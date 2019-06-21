Выборы – 21 июля. КС смирился

Вопрос о дате выборов закрыт – они состоятся 21 июля.

Хотя еще пару недель назад едва ли не все в политкругах были уверены в обратном – что Конституционный суд отменит указ Зеленского, – но в последние дни эта уверенность была поколеблена.

Причем не столько новостями из КС, сколько практическими действиями участников выборов.

Никто не хочет тратить лишние деньги. Будь какая-то гарантия, что выборы не состоятся, никто не вкладывался бы в рекламу, в сетку членов избиркомов и прочие необходимые в предвыборной кампании вещи. Но гарантий не было и все боялись опоздать, а потому стали выкладывать миллионы. А выложив их – задумались о том, что на осеннюю кампанию денег может не хватить. И – смирились с июльским вариантом.

Поэтому в последние дни в политкругах рассматривался разве что компромисс – мол, указ неконституционен, поэтому будет другой указ – и выборы в августе. Но не произошло даже этого.

Отсутствие у большинства игроков мотивации бороться за октябрьские выборы привело к тому, что и КС смирился. В июле так в июле.

К тому же, подобный вариант оказался удобным для "стародонецких" судей, которые получили возможность продемонстрировать лояльность новому президенту. А потому смогут и дальше "монетизировать" свое пребывание в КСУ.

В свою очередь, узаконенная дата 21 июля создает совсем новую реальность.

С одной стороны, участники выборов определены и их списки утверждены. С другой – ситуация, когда до выборов всего месяц, отсекает от реальной борьбы большинство политпроектов, которые создавались из расчета на более длительную кампанию.

"Сила и честь" Смешко, "Украинская стратегия" Гройсмана, "Оппоблок – Доверяй делам" Мураева и Кернеса (или, как говорят злые языки, Ахметова и Коломойского), "Гражданская позиция" Гриценко и объединенные националисты переходят из разряда подающих надежды в разряд статистов. Ни у кого из них нет хотя бы такого потенциала для рывка, который был у "Голоса" Вакарчука.

Собственно, даже Вакарчук был бы статистом, если бы в списке проходных партий не оказался пережиток прошлого в лице партии Порошенко, избирателям которого просто не хватало альтернативы. Теперь она есть, и уже в свою очередь "Европейская солидарность" переходит в разряд статистов.

Предвыборная гонка последнего месяца будет сверхбурной. Но, если не случится чего-то экстраординарного, сведется она к борьбе "Слуги народа" за сохранение сегодняшних позиций и к попыткам трех других фаворитов – "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Голоса" и "Батькивщины" – нарастить рейтинги. Остальное уже значения не имеет.

Зачем АП переезжает в "Украинский дом"

Зеленский, собственно, уже тем и занимается, что работает на рейтинг собственной партии.

Правда, делает это не с помощью выполнения базовых предвыборных обещаний, которые, как минимум, отложены до лучших времен, а с помощью эффектных, но бессмысленных шагов. Именно таким шагом стало вчерашнее решение о реформировании Администрации президента и переносе ее в "Украинский дом".

Собственно, главный эффект как раз в переезде – это своего рода отсыл к сериалу "Слуга народа", в котором все органы власти вынужденно переехали на ВДНХ. Избирателям, смотревшим сериал, это, безусловно, понравится.

Реформа же самой АП, по сути, является переименованием.

"Офис" – это звучит, видимо, с точки зрения Зе-команды, современнее и прогрессивнее, чем "администрация".

Кстати, Ющенко 14 лет назад мыслил также, только его, наоборот, тянуло в архаику – поэтому вместо администрации, ассоциировавшейся с Медведчуком, появился секретариат (с отсылом к Генеральному секретариату времен УНР).

Зеленский современен, поэтому "офис", а не "секретариат". Но поменяется ли суть? Сомнительно.

И еще переименование с переездом дают возможность команде Зеленского заполнить вынужденную паузу, связанную с тем, что президент не может продавить никаких решений через парламент.

Теперь же на любой упрек в бездействии можно говорить – а мы переезжаем. И в течение месяца сопровождать переезд попсовыми сюжетами в новостях о том, как власть обустраивается на новом месте и становится открытой.

И это тоже избирателям понравится, так что еще месяц "Слуга народа" продержится на рейтинге под 50%. А больше и не нужно.

Филарет: революция №2

Вчерашний день стал революционным не только для политического бомонда, но и для религиозного. В Украине снова появился Киевский патриархат и, соответственно, снова появился патриарх. Естественно, Филарет.

Собранный им собор Украинской православной церкви Киевского патриархата отменил вхождение этой церкви в Православную церковь Украины, подконтрольную Константинопольскому патриархату и отверг томос Варфоломея. Так что теперь в украинском Православии снова три церкви – признанная всеми УПЦ, признанная только Стамбулом ПЦУ и непризнанная никем УПЦ КП.

Безусловно, нынешний Киевский патриархат не будет сейчас иметь и четверти влияния, которое он имел до создания ПЦУ. Но для Филарета на данный момент важнее его амбиции – прежде всего, возможность закончить свою бурную карьеру именно патриархом. Пусть никем не признанным – но ведь никем не признанным он был и предыдущие четверть века.

Кроме того, момент для своего демарша Филарет явно выбрал удачно. ПЦУ Епифания исчерпывает свои возможности для роста – очевидно, что Зеленский не будет оказывать помощи этому проекту Порошенко. А в таких условиях попытка раскола неизбежно будет удачной, поскольку сам проект ПЦУ все еще слишком искусственный, чтобы быть жизнеспособным.

Кроме того, вновь поднятый Филаретом лозунг независимой (в отличие от "московской" УПЦ и "стамбульской" ПЦУ) церкви, поднятый, обязательно найдет поддержку у националистов, – а значит, Киевский патриархат не только гарантирован от захватов, но и сам может заняться "восстановлением" прежних позиций силовым путем.

Так что линия фронта в украинском Православии перемещается с противостояния ПЦУ и УПЦ на противостояние УПЦ КП и ПЦУ. И будет оно не менее жестким.

Убийство журналиста: что скажет власть?

Трагедия вчерашнего дня – смерть черкасского журналиста Комарова, который полтора месяца находился в коме после жестокого избиения. Комаров действительно был журналистом, а не пользовался корочкой, – он расследовал коррупцию местной власти и был ей неудобен. Поэтому нет никаких сомнений в том, что погиб он именно из-за своей журналисткой деятельности.

И потому реакция всех – от власти до общественных организаций – должна быть максимально жесткой.

Национальный союз журналистов уже делает максимум для того, чтобы тема не была замята, то же сделали ОБСЕ, Международная и Европейская федерации журналистов. Но расследовать убийство и наказать виновных может только власть.

А она пока никак не отреагировала на трагедию. Ни в лице президента, ни в лице министра внутренних дел. Это заставляет делать вывод, что власть все еще не изменилась.

И что необходимо давление на нее всех СМИ – до тех пор, пока не будут наказаны убийцы Бузины, Шеремета и Комарова.

Без этого демократия невозможна ни в одной стране.