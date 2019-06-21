Название прошедшего в четверг мероприятия во Владимирском соборе Киева "поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата" говорило само за себя.

Несмотря на скудную поддержку глава Киевского патриархата Филарет счел присутствующих целиком правомочными предпринимать исторические решения.

Он объявил о том, что не принимает Томос Вселенского патриархата и восстанавливает патриархат Киевский. Тем самым, фактически учинив раскол в новосозданной Православной Церкви Украины.

Что означает это решение УПЦ КП, анализирует "Страна".

Продержались полгода

С момента вручения Варфоломеем Украине в лице главы ПЦУ Епифания Томоса едва ли прошло полгода, как "почетный патриарх" ПЦУ Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата.

Накануне объединительного собора 15 декабря 2018 года Киевский патриархат совместно с Украинской автокефальной церковью слились воедино для создания новой структуры - Православной церкви Украины. Но только на словах.

На деле Филарет даже не думал ликвидировать свое детище. А теперь и вовсе заявил, что Киевский патриархат - это независимая церковь, в отличие от ПЦУ, которая является всего лишь митрополией Вселенского патриархата.

На поместном соборе во Владимирском храме Филарет рассказал присутствующим о том, какими ложными посылами создавалась ПЦУ. Вспомнил о том, что Томос не предоставил Украине полной автокефалии, возмутился, что название новой церкви ПЦУ само по себе свидетельствует о том, что зарубежные приходы уже не подчиняются Украине, а в довершение незлым тихим вспомнил бывшего президента, который лично его уговаривал отложить амбиции в сторону.

"Порошенко приложил немало усилий в получении Томоса, но такого, который нас не устраивал, а его устраивал, ведь ему он должен был помочь ему на выборах" - заявил Филарет, прямо таким образом подтверждая, что вся история с Томосом была исключительно предвыборным пиаром Порошенко.

"Мы благодарим Вселенского патриарха за Томос, но его мы не принимаем, так как мы попали из одной зависимости - Московской - в другую - Константинополя" - заявил Филарет.

По тону и смыслу слов, озвученных патриархом, исход этого мероприятия был очевиден. Собор УПЦ Киевского патриархата принял постановление, которым провозгласил существование самих себя - Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Что утвердил Собор

В итоговом документе Собора перечисляется 10 пунктов, которые участники Собора утвердили единогласно.

Пункт 1. Поместный собор не утверждает, а отменяет постановление архиерейского или так называемого Поместного собора, потому что это не был Поместный собор, а собрание подписей архиереев, одного священника и двух мирян про условную ликвидацию УПЦ Киевского патриархата, по требованию Вселенского Константинопольского Патриархата Варфоломея. Без условной ликвидации Киевского Патриархата не могло быть объединительного собора украинской Церкви 15 декабря 2018 года и предоставления Томоса об автокефалии.

Пункт 2. Поместный собор заявляет и постановляет, что Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата, зарегистрированна государственным органом и продолжает свое существование и деятельность на благо украинского народа и украинского государства.

Пункт 3. Поместный собор подтверждает, что главой УПЦ Киевского патриархата продолжает оставаться Святейший Филарет, Патриарх Киевский и Всея Руси-Украины, избранный пожизненно Поместным собором УПЦ Киевского патриархата 20-22 октября 1995 г.

Пункт 4. Украинская Православная Церковь продолжает быть владельцем всех средств, всего имущества, или переданного ей госудаственным органом, или органами местного самоуправления, включая храмы, монастыри, учебные заведения, и др. согласно договорам и соглашениям. Все банковские счета являются счетами Киевской патриархии как юридического лица.

Пункт 5. Все монастыри Киева: Михайловский Златоверхий, Феодосиевский, Выдубицкий Михайловский, а также Михайловский Богуславский, как и все парафии Киева, принадлежат управлению Киевской патриархии. Киевской патриархии продолжает принадлежать Киевская Православная Богословская Академия, основанная Митрополитом Филаретом, заместителем патриарха Киевского и всея Руси-Украины в 1992 г.

Пункт 6. У Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата продолжают принадлежать все епархии, монастыри, духовные учебные заведения, братства, миссии, которые зарегистрированы государственными органами как религиозные организации УПЦ Киевского Патриархата. К Киевскому Патриархату могут принадлежать и те епархиальные управления и религиозные громады, которые перерегистрировали свои Статуты на Православную Церковь Украины, но желают быть в составе Киевского Патриархата. К УПЦ Киевского Патриархата Также принадлежат те заграничные епархии и парафии, которые до этого времени были в его составе.

Пункт 7. Томос про автокефалию, выданный Украинской православной церкви 6 января 2019 года в Константинополе (г. Стамбул) не соответствует статуту автокефальных Церквей, которыми владеют все автокефальные Церкви, и поэтому ставит Украинскую Православную Церковь в зависимость от Константинопольского Патриархата.

Пункт 8. Собор благодарит Вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея и всех архиереев Матери-Церкви за попытку решить украинскую церковную проблему, но нас не устраивает содержание Томоса про автокефалию Православной Украинской Церкви.

