Раздачу денег на лечение украинцев - по 370 гривен в год на каждого пациента - могут "прикрутить" уже в ближайшее время.

На своем последнем заседании 19 июня Кабмин утвердил постановление, согласно которому Минфин сможет проводить масштабную верификацию получателей - как рядовых граждан, заключивших декларации с семейными врачами, так и клиник, подписавших договоры с Нацслужбой здоровья.

Ранее такой мониторинг проводила сама НСЗУ. В итоге уже "деактивировано" 700 тысяч деклараций. Одним из самых резонансных стал недавний случай в Ирпене Киевской области, когда проверяющие одним махом аннулировали 10 тысяч деклараций горожан и прекратили их финансирование.

И, судя по всему, это - только начало масштабных чисток. Ведь Нацслужба здоровья проводила проверки, скорее, в нагрузку к основной деятельности.

Другое дело Минфин, у которого достаточно опыта в деле вычисления "лишних" получателей бюджетных денег. Чего стоит хотя бы верификация субсидиантов: без компенсаций по коммуналке уже остались сотни тысяч граждан.

Собственно, цель медицинской верификации особо и не скрывают. Как указано в пояснительной записке к проекту постановления, проверки затеваются для "повышения эффективности бюджетных расходов". Цена вопроса - более 15 млрд гривен, которые заложены в бюджете на этот год на обеспечение первичной медицинской помощи украинцам.

"Страна" разбиралась чем могут закончиться проверки Минфина, и как это скажется на здоровье украинцев.

История болезни

Уже больше года в Украине идет активная кампания по заключению деклараций с семейными врачами. Причем, как говорят сами доктора, доходило до смешного - местным управлениям здравоохранения "спускали" планы по количеству договоров, и те шли на любые ухищрения, чтобы заставить граждан выбрать "своего" врача.

К примеру, в некоторых городах на подъездах жилых домов развешивали списки тех, кто еще не подписал декларацию, в поликлиники толпами сгоняли бюджетников и т.д. Прессовали и главврачей, заставляя объяснять почему хромает статистика деклараций.

В итоге украинцев таки дожали. Декларации подписало около 28 млн человек, а это почти 65,5% населения.

Схожая спешка была и с договорами коммунальных клиник с НСЗУ.

"Хотя клиники должны соответствовать целому ряду критериев, чтобы претендовать на деньги за пациентов, в реальности никто ничего не проверял. Любой центр первичной медпомощи мог заключить договор и получать бюджетные средства. Думаю, такая щедрая раздача денег была связана в том числе с выборами - своего рода, "гречка" для врачей, ведь многие с финансированием от НСЗУ смогли резко увеличить зарплаты", - пояснил "Стране" заместитель председателя правления Украинского врачебного общества Константин Надутый.

Согласно данным Нацслужбы здоровья, по состоянию на 1 апреля 2019 года, договоры заключило порядка 1,3 тысячи медучреждений.

Но теперь вся эта построенная на скорую руку схема рушится.

Минфин намерен провести масштабную верификацию получателей бюджетных средств. Для этого Кабмин своим постановлением от 19 июня обеспечил министерству доступ к электронной базе eHealth.

Теперь eHealth должны синхронизировать с информационно -аналитической платформой электронной верификации и мониторинга, по которой, собственно, проводятся и другие проверки, скажем, получателей соцвыплат и субсидий.

Как указано в пояснительной записке, цель медицинской верификации - обеспечить более эффективное использование бюджетных средств. В этом году на обеспечение первичной медицинской помощи выделено 15,2 млрд гривен.

"Учитывая большие выплаты и значительное число лиц, подавших декларации, с целью повышения эффективности бюджетных затрат, информация в электронной системе здравоохранения требует проведения верификации и мониторинга достоверности", - говорится в пояснительной записке.

По схеме Калуша и Ирпеня

"Неправильные декларации" будут аннулировать, а их оплату - снимать или, как минимум, приостанавливать. В итоге некоторые клиники могут лишить части, а то и всего финансирования, - не исключает глава Свободного профсоюза медработников Украины Олег Панасенко. Это значит, что многим украинцам придется в лучшем случае по-новой перезаключать декларации, а в худшем - попросту негде будет лечиться. Ведь, как показывает практика, принимать "неоплаченных" пациентов врачи не сильно хотят.

Первые примеры таких "верификаций" уже есть. Нацслужба здоровья время от времени проводит свои проверки. Скажем, на старте кампании по заключению деклараций было аннулировано 44 тысячи договоров с семейными врачами в Калуше.

В мае этого года вспыхнул скандал в Ирпене Киевской области. Тогда НСЗУ "деактивировала" 10 тысяч деклараций горожан. Проверки начались по обращению опекуна ребенка. Когда обратились к педиатру, оказалось, что декларация с ним уже, якобы, подписана. Это заставило проверяющих заподозрить, что местные доктора задействовали армию "мертвых душ", чтобы получать больше денег от Нацслужбы.

В процессе проверок всплыли и другие ошибки. В частности, контролеры придирались к подписям на декларациях (или их отсутствию), "подозрительным" номерам мобильных телефонов (одинаковые номера на разных декларациях) и пр. Врачи так и не смогли доказать, что злого умысла не было.

"Финансирование с коммунального учреждения сняли, в июне врачи уже без зарплат. Дело пытаются решить в суде", - говорит Надутый.

В ситуацию вмешались также народные депутаты, но как в итоге решится вопрос - пока неясно. Ведь НСЗУ хочет еще и взыскать компенсацию за "подложные декларации" (более 3 млн гривен за год).

Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский не исключает, что громкая история с ирпенскими декларациями стала одной из причин, по которым Минфин хочет подключиться к верификации. Глава Агентства медицинского маркетинга Юрий Чертков считает, что Минфин также пытается ограничить полномочия НСЗУ как единого контролера.

В любом случае поверяющим из Минфина будет чем заняться, - уверен Константин Надутый. По его словам, обнаружить массу ошибок в декларациях и договорах с клиниками не составит особого труда.

"Кампания по декларациям проводилась на скорую руку, хотя по сложности она сродни переписи населения. Но перепись готовят, минимум, год, специалисты проходят соответствующее обучение. С декларациями такого не было - требовали ударную статистику и побыстрей. Вот их и заключали буквально "на коленке", - отмечает эксперт.

Теоретически "неправильные" декларации можно подкорректировать или даже перезаключить (в том числе, с другим врачом). После скандала в Ирпене НСЗУ упростила процедуру идентификации пациентов, в частности, по специальной электронной форме можно поменять номер мобильного телефона и пр. Но, во-первых, пациентам не сообщают, что их декларации аннулированы или "заморожены". Во-вторых, далеко не все захотят по новой проходить процедуру, если, к примеру, декларацию придется перезаключить. К примеру, в том же Ирпене, по словам местного врача Виктории Чижовой, из 1,2 тысяч заключенных с нею деклараций аннулировали больше половины. И их теперь нужно подписывать заново.

На всех не хватает денег?

Пока же будет происходить неразбериха с декларациями, у государства есть шансы сэкономить немалые средства. Даже выборочные проверки НСЗУ "приостановили" выплаты на более 260 млн гривен. В случае же масштабной верификации можно будет сэкономить миллиарды.

Эксперты не исключают, что как раз это и стало главной причиной затеянных проверок.

"Вполне возможно, что не хватает денег", - говорит Юрий Чертков. "Их на самом деле не хватает, причем, дыра только растет", - подтвердил Андрей Забловский.

15,2 млрд гривен из расчета на почти 28 млн пациентов - это более 540 гривне на каждого. Базовая же ставка составляет 370 гривен, то есть, на первый взгляд, дефицита финансирования нет. Но дело в том, что по 370 гривен начисляют далеко не всем, скажем, для детей и пенсионеров есть увеличивающие коэффициенты и там сумма может превышать тысячу гривен. По оценкам экспертов, на самом деле "дыра" в бюджете НСЗУ уже приближается к 3 млрд гривен.

Так что не исключено, что от бюджетных денег будут "отключать" не только рядовых пациентов, но и целые клиники.

"Более 90% коммунальных клиник не соответствуют критериям НСЗУ. В частности, по кабинетам семейных врачей и оборудованию. У доктора должна быть возможность, к примеру, внять кардиограмму на месте, провести дыхательные тесты и пр. Далеко не у всех есть деньги на оснащение. Ведь многие клиники все полученные средства сразу же устали на увеличение зарплат персоналу", - пояснил Надутый.

По его словам, нужно на год объявить амнистию нарушений при заключении договоров с НСЗУ, иначе в Украине попросту может начаться массовая ликвидация оставшихся без денег коммунальных клиник.