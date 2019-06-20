Интрига с переездом Администрации президента, которую общественность начала обсуждать еще до инаугурации Владимира Зеленского (сам он во время предвыборной кампании заявил, что не намерен сидеть в здании с плохой аурой на Банковой) наконец разрешилась.

Как уже писала "Страна", 20 июня президент подписал указ о реорганизации Администрации президента и создании Офиса президента с рядом директоратов (по правовой, внешней политике, национальной безопасности и обороне, экономической политике и др.).

Как заявили в команде Зеленского, АП с "куратора и параллельного Кабмина" превратится аналитическую структуру.

Директораты будут анализировать ситуацию по своим направлениям и предлагать президенту решения.

Появилась определенность и с переездом - под Офис президента присматривают здание Украинского дома на Европейской площади. А экспонаты музея Киева, которые сейчас там хранятся, предлагается перевезти на Банковую - в нынешнее здание АП, обустроив там полноценный музей. При этом, якобы, денег из бюджета на столь масштабное "переселение" не потребуется.

Как будут решать финансовый вопрос в команде Зеленского пока не говорят.

Тут есть сразу несколько интересных моментов.

Во-первых, с локацией. Изначально Зеленский заявлял, что хочет разгрузить центр Киева от пробок и кортежей, поэтому присматривает место, возможно даже на окраине или за городом. Поэтому в списке подходящих локаций эксперты называли "Стране" все что угодно - от "Межигорья" до нового "прозрачного офиса" где-нибудь на Выдубичах, но только не Украинский дом, который стоит на месте одной из самых оживленных развязок столицы.

Во-вторых, концепцию нового Офиса президента в официальном ролике команды Зеленского представлял киевский застройщик, глава компании SAGA Development и друг главы АП Андрея Богдана - Андрей Вавриш. Он сам много строит в центре, причем, к ряду его объектов "есть вопросы", - рассказали "Стране" эксперты.

Они не исключили, что Варвиш попытается "убедить девелоперов сброситься на обновление Украинского дома".

"Страна" разбиралась как президент будет переезжать в новый офис.

Потренировались на "Рошене"

Слухи о том, что команда Зеленского присматривается в Украинскому дому появились еще несколько недель назад. Работники музея Киева сообщили, что в здание уже приходят архитекторы и строители, чтобы прикинуть объем будущих работ.

В частности, СМИ цитировали пост в Facebook сотрудницы музея Киева Екатерины Липы.

"Сегодня приходили люди из архитектурного бюро 33BY, которое, очевидно, получило заказ на перепланировку, фоткали вид из окон. Говорили, что официальное решение будет через пару дней. А как же музей? А музей, говорят, куда-то переселят", - написала она.

Архитектурное бюро 33BY - компания потомственного столичного архитектора Ивана Юнакова. В его портфолио, помимо элитных особняков и офисов, бизнес-центр Red Hills, автозаправки а также проект для корпорации экс-президента Петра Порошенко "Рошен".

Фирма предоставляет услуги по архитектурным решениям, дизайну интерьеров, авторскому надзору и пр. Цены на официальном сайте не указаны, отмечено лишь, что они договорные. Но, как рассказали "Стране" эксперты - бюро считается одним из самых дорогих и именитых в столице.

Как, впрочем, и объекты киевского застройщика, главы компании SAGA Development Андрея Вавриша, который официально презентовал концепт Офиса президента в Украинском доме. И который, кстати, по странной случайности тоже опосредованно связан с экс-президентом: его жилкомплекс Rybalsky строится впритык к бизнес-активу Порошенко "Ленинской кузне". А после того, как завод у экс-президента выкупил бизнесмен Сергей Тигипко, стало известно, что его территория пойдет под жилищное строительство.

Впрочем, Андрей Вавриш является близким другом нынешнего главы АП Андрея Богдана. На строительном рынке столицы поговаривают, что он имеет очень большие амбиции и хочет стать игроком номер один на рынке столичной застройки.

Интересно, что в ролике-презентации нового Офиса президента Вавриш представлен как девелопер "Лев" NAMU (NAMU - аббревиатура, которая недавно начала использоваться в брендировании Национального художественного музея Украины).

Миллион для Зеленского

Эксперты, с которыми пообщалась "Страна", не исключают, что именно Вавриш буде решать не только строительные, но и денежные вопросы.

Как именно будут "осовременивать" Украинский дом, и, соотвественно, сколько это будет стоить, - пока точно неизвестно. Из анонсированного проекта понятно, что будут энергосберегающие технологии, офисы по принципу "единого пространства", кафе (Зеленский - за Starbucks).

"В Украинском доме - порядка 8 тысяч квадратных метров. Само здание там крепкое и в относительно хорошем состоянии. Думаю, чтобы его переоборудовать по современным стандартам понадобится до 2 млн долларов. Не исключено, что предложат поучаствовать столичным девелоперам так сказать в качестве имиджевого проекта", - говорит эксперт рынка недвижимости, управляющий партнёр ARTA Property Management Михаил Артюхов.

Для застройщиков, у большинства из которых есть те или иные проблемы с объектами (больше всего - с документами, и у тех, кто строит в центре), этот проект может стать своего рода способом решения проблем с чиновниками и контролирующими органами. Как и для самого Вавриша. Его проект на Подоле на пересечении улиц Сагайдачного и Андреевской (коммерческая доходная недвижимость, ко-воркинги) в девелоперские кругах называют "проблемным" с точки зрения разрешительной документации.

Сомнительные источники финансирования уже вызывают вопросы у общественности. "Переезд - за. Финансирование не из бюджета - за. Но чтобы потом не "отрабатывать". Т.е. финансирование должно быть "прозрачным" - кто, сколько и на каких условиях профинансировал.

Украинский Дом - против. Построен под музей, со всеми технологиями микроклимата и запасников. Поэтому сделать музей современного украинского искусства, например.

В бывшем здании АП сделать гостиницу - за. Причем с участием доли государства, чтобы кроме налогов, еще и дивиденды в казну шли.

Когда-то витала идея насчет Марьинского дворца. Считаю что вполне допустимо. Но лучше, чтобы здание АП действительно было построено "с нуля" с современным дизайном и коммуникациями", - написал в Facebook бизнесмен Олег Боруца.

Феншуй или бегство?

Стоит отметить, что сам выбор Украинского дома в качестве нового офиса президента - достаточно неожиданный. Ведь ранее Зеленский заявлял, что хочет съехать с Банковой, чтобы разгрузить центр Киева и не создавать дополнительные пробки. За это его тогда эксперты похвалили. И предположили, что он съедет куда-то на окраину, а то и за город. В качестве возможных локаций называли, в частности, бывшую резиденцию Виктора Януковича "Межигорье", новый "прозрачный офис" на ВДНХ или Выдубичах и т.д. Но вот Украинского дома в списке этих объектов не было.

Реакция на новую президентскую локацию - разная. Так, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд написал в Facebook, что "аплодирует решению Зеленского передать АП (на Банковой - Прим. Ред.) под музей"

"Я давно говорил о том, что под музей современного искусства надо передать Украинский дом. Но музей на Банковой по-моему это еще круче. Впервые в истории Украины власть готова передать под музей здание такого масштаба. Не под идеологический, не под пропагандистский, а под художественный.

Да, Ющенко отдал огромное здание под Мистецький арсенал. Но это помещение подходит скорее для крупных выставочных проектов чем для музейной экспозиции. Между нами, его масштабы для некоторых произведений иногда просто убийственны. Здание на банковой легче структурировать. Убрать кое-где лишнюю лепнину, снести какие-то перегородки, поставить нормальное музейное освещение вместо шикарных хрустальных люстр - получаем идеальное пространство.

В отличие от арсенала, который до сих пор не удалось полностью поднять из руин, который проблематично зимой отопить а летом кондициционировать, на банковой коммуникации в идеальном состоянии. проблемы с подъемом на этажи легко решаются если в боковых крыльях установить эскалаторы", - пишет он. И призывает колес по цеху, вместо того, чтобы критиковать решение президента (а противников выселения картин из Украинского дома тоже немало, в том числе, и руководство Музея Киева), "организовать серию круглых столов по обсуждению концепции музея, провести не одну конференцию, создать рабочие группы".

"Украинский дом - это лучше, чем нынешняя АП на Банковой. Хотя по феншую последняя сильнее, так как расположена на холмах. Но у Украинского дома, во-первых, хороший адрес - Европейская площадь. Во-вторых, сзади гора (Владимирская горка - Прим. Ред.) , что тоже хорошо, а по правую руку - УНИАН, который потом тоже может куда-то переселят, а помещение будут использовать, а вот слева - полный провал: там пустота", - говорит Михаил Артюхов.

Впрочем, как считает экономист Алексей Кущ, дело вовсе не в феншуе и не в "плохой энергетике" в АП, на которую то и дело жалуется президент.

"Переезд администрации президента - серьезное дело. Это ведь не только сотрудники, но и техническая часть, каналы спецсвязи, служба безопасности. Чтобы решиться на такое серьезное мероприятие, нужны серьезные основания. И уж конечно дело не в спасении Киева от пробок6 которым можно было бы прикрыться в случае переезда за город. Думаю, президент хочет уехать из здания на Банковой, которое, как считается, буквально нашпиговано прослушкой. Таким образом можно упредить интриги со стороны не только внутренних оппонентов, но и западных партеров, которые активно начали копать под олигарха Игоря Коломойского. Думаю, если бы Зеленский сейчас не переехал, уже через несколько месяцев мы могли бы получить "кассетный скандал", аналогичный тому, на котором в свое время погорел Леонид Кучма", - считает Кущ.

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский говорит, что придется решить вопросы с режимностью объекта.

"Есть понятие государственной тайны и требования к секретности информации. Нужно или их обладать или пересматривать", - говорит эксперт.

Ранее экс-начальник Управления госохраны Валерий Гелетей предположил, что на создание объекта, отвечающего требованиям "президентского" нужно не менее двух лет. Но, очевидно, Владимир Зеленский так долго ждать не намерен.

"В Украинский дом, который требует минимальный переделок, можно заехать уже через пару месяцев", - считает Артюхов.

По словам Куща, тут также минимальны риски по прослушке.

"В Украинском доме никогда не было официальных учреждений, к тому же открытая планировка позволяет быстро все проверить", - говорит он.

"Переезд Администрации Президента в украинский дом прикольная идея. Хотя это и не за город. И дизайн тоже очень стильный. Но. Митинги будут блокировать Европейскую площадь.

Один митинг и центр города стал - это важный узел, куда стекаются машины из трёх частей города.

Не очень удачный выбор. Зато видно мост, что трещит по швам.

Короче нужно решать вопрос митингов, а то в городе будет коллапс. Минимайдан и город в прямом смысле лёг", - написал в Facebook политтехнолог Дмитрий Раимов.