Пункт 9. Действующим Статутом украинской Православной Церкви Киевского Патриархата является Статут про управление Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата (полная редакция), принятый на Соборе 13 мая 2016 года и зарегистрированный Министерством культуры Украины 8 июля 2016 года.

Пункт 10. Поместный собор призывает всех патриотов Украины, которым дорого наше Украинское государство, поддержать Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата во время ее испытаний и попыток уничтожить ее изнутри, чему радуются наши внешние враги. Но правда с нами, поэтому и Бог с нами.

Епифания сослали на периферию

По своей сути смысл собора Филарета заключался в том, чтобы отвоевать все объекты в Киеве и права на храмы и монастыри в областях. По решению февральского Синода ПЦУ Филарет и так руководил Киевской епархией ПЦУ, но теперь, возродив Киевский патриархат, он прямо отправляет Епифания на периферию.

"Филарет выселяет всю СЦУшную братию из столицы - мол вы глупцы и в столице вам делать нечего. Столица - это важно, т.к. без объектов и представительства в столице СЦУ уже не может считаться общегосударственной структурой и уходит на уровень региональной. Второе - это счета. Сейчас жизнь СЦУ будет парализована, а многих, не желающих идти за Филаретом попросят на выход из зданий, храмов и монастырей, которые находились в имуществе УПЦ КП.

Сам же Епифаний раньше был нищим, а теперь станет еще и бомжом", - пишет на своей странице в Facebook религиозный эксперт Александр Вознесенский. - В таких условиях многие иерархи дважды подумают - идти ли за "голым королем" или же обратиться к Филарету, у которого сейчас будет набор на свободные вакансии. Первые ушедшие из СЦУ в УПЦ КП, естественно, смогут туда пойти на куда более выгодных условиях и льготах - кто-то займет место в Синоде, кто-то получит под управление те или иные структуры. Поверьте, для викарных епископов или даже правящих архиереев на периферии, где всего-то пол сотни приходов - это весьма лакомая перспектива. Поэтому, с одной стороны сейчас на соборе было всего три иерарха, но я думаю, что торги уже идут и скоро будет пополнение".

С другой стороны, часть общин ПЦУ уже перерегистрирована официально. Поэтому у Филарета планируют через суды отменять регистрацию/перерегистрацию этих общин, параллельно запрашивая аресты на имущество и счета.

Обвинили в расколе

В ПЦУ на эти действия Филарета грозятся жестким ответом. 24 июня состоится заседание Священного Синода ПЦУ, где будут приняты ответные меры. ПЦУ уже распространила заявление, в котором отвечает, что Филарет грубо нарушил Правило 34 Святых Апостолов, которое гласит, что "Епископам всякого народа подобает знать первого в них, и признавать его яко главу, и ничего превышающего их власть не творити без его рассуждения: творити же каждому только то, что касается до его епархии, и до мест к ней принадлежащих".

"Мы призываем почетного патриарха Филарета и лиц, которые брали участие в сборах, осознать все губительные последствия такого поступка и прекратить подрыв единства церкви и единства украинского народа", - говорится в заявлении ПЦУ.

Также клирикам пригрозили, что если они и далее будут участвовать в расколе, они будут навсегда отстранены от принятия в состав епископата ПЦУ.

Как рассказал "Стране" собеседник в ПЦУ, самого Филарета отлучать от церкви не будут, как и запрещать в служении, но на Синоде предлагается принять решение "отодвинуть" Филарета от управления Киевской епархией, оставив ему только Владимирский собор.

"Были желающие обратиться к экзархам Вселенского патриархата, так как в Томосе говорится о том, что именно за Константинополем должно оставаться последнее решение в прениях, но это может еще глубже зацементировать раскол в ПЦУ", - говорит собеседник "Страны".

Опрошенные "Страной" эксперты считают, что в конечном итоге ПЦУ придется смириться с позицией Филарета, который начал позиционировать УПЦ КП как третью православную конфессию в Украине, помимо УПЦ и ПЦУ. В случае попыток усиленного противостояния ПЦУ может обречь себя на дальнейшее углубление раскола.

"Если ПЦУ будут и дальше состязаться с Филаретом, это очень плохо позиционно и информационно для самого Епифания. Возможны новые расколы в ПЦУ. Там есть группа главы УАПЦ Макария, есть группа митрополита Волынского Михаила, есть группа беглых епископов с канонической УПЦ, и каждая из этих групп может попытаться собрать свои электоральные баллы на этой истории. Для ПЦУ и Епифания теперь будет очень сложно остаться в коммуникации с Варфоломеем, и при этом не оказаться виноватым в нынешнем церковном кризисе. В любом случае, признание ПЦУ другими поместными конфессиями отложится на неопределенный срок", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

"Первый урок для всех участников этого конфликта - что не надо играться с религией в электоральных интересах. Заигравшись в политику, и Порошенко, и Епифаний и Филарет получили общую проблему - низкое доверие к своему детищу. Для ПЦУ это плохо потому что, если в более благоприприятных условиях их не признавали другие поместные церкви, то теперь тем более не будут, - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев. - В условиях раскола в ПЦУ и дележа общин с Филаретом теперь единственным островком стабильности и притяжения будет Украинская православная Церковь".