало по школам официальное письмо с разъяснениями о том, что школьная форма не является обязательной. Поводом послужил скандал, когда ребенка не пустили в школу из-за того, что не было формы", - вспоминает директор Бориспольской гимназии "Перспектива" Неля Клименко.

"Обязательной школьной формы давно нет, о чем Министерство образования уведомляло учебные заведения. Решение о форме - в полномочиях школы в рамках школьной автономии. нынешняя "отмена" - это просто PR", - пояснила "Стране" директор Киевского лицея бизнеса Людмила Паращенко.

Тем не менее, для родителей эта тема оказалась очень даже живой. В Facebook - группе "Батьки SOS" новость об отмене школьной формы за полдня набрала 2 тысячи лайков и почти 700 комментариев, что вдвое больше, чем, казалось бы, куда более острый вопрос школьных ремонтов за родительские деньги.

Впрочем, руководитель швейного концерна "Ярослав" Александр Барсук уверен, что во многих учебных заведениях форма все равно останется. "Еще и руководство школ на этом заработает, ведь откаты никто не отменял", - говорит он.

Для отечественного же легпрома нововведение Зеленского грозит обернутся еще парой процентов спада, считает Барсук. По данным главы Ассоциации предприятий легкой промышленности Татьяны Изовит, с начала года отрасль и так ушла в минус почти на 12%, а сегмент спецодежды, куда входит и школьная форма - это треть рынка.

Модный приговор

Несмотря на то, что сейчас в школах каникулы, родители в соцсетях активно обсуждают отмену школьной формы. Большинство комментариев восторженные: "Ура!", "Наконец-то!", "Теперь у нас действительно есть выбор, во что одеть своего ребенка".

"Весной уже очень жарко. Девочкам в юбках и сарафанах хорошо, вот бы и мальчикам без проблем ходить на занятия в футболках и шортах тёмного цвета", - поясняет мама школьника Аля Ткаченко.

Впрочем, некоторые родители опасаются, что школы проигнорируют отмену.

"Ждем сколько школ первого сентября скажут - у нас свой устав, и указы нам безразличны", - пишет киевлянка Кристина Коцира.

"Уставы базировались на этом указе. И устав школы не может быть выше указа", - парирует Светлана Губко.

"У освитян есть больше двух месяцев, чтобы до начала следующего учебного года освоиться с этой новостью, переплакать, поистерить, осознать и принять. Чтоб к сентябрю уже успокоиться", - пишет Олег Портной.

Но есть и противники отмены школьной формы.

"Бросайте в меня тапками, но я не разделяю радости присутствующих. Я за деловой умеренный стиль. В 90-х едва вытрясли детей из спортивных костюмов. Сейчас же начнется демонстрация тела и денег. Грустно, что радуются за шаг назад", - написала в группе "Батьки SOS" Галина Нечай.

За что ей тут же предложили "бан".

Отменят ли форму?

Судя по всему, тема со школьной формой спровоцирует еще не один скандал.

Потому что многие школы отказываться от нее действительно не собираются. При этом президентский указ им, по сути, не указ, так как официально многие учебные заведения, особенно лицеи и гимназии прописывают в уставах не требования по обязательному ношению школьной формы, а требования по дресс-коду.

"Мы, после письма Минобразования о том, что школьная форма не является обязательной, собрали общешкольное родительское собрание, ознакомили с этой нормой родителей и согласовали дресс-код - деловой стиль с предпочтением одежды из темных тканей или ткани в полоску, для девочек - юбки или сарафаны, для мальчиков - брюки, но не шорты", - рассказала Неля Клименко.

И указ Зеленского, по ее словам, ничего в этих требованиях не поменяет.

По ее словам, учебные заведения на школьных родительских собраниях утверждают те или иные правила дресс-кода. Так что формально это выбор родителей, а не руководства учебных заведений.

"В некоторых, особенно частных школах, специально заказывают школьные формы со своим логотипом, некоторые ограничиваются просто жилетками, а некоторые - бейджами",- говорит Неля Клименко.

Руководитель швейного концерна "Ярослав" Александр Барсук уверен, что во многих учебных заведениях форма в том или ином виде все равно останется. "Еще и руководство школ на этом заработает, ведь откаты никто не отменял", - пояснил он "Стране".

Его слова подтверждает одесситка Мария Волошина, которая разместила в родительской группе в Facebook письмо из школы.

В нем говорится, что со второго сентября этого года в школе, наоборот, вводится дресс-код: для девочек белая блуза или гольф без надписей, классическая юбка или сарафан длиною не выше 5 сантиметров от колен, синие или черные брюки. Для мальчиков - светлые рубашки, жилеты, жакеты или пуловеры и классические темные брюки.

Джинсы, леггинсы, лосины, шорты, бриджи, футболки, майки и массивная бижутерия - попали в черный список.

4 миллиарда на школьниках

Стоит отметить, что для швейников школьная форма - весьма выгодный бизнес. Особенно хорошо зарабатывают мелкие фирмы, цеха и ателье.

"Есть практически полностью нелегальная деятельность небольших предприятий без уплаты каких-либо налогов. Получал неоднократно предложения в этом участвовать. Рентабельность там очень высокая. Ткани чаще всего низкого качества, так называемая поливискоза (синтетика). Ткани чаще из Турции шли", - рассказал "Стране" Александр Барсук.

По словам Нели Клименко, представители швейных фирм уже знают когда в какой школе общие родительские собрания и специально приносят свои каталоги - "для ознакомления".

Активность швейников не случайна. Школьная форма посредственного качества стоит, минимум, тысячу гривен. На некоторые модели цены доходят до 2-3 тысяч.

В Украине около 4 млн школьников, на которых можно заработать от 4 млрд гривен.

По словам главы профильной ассоциации предприятий легпрома, сегмент школьной формы - очень емкий и потенциально интересный для производителей. Особенно с учетом спада, который сейчас наблюдается в отрасли - с начала года "минус" составил почти 12%.

Но конкурировать за этот рынок швейникам непросто. Во-первых, в последние годы заметно активизировались импортеры. Они везут как дешевые синтетические костюмы из Китая, так и вполне приличные школьные формы (такие есть, к примеру, у Mark&Spenser, Next и др.).

Во-вторых, процветает пошив под заказ. Небольшие цеха и ателье собирают заказы с отдельных школ, берутся разработать модели школьных форм специально под них. Нередко они "мотивируют" директоров школ, выплачивая им откаты за то, что те убедят родителей заказать форму именно у них.

На индпошиве "фирменных" костюмов построили доходный бизнес и многочисленные посредники.

"Договариваются с руководством школ и собирают деньги . А потом завозят ткань и находят кто может пошить. Бизнес полностью нелегальный. Шьют где придется", - рассказал Александр Барсук.

Пустят иностранные ткани

При этом, как отмечает Татьяна Изовит, большинство представленной на рынке школьной формы - плохого качества. "Сплошная синтетика и химия. "Стеклянные" брюки и юбки, в которых дети парятся целый день. Стандарт ткани для пошива школьной формы, по которому в ней должно быть не менее 35% шерсти, на практике не работает. Формы уже давно никто не проверяет", - говорит Изовит.

Стоит отметить, что стандарты по тканям в свое время пролоббировали украинские текстильщики. Помимо требований по составу, был, в частности, запрет на использование иностранной ткани для пошива школьной формы. Он прописан в постановлении Кабмина от 1996 года, который приняли на выполнение указа об обязательной школьной форме.

Теперь же, с отменой указа от 1996 года, перестанет действовать и постановление, обязывающее шить форму только из отечественной ткани.

По сути, это единственное практическое последствие указа. Которое, с одной стороны, на руку импортерам тканей. А с другой - украинским швейникам. Спрос на форму, хоть и "необязательную" останется, а особых требований к ней уже не будет